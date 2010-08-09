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США Мэриленд

США - Мэриленд

СОБЫТИЯ


09.08.2010 Госслужащий из Мэриленда выложил в Сеть данные 3 тыс. человек

Сотрудник Департамента занятости населения Мэриленда (Maryland Department of Human Resources, DHR) непреднамеренно опубликовал персональные данные примерно 3 тыс. человек на общедоступном веб-сайте. Фактов, говорящих о несанкционированн
07.06.2010 Lockheed Martin и университет Мэриленда: стратегическое партнёрство

Корпорация Lockheed Martin и университет Мэриленда заключили соглашение о стратегическом партнёрстве. Предусмотрены три основных направления сотрудничества: центры взаимодействия (Centers of Collaboration), совместный поиск бизнес-нап
05.12.2008 Украдены два ноутбука с персональными сведениями экологов из Мэриленда

Сотрудники департамента информационных технологий штата Мэриленд (Maryland Department of Information Technology, DoIT) подставили своих коллег из министерства охраны окружающей среды (Maryland Department of the Environment, MDE). Два ноутбука, украд
21.08.2008 Суд штата Мэриленд опубликовал в Сети сведения провинившихся автолюбителей

Окружной суд штата Мэриленд разместил в интернете персональные сведения автомобильных нарушителей. Как сообщает издание The Roanoke Times, среди скомпрометированных сведений присутствует строго приватная информац
25.07.2008 Университет Мериленда напечатал номера соцстрахования на конвертах

На днях американский канал ABC объявил о масштабной утечке информации, случившейся в Университете штата Мериленд (University of Maryland). По данным журналистов, университет скомпрометировал сведения всех студентов, которые будут учиться нынешней осенью – а это 24 тыс. человек. Предполагается, чт
30.06.2006 Verizon подал иск против властей Мэриленда

Компания Verizon Communications подала иск против властей округа Мэриленд, обвиняя их в том, что они незаконно препятствовали развитию телевизионных сервисов,
01.11.2000 Capital.com сократила 75% штата и закрыла свой офис в Мэриленде

Компания Capital.com закрыла свой офис в Мэриленде и уволила 42 сотрудника из 55, сообщает atNewYork.com. Директор по операциям Capital.com Марк Опил (Mark Opel) пояснил, что это вынужденная мера, без применения которой компания не см
18.08.2000 От $5 до $10 000 стоит голос американского избирателя на аукционе eBay

"Голос на выборах 2000 года в США гражданина, являющегося зарегистрированным избирателем в штате Мэриленд. Вы можете указать, за кого мне голосовать на президентских или еще каких либо выбор

