Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
LiU Linköpings universitet Linköping University Линчёпингский университет
СОБЫТИЯ
|04.02.2020
|В HID Global назначен новый президент и гендиректор 1
|13.06.2019
|Собаки отражают уровень стресса их владельцев 1
|22.12.2015
|"Абсолютно надежный" квантовый шифр можно взломать незаметно 1
|20.06.2013
|Аккумулятор из дерева: экологичный и мощный 1
|09.11.2012
|Бактерии могут общаться с клетками 1
|17.08.2012
|В лес - за аккумуляторами 1
|01.06.2012
|Эра имплантов: создан микрочип, управляющий мышцами 1
|28.03.2012
|Аккумуляторы будут делать из древесных отходов 1
|13.04.2007
|Приобретенные признаки наследуются 1
Публикаций - 10, упоминаний - 10
LiU и организации, системы, технологии, персоны:
|Викстрем Елена 1 1
|Lidefelt Björn - Лидефельт Бьерн 2 1
|Delvaux Nico - Дельво Нико 2 1
|Weeding Stephen - Видинг Стефан 4 1
|CNews RND - R&D.CNews - Rnd.CNews.ru 2283 1
|Phys.org 973 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1489520, в очереди разбора - 720665.
Создано именных указателей - 205108.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1489520, в очереди разбора - 720665.
Создано именных указателей - 205108.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.