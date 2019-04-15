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NGN Next Generation Networks New Generation Networks Мультисервисная сеть связи МСПД Мультисервисная сеть передачи данных

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


15.04.2019 Group-IB и NGN International открыли центр мониторинга и реагирования на киберугрозы в Бахрейне

Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, и бахрейнский системный интегратор NGN International объявили об открытии первого в Бахрейне круглосуточного центра мониторинга и реагирования на киберугрозы (SOC), работающий на основе данных о киберугрозах Group-IB Threat Inte
05.01.2018 В Таджикистане власти запретили звонки через мессенджеры. На очереди WhatsApp, Viber, Skype

Страна без NGN-телефонии Служба связи при правительстве Таджикистана разослала местным сотовым оператора
25.11.2013 «Крок» выходит на рынок Турции

комплексные решения, сочетающие инфраструктурную часть с автоматизацией бизнес-процессов. Компания Next Generation Networks (NGN, или Bilgive İletişim Hizmetleri A.Ş.), основанная в 2005 г., п
19.07.2013 Минкомсвязь подготовила концепцию развития мультисервисных сетей в России

На сайте Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации опубликован тезисный план концепции развития мультисервисных сетей связи общего пользования в России. Концепция подготовлена рабочей группой во главе с советником министра связи Эльдаром Разроевым Концепция преследует такие задачи, как ст
11.03.2013 В дочернем предприятии «Сибура» создана мультисервисная сеть передачи данных

ствил проектирование мультисервисной сети передачи данных, поставку и монтаж оборудования. Были созданы системы энергообеспечения и системы беспроводного доступа, проведены приемочные испытания сети. Мультисервисная сеть передачи данных, созданная на базе высокопроизводительных коммутаторов Cisco серии Catalyst 6500 и коммутаторов доступа серии Catalyst 2960, включает более 50 узлов и охват
26.12.2012 Qtech выпустил бюджетный коммутатор для мультисервисных сетей

Компания Qtech объявила о выводе на рынок новой линейки интеллектуальных коммутаторов второго уровня QSW-2910, позволяющих снизить затраты на построение мультисервисных сетей. Проведенный анализ потребностей операторов связи, лег в основу разработок модели коммутатора с оптимальным для сетей доступа функционалом, которая соответствует всем техн
03.02.2010 Услуги по техподдержке мультисервисных сетей передачи данных Минпромторга РФ: итоги тендера

мышленности и торговли РФ (Минпромторг России) объявило итоги открытого аукциона на оказание комплекса услуг по технической поддержке, обслуживанию, ремонту и поддержке работоспособности оборудования мультисервисных сетей передачи данных, программно-аппаратных комплексов, систем обеспечения информационной безопасности, информационно-коммуникационных инфраструктур центрального аппарата минис
11.01.2010 Минпромторг РФ нуждается в техподдержке мультисервисных сетей передачи данных

объявило о проведении открытого аукциона, в рамках которого разыгрывается право на оказание комплекса услуг по технической поддержке, обслуживанию, ремонту и поддержке работоспособности оборудования мультисервисных сетей передачи данных, программно-аппаратных комплексов, систем обеспечения информационной безопасности, информационно-коммуникационных инфраструктур центрального аппарата минис
27.11.2009 «ПетерСтар» предлагает интегрированные решения на основе NGN для СМБ

с и многое другое. В сочетании с преимуществами использования интегрированных устройств, применение NGN-технологий дало возможность сформировать пакетное предложение, отметили в «ПетерСтаре». Н
25.08.2009 «МФИ Софт» поставит NGN-решение для «Синтерры-Юг»

ности каждого корпоративного клиента. Помимо поставки программно-аппаратного комплекса для создания NGN-сети, «МФИ Софт» также обеспечит инсталляцию собственного продукта. При выборе поставщика
30.06.2009 ТКТ совместно с «Энвижн Груп» построила NGN-сеть

пригородов, и компания «Энвижн Груп» (NVision Group), российский системный интегратор и поставщик ИТ-решений, объявили о завершении проекта по созданию узла местной связи с использованием технологий NGN и на основе SIP-платформы. Реализация проекта позволила оператору предоставлять своим клиентам современные услуги цифровой телефонии на базе программного коммутатора класса 5 по сетям кабел
14.05.2009 «МФИ Софт» поставит NGN-решения на базе РТУ в «Центральный телеграф»

