США - Огайо

Центр дошкольного образования штата Огайо открывает программу мотивации сотрудников на основе блокчейна надежного блокчейн-оператора, который мог реализовать все наши задумки», — сообщает Монти Стефански, исполнительный директор Brightside Academy. Сегодня Brightside Academy Ohio включает 14 центров в Огайо и в будущем сможет масштабировать программу мотивации за пределы штата. Благодаря децентрализации блокчейн-платформы, функционирующие на ней сервисы защищены от проблем с серверным оборуд

«Студенческая» утечка в университете штата Огайо Масштабная утечка информации была недавно зафиксирована в штате Огайо. Местный Университет (The Ohio State University) обвинил печатную компанию-партнера в халатности, которая привела к утечке номеров социального страхования 18 тыс. студентов. По данным Уни

В машинах для голосования штата Огайо найдены уязвимости Группа экспертов из аналитических компаний и научных учреждений исследовала электронные машины для голосования, установленные в штате Огайо. Машины уже использовались в нескольких выборах, в том числе президента США Джорджа Буша мл. Отчет называется Evaluation and Validation of Election Related Equipment, Standards and Testin

Огайо: обнаружена критическая уязвимость систем голосования В машинах для электронного голосования в Огайо обнаружена критическая уязвимость. Это ставит под угрозу успешное проведение выборов, сообщила государственный секретарь Огайо Дженнифер Браннер (Jennifer Brunner). В докладе, назв

Июльская утечка в Огайо: новые подробности В конце июня произошла крупная утечка в штате Огайо (Ohio). Напомним, что 22-летний стажер забрал с собой резервную ленту с персональными данными государственных работников, после чего эту ленту у него благополучно украли. В сентябре стало