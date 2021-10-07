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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь


07.10.2021 Камчатка стала самым популярным регионом для путешествий россиян в августе 3
27.09.2021 В России селяне трактором снесли сотовую вышку, чтобы не излучала. Tele2 настроена на конструктивный диалог 1
08.07.2021 Россияне стали потреблять почти в 6 раз больше мобильного интернета, чем 5 лет назад 1
29.04.2021 В ВТБ появятся бесконтактные банкоматы 1
15.04.2021 МТС завершила покупку шести региональных активов фиксированного оператора «Зелёная точка» 2
14.04.2021 Россию охватили массовые протесты против 5G 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
05.02.2021 В «Роббо клубах» научат детей изготавливать киберпротезы 1
28.01.2021 Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1
15.12.2020 «Почта России» под давлением властей срочно купила российские серверы. Госпосредник заработает 200 миллионов 1
29.09.2020 Финансирование госпрограмм сокращается 1
17.09.2020 «Ростелеком» объединит семь региональных аэропортов в единую защищенную сеть 1
27.08.2020 «Билайн» начал подключать eSIM в 16 новых городах 1
18.08.2020 «Билайн» ускорит Домашний интернет по всей России 1
21.07.2020 Softline защитила администрацию Ставрополя от киберугроз 4
10.07.2020 Разработки Росатома в сфере «умных городов» планируют внедрить еще в восьми городах Ставрополья 1
25.05.2020 «Сберлогистика» расширила географию присутствия до 42 регионов 1
04.03.2020 Российские города отрейтинговали по IQ 1
26.02.2020 Сбербанк запускает единое рабочее место операторов собственной разработки 1
05.02.2020 МТС приобрела регионального фиксированного оператора «Зеленая точка» 1
21.01.2020 «Мегафон» превратится в интернет-провайдера нового типа 1
17.10.2019 «Ростелеком» и администрация Ставрополя запускают проекты «Умный город» и «Чистое небо» 6
28.08.2019 Программист 1С занял первое место на международном чемпионате профессионалов WorldSkills Kazan 2019 в компетенции разработки бизнес-приложений 1
09.07.2019 В России поймана банда, выпотрошившая миллионы из банкоматов 1
19.06.2019 Сбербанк и «Ростелеком» заключили крупнейший в России лизинговый контракт на ИТ-оборудование 1
28.05.2019 «Билайн» и ТТК займутся совместным развитием FVNO в России 1
22.04.2019 «Яндекс.Такси» запускает программу поощрений для водителей 1
04.02.2019 ALP Group защитит сеть магазинов «Красный куб» от роста ИТ-инцидентов перед «пиками» продаж 1
21.12.2018 «Яндекс» выпустил приложение Uber Russia. Машины Uber перекрашивают в цвета «Яндекса» 1
21.12.2018 Uber выпустил отдельное приложение для России — Uber Russia 1
12.10.2018 «Мегафон» вступил в борьбу за звание первого оператора «интернета вещей» в России, выпустив спецтариф для IoT 1
10.09.2018 МТС построила федеральную сеть NB-IoT для интернета вещей 1
24.07.2018 MCN Telecom расширил территорию присутствия на 10 городов за два месяца 1
11.07.2018 «Транстелеком» подключил к виртуальной частной сети клиентские офисы Альфа-Банка 1
13.04.2018 «Ростелеком» запустит систему фиксации нарушений ПДД на Ставрополье 2
02.04.2018 «Монокристалл» запустил производство сверхбольших кристаллов сапфира 1
28.02.2018 Названы любимые мессенджеры россиян 1
27.12.2017 MCN Telecom ввел в эксплуатацию сеть дальней связи в ЮФО 1
13.12.2017 Uniteller интегрировался с «картами школьника» в 12 городах России 1
22.11.2017 «Билайн» предложит сервис диагностики и ремонта подержанных телефонов 1

Публикаций - 281, упоминаний - 345

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 39
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 33
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 28
Синтерра - Synterra 602 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 20
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 19
Бизнес ИТ 34 15
МегаФон Кавказский филиал 192 14
Microsoft Corporation 11628 9
Yandex - Яндекс 4129 7
Huawei 2750 6
Таттелеком 111 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 5
3934 5
NVision Group - Энвижн Груп 552 5
HP Inc. 3043 4
IBM 3677 4
Крок 1230 4
Apple Inc - Эппл Рус 7861 4
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 197 4
ЛайфТелеком - Телфин 97 4
Ростех - Ростехнологии 2230 3
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 3
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 3
Samsung Electronics 5878 3
Ericsson 899 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 399 3
Синтерра Медиа - Телеком-центр 81 3
iTeco - Ай-Теко 729 3
Ланит ГК 1185 3
Nokia Corporation 2546 3
Softline - Софтлайн 1507 3
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 377 3
Cisco Systems 2158 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 3
Yota - Скартел 623 2
HTC Corporation 1212 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Ростех Швабе Холдинг 150 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 9
Газпром ПАО 538 5
РЖД - Российские железные дороги 1093 4
Почта России ПАО 1586 3
Uber Technologies 258 3
Аэрофлот 496 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 3
Яндекс.Такси 271 3
Uber 257 3
X5 Group - Пятерочка 561 2
МДМ Банк 150 2
Концерн Энергомера - Монокристалл ГК 8 2
Яндекс.Еда 93 2
Uber Russia 3 2
Роснефть НК 372 2
X5 Group 601 2
Евросеть 939 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 88 2
Техносила 159 2
Альфа-Банк 1135 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 724 2
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
DiDi Chuxing 19 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 90 1
Miele 100 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 16 1
Газпром газомоторное топливо 6 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 81 1
Славянка ГК 18 1
Hasbro 13 1
L’Oreal 36 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 31 1
Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского 4 1
Virgin Hyperloop 6 1
Росинтер Ресторантс - Rosinter 29 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 8
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 87 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 2
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 69 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 2
Правительство Ставропольского края 23 2
Президент Российской Федерации 1447 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 427 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 2
Правительство РФ 2226 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 328 1
Правительство Ставропольского края - Министерство здравоохранения Ставропольского края 2 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 62 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 83 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 164 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 240 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 17 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 296 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 57 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 31 1
3G - Стандарт мобильной связи 3835 31
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 26
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 9
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 6
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1179 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5525 3
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 3
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 234 3
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M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
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Google YouTube - Видеохостинг 1833 3
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Apple iPad 3263 2
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Азбука интернета 21 2
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ЭОС Архивное дело 88 2
Apple iOS 5744 2
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МТС Мобильная библиотека 32 2
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Google Android Studio - Среда разработки 16 1
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SUSE Linux Enterprise Server - SLES 87 1
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Сивакозов Александр 7 3
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Брыкин Арсений 37 3
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Whitty Michael - Уитти Майкл 4 2
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Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 26 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 1
Золотое кольцо России 7 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 22 1
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 28 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Искусственный интеллект 6 1
Русский язык 1028 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 119 1
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 7 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Пиратство - Авторское право 216 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 172 1
ОВД - Органы внутренних дел - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы 30 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 317 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1020 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 259 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 335 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 363 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 655 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 328 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 146 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 274 1
Космодром Байконур 99 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 91 1
ЕСН - Единый социальный налог 70 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 661 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 4
РосКомСвобода 75 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 534 1
РИА Новости 657 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 241 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 310 1
Fortune 98 1
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