И Софт» объявила о заключении договора с оператором связи «Центральный телеграф» на поставку восьми NGN-систем «РТУ-комплекс» во втором квартале 2009 г. для развития мультисервисной сети операт
29.04.2009 Телеком в России: внедрение NGN необратимо

. Проект, который я не могу не отметить, - это сотрудничество с "Центртелеком" в области построения NGN-сети в Московской области. Проект уникален по своей масштабности и большому спектру испол
24.04.2009 «Сибирьтелеком» протестировал сеть NGN в сельских районах СФО

(NVision Group) объявили о завершении тестовой эксплуатации узла связи с использованием технологий NGN в сельских районах Сибирского федерального округа. Как ожидается, реализация этого проект
08.04.2009 «МФИ Софт» представил новую линейку NGN-решений на базе РТУ

Компания «МФИ Софт» представила новую линейку NGN-решений на базе комплекса оборудования РТУ. Новая линейка включает решения для организаци
02.04.2009 Genesys T-Server v7.6 оснащен поддержкой Huawei NGN

Компания Genesys, дочерняя компания Alcatel-Lucent, объявила об оснащении своего нового продукта Genesys T-Server v7.6 поддержкой решения Huawei NGN. Благодаря новому продукту Genesys T-Server для Huawei вся функциональность решений для контакт-центров от Genesys становится доступна и для клиентов Huawei, отметили в Genesys. Линейка про
26.02.2009 «Мурманские Мультисервисные сети» внедрили интернет-сервис Dr.Web AV-Desk

егионе России. Так, наряду с провайдерами, предоставляющими услуги антивирусной защиты Dr.Web в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, интернет-сервсис Dr.Web AV-Desk внедрила компания «Мурманские Мультисервисные сети». Установка Dr.Web AV-Desk, а также встраивание его в биллинговую систему, позволит предоставлять абонентам удобную услугу по защите от вирусов и спама. Отметим, что интерн
19.02.2009 Nortel обновила ПО для NGN коммутатора CS2000

Компания Nortel представила новую версию ПО для NGN коммутатора CS2000, включающую более 50 новых функций для голосовых и мультимедийных решений операторскогокласса. Портфель решений VoIP и SIP операторского класса от Nortel ориентирован на

30.01.2009 «МФИ Софт» удвоил продажи NGN-решений в России

Софт», российский производитель инфокоммуникационных решений, объявила о существенном росте продаж NGN-решений в России и СНГ по итогам 2008 г., а также анонсировала планы по развитию компании
13.11.2008 «Комстар» построил мультисервисную сеть связи в Украине

стемы» объявила о завершении построения мультисервисной сети передачи данных на основе решений NGN (Next Generation Network, сети нового поколения) для своего дочернего предприятия «Комстар-Укр
12.11.2008 Cisco ASR 9000: экологичный маршрутизатор для сетей IP NGN

табайтов», — заявил Панкадж Пател (Pankaj Patel), старший вице-президент и генеральный менеджер отдела операторских технологий Cisco. — Эта платформа предназначена для перевода сетей на технологию IP NGN. Она будет использоваться в качестве транспортной основы для поддержки быстрорастущего мобильного и видеотрафика в операторских Ethernet-сетях». В маршрутизаторе Cisco ASR 9000 с десятью и

11.11.2008 Московский областной филиал «Комстар-ОТС» внедрил NGN-решение от «МФИ Софт»

ационных решений, объявила о завершении инсталляции шести узлов связи на базе аппаратно-программных NGN-комплексов РТУ на сети Московского областного филиала «Комстар-Объединенные ТелеСистемы».
01.11.2008 «Национальные Мультисервисные Сети» запустили универсальную сеть в Тюмени

Компания Huawei Technologies объявила об открытии универсальной сети оператора «Национальные Мультисервисные Сети» (НМС) в городе Тюмень. Проект полностью реализован на базе решений Huawei. Компания НМС развернула полноценное Multi Play решение на базе единой технологической платформы.
11.09.2008 «Сател» представил новый компактный узел NGN NET VX 1800

Компания «Сател» представила новое оборудование - компактный узел NGN NET VX, производства американской компании NET. NET VX 1800 (сокращение от Voice eXchange) содержит все необходимые компоненты узла NGN, интегрированные в одном компактном корпусе. В
02.09.2008 В Тюменской области создана единая мультисервисная сеть передачи данных

сети и обеспечить доступ в интернет. В ходе проекта специалисты «Микротест» использовали оборудование компании Cisco, обладающее широкими функциональными возможностями, гибкостью и масштабируемостью. Мультисервисная сеть базируется на магистральных коммутаторах Cisco Catalyst 3560 и Cisco Catalyst 3750, а также граничных маршрутизаторах Cisco 3845, Cisco 7206 и Cisco 7604, позволяющих разве
27.08.2008 ZyXEL расширил линейку IP NGN-коммутаторов

ючении сельских школ), теперь смогут предложить абонентам, наряду с широкополосным доступом, услуги NGN-телефонии. Модуль NGN-телефонии ZyXEL VOP1224 Линейные модули NGN-телефонии
27.05.2008 СМАРТС развивает NGN-сеть

СМАРТС завершил строительство еще одного участка NGN – сети. Компанией было получено разрешение Россвязьохранкультуры на эксплуатацию новых сооружений связи ЗАО «Пенза – GSM» (входит в группу компаний СМАРТС). Существенно расширив емкость сет
14.05.2008 На самом большом острове планеты разворачивается сеть IP NGN

Компания Tele Greenland A/S, поставщик телекоммуникационных и почтовых услуг для жителей Гренландии, решила модернизировать свою сеть до уровня IP NGN, чтобы предоставить широкополосный доступ в интернет, телефонную связь и развлекательные видеосервисы своим абонентам, которых насчитывается более 24 тыс. Модернизацией сети будет заниматьс
30.04.2008 На «Сыктывкарском фанерном заводе» создана мультисервисная сеть

етчеров и секретарей стала проще и эффективнее. Кроме того, сотрудники СФЗ получили возможность производить видеозвонки внутри корпоративной сети. В ходе реализации второго этапа проекта была создана мультисервисная сеть для сети торговых домов компании. Новая сеть объединила головную компанию с торговыми домами и торговые дома между собой. Пользователи сети получили единую телефонную нумер
29.04.2008 «Комстар-ОТС» запустил сеть NGN в Саратове и Энгельсе

ие инвестиции в создание комбинированного узла местной и зоновой связи в регионе, включая городские NGN-сети в Саратове и Энгельсе, а также соединительную волоконно-оптическую линию между двумя
13.03.2008 «Комстар-ОТС» построил сеть NGN в Энгельсе

омстар-ОТС» в Саратове, завершила строительство и сдала в эксплуатацию транспортную мультисервисную NGN-сеть, созданную на базе решений IP MPLS, в г. Энгельсе. Общая протяженность сети, состоящ
24.01.2008 «Комстар-ОТС» построит на Украине мультисервисную сеть NGN

дования для построения в Украине собственной мультисервисной сети передачи данных на основе решений NGN. Партнером для «Комстар-ОТС» в данной сделке, а также соисполнителем по ряду пуско-наладо
24.01.2008 Intelcom-Connect построит в Москве мультисервисную NGN-сеть

Label Switching) на базе собственных волоконно-оптических линий связи. Пропускная способность ядра NGN-сети - 10 Гбит/сек. Опорная телекоммуникационная сеть строится в виде кольца, которое про
23.01.2008 ZyXEL выпустил NGN-концентраторы абонентского доступа

Компания ZyXEL сообщила о начале поставок на российский рынок NGN-концентраторов абонентского доступа ZyFLEX MSAP2000. MSAP2000 являются модульным универса
18.01.2008 В Грозном построят сеть NGN

атривают вариант дальнейшего развития телекоммуникационной сети г. Грозного за счет построения сети NGN. Это позволит обеспечить организацию как традиционных, так и мультимедиауслуг, передачу д
18.01.2008 «Гипросвязь» проанализировала опыт проектирования NGN

Проведен анализ российского и зарубежного опыта проектно-изыскательных работ для сетей следующего поколения NGN. Специалистами компании «Гипросвязь» на основании анализа выделены общие тенденции в проектировании сетей NGN для операторов связи. Дана общая характеристика подходов к внедрению сет
14.01.2008 Новое поколение интернет-связи: внедрение началось

ия на рынке Японии Nippon Telegraph and Telephone (NTT) объявила о внедрении сети нового поколения (Next Generation Network, NGN) с марта 2008 г. Первоначально запуск сети состоится в некоторых
29.12.2007 BOSS-2007: телеком-биллинг подстраивается под NGN и 3G

компаний обсуждали не только тенденции развития OSS и BSS систем, но и биллинговые системы в сетях NGN, крупномасштабный и конвергентный биллинг, модели анализа, прогнозирования и управления у
13.12.2007 АСВТ запустил сеть NGN в московском бизнес-центре

Компания АСВТ объявила о готовности к переключению абонентов, расположенных в здании бизнес-центра на Дербеневской улице в Москве, на стандарт сети нового поколения (NGN). Абонентам – владельцам и арендаторам площадей в здании бизнес-центра - стал доступен полный спектр услуг – телефонные сервисы с использованием решений IP-Centrеx, широкополосная передача

28.11.2007 ZyXEL представил новые NGN DSL-коммутаторы

ZyXEL сообщил о начале поставок NGN DSL- коммутаторов IES-1248-51V. Новые коммутаторы объединяют в одном компактном устройстве с фиксированной конфигурацией 48-портовый шлюз пакетной телефонии, 48-портовый коммутатор ADSL2+ и

