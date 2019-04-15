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NGN Next Generation Networks New Generation Networks Мультисервисная сеть связи МСПД Мультисервисная сеть передачи данных
- GPON - Gigabit PON
- MSAN - Multi-Service Access Node
- NGN Mobile - WNGN - Wireless Next Generation Networks
Беспроводная связь нового поколения
СОБЫТИЯ
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|15.04.2019
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Group-IB и NGN International открыли центр мониторинга и реагирования на киберугрозы в Бахрейне
Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, и бахрейнский системный интегратор NGN International объявили об открытии первого в Бахрейне круглосуточного центра мониторинга и реагирования на киберугрозы (SOC), работающий на основе данных о киберугрозах Group-IB Threat Inte
|05.01.2018
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В Таджикистане власти запретили звонки через мессенджеры. На очереди WhatsApp, Viber, Skype
Страна без NGN-телефонии Служба связи при правительстве Таджикистана разослала местным сотовым оператора
|25.11.2013
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«Крок» выходит на рынок Турции
комплексные решения, сочетающие инфраструктурную часть с автоматизацией бизнес-процессов. Компания Next Generation Networks (NGN, или Bilgive İletişim Hizmetleri A.Ş.), основанная в 2005 г., п
|19.07.2013
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Минкомсвязь подготовила концепцию развития мультисервисных сетей в России
На сайте Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации опубликован тезисный план концепции развития мультисервисных сетей связи общего пользования в России. Концепция подготовлена рабочей группой во главе с советником министра связи Эльдаром Разроевым Концепция преследует такие задачи, как ст
|11.03.2013
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В дочернем предприятии «Сибура» создана мультисервисная сеть передачи данных
ствил проектирование мультисервисной сети передачи данных, поставку и монтаж оборудования. Были созданы системы энергообеспечения и системы беспроводного доступа, проведены приемочные испытания сети. Мультисервисная сеть передачи данных, созданная на базе высокопроизводительных коммутаторов Cisco серии Catalyst 6500 и коммутаторов доступа серии Catalyst 2960, включает более 50 узлов и охват
|26.12.2012
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Qtech выпустил бюджетный коммутатор для мультисервисных сетей
Компания Qtech объявила о выводе на рынок новой линейки интеллектуальных коммутаторов второго уровня QSW-2910, позволяющих снизить затраты на построение мультисервисных сетей. Проведенный анализ потребностей операторов связи, лег в основу разработок модели коммутатора с оптимальным для сетей доступа функционалом, которая соответствует всем техн
|03.02.2010
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Услуги по техподдержке мультисервисных сетей передачи данных Минпромторга РФ: итоги тендера
мышленности и торговли РФ (Минпромторг России) объявило итоги открытого аукциона на оказание комплекса услуг по технической поддержке, обслуживанию, ремонту и поддержке работоспособности оборудования мультисервисных сетей передачи данных, программно-аппаратных комплексов, систем обеспечения информационной безопасности, информационно-коммуникационных инфраструктур центрального аппарата минис
|11.01.2010
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Минпромторг РФ нуждается в техподдержке мультисервисных сетей передачи данных
объявило о проведении открытого аукциона, в рамках которого разыгрывается право на оказание комплекса услуг по технической поддержке, обслуживанию, ремонту и поддержке работоспособности оборудования мультисервисных сетей передачи данных, программно-аппаратных комплексов, систем обеспечения информационной безопасности, информационно-коммуникационных инфраструктур центрального аппарата минис
|27.11.2009
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«ПетерСтар» предлагает интегрированные решения на основе NGN для СМБ
с и многое другое. В сочетании с преимуществами использования интегрированных устройств, применение NGN-технологий дало возможность сформировать пакетное предложение, отметили в «ПетерСтаре». Н
|25.08.2009
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«МФИ Софт» поставит NGN-решение для «Синтерры-Юг»
ности каждого корпоративного клиента. Помимо поставки программно-аппаратного комплекса для создания NGN-сети, «МФИ Софт» также обеспечит инсталляцию собственного продукта. При выборе поставщика
