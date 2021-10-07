Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СКФО
Ставропольский край
Ставрополь
Публикаций - 281, упоминаний - 345
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
|КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 57 1
|АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 31 1
|Высочина Людмила 22 9
|Слизень Виталий 154 7
|Сивакозов Александр 7 3
|Завязкин Роман 12 3
|Брыкин Арсений 37 3
|Галактионова Инесса 45 2
|Мельников Александр 63 2
|Афанасьев Александр 20 2
|Козлюк Артем 39 2
|Whitty Michael - Уитти Майкл 4 2
|Орлов Виталий 18 2
|Агафонов Андрей 19 2
|Малышев Сергей 46 2
|Афонин Сергей 4 2
|Ускова Ольга 128 2
|Прозоров Дмитрий 58 2
|Якушев Владимир 16 2
|Тюрина Мария 39 2
|Владимиров Владимир 7 2
|Черногоров Андрей 62 2
|Семенов Александр 69 1
|Ампелонский Вадим 31 1
|Иванов Владимир 43 1
|Шойгу Сергей 59 1
|Угнивенко Дмитрий 9 1
|Брюквин Юрий 206 1
|Фролов Павел 39 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 363 1
|Бочаров Олег 27 1
|Макаров Алексей 49 1
|Нащекин Алексей 111 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Ожгихин Иван 30 1
|Попов Анатолий 98 1
|Steve Jobs - Стив Джобс 737 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Греф Герман 212 1
|Опанасенко Всеволод 103 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Мишустин Михаил 302 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 4
|CNews Analytics 2006 3
|TelecomDaily ИАА 112 1
|Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 27 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786187, в очереди разбора - 689863.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786187, в очереди разбора - 689863.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru