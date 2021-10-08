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США Огайо
СОБЫТИЯ
|08.10.2021
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Центр дошкольного образования штата Огайо открывает программу мотивации сотрудников на основе блокчейна
надежного блокчейн-оператора, который мог реализовать все наши задумки», — сообщает Монти Стефански, исполнительный директор Brightside Academy. Сегодня Brightside Academy Ohio включает 14 центров в Огайо и в будущем сможет масштабировать программу мотивации за пределы штата. Благодаря децентрализации блокчейн-платформы, функционирующие на ней сервисы защищены от проблем с серверным оборуд
|29.01.2009
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«Студенческая» утечка в университете штата Огайо
Масштабная утечка информации была недавно зафиксирована в штате Огайо. Местный Университет (The Ohio State University) обвинил печатную компанию-партнера в халатности, которая привела к утечке номеров социального страхования 18 тыс. студентов. По данным Уни
|19.12.2007
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В машинах для голосования штата Огайо найдены уязвимости
Группа экспертов из аналитических компаний и научных учреждений исследовала электронные машины для голосования, установленные в штате Огайо. Машины уже использовались в нескольких выборах, в том числе президента США Джорджа Буша мл. Отчет называется Evaluation and Validation of Election Related Equipment, Standards and Testin
|18.12.2007
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Огайо: обнаружена критическая уязвимость систем голосования
В машинах для электронного голосования в Огайо обнаружена критическая уязвимость. Это ставит под угрозу успешное проведение выборов, сообщила государственный секретарь Огайо Дженнифер Браннер (Jennifer Brunner). В докладе, назв
|27.09.2007
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Июльская утечка в Огайо: новые подробности
В конце июня произошла крупная утечка в штате Огайо (Ohio). Напомним, что 22-летний стажер забрал с собой резервную ленту с персональными данными государственных работников, после чего эту ленту у него благополучно украли. В сентябре стало
|13.07.2007
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Хищение диска с приватными данными стоило штату Огайо $2 млн
На диске, похищенном в июне из машины служащего властей штата Огайо, находилось вдвое больше записей о персональных данных, чем предполагалось ранее, сообщил губернатор Тэд Стрикланд (Ted Strickland). В общей сложности диск содержал данные о 859 800 челов
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