Публикаций - 299, упоминаний - 342

США и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 19
IBM - International Business Machines Corp 9699 13
Google LLC 12688 10
Галактика - Корпорация 1545 9
Intel Corporation 12811 8
Lenovo Motorola 3566 8
HP - Hewlett-Packard 3662 8
Lookout 36 8
Apple Inc 13154 7
InfoWatch - Инфовотч 1185 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
Perimetrix - Периметрикс 274 6
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
X Corp - Twitter 2938 5
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 5
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 273 5
Motorola Inc 1156 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 4
Dell EMC 5180 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
Oracle Corporation 7074 4
AT&T Inc 1725 4
Yahoo! 3726 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 3
Samsung Electronics 11064 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 3
Cisco Systems 5372 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 3
Sharp Corporation 1062 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 3
Shadow Brokers - Хакерская группировка 28 3
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 3
Comcast 231 3
Sony Electronics - Сони Электроникс 82 2
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 2
Kometa - Комета 160 2
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 25
Lockheed Martin 777 9
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 5
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 3
Phoenix Zoo 3 3
eBay Inc 1640 3
Россети Ленэнерго 1699 2
Резонанс НПП 407 2
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 2
Johns Hopkins Medicine based in Baltimore - Медицинский центр Джонса Хопкинса в Балтиморе 15 2
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 72 2
NCI - National Cancer Institute - Национальный институт онкологии - Национальный институт рака США 16 2
США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 41 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Boeing 1031 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 1
DoorDash Food Delivery 12 1
Stellantis PSA - Opel 34 1
One Equity Partners 3 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 1
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт 31 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
Enron - Enrongate 122 1
Meta Group 54 1
American Dynamics 14 1
Unicon - Юникон Консалтинг 38 1
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 1
U.S. Department of Energy - NNSA - National Nuclear Security Administration - Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США 14 1
NASA Glenn Research Center - Центр космических исследования NASA имени Джона Х. Гленна 21 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
Mondi Group - Mondi Business Paper - Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК - Монди СЛПК - Монди Сыктывкарский лесопромышленный комплекс 21 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 1
Гута ГК 34 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 34
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 17
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 15
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 12
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 11
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 10
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 9
U.S. Department of Defense - NAS Pax River - Патуксент-Ривер Военно-морская авиабаза 16 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 7
Судебная власть - Judicial power 2500 6
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 6
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 44 5
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 5
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 4
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 4
U.S. SS - the United States Secret Service - Секретная служба США 32 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 3
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 3
U.S. Department of Defense - USSTRATCOM - United States Strategic Command - Стратегическое командование Вооружённых сил США 22 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 2
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 1
U.S. NRO - National Reconnaissance Office - Национальное управление военно-космической разведки США 12 1
ЛДПР 116 3
Демократическая политическая партия США 122 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ACM - Association for Computing Machinery 10 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 8 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 37
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 36
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 21
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 19
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 17
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 16
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 15
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 14
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 12
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 10
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1253 10
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 10
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 9
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 9
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 8
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3022 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 8
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7922 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 7
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 6
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 6
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 5
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
Микрофон - Microphone 2808 5
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 10
Fallout 170 8
Microsoft Windows 2000 8678 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 7
Linux OS 11533 5
Northrop Grumman - X серия БПЛА 40 4
NASA LAGEOS - Laser Geodynamics Satellite or Laser Geometric Environmental Observation Survey 5 4
NASA Apollo program - Аполлон космическая программа 71 4
NASA Gravity Probe 10 4
Microsoft Windows 16882 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 4
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 3
NASA New Horizons - Ralph - MVIC - Multispectral Visible Imaging Camera - LEISA - Linear Etalon Imaging Spectral Array 85 3
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 150 3
NASA JWST - James Webb Space Telescope - NIRCam - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 71 3
Google Android 15243 3
Microsoft Office 4170 3
Microsoft Dynamics 1197 3
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 2
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 65 2
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 2
NASA GALEX - Galaxy Evolution Explorer 8 2
JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 55 2
AURA - Gemini Observatory - Gemini North - Астрономическая обсерватория 15 2
NASA Deep Impact 38 2
NASA MGS - NASA Mars Global Surveyor 72 2
NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция 79 2
NASA TIMED - Thermosphere Ionosphere Mesosphere Energetics and Dynamics 4 2
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 2
ANU AAO - Australian Astronomical Observatory - Siding Spring Observatory - Астрономическая обсерватория Сайдинг-Спринг - Anglo-Australian Observatory - Англо-Австралийская обсерватория - телескоп Фолкеса 11 2
NASA STEREO - Solar Terrestrial Relations Observatory 8 2
Lockheed Martin - Trident SLBM - submarine-launched ballistic missile 21 2
HPE AlphaServer 70 2
