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Россия СКФО Ставропольский край Ставрополь

Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь

СОБЫТИЯ


20.04.2026 «МегаФон»: в какие регионы и страны звонят ставропольцы

ны, чем сельские жители. Они проводят «на телефоне» в среднем 4 часа в месяц, тогда как сельчанам нужно 3 часа 40 минут. Среди городов самые высокие цифры по времени разговоров показывают Пятигорск и Ставрополь. Среди малых населенных пунктов — поселок Иноземцево и села Александровское и Кочубеевское. Любимые собеседники в регионах России у ставропольцев неизменны. Лидирует Краснодарский кр
10.03.2026 «МегаФон»: ставропольцы стали чаще интересоваться историей

едованию богатой истории. Мы стремимся, чтобы наши абоненты могли легко пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами. Дополнительное телеком-оборудование уже в этом году заработало не только в Ставрополе, но и на Кавказских Минеральных Водах, а также в отдаленных населенных пунктах на востоке. Инженеры задействовали сразу средние и высокие диапазоны частот, тем самым обеспечив расшир
22.12.2025 «Ростелеком» открыл центр обработки данных в Ставрополе

«Ростелеком» ввел в промышленную эксплуатацию центр обработки данных (ЦОД) в Ставрополе. Новый ЦОД обеспечит необходимыми вычислительными мощностями и объемами хранения данных государственных и бизнес-заказчиков Ставропольского края. Об этом CNews сообщили представители
17.12.2025 В Ставрополе открылась «Школа 21»

В Ставрополе открылся кампус школы цифровых технологий «Сбера» — «Школы 21», где каждый желающий старше 18 лет может бесплатно получить востребованную ИТ-профессию и стать цифровым инженером. Пра
24.11.2025 Ставропольцы активнее делают ремонт в преддверии Нового года

риалов и инструментов начался в сентябре — на этот месяц пришлось 10% всех покупок против 4% в январе. Самой популярной категорией стали товары для отделочных работ — 26% от общих продаж в этом году. Ставропольцы, в частности, выбирали обои, лакокрасочные материалы, керамические плитки. На втором месте по покупкам оказалась электрика (12%), а на третьем — системы отопления, они составили ок
27.10.2025 «МегаФон» покрыл сетью новые ЖК в Ставрополе

Жильцы недавно появившихся жилых комплексов Ставрополя получили доступ к высокоскоростному интернету в каждом дворе. Инженеры «МегаФона» построили и модернизировали базовые станции, расширив телеком-инфраструктуру. ЖК «Высота» и «1777» п
20.10.2025 МТС расширила покрытие LTE в месте падения метеорита «Ставрополь»

исле в селе Шведино, где в XIX веке упал метеорит. Об этом CNews сообщили представители МТС. После проведенных работ сеть LTE вышла за пределы населенного пункта Шведино, где в 1857 г. упал метеорит «Ставрополь». Осколки метеорита-хондрита, зародившегося на солнце, сегодня хранятся в разных странах мира, а место его падения привлекает отдельных внутренних туристов даже спустя более полутора
26.08.2025 Искусственный интеллект стал чаще помогать ставропольцам во время онлайн-встреч

рует решение в свою цифровую среду и будет проводить на ней занятия для удаленных студентов. На втором месте по количеству пользователей платформы малый и средний бизнес, оказывающий различные услуги ставропольцам. Их около 19% от общего числа выбравших отечественную платформу для коммуникаций. «Безопасность и стабильность внутренних коммуникаций на Ставрополье одна из ключевых задач как в

23.06.2025 Критически важное микроэлектронное предприятие: Из-за цен на гособоронзаказ у нас многомиллионные убытки, производство остановлено

трон-Ставрополь») Согласно базе «Контур.Фокус», АО «Оптрон-Ставрополь» образовано 9 марта 2005 г. в Ставрополе. Учредители юрлица скрыты. Невыгодный ГОЗ По словам Бороданенко, чтобы «Оптрон-Ста
26.05.2025 Исследование DMTEL: у билайн самая надежная LTE сеть на федеральной трассе «Кавказ» от Ставрополя до Дербента

