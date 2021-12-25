ВИЭ Ветроэнергетика Wind Energy ветротурбины ветроустановки ветростанции ветрогенерация 15 июня Всемирный день ветра
15 июня отмечается Всемирный день ветра. Его цель — привлечение внимания общественности (в первую очередь, представителей энергетических комплексов разных стран) к огромному потенциалу ветроэнергетики. Развитие ветроэнергетики поможет решить большой ряд проблем не только энергетического, но и экономического, а также экологического характера. Активная работа в этом направлении может привести к сокращению огромных сумм, которые вкладываются в энергетику. В результате не будет так остро стоять проблема ограниченности ресурсов ископаемого топлива, мир сможет преодолеть кризис глобального изменения климата.
|25.12.2021
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Корабли-батарейки доставят заряд от морских ветряков
нием морского дна. Вместо того, чтобы полагаться на подводные кабели для передачи энергии с морских ветряков на берег, японский стартап PowerX разрабатывает плавсредства для перевозки этого це
|19.07.2021
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«Ростелеком» построил цифровую инфраструктуру для Марченковской ветроэлектростанции
Ростелеком» в Ростовской области построил оптическую инфраструктуру и подключил к цифровым сервисам Марченковскую ветроэлектростанцию (ВЭС) компании «Новавинд» (дивизион госкорпорации «Росатом»
|27.08.2014
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Водородные аккумуляторы решают главную проблему зеленой энергии
здавать накопители энергии, они в случае падения мощности могут подпитывать электросеть. Видимо, в роли таких накопителей будут выступать электролизные установки, с помощью "лишнего" электричества от ветряков или солнечных панелей расщепляющие воду на водород и кислород. В настоящее время в Германии построено более 20 таких опытных хранилищ в виде нескольких транспортных контейнеров с обо
|26.09.2011
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«МегаФон» начал использовать ветрогенераторы для электропитания базовых станций
кумуляторов и штатного дизельного генератора. В условиях длительного штиля базовая станция может проработать в автономном режиме без дозаправки топливом около 2-х недель. «МегаФон» начал использовать ветрогенераторы для электропитания базовых станций Еще одной особенностью данного сооружения является монтаж ветроэлектрогенератора на отдельном мачтовом сооружении, находящемся в непосредствен
|20.07.2011
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Ветряки нужно ставить плотно и делать вертикальными
Кажется, что с появлением огромных ветровых турбин с лопастями длиной более 90 м. ветроэнергетика подошла к своей зрелости, т.е. достигла максимальной эффективности. Однако уч
|26.01.2011
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Как повысить эффективность ветряков: новые идеи
несоты нашли другой способ повышения эффективности ветроэлектростанций. Они обнаружили, что лопасти ветряков создают ощутимое трение о воздух при вращении. Для решения этой проблемы инженеры на
|01.10.2007
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В столице Казахстана будут использоваться ветроэлектростанции
В столице Казахстана для получения дополнительной энергии будут использоваться ветроэлектростанции. Об этом на «круглом столе» на тему «Экология, как стиль мышления» сообщила заведующая сектором нормирования управления окружающей среды г. Астана Алия Оспан, передает Казин
|10.05.2007
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Ветрогенераторы GE: счет идет на гигаватты
авит компании Invenergy Wind для реализации проектов на территории США и Канады в 2008 году 1,5 МВт ветровые генераторы общей мощностью 600 МВт. В 2007 году компания уже закупила ветрогенератор
|24.10.2006
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В Болгарии начинается строительство очередной ветроэлектростанции
Как сообщает болгарский "Дневник", компания AES начинает строительство ветроэлектростанции вблизи города Каварны. Реализация проекта стоимостью €170 млн. будет осуществляться соввместно с болгарскими компаниями. Электростанция, которую планируется ввести в строй в
|24.10.2006
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В Болгарии начинается строительство очередной ветроэлектростанции
Как сообщает болгарский "Дневник", компания AES начинает строительство ветроэлектростанции вблизи города Каварны. Реализация проекта стоимостью €170 млн. будет осуществляться соввместно с болгарскими компаниями. Электростанция, которую планируется ввести в строй в
|27.05.2002
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Ветрогенераторы могут способствовать образованию дождя
оследнюю идею Салтер обнародовал на международной морской конференции, прошедшей на прошлой неделе на Крите. Он предложил конструкцию генератора вертикальной компоновки ("плавающей" турбины, floating wind turbine), которая способствовала бы перемещению водяных паров в более верхние слои атмосферы, тем самым повышая испарение с морской поверхности, а, следовательно, и количество выпадающих о
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