NASA EUVE - NASA Extreme Ultraviolet Explorer - NASA EUVI - NASA Extreme Ultraviolet Imager - NASA SEE - NASA Solar Extreme Ultraviolet Experiment - NASA XPS - NASA Extreme Ultraviolet Photometer System - NASA UVIS - NASA Ultraviolet Imaging Spectrometer 19 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 2
Apple iOS 8583 2
Google Cloud Platform - GCP 383 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 2
Acer Predator 224 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 7
Alexander Keith - Александер Кит - Александер Кейт 12 4
Pavlis Erricos - Павлис Эрикос 4 4
Everrit Francis - Эверрит Фрэнсис 4 4
Rubincam David - Рубинкем Дэвид 4 4
Payne Gregory - Пэйн Грегори 4 4
Baldry Ivan - Болдри Айвен 6 4
Ciufolini Ignazio - Кьюфолини Игнацио 4 4
Glazebrook Karl - Глэйзбрук Карл 6 4
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 4
Ульянов Владимир 162 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 4
Зенкин Денис 263 3
Селезнев Валерий 11 3
Селезнев Роман 9 3
Creamer Curtis - Кремер Куртис 4 3
Whitman Bryan - Витман Брайан 3 3
Gates Robert - Гейтс Роберт 34 3
Ellison Curtis - Эллисон Кертис 3 3
Sunshine Jessica - Саншайн Джессика 3 3
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 3
Касперский Евгений 337 3
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 2
Castelli Vince - Кастелли Винц 2 2
Stockman Peter - Стокман Питер 2 2
Смолянинов Игорь 2 2
Aloimonos Yiannis - Алоймонос Яннис 2 2
Panetta Leon - Панетта Леон 7 2
Quintier Jim - Квинтьер Джим 2 2
Hamilton Douglas - Гамильтон Дуглас 2 2
Reach William - Рич Уильям 2 2
Smith Stewart - Смит Стюарт 3 2
Porco Carolyn - Порко Каролин 14 2
Fermüller Cornelia - Фермюллер Корнелия 2 2
Salamon Michael - Саламон Майкл 2 2
Mumma Michael - Мамма Майкл 4 2
Boldt Elihu - Болдт Элиху 2 2
Rasch Mark - Раш Марк 5 2
Martin Harold - Мартин Гарольд 3 2
Manoussaki Daphne - Мануссаки Дафне 2 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 178
Земля - планета Солнечной системы 10865 43
Россия - РФ - Российская федерация 166167 40
США - Мэриленд - Балтимор 178 32
США - Калифорния 4829 28
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 25
Европа 24964 22
США - Нью-Йорк 3180 22
США - Колумбия - Вашингтон 1487 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 21
Солнечная система - Solar system 2569 20
США - Техас 1048 18
США - Огайо 291 16
США - Флорида 786 14
США - Пенсильвания 372 14
Япония 13807 13
США - Вирджиния - Виргиния 288 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 12
США - Мэриленд - Гринбелт 13 10
Канада 5081 10
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
США - Нью-Джерси 307 9
США - Колорадо 385 9
США - Массачусетс 517 9
США - Джорджия 335 9
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 9
США - Мичиган 274 9
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 8
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 8
Азия - Азиатский регион 5920 8
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 8
США - Аризона 549 8
США - Северная Каролина 328 8
США - Луизиана 110 7
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Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 193 7
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Франция - Французская Республика 8177 7
США - Вашингтон - Сиэтл 407 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 48
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 31
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Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 24
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 24
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 18
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 18
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 15
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 14
Физика - Physics - область естествознания 2940 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 12
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 12
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 12
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 12
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 10
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 9
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Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 7
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 7
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 7
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 6
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 6
Английский язык 7030 6
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1325 6
New Scientist 1448 32
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 11
Phys.org 972 9
NYT - The New York Times 1100 9
CNews RND - R&D.CNews 2274 7
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 6
AP - Associated Press 2007 6
Nature 832 6
EurekAlert 291 5
Bloomberg 1627 5
The Register - The Register Hardware 1784 4
The Washington Post 350 4
Space Daily 528 2
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PhysicsWeb 184 2
MSNBC - телеканал 89 2
Dallas Morning News - Dallas News 10 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
Engadget - Блог о технологиях 429 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
San Francisco Chronicle 34 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
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Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
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Future - Space.com 200 1
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Optics 143 1
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ChangeWave Research 10 1
Perimetix 1 1
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IBM Research 111 1
Confiant 3 1
Synergy Research Group 48 1
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Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 18
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 9
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 7
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 4
NASA STScI - Space Telescope Science Institute - Институт исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе - Научный институт космического телескопа 31 4
UCSC - University of California, Santa Cruz - Калифорнийский университет в Санта-Крузе - Lick Observatory - Обсерватория Лики - Ликская обсерватория 15 3
BU - Boston University - Бостонский университет 63 3
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 3
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 2
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 2
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 2
Columbia University - Колумбийский университет 157 2
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 2
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси - 40 2
IAU - MPC - Minor Planet Center - Центр малых планет 8 2
SwRI - Southwest Research Institute - Юго -Западный исследовательский институт 31 2
JCVI - J. Craig Venter Institute - Институт Дж. Крейга Вентера 11 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
Tohoku University - Университет Тохоку 25 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 1
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 1
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 18 1
UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 37 1
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 17 1
LiU - Linköpings universitet - Linköping University - Линчёпингский университет 9 1
U.S. NAS - The National Academy of Sciences USA - Национальная академия наук США 17 1
Georgetown University - Джорджтаунский университет 27 1
IARC - International Arctic Research Center - МАИР - Международный арктический исследовательский центр 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
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