иопокрытия, то есть насколько стабилен мобильный сигнал на всей протяженности маршрута. Как следует из отчета DMTEL, билайн занял первое место в общем рейтинге качества мобильной связи по маршруту от Ставрополя до Дербента. Эксперты отметили, что у билайн - лучшее покрытие LTE-сети и высокое качество соединения при использования мобильного интернета на трассе «Кавказ». Кроме того, при движе
21.04.2025 Ставропольцы стали чаще смотреть фильмы и общаться в мессенджерах

заходить на 11% чаще. Среди социальных сетей лидирует «ВКонтакте», прибавившая 26% относительно прошлого года. Необычный взлет посещаемости показала социальная сеть «Одноклассники». На оранжевый сайт ставропольцы стали заходить в 1,8 раза чаще. Следом в топе идут видеосервисы и онлайн-кинотеатры. В 2025 г. абоненты тратят на эту категорию в 1,3 раза больше трафика, чем в прошлом. Положитель
19.03.2025 «МегаФон» масштабировал сеть LTE в Ставрополе

рудование работает в стандарте 4G, обеспечивая абонентов города стабильной голосовой связью и мобильным интернетом на высокой скорости. В зону покрытия базовых станций вошли как достопримечательности Ставрополя — Крепостная гора, Казанский кафедральный собор, Ботанический сад, так и жилые комплексы, а также прогулочные зоны в Русском и Татарском лесах, Парк Победы. Специалисты оператора отм
28.02.2025 ГК Softline реализовала комплексное оснащение школ-новостроек в Ставрополе

лайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, оснастила две школы, построенные в Ставрополе в рамках нацпроекта «Образование». Команда Softline поставила оборудование и провела пусконаладочные работы в предметных кабинетах, лабораториях и общешкольных помещениях. Школы № 47
16.01.2025 МТС завершила модернизацию сети в Ставрополе

МТС провела рефарминг, или перевод частот 3G на современный стандарт LTE, в Ставрополе. Теперь в краевом центре стало на треть больше оборудования, которое работает на сети 4G и обеспечивает жителей и гостей краевого центра скоростным мобильным интернетом. За счет пере
23.12.2024 «МегаФон»: ставропольцы стали чаще писать письма Деду Морозу

ператора в этом году провела масштабную модернизацию сети в крае, которая коснулась каждого округа, Ставрополя, Невинномысска и городов Кавказских Минеральных Вод», — сказал директор «МегаФона»
18.12.2024 МТС прокачала мобильный интернет в центре Ставрополя к новогодним праздникам

Цифровая экосистема МТС обновила сеть сотовой связи в центре Ставрополя. После комплекса технических работ компания ускорила передачу данных на 30% и значительно расширила емкость сети, что позволит выходить в интернет на высокой скорости одновременно бо
09.12.2024 «МегаФон»: ставропольцы увеличили трафик на российских видеосервисах

к», Okko и «Иви». Также в топ‑5 — Premier и Start. «Чтобы наши абоненты могли в любом месте пользоваться любимыми онлайн‑сервисами, мы каждый день работаем над развитием собственной сети. Так, жители Ставрополя, Минеральных Вод, сел и поселков Труновского и Буденновского округов недавно получили новые скорости мобильного интернета, максимально она достигает 130 Мбит/с. При таких показателях
20.11.2024 «МегаФон» ускорил мобильный интернет на подъезде к Ставрополю

«МегаФон» разогнал интернет на трассе федерального значения Невинномысск — Ставрополь. По данным аналитиков, автодорога длиною в 58 километров — одна из самых протяженных и популярных транспортных артерий, связывающая промышленную и административную столицы региона. О
12.11.2024 МТС модернизировала сеть сотовой связи в городе-спутнике Ставрополя