Публикаций - 843, упоминаний - 1123

NGN и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5371 111
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 103
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 84
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 79
Ростелеком 10929 53
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9501 48
Huawei 4660 45
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15697 45
Ростелеком - Связьинвест 1719 43
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1617 40
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 37
Siemens AG - Siemens Group 2671 35
МегаФон 10701 35
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1459 35
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 31
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1912 30
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 27
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 27
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 26
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 25
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 25
МФИ Софт 145 25
Microsoft Corporation 25758 24
NVision Group - Энвижн Груп 699 23
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 20
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 20
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 20
Казахтелеком 348 20
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 20
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 19
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 876 19
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 19
АСВТ 96 18
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 18
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 18
IBM - International Business Machines Corp 9695 18
HP Inc. 5882 17
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 17
Lenovo Motorola 3563 17
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 739 17
РЖД - Российские железные дороги 2094 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8815 12
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 12
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 200 11
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 11
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3140 10
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 8
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 8
Евросеть 1421 8
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 8
Газпром ПАО 1492 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 5
Почта России ПАО 2363 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 5
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 324 5
Россети Ленэнерго 1699 4
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 4
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 4
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 4
Альфа-Банк 1972 4
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 4
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 4
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 724 3
101Hotels.com 456 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 616 3
Альфа-Групп 745 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 3
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Транснефть 335 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 3
SoftBank Group 284 3
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 3
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 276 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13760 61
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5420 37
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3063 24
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2848 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3582 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6531 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5960 13
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 13
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4946 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3640 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3194 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2061 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2336 9
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5637 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5655 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3877 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3678 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2330 7
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 5
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 5
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 5
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 4
Судебная власть - Judicial power 2493 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3297 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1163 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2870 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 720 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 4
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 4
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 4
Служба связи Республики Таджикистан 3 3
Правительство Республики Таджикистан - органы государственной власти 26 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 57
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 11
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 9
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 8
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 8
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 7
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 288 4
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 3
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 3
Российская Ассоциация Телемедицины 22 3
WiMAX Forum 69 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1519 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 78 2
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 2
Электрокабель 13 2
Parlay Group - Parlay API - Parlay X 8 2
Цифровой промышленник - консорциум 2 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 104 1
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 812 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 179 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26255 291
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8687 291
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22879 273
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64922 220
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9785 210
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4987 162
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11511 150
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17968 139
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29647 139
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9242 120
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9657 115
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4173 115
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2261 106
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 105
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10730 102
Сеть передачи данных - Data transmission network 4029 98
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4547 96
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 733 87
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6838 84
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33409 80
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5913 78
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12175 65
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3893 65
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 65
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7539 63
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7379 59
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2906 59
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4177 59
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36077 58
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1741 58
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 762 57
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2964 55
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2147 55
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9896 54
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26121 51
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3362 50
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12863 49
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 49
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1083 47
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25556 47
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 21
Microsoft Windows 2000 8678 16
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 206 15
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 14
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 11
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 11
Cisco IP NGN - Cisco IP New Generation Network 16 10
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2399 9
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 84 8
Nokia Alcatel-Lucent - SoftSwitch 18 8
MERA VoIP Transit Softswitch - MVTS 40 8
Linux OS 11510 8
Microsoft Windows 16864 8
Siemens SURPASS 20 7
Nokia Alcatel-Lucent SR - Service Router - сервисный маршрутизатор 17 6
Nokia Alcatel-Lucent NGN - Next Generation Network 7 6
Космодром Байконур 1072 6
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 6
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 6
Nokia Alcatel-Lucent OT Mobile Phones 42 5
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 16 5
МФИ Софт - РТУ сервисная платформа - РТУ-комплекс 18 5
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 5
Ростелеком - Центел - QWERTY - Единая мультисервисная сеть 32 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2972 5
Apple iPhone 6 4861 5
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5247 5
MTC Foris OSS - биллинговая система 59 4
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 96 4
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 4
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 4
Nokia Alcatel-Lucent Shanghai Bell 24 4
Nokia Alcatel-Lucent ASAM - Advanced Services Access Manager 23 4
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 4
Siemens Softswitch 4 4
Apple iAd 50 4
Oracle Communications - Oracle Communications Global Business Unit - OCCAS - Oracle Communications Converged Application Server - Oracle BRP - Oracle Communications Billing and Revenue Management - Oracle Communications Operations Support Systems 45 4
Информтехника ГК - МиниКом - Единая мультисервисная платформа профессиональной связи 25 4