|30.06.2009
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ТКТ совместно с «Энвижн Груп» построила NGN-сеть
пригородов, и компания «Энвижн Груп» (NVision Group), российский системный интегратор и поставщик ИТ-решений, объявили о завершении проекта по созданию узла местной связи с использованием технологий NGN и на основе SIP-платформы. Реализация проекта позволила оператору предоставлять своим клиентам современные услуги цифровой телефонии на базе программного коммутатора класса 5 по сетям кабел
|14.05.2009
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«МФИ Софт» поставит NGN-решения на базе РТУ в «Центральный телеграф»
И Софт» объявила о заключении договора с оператором связи «Центральный телеграф» на поставку восьми NGN-систем «РТУ-комплекс» во втором квартале 2009 г. для развития мультисервисной сети операт
|29.04.2009
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Телеком в России: внедрение NGN необратимо
. Проект, который я не могу не отметить, - это сотрудничество с "Центртелеком" в области построения NGN-сети в Московской области. Проект уникален по своей масштабности и большому спектру испол
|24.04.2009
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«Сибирьтелеком» протестировал сеть NGN в сельских районах СФО
(NVision Group) объявили о завершении тестовой эксплуатации узла связи с использованием технологий NGN в сельских районах Сибирского федерального округа. Как ожидается, реализация этого проект
|08.04.2009
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«МФИ Софт» представил новую линейку NGN-решений на базе РТУ
Компания «МФИ Софт» представила новую линейку NGN-решений на базе комплекса оборудования РТУ. Новая линейка включает решения для организаци
|02.04.2009
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Genesys T-Server v7.6 оснащен поддержкой Huawei NGN
Компания Genesys, дочерняя компания Alcatel-Lucent, объявила об оснащении своего нового продукта Genesys T-Server v7.6 поддержкой решения Huawei NGN. Благодаря новому продукту Genesys T-Server для Huawei вся функциональность решений для контакт-центров от Genesys становится доступна и для клиентов Huawei, отметили в Genesys. Линейка про
|26.02.2009
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«Мурманские Мультисервисные сети» внедрили интернет-сервис Dr.Web AV-Desk
егионе России. Так, наряду с провайдерами, предоставляющими услуги антивирусной защиты Dr.Web в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, интернет-сервсис Dr.Web AV-Desk внедрила компания «Мурманские Мультисервисные сети». Установка Dr.Web AV-Desk, а также встраивание его в биллинговую систему, позволит предоставлять абонентам удобную услугу по защите от вирусов и спама. Отметим, что интерн
|19.02.2009
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Nortel обновила ПО для NGN коммутатора CS2000
Компания Nortel представила новую версию ПО для NGN коммутатора CS2000, включающую более 50 новых функций для голосовых и мультимедийных решений операторскогокласса. Портфель решений VoIP и SIP операторского класса от Nortel ориентирован на
|30.01.2009
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«МФИ Софт» удвоил продажи NGN-решений в России
Софт», российский производитель инфокоммуникационных решений, объявила о существенном росте продаж NGN-решений в России и СНГ по итогам 2008 г., а также анонсировала планы по развитию компании
|13.11.2008
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«Комстар» построил мультисервисную сеть связи в Украине
стемы» объявила о завершении построения мультисервисной сети передачи данных на основе решений NGN (Next Generation Network, сети нового поколения) для своего дочернего предприятия «Комстар-Укр
|12.11.2008
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Cisco ASR 9000: экологичный маршрутизатор для сетей IP NGN
табайтов», — заявил Панкадж Пател (Pankaj Patel), старший вице-президент и генеральный менеджер отдела операторских технологий Cisco. — Эта платформа предназначена для перевода сетей на технологию IP NGN. Она будет использоваться в качестве транспортной основы для поддержки быстрорастущего мобильного и видеотрафика в операторских Ethernet-сетях». В маршрутизаторе Cisco ASR 9000 с десятью и
|11.11.2008
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Московский областной филиал «Комстар-ОТС» внедрил NGN-решение от «МФИ Софт»
ационных решений, объявила о завершении инсталляции шести узлов связи на базе аппаратно-программных NGN-комплексов РТУ на сети Московского областного филиала «Комстар-Объединенные ТелеСистемы».
