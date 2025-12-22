Разделы

Завязкин Роман


СОБЫТИЯ


22.12.2025 «Ростелеком» открыл центр обработки данных в Ставрополе 1
20.01.2021 «Ростелеком» подключил цифровые сервисы для самого мощного ветропарка России 1
01.11.2019 «Ростелеком» реализует нацпрограмму «Цифровая экономика» в Ставропольском крае 1
17.10.2019 «Ростелеком» и администрация Ставрополя запускают проекты «Умный город» и «Чистое небо» 1
23.01.2019 «Ростелеком» в Ставропольском крае подключил 252 медучреждения к интернету 1
20.11.2018 «Ростелеком» создал интернет-платформу для олимпиады «Кандидат в университет» 1
21.02.2017 «Ростелеком» на Ставрополье и в Карачаево-Черкессии модернизировал сеть передачи данных 1
16.11.2016 «Ростелеком» на Ставрополье подключил по оптике посёлок «Вилла-Нова» и жилой район «Гармония» 1
27.10.2016 «Ростелеком» обеспечил телеком-услугами новый жилой комплекс в Ставрополе 1
24.02.2016 «Ростелеком» обеспечил связью подразделения МФЦ Шпаковского района Ставропольского края 1
25.09.2015 Количество абонентов интерактивного ТВ от «Ростелекома» в Ставропольском крае увеличилось на 32% 1
04.12.2014 Директором по экономике и финансам МРФ «Юг» компании «Ростелеком» назначен Андрей Нечепуренко 1
12.08.2014 Роман Завязкин назначен директором Ставропольского филиала «Ростелекома» 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Завязкин Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10330 12
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 259 2
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 473 2
Электросвязь 268 1
Росатом - Росатом Возобновляемая энергия - НоваВинд - NovaWind - Кочубеевская ВЭС - Марченковская ВЭС - ветряная электростанция 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12889 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4802 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Администрация Ставрополя 16 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6288 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2172 1
Федеральное собрание Российской Федерации 308 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 440 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73425 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17133 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2181 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4848 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1664 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2207 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1320 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8459 2
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 721 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4355 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2860 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5926 1
Караоке 308 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 730 1
ВИЭ - Ветроэнергетика - Wind Energy - ветротурбины - ветроустановки - ветростанции - ветрогенерация - 15 июня Всемирный день ветра 148 1
Мультирум - Multiroom - мультимедийная система распределения аудио- и видеосигналов 75 1
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 100 1
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 863 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3923 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1339 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 880 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1525 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1055 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2697 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31828 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 805 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1447 1
Always-Connected PC - Always-Connected Devices - Концепция всегда включенного ПК - Постоянно подключенные устройства - Постоянная доступность сети-сервиса 219 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 945 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2375 1
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 157 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5856 2
Ростелеком - Лицей 19 1
Ростелеком - Чистое небо 54 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 390 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1049 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1532 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1419 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 1
Мясоедов Александр 1 1
Торкунов Анатолий 5 1
Шипулин Александр 29 1
Курашов Денис 4 1
Николин Дмитрий 2 1
Никоненко Денис 1 1
Нечепуренко Андрей 1 1
Путин Владимир 3358 1
Лысов Денис 32 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 990 12
Россия - РФ - Российская федерация 157276 5
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 514 4
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 343 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1674 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Шпаковский район - Михайловск 44 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 145 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Минераловодский городской округ - Минеральные Воды 89 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ессентуки 80 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 251 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кисловодск 107 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новошахтинск 37 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45819 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14503 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 830 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 3
Энергетика - Energy - Energetically 5531 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 2
Экономический эффект 1219 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 126 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 492 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15175 1
Английский язык 6880 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 482 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 233 1
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 192 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
Образование в России 2562 1
Eurovision 4 1
ЮРГПУ НПИ - Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова - Новочеркасский политехнический институт имени Серго Орджоникидзе 7 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 152 1
РАН - Российская академия наук 2017 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 573 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 33 1
