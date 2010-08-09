США - Мэриленд

Госслужащий из Мэриленда выложил в Сеть данные 3 тыс. человек Сотрудник Департамента занятости населения Мэриленда (Maryland Department of Human Resources, DHR) непреднамеренно опубликовал персональные данные примерно 3 тыс. человек на общедоступном веб-сайте. Фактов, говорящих о несанкционированн

Lockheed Martin и университет Мэриленда: стратегическое партнёрство Корпорация Lockheed Martin и университет Мэриленда заключили соглашение о стратегическом партнёрстве. Предусмотрены три основных направления сотрудничества: центры взаимодействия (Centers of Collaboration), совместный поиск бизнес-нап

Украдены два ноутбука с персональными сведениями экологов из Мэриленда Сотрудники департамента информационных технологий штата Мэриленд (Maryland Department of Information Technology, DoIT) подставили своих коллег из министерства охраны окружающей среды (Maryland Department of the Environment, MDE). Два ноутбука, украд

Суд штата Мэриленд опубликовал в Сети сведения провинившихся автолюбителей Окружной суд штата Мэриленд разместил в интернете персональные сведения автомобильных нарушителей. Как сообщает издание The Roanoke Times, среди скомпрометированных сведений присутствует строго приватная информац

Университет Мериленда напечатал номера соцстрахования на конвертах На днях американский канал ABC объявил о масштабной утечке информации, случившейся в Университете штата Мериленд (University of Maryland). По данным журналистов, университет скомпрометировал сведения всех студентов, которые будут учиться нынешней осенью – а это 24 тыс. человек. Предполагается, чт

Verizon подал иск против властей Мэриленда Компания Verizon Communications подала иск против властей округа Мэриленд, обвиняя их в том, что они незаконно препятствовали развитию телевизионных сервисов,

Capital.com сократила 75% штата и закрыла свой офис в Мэриленде Компания Capital.com закрыла свой офис в Мэриленде и уволила 42 сотрудника из 55, сообщает atNewYork.com. Директор по операциям Capital.com Марк Опил (Mark Opel) пояснил, что это вынужденная мера, без применения которой компания не см