ителей региона. Наиболее активно переходят на современные гаджеты жители крупных городов, таких как Ставрополь, Михайловск, и других. Например, первым городом, где мы полностью провели рефармин
16.10.2024 Кикшеринг «Яндекса» начинает работать в новых южных городах

Самокаты «Яндекса» появились в Ставрополе, а до конца октября они также впервые заработают в Астрахани. Так сервис расширяет
06.09.2024 «Авито Работа»: Ставрополь стал лидером по приросту средних зарплатных предложений за год

м средних предлагаемых зарплат год к году. Наибольший прирост зарплатных предложений зафиксирован в Ставрополе и Краснодаре — он составил 16% при сравнении с суммой за лето 2023 г. В среднем ка
17.06.2024 МТС расширила сеть фиксированной связи на 15 новых ЖК Ставрополя

МТС подключила к сети фиксированной связи 15 новых жилых комплексов в Ставрополе. Домашний интернет и цифровые сервисы стали доступны примерно 30 тыс. жителей. В зону расширения оптоволоконной сети вошли жилые комплексы во всех частях города: в центре, на Юго-зап
04.03.2024 «МегаФон» установил дополнительное телеком-оборудование в юго-западном районе Ставрополя

ыстрый мобильный интернет постоянно повышается. По данным наших аналитиков, в среднем на абонента в Ставрополе ежемесячно приходится до 30 ГБ информации. Если весь этот трафик потратить, наприм
28.02.2024 От окраин до центра: МТС на четверть ускорила мобильный интернет в Ставрополе

Цифровая экосистема МТС установила в Ставрополе дополнительное телеком оборудование. Это позволило значительно улучшить покрытие в
23.01.2024 «МегаФон» усилил LTE в районе ж/д вокзала в Ставрополе

Более 8 тыс. человек, живущих вблизи железнодорожного вокзала в Ставрополе, почувствовали изменения скорости мобильного интернета оператора, она выросла на 1
22.01.2024 МТС повысила устойчивость передачи данных теплосетей Ставрополя

Цифровая экосистема МТС обеспечила «Теплосеть» города Ставрополя стабильным интернетом и резервным каналом передачи данных. Бесперебойный интернет обеспечивает не только работу офисных работников, но и диспетчеров, контролирующих исправность работ
31.10.2022 «Пришли мне в Самовар» — администрация Ставрополя перешла на российскую коммуникационную платформу

Почему начался проект перехода на новое ПО и как проходил выбор платформы? Решение для пересмотра системы коммуникаций в администрации Ставрополя возникло в рамках приказа Минцифры по переходу органов власти на отечественное ПО. Основной задачей была миграция корпоративной электронной почты с платформы Microsoft Exchange 2013.
21.07.2020 Softline защитила администрацию Ставрополя от киберугроз

Softline модернизировала систему информационной безопасности в здании администрации Ставрополя. Для реализации масштабного проекта были выбраны решения, разработанные компаниями «ИнфоТеКС» и «Код Безопасности». Усовершенствованная система уже прошла аттестацию на соответствие

17.10.2019 «Ростелеком» и администрация Ставрополя запускают проекты «Умный город» и «Чистое небо»

рода будут работать в едином информационном пространстве для внедрения технологий “Умного города” в Ставрополе, которые позволят повысить эффективность управления городскими ресурсами и инвести
21.11.2017 КРОК обеспечила электроснабжение нового автомобильного завода

приняли решение развивать это направление. В конкурсе на электрообеспечение автомобильного завода в Ставрополе КРОК конкурировал наравне с электроэнергетическими компаниями и смог предложить оп
17.03.2017 Учебный год «Азбуки Интернета» стартовал в Ставрополе при поддержке «Ростелекома»

17 марта в Ставрополе «Ростелеком», Отделение Пенсионного фонда России по Ставропольскому краю и Сбербанк открыли первые в этом году курсы компьютерной грамотности по совместному проекту «Азбука Интернета
17.11.2016 «Мегафон» ускорил 4G в Ставрополе

