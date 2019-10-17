«Ростелеком» и администрация Ставрополя запускают проекты «Умный город» и «Чистое небо»

«Ростелеком» и администрация города Ставрополя подписали соглашения о взаимодействии и сотрудничестве при реализации проектов «Умный город» и «Чистое небо». Документ удостоверили подписями первый заместитель главы администрации города Ставрополя Александр Мясоедов и директор Ставропольского филиала «Ростелекома» Роман Завязкин.

«”Ростелеком”, обладая опытом и компетенциями в развитии городов нового поколения, формирует комфортные условия для горожан при использовании цифровых сервисов как в повседневной жизни, так и в профессиональной сфере. Наша компания и администрация города будут работать в едином информационном пространстве для внедрения технологий “Умного города” в Ставрополе, которые позволят повысить эффективность управления городскими ресурсами и инвестиционную привлекательность региона в целом», — отметил Роман Завязкин, директор Ставропольского филиала «Ростелекома».

Подписанные соглашения предполагают намерения сторон взаимодействовать по вопросам разработки предложений и оказания консультационной поддержки при реализации проекта «Умный город», а также перенос воздушных коммуникаций операторов с вертикальных опор электропередач в подземные линейно-кабельные сооружения связи в рамках программы «Чистое небо» в Ставрополе. Размещение волоконно-оптических линий под землей демонстрирует экономический эффект, так как сокращаются затраты на эксплуатацию сетей, в том числе за счет снижения уровня аварийности коммуникаций. Кроме того, подобный способ строительства сетей связи наиболее безопасен для жителей города и заметно улучшает его внешний облик.

«”Ростелеком”» можно по праву назвать якорным партнером администрации Ставрополя. Компания активно участвует в жизни краевого центра, в различных городских проектах. Я уверен, что нынешнее соглашение станет еще одним важным шагом на пути к улучшению качества жизни горожан. Цифровые решения – это уже наше настоящее и, конечно, будущее. И совместными усилиями мы сделаем их применение еще более эффективным», — сказал Александр Мясоедов, первый заместитель главы администрации Ставрополя.

В рамках соглашения стороны изучат возможности внедрения инновационных технологий на территории краевого центра, определят модели создания элементов «Умного города», среди которых могут быть системы интеллектуального видеонаблюдения, управления городским общественным транспортом, учета коммунальных ресурсов, цифровая платформа управления городским хозяйством, а также сервисы вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды.