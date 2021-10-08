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США Огайо

США - Огайо

СОБЫТИЯ


08.10.2021 Центр дошкольного образования штата Огайо открывает программу мотивации сотрудников на основе блокчейна

надежного блокчейн-оператора, который мог реализовать все наши задумки», — сообщает Монти Стефански, исполнительный директор Brightside Academy. Сегодня Brightside Academy Ohio включает 14 центров в Огайо и в будущем сможет масштабировать программу мотивации за пределы штата. Благодаря децентрализации блокчейн-платформы, функционирующие на ней сервисы защищены от проблем с серверным оборуд
29.01.2009 «Студенческая» утечка в университете штата Огайо

Масштабная утечка информации была недавно зафиксирована в штате Огайо. Местный Университет (The Ohio State University) обвинил печатную компанию-партнера в халатности, которая привела к утечке номеров социального страхования 18 тыс. студентов. По данным Уни
19.12.2007 В машинах для голосования штата Огайо найдены уязвимости

Группа экспертов из аналитических компаний и научных учреждений исследовала электронные машины для голосования, установленные в штате Огайо. Машины уже использовались в нескольких выборах, в том числе президента США Джорджа Буша мл. Отчет называется Evaluation and Validation of Election Related Equipment, Standards and Testin
18.12.2007 Огайо: обнаружена критическая уязвимость систем голосования

В машинах для электронного голосования в Огайо обнаружена критическая уязвимость. Это ставит под угрозу успешное проведение выборов, сообщила государственный секретарь Огайо Дженнифер Браннер (Jennifer Brunner). В докладе, назв
27.09.2007 Июльская утечка в Огайо: новые подробности

В конце июня произошла крупная утечка в штате Огайо (Ohio). Напомним, что 22-летний стажер забрал с собой резервную ленту с персональными данными государственных работников, после чего эту ленту у него благополучно украли. В сентябре стало
13.07.2007 Хищение диска с приватными данными стоило штату Огайо $2 млн

На диске, похищенном в июне из машины служащего властей штата Огайо, находилось вдвое больше записей о персональных данных, чем предполагалось ранее, сообщил губернатор Тэд Стрикланд (Ted Strickland). В общей сложности диск содержал данные о 859 800 челов

Публикаций - 291, упоминаний - 291

США и организации, системы, технологии, персоны:

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U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 4
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
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U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 2
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