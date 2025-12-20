Разделы

NASA STScI Space Telescope Science Institute Институт исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе Научный институт космического телескопа


СОБЫТИЯ


20.12.2025 Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу 1
13.06.2025 Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным 1
06.11.2024 Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так 1
01.04.2022 Изображение с телескопа Уэбба раздвигает границы законов физики 2
02.07.2021 Найдены галактики без темной материи — это меняет привычную концепцию 1
26.10.2020 Апокалипсис? Бетельгейзе ближе к Земле, чем мы думали 1
16.09.2020 Взрывающиеся звезды могли вызвать массовые вымирания на Земле 1
26.09.2016 Хаббл подтвердил существование доступной воды на Европе 1
21.10.2015 У нас есть шанс стать древнейшей сверхцивилизацией 2
23.07.2012 У Земли нет своей воды. Найдены причины 1
09.04.2012 "Охоту за экзопланетами" продлят до 2016 года 1
17.03.2011 Hubble убирает конкурентов темной энергии 1
07.09.2009 New Horizons: начат поиск целей в поясе Койпера 1
10.01.2006 Полярная звезда: ключ к загадкам Вселенной 1
10.01.2006 В галактике открыто крупное звездное скопление 3
11.03.2005 "Хаббл": из Вселенной исчезли все массивные звезды 1
28.01.2004 Телескоп Хаббла - жертвоприношение Буша 4
Публикаций - 31, упоминаний - 40

NASA STScI и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1507 10
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 464 1
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 82 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 686 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 153 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1659 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 330 1
Резонанс НПП 389 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3429 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 656 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10063 19
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1404 12
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 619 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 4
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1097 3
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 879 3
EMCCD - Electron Multiplication Charge Coupled Device - CCD - Charge Coupled Device - ПЗС-матрица - прибор с зарядовой связью 416 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14910 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34055 2
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 372 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 1
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1964 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2352 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1630 1
Дифракция - diffractus 36 1
Астрономия - Космос - Космороботы - роботы, приспособленные работать в космическом пространстве 47 1
Фотометр - прибор для измерения каких-либо из фотометрических величин, чаще других — одной или нескольких световых величин. 7 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2250 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2433 1
Гироскопия - Гироскоп - Gyroscope 314 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 504 16
NASA JWST - James Webb Space Telescope - NIRCam - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 67 7
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 150 3
NASA XO телескоп 4 2
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 129 2
NASA Stardust 51 1
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 52 1
ASU MGO - Mount Graham International Observatory - Международная обсерватория Маунт-Грейам - The Large Binocular Telescope, LBT - Большой бинокулярный телескоп 4 1
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 141 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1536 1
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 1
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 1
NASA New Horizons - Ralph - MVIC - Multispectral Visible Imaging Camera - LEISA - Linear Etalon Imaging Spectral Array 85 1
Livio Mario - Ливио Марио 5 3
Bond Howard - Бонд Говард 4 3
Stockman Peter - Стокман Питер 2 2
Sandstrom Karin - Сандстром Карин 4 2
Evans Nancy - Эванс Нэнси 2 2
McCullough Peter - Макаллоу Питер 4 2
Fosbury Robert - Фосбури Роберт 1 1
Spitzer Lyman - Шпитцер Лайман 1 1
Рахманов Максим 47 1
Земля - планета Солнечной системы 10665 23
Солнечная система - Solar system 2547 18
США - Мэриленд - Балтимор 178 18
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 601 12
Солнце - звезда Солнечной системы 5351 11
Юпитер - планета Солнечной системы 555 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53491 5
США - Мэриленд 295 4
Созвездие Малая Медведица - Ursa Minor - Полярная звезда 36 3
Астрономия - Космос - Белый карлик - White dwarf - Коричневые (бурые) карлики - Brown dwarfs - Красные карлики - Red dwarfs 124 3
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 341 3
США - Огайо 290 2
Россия - РФ - Российская федерация 157230 2
Европа 24650 2
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 2
Уран - планета Солнечной системы 547 2
США - Алабама 145 2
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 126 2
США - Техас - Сан-Антонио 49 1
Созвездие Волк - Lupus 1 1
Созвездие Щит - Scutum, Sct 1 1
Астрономия - Космос - Карликовая галактика - Dwarf Galaxy 16 1
Америка - Американский регион 2188 1
Испания - Королевство 3760 1
США - Колумбия - Вашингтон 1452 1
Кения - Республика 159 1
Нептун - планета Солнечной системы 203 1
США - Вашингтон - округ Колумбия 76 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1307 1
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 193 1
Сатурн - Энцелада (спутник) 123 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3594 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
Италия - Итальянская Республика 4430 1
США - Калифорния 4776 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 750 1
США - Пасадина 169 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 998 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
США - Аризона 540 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1722 21
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3776 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 11
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 348 9
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1197 5
Физика - Светимость 77 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 5
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 822 4
Физика - Physics - область естествознания 2836 4
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 3
Астрономия - Космос - Планетарная туманность - Planetary Nebula - Эмиссионная туманность - Emission nebula - New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars, NGC - Новый общий каталог туманностей и звёздных скоплений 140 3
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 316 3
Астрономия - Космос - Красный гигант 62 3
Астрономия - Космос - Пульсирующая переменная звезда - Цефеиды 11 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 2
Зоология - наука о животных 2793 2
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 404 2
Астрономия - Тёмная материя - Dark Matter 219 2
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 388 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1293 2
Астрономия - Космос - Тёмная энергия - Dark energy 109 2
Физика - Градус Цельсия 291 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5711 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 805 1
Закон Хаббла - Постоянная Хаббла 5 1
Палеонтология - Paleontology - Палеобиология - Paleobiology 136 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 877 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1008 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 233 1
Экватор - Equator 205 1
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 291 1
Земля Озоновый слой атмосферы - Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой - The Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer 72 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1432 1
Ботаника - Растения - Plantae 1113 1
Астрономия - Космос - Космическое излучение - Gamma-Ray - GRB-вспышки - Gamma-ray bursts - Гамма-вспышки - Гамма-всплески - Космический мазер 135 1
New Scientist 1448 5
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 2
Nature 821 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
LiveScience 154 2
Optics 139 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 1
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 4
UT Austin - McDonald Observatory - Обсерватория Мак-Доналд 10 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 2
AAS - American Astronomical Society - Американское астрономическое общество 17 1
RIT - Rochester Institute of Technology - Рочестерский технологический институт 13 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 131 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 163 1