сообщили в «Мегафоне». По словам представителей оператора, 4G-станции «Мегафона» в крупных районах Ставрополя и пригорода выведены на новый уровень качества мобильного интернета благодаря объе
27.10.2016 «Ростелеком» обеспечил телеком-услугами новый жилой комплекс в Ставрополе

«Ростелеком» объявил о предоставлении полного комплекса телекоммуникационных услуг жителям нового жилого комплекса в Ставрополе. Как рассказали CNews в компании, в Ставрополе прошло мероприятие в ЖК «Шоколад», посвящённое сдаче комплекса в эксплуатацию. Жители нового жилого комплекса уже имеют возможно
11.10.2016 Международный аэропорт «Ставрополь» перешёл на «Мегафон»

вести как: «управляй самолетом, следи за маршрутом и будь на связи». Сейчас международный аэропорт «Ставрополь» выходит на принципиально новую стадию развития, и, как и у пилотов, надёжная связ
22.07.2016 «Лантер» установил в Ставрополе паркоматы на солнечных батареях

Компания «Лантер» (входит в группу «Ланит») в рамках реализации программы развития городского парковочного пространства в Ставрополе установила паркоматы российского производства, работающие на солнечных батареях. Устройства имеют удобный интерфейс и обеспечивают возможность оплаты парковки банковскими картами, со
08.07.2015 «МегаФон» расширил географию сетей LTE на Ставрополье

яцев текущего года «МегаФон» запустил в эксплуатацию дополнительные объекты связи 4G+ в Пятигорске, Ставрополе, Михайловске и Иноземцево. В Пятигорске качество сигнала и скорости интернета 4G+

29.05.2014 «Билайн» запустил 4G в Ставрополе и Ростове-на-Дону

» (бренд «Билайн») объявила о сдаче в коммерческую эксплуатацию сети «четвертого поколения» (LTE) в Ставрополе и Ростове-на-Дону. Сеть стандарта FDD LTE в диапазоне 2600 МГц развернута на радио
14.12.2011 MSK-IX организовал точку обмена трафиком в Ставрополе

ора связи Orange Business Services организовал точку обмена интернет-трафиком Stavropol Internet Exchange (STW-IX). Проект реализован на технической площадке Orange Business Services, расположенной в Ставрополе. Точка обмена трафиком Internet Exchange (IX) предоставляет ресурсы нейтральной платформы для пиринга – прямого взаимодействия интернет-сетей и межсетевого обмена трафиком между подк
19.07.2011 «Энфорта» открыла филиал в Ставрополе

Национальный оператор связи «Энфорта» открыл новый филиал в Ставрополе. «Ставрополь является не только столицей края, но и весьма активным деловым центро
25.01.2011 В архивном отделе Администрации Ставрополя внедрены СЭД «Дело» и система «Архивное Дело»

Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что в архивном отделе Администрации Ставрополя внедрены система электронного документооборота «Дело» и система управления документами (обеспечивающая функции архива организации) «Архивное Дело». По словам Светланы Антоновой, руко

Публикаций - 543, упоминаний - 622

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 88
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 59
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 57
Ростелеком 10948 47
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 27
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Бизнес ИТ 47 18
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Yandex - Яндекс 9216 18
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 17
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 15
Microsoft Corporation 25775 15
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 11
9594 10
Huawei 4676 9
Telegram Group 2940 8
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ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - СтавТелеСот - Карачаево-Черкесск-Телесот - Каббалк GSM - Северо-Кавказский GSM 25 7
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Apple Inc 13154 6
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Крок - Croc 1964 6
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СИНХ - Таттелеком 229 5
ЛайфТелеком - Телфин 290 5
ВымпелКом - Билайн Южный регион 19 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 5
SAP SE 5601 5
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HP Inc. 5883 5
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 20
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 9
Россети Ленэнерго 1699 7
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Почта России ПАО 2370 6
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Сбер - Сбербанк Северо-Кавказский банк 12 5
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Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
Евросеть 1421 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 4
Яндекс.Лавка 315 3
Uber 357 3
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ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 3
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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