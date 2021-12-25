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ВИЭ Ветроэнергетика Wind Energy ветротурбины ветроустановки ветростанции ветрогенерация 15 июня Всемирный день ветра

ВИЭ - Ветроэнергетика - Wind Energy - ветротурбины - ветроустановки - ветростанции - ветрогенерация - 15 июня Всемирный день ветра

15 июня отмечается Всемирный день ветра. Его цель — привлечение внимания общественности (в первую очередь, представителей энергетических комплексов разных стран) к огромному потенциалу ветроэнергетики.  Развитие ветроэнергетики поможет решить большой ряд проблем не только энергетического, но и экономического, а также экологического характера. Активная работа в этом направлении может привести к сокращению огромных сумм, которые вкладываются в энергетику. В результате не будет так остро стоять проблема ограниченности ресурсов ископаемого топлива, мир сможет преодолеть кризис глобального изменения климата.
 


25.12.2021 Корабли-батарейки доставят заряд от морских ветряков

нием морского дна. Вместо того, чтобы полагаться на подводные кабели для передачи энергии с морских ветряков  на берег, японский стартап PowerX разрабатывает плавсредства для перевозки этого це
19.07.2021 «Ростелеком» построил цифровую инфраструктуру для Марченковской ветроэлектростанции

Ростелеком» в Ростовской области построил оптическую инфраструктуру и подключил к цифровым сервисам Марченковскую ветроэлектростанцию (ВЭС) компании «Новавинд» (дивизион госкорпорации «Росатом»
27.08.2014 Водородные аккумуляторы решают главную проблему зеленой энергии

здавать накопители энергии, они в случае падения мощности могут подпитывать электросеть. Видимо, в роли таких накопителей будут выступать электролизные установки, с помощью "лишнего" электричества от ветряков или солнечных панелей расщепляющие воду на водород и кислород.   В настоящее время в Германии построено более 20 таких опытных хранилищ в виде нескольких транспортных контейнеров с обо
26.09.2011 «МегаФон» начал использовать ветрогенераторы для электропитания базовых станций

кумуляторов и штатного дизельного генератора. В условиях длительного штиля базовая станция может проработать в автономном режиме без дозаправки топливом около 2-х недель. «МегаФон» начал использовать ветрогенераторы для электропитания базовых станций Еще одной особенностью данного сооружения является монтаж ветроэлектрогенератора на отдельном мачтовом сооружении, находящемся в непосредствен
20.07.2011 Ветряки нужно ставить плотно и делать вертикальными

Кажется, что с появлением огромных ветровых турбин с лопастями длиной более 90 м. ветроэнергетика подошла к своей зрелости, т.е. достигла максимальной эффективности. Однако уч
26.01.2011 Как повысить эффективность ветряков: новые идеи

несоты нашли другой способ повышения эффективности ветроэлектростанций. Они обнаружили, что лопасти ветряков создают ощутимое трение о воздух при вращении. Для решения этой проблемы инженеры на
01.10.2007 В столице Казахстана будут использоваться ветроэлектростанции

В столице Казахстана для получения дополнительной энергии будут использоваться ветроэлектростанции. Об этом на «круглом столе» на тему «Экология, как стиль мышления» сообщила заведующая сектором нормирования управления окружающей среды г. Астана Алия Оспан, передает Казин
10.05.2007 Ветрогенераторы GE: счет идет на гигаватты

авит компании Invenergy Wind для реализации проектов на территории США и Канады в 2008 году 1,5 МВт ветровые генераторы общей мощностью 600 МВт. В 2007 году компания уже закупила ветрогенератор
24.10.2006 В Болгарии начинается строительство очередной ветроэлектростанции

Как сообщает болгарский "Дневник", компания AES начинает строительство ветроэлектростанции вблизи города Каварны. Реализация проекта стоимостью €170 млн. будет осуществляться соввместно с болгарскими компаниями. Электростанция, которую планируется ввести в строй в
24.10.2006 В Болгарии начинается строительство очередной ветроэлектростанции

