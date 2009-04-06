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AT&T SBC Telecom Ameritech

СОБЫТИЯ

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06.04.2009 «Оптима» развивает телекоммуникационное направление: новое назначение 1
14.10.2008 Мобильнику исполнилось 25 лет 2
13.08.2007 В Qwest Communications назначен новый президент 1
17.06.2005 У AOL больше всего клиентов-зомби 1
08.10.2004 В Artezio новые кадровые назначения 1
16.12.2002 SBC будет предоставлять услуги связи в США под единым брендом 1
16.12.2002 AT&T, CoreComm, LDMI и WorldCom требуют ограничить свободу действий оператора SBC Ameritech Ohio 3
11.10.2002 SBC оштрафован на $6 млн. за нежелание сдавать в аренду свои сети 1
08.07.2002 Qwest назначила нового финансового директора 1
20.06.2002 Новый исполнительный директор Qwest представил стратегию развития компании 1
18.06.2002 СЕO компании Qwest ушел в отставку по решению совета директоров 1
23.01.2002 SBC оштрафован на $6 млн. за нарушение условий конкуренции в 5 штатах США 1
29.12.2001 SBC Communications предпочитает платить штраф, но не делиться с конкурентами 1
27.11.2001 SBC оштрафована еще на $500 тыс. 1
27.08.2001 SBC и Verizon уплатили $5,3 млн. штрафа за несоблюдение условий конкуренции 1
30.07.2001 Правительство США оштрафовало SBC еще на $3,2 млн. 1
21.05.2001 Tyco приобретет SecurityLink за $1 млрд. наличными 1
16.04.2001 Хакер договорился с Ameritech 2
19.10.2000 ISS объявила об установлении партнерских отношений с девятью интернет-провайдерами 1
16.10.2000 Власти Мичигана решили помочь Covisint 1
18.08.2000 Ричард Ноутберт назначен новым руководителем Tellabs 1
24.04.2000 Cisco заключила соглашение с SBC на поставку оборудования для асимметричных цифровых линий (ADSL) 1
28.10.1999 Management Network Inc. выпускает 4,6 млн. акций 1
18.10.1999 SBC Communications потратит $6 млрд на Интернет-службы 1
04.10.1999 Выдача разрешения на слияние SBC и Ameritech в $61млрд. задерживается 1
03.09.1999 Ameritech представляет Интернет-АОН 1
30.06.1999 Ameritech будет совместно с IBM распространять системы для домашних сетей 1
18.05.1999 Ameritech первой начала предлагать услугу электронной почты по телефону на американском рынке 1
06.04.1999 GTE приобретает 50% телефонного бизнеса Ameritech 1
05.04.1999 FCC выступает против слияния SBC и Ameritech 1
26.03.1999 Ameritech покупает 20% Bell Canada 1
18.03.1999 NightFire выпустила новую версию ПО для организации совместной работы операторов связи 1
10.02.1999 Compaq поставила для Ameritech систему поддержки сотовой связи 1
16.12.1998 На слушаниях в Federal Communications Commission был заявлен ряд протестов против предстоящих слияний 1
15.12.1998 Trans-Ameritech провела семинар, посвященный устройствам биометрического контроля доступа 1
01.12.1998 Trans-Ameritech провела семинар, посвященный промышленным компьютерам компании Arise Computer 1
18.11.1998 Verbatim намерена сотрудничать с Trans-Ameritech 1

Публикаций - 38, упоминаний - 42

AT&T и организации, системы, технологии, персоны:

AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 14
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 6
AT&T Inc 1726 5
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 5
Tellabs - NetCore Systems 65 4
AT&T - SBC Telecom - Pacific Bell 14 3
Trans-Ameritech - Транс-Америтек 5 3
AT&T South - BellSouth 234 3
Verizon - GTE - General Telephone & Electronics Corporation 70 3
AT&T - SBC Telecom - Nevada Bell 2 2
AT&T - SBC Telecom - Southwestern Bell 5 2
Cisco Systems 5372 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 2
Verizon - WorldCom 501 2
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 2
Earthlink - MindSpring 24 1
Qwest Software - Квест Софтвейр 2 1
Wipro GE Medical Systems 8 1
Tyco International - Cambridge Protection Industries 2 1
Tyco International - SecurityLink 1 1
SAP SE 5601 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Oracle Corporation 7074 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 1
Информзащита 941 1
Vodafone Group 1412 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 1
Lenovo Motorola 3566 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 1
Deutsche Telekom 954 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
Verbatim 69 1
Swisscom - Swisscom Mobile AG 148 1
AOL Inc - America Online 1883 1
Ланит - Artezio - Артезио 97 1
Dimension Data 21 1
Comcast 231 1
Williams Sonoma 5 1
Williams Companies - Williams Cos - Williams Communications 43 1
Газпром ПАО 1493 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Renault Groupe 166 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
Merrill Lynch 454 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
Банк Сбережений и Кредита АКБ - С банк - СТБ, Столичный Торговый Банк - Сберкред Банк - Моссибинтербанк - Столичный торговый банк - Академхимбанк - Инвестбанк АКБ - Конверсбанк МФГ - Гранкомбанк, ГРАН Коммерческий банк - Воронежпромбанк - Воронежский Пром 25 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 8
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 289 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 2
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 206 1
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 973 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 1
HLR - Home Location Register - Регистр положения домашних абонентов 73 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 567 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 527 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 8
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Nokia Alcatel-Lucent - NetCare 12 1
IBM Home Network Connection Center - IBM Home Director System 3 1
Microsoft Windows 16882 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 1
Microsoft Windows NT 890 1
Amdocs Enabler 2 1
Nacchio Joseph - Накчио Джозеф 17 3
Notebaert Richard - Ноутберт Ричард 2 2
Powell Michael - Пауэлл Майкл 26 1
Weinstein Andrew - Вайнштейн Эндрю 7 1
Quinton Adam - Квинтон Адам 1 1
Kennard William - Кеннард Уильям 13 1
Bell Alexander - Белл Александр 4 1
Cooper Martin - Купер Мартин 5 1
Krolopp Rudy - Кролопп Руди 1 1
Смирнов Евгений 41 1
Фридман Александр 8 1
Тамашевичус Григорий 4 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 19
США - Иллинойс - Чикаго 440 4
США - Иллинойс 340 3
США - Мичиган 274 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
США - Огайо 291 2
Австралия - Квинсленд 33 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Япония 13807 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Канада 5082 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
США - Калифорния 4829 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 1
США - Колумбия - Вашингтон 1487 1
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 1
США - Индиана 123 1
США - Джорджия - Атланта 265 1
США - Висконсин 118 1
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 158 1
Австралия - Брисбен 34 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 6
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Статистика - Statistics - статистические данные 1889 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Аренда 2687 1
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Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 1
Total Telecom 613 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
FT - Financial Times 1296 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Dow Jones - MarketWatch 334 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
QUT - Queensland University of Technology - Квинслендский технологический университет 14 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
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