|01.11.2008
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«Национальные Мультисервисные Сети» запустили универсальную сеть в Тюмени
Компания Huawei Technologies объявила об открытии универсальной сети оператора «Национальные Мультисервисные Сети» (НМС) в городе Тюмень. Проект полностью реализован на базе решений Huawei. Компания НМС развернула полноценное Multi Play решение на базе единой технологической платформы.
|11.09.2008
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«Сател» представил новый компактный узел NGN NET VX 1800
Компания «Сател» представила новое оборудование - компактный узел NGN NET VX, производства американской компании NET. NET VX 1800 (сокращение от Voice eXchange) содержит все необходимые компоненты узла NGN, интегрированные в одном компактном корпусе. В
|02.09.2008
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В Тюменской области создана единая мультисервисная сеть передачи данных
сети и обеспечить доступ в интернет. В ходе проекта специалисты «Микротест» использовали оборудование компании Cisco, обладающее широкими функциональными возможностями, гибкостью и масштабируемостью. Мультисервисная сеть базируется на магистральных коммутаторах Cisco Catalyst 3560 и Cisco Catalyst 3750, а также граничных маршрутизаторах Cisco 3845, Cisco 7206 и Cisco 7604, позволяющих разве
|27.08.2008
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ZyXEL расширил линейку IP NGN-коммутаторов
ючении сельских школ), теперь смогут предложить абонентам, наряду с широкополосным доступом, услуги NGN-телефонии. Модуль NGN-телефонии ZyXEL VOP1224 Линейные модули NGN-телефонии
|27.05.2008
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СМАРТС развивает NGN-сеть
СМАРТС завершил строительство еще одного участка NGN – сети. Компанией было получено разрешение Россвязьохранкультуры на эксплуатацию новых сооружений связи ЗАО «Пенза – GSM» (входит в группу компаний СМАРТС). Существенно расширив емкость сет
|14.05.2008
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На самом большом острове планеты разворачивается сеть IP NGN
Компания Tele Greenland A/S, поставщик телекоммуникационных и почтовых услуг для жителей Гренландии, решила модернизировать свою сеть до уровня IP NGN, чтобы предоставить широкополосный доступ в интернет, телефонную связь и развлекательные видеосервисы своим абонентам, которых насчитывается более 24 тыс. Модернизацией сети будет заниматьс
|30.04.2008
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На «Сыктывкарском фанерном заводе» создана мультисервисная сеть
етчеров и секретарей стала проще и эффективнее. Кроме того, сотрудники СФЗ получили возможность производить видеозвонки внутри корпоративной сети. В ходе реализации второго этапа проекта была создана мультисервисная сеть для сети торговых домов компании. Новая сеть объединила головную компанию с торговыми домами и торговые дома между собой. Пользователи сети получили единую телефонную нумер
|29.04.2008
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«Комстар-ОТС» запустил сеть NGN в Саратове и Энгельсе
ие инвестиции в создание комбинированного узла местной и зоновой связи в регионе, включая городские NGN-сети в Саратове и Энгельсе, а также соединительную волоконно-оптическую линию между двумя
|13.03.2008
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«Комстар-ОТС» построил сеть NGN в Энгельсе
омстар-ОТС» в Саратове, завершила строительство и сдала в эксплуатацию транспортную мультисервисную NGN-сеть, созданную на базе решений IP MPLS, в г. Энгельсе. Общая протяженность сети, состоящ
|24.01.2008
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«Комстар-ОТС» построит на Украине мультисервисную сеть NGN
дования для построения в Украине собственной мультисервисной сети передачи данных на основе решений NGN. Партнером для «Комстар-ОТС» в данной сделке, а также соисполнителем по ряду пуско-наладо