Как сообщает болгарский "Дневник", компания AES начинает строительство ветроэлектростанции вблизи города Каварны. Реализация проекта стоимостью €170 млн. будет осуществляться соввместно с болгарскими компаниями. Электростанция, которую планируется ввести в строй в
27.05.2002 Ветрогенераторы могут способствовать образованию дождя

оследнюю идею Салтер обнародовал на международной морской конференции, прошедшей на прошлой неделе на Крите. Он предложил конструкцию генератора вертикальной компоновки ("плавающей" турбины, floating wind turbine), которая способствовала бы перемещению водяных паров в более верхние слои атмосферы, тем самым повышая испарение с морской поверхности, а, следовательно, и количество выпадающих о

Публикаций - 118, упоминаний - 142

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Франция - Французская Республика 7849 4
Великобритания - Ланкашир 10 4
Великобритания - Норфолк 20 4
Великобритания - Норфолк - Кромер 4 4
Болгария - Республика 773 3
Китай - Шанхай 787 3
Великобритания - Шотландия 338 3
США - Калифорния 4627 3
Финляндия - Финляндская Республика 3604 3
Великобритания - Лондон 2387 3
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 746 3
Испания - Королевство 3709 3
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 389 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 746 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1901 46
Энергетика - Energy - Energetically 5088 43
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4012 35
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4003 21
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18478 19
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 17
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 458 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51054 14
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5659 12
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 852 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8640 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5356 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29056 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9947 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4797 6
Водород - Hydrogenium - химический элемент 984 5
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 450 5
ВИЭ - Возобновляемые источники энергии - Возобновляемая (регенеративная) энергия - Renewable Energy - Альтернативная энергетика и экология - Низкоуглеродная энергетика 36 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16306 5
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1801 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2439 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4954 5
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 5
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 452 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13511 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48030 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1586 4
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 845 4
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 222 4
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 727 4
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1689 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2757 4
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1269 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9805 4
Водородная энергетика - Hydrogen energy 158 3
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 882 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5524 3
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 507 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1081 3
New Scientist 1448 7
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 3
Казахстан Сегодня 308 3
The Engineer 79 3
Phys.org 972 2
CNews Межзвездные перелеты 43 2
РИА Новости 918 2
AP - Associated Press 2004 1
Nature 811 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
Scientific Reports 20 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
Forbes - Форбс 818 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11244 1
Tom’s Hardware 395 1
Deutsche Welle - Телеканал 46 1
CNews Орудия Апокалипсиса 35 1
Казинформ 30 1
Bloomberg 1289 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 961 1
IDC - International Data Corporation 4910 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8133 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Cleantech Group 1 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 169 2
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 29 2
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 73 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 244 1
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 83 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 1
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 65 1
University of Minnesota - Миннесотский университет - Университет Миннесоты 44 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1517 1
РАН - Российская академия наук 1872 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 31 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 158 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 91 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 245 1
LiU - Linköpings universitet - Linköping University - Линчёпингский университет 1 1
University of Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines - Университет Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин 3 1
Syracuse University - Сиракузский университет - Сиракьюсский университет 10 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 66 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 123 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 36 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 217 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 337 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 1
ЯГТУ - Ярославский государственный технический университет 6 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 231 1
UC Davis, UCD - University of California Davis - Калифорнийский университет в Дейвисе 15 1
CWRU - Case Western Reserve University - Кейс-Вестерн-Резерв университет 18 1
Université Laval - Laval University - Университет Лаваля 7 1
NTU - Nottingham Trent University - Университет Ноттингем Трент 7 1
Vandy - Vanderbilt University - Вандербильтский университет - Университет Вандербильта 26 1
PUT - Poznań University of Technology - Politechnika Poznańska - Познанский технический университет - Познаньский технологический университет 2 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 2
FIFA Fan Fest - Фестиваль болельщиков FIFA (ФИФА) 5 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2007 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
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