|24.01.2008
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Intelcom-Connect построит в Москве мультисервисную NGN-сеть
Label Switching) на базе собственных волоконно-оптических линий связи. Пропускная способность ядра NGN-сети - 10 Гбит/сек. Опорная телекоммуникационная сеть строится в виде кольца, которое про
|23.01.2008
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ZyXEL выпустил NGN-концентраторы абонентского доступа
Компания ZyXEL сообщила о начале поставок на российский рынок NGN-концентраторов абонентского доступа ZyFLEX MSAP2000. MSAP2000 являются модульным универса
|18.01.2008
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В Грозном построят сеть NGN
атривают вариант дальнейшего развития телекоммуникационной сети г. Грозного за счет построения сети NGN. Это позволит обеспечить организацию как традиционных, так и мультимедиауслуг, передачу д
|18.01.2008
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«Гипросвязь» проанализировала опыт проектирования NGN
Проведен анализ российского и зарубежного опыта проектно-изыскательных работ для сетей следующего поколения NGN. Специалистами компании «Гипросвязь» на основании анализа выделены общие тенденции в проектировании сетей NGN для операторов связи. Дана общая характеристика подходов к внедрению сет
|14.01.2008
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Новое поколение интернет-связи: внедрение началось
ия на рынке Японии Nippon Telegraph and Telephone (NTT) объявила о внедрении сети нового поколения (Next Generation Network, NGN) с марта 2008 г. Первоначально запуск сети состоится в некоторых
|29.12.2007
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BOSS-2007: телеком-биллинг подстраивается под NGN и 3G
компаний обсуждали не только тенденции развития OSS и BSS систем, но и биллинговые системы в сетях NGN, крупномасштабный и конвергентный биллинг, модели анализа, прогнозирования и управления у
|13.12.2007
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АСВТ запустил сеть NGN в московском бизнес-центре
Компания АСВТ объявила о готовности к переключению абонентов, расположенных в здании бизнес-центра на Дербеневской улице в Москве, на стандарт сети нового поколения (NGN). Абонентам – владельцам и арендаторам площадей в здании бизнес-центра - стал доступен полный спектр услуг – телефонные сервисы с использованием решений IP-Centrеx, широкополосная передача
|28.11.2007
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ZyXEL представил новые NGN DSL-коммутаторы
ZyXEL сообщил о начале поставок NGN DSL- коммутаторов IES-1248-51V. Новые коммутаторы объединяют в одном компактном устройстве с фиксированной конфигурацией 48-портовый шлюз пакетной телефонии, 48-портовый коммутатор ADSL2+ и
NGN и организации, системы, технологии, персоны:
|Масленников Игорь 36 17
|Солонин Виталий 90 15
|Рабовский Семен 33 9
|Рейман Леонид 1065 9
|Дронов Дмитрий 27 8
|Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 7
|Медведев Дмитрий 1664 7
|Щеголев Игорь 699 6
|Мардер Наум 116 5
|Мякишева Марина 84 5
|Приданцев Сергей 149 5
|Кореш Виктор 83 5
|Уткин Евгений 53 5
|Акулич Владимир 42 5
|Путин Владимир 3452 5
|Никифоров Николай 1138 5
|Кириллов Александр 30 5
|Иванников Дмитрий 44 5
|Припачкин Юрий 67 5
|Баженов Михаил 39 4
|Гольцов Алексей 43 4
|Мызовский Герман 11 4
|Акатов Роман 16 4
|Кузнецов Сергей 163 4
|Гольцов Александр 84 4
|Иванов Михаил 116 4
|Васильев Евгений 132 4
|Закрепин Евгений 62 4
|Рахмон Эмомали 5 4
|Атоев Илхом 3 3
|Коваль Валерий 38 3
|Гамзатов Гамзат 15 3
|Шевченко Евгений 60 3
|Богатов Антон 79 3
|Рокотян Алексей 8 3
|Никулин Анатолий 19 3
|Бельский Юрий 17 3
|Калугин Николай 14 3
|Аскинадзе Станислав 10 3
|Никашов Константин 7 3
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