Масленников Игорь 36 17
Солонин Виталий 90 15
Рабовский Семен 33 9
Рейман Леонид 1065 9
Дронов Дмитрий 27 8
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 7
Медведев Дмитрий 1664 7
Щеголев Игорь 699 6
Мардер Наум 116 5
Мякишева Марина 84 5
Приданцев Сергей 149 5
Кореш Виктор 83 5
Уткин Евгений 53 5
Акулич Владимир 42 5
Путин Владимир 3452 5
Никифоров Николай 1138 5
Кириллов Александр 30 5
Иванников Дмитрий 44 5
Припачкин Юрий 67 5
Баженов Михаил 39 4
Гольцов Алексей 43 4
Мызовский Герман 11 4
Акатов Роман 16 4
Кузнецов Сергей 163 4
Гольцов Александр 84 4
Иванов Михаил 116 4
Васильев Евгений 132 4
Закрепин Евгений 62 4
Рахмон Эмомали 5 4
Атоев Илхом 3 3
Коваль Валерий 38 3
Гамзатов Гамзат 15 3
Шевченко Евгений 60 3
Богатов Антон 79 3
Рокотян Алексей 8 3
Никулин Анатолий 19 3
Бельский Юрий 17 3
Калугин Николай 14 3
Аскинадзе Станислав 10 3
Никашов Константин 7 3
Россия - РФ - Российская федерация 165728 416
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47519 240
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19501 102
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14802 101
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8550 79
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54690 71
Европа 24951 66
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19082 37
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3333 36
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3039 35
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4481 34
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3336 32
Казахстан - Республика 6033 31
Европа Восточная 3138 29
Украина 7918 27
Россия - СФО - Новосибирск 4865 26
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2823 26
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3573 23
Азия - Азиатский регион 5914 22
Германия - Федеративная Республика 13204 22
Япония 13794 21
Ближний Восток 3150 19
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1775 19
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2357 18
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1771 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13809 17
Африка - Африканский регион 3638 17
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1686 17
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3459 16
Франция - Французская Республика 8167 16
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3172 16
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1663 15
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3438 14
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1700 14
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1512 14
Россия - ПФО - Самарская область 1571 14
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 14
Земля - планета Солнечной системы 10855 13
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1006 13
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1313 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57541 186
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21575 124
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53331 101
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33655 76
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10858 61
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18103 61
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6073 58
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27217 47
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7782 45
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7014 42
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12285 36
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5596 33
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5458 32
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 436 31
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8052 30
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6653 29
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 796 28
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5690 26
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8810 24
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8475 24
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8819 21
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6714 21
Аренда 2680 20
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3857 19
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6156 19
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11284 18
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 775 18
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16008 17
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10309 17
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4799 16
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2180 16
Энергетика - Energy - Energetically 5838 16
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1836 16
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3122 16
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 15
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1577 15
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 15
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7507 14
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6543 14
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11676 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11555 38
Стрим-ТВ - телекомпания 166 11
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 444 8
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 687 6
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 5
ComNews - Медиа-бизнес 141 4
РИА Новости 1031 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 511 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2732 2
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 1
СК Пресс 17 1
Bridge Media - Бридж Медиа - Bridge TV - Бридж ТВ - музыкальный телеканал 18 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Nugta 1 1
РБК ТВ - телеканал 83 1
NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 76 1
CNews Северо-Запад 24 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
IDG - CSO 36 1
Forbes - Форбс 997 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1258 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Bloomberg 1621 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1338 1
N+1 - Издание 188 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 675 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2383 1
CNews - ZOOM.CNews 1865 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Известия ИД 765 1
National Geographic 95 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8608 39
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3950 16
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 10
Gartner - Гартнер 3656 8
IDC - International Data Corporation 4972 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1085 5
Wainhouse Research 40 4
Forrester Research 833 4
Frost & Sullivan 207 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 848 3
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 3
Synergy Research Group 47 3
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 2
Dell'Oro Group 66 2
Gartner - Dataquest 353 2
Рустелеком ТК 305 2
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
CNews Tenders 18 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
Current Analysis 24 1
eMarketer 206 1
Moody's Investors Service 136 1
Datamonitor 83 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
BroadGroup 6 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Gartner - AMR Research 48 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
IMS Research 31 1
Gartner Magic Quadrant Contact Center Infrastructure - Gartner Magic Quadrant Contact Center as a Service 11 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 90 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
StockCharts 19 1
PMA - Pacific Media Associates 7 1
HeadWork Analytics - Хэдворк Аналитикс 7 1
Adam Smith Institute - ASI - Институт Адама Смита 4 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 363 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 144 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 8
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 7
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 603 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 182 3
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 2
РМОУ - Российский международный олимпийский университет 5 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 301 2
РАН - Российская академия наук 2121 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 492 2
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 191 2
ТГУ - Томский государственный университет 230 2
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 22 2
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 2
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 1
Микротест УЦ - Учебный центр 13 1
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 32 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
University of California - Калифорнийский университет 101 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 1
РАМН ГУ НИИ ревматологии - НИИ Ревматологии имени В.А. Насоновой ФГБНУ 1 1
РАН Институт США и Канады - ФГБУН институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук 9 1
Информзащита Учебный центр 38 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 21 1
ГЦОЛИФК - Российский университет спорта - Московский институт физической культуры - РГУФКСМиТ - Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма - РГУФК - Российский государственный университет физической культуры 17 1
РАН ИФ - Институт философии 12 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 38 1
TAMU - Texas A&M University - Техасский университет A&M 21 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
Минтранс РФ - Росжелдор - УрГУПС - Уральский государственный университет путей сообщения 14 1
МВД РФ - Воронежский институт МВД Российской Федерации 11 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 314 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 1
Связь-Экспокомм 276 17
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 15
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 942 12
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 10
ИнфоКом 123 8
CSTB Telecom & Media 58 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 748 5
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 3
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 3
Infosecurity - выставка 63 2
Billing and OSS Telecom Forum 12 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2189 2
CeBIT 614 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 397 1
Global mobileGov Awards 5 1
Сonnected Cities - Международный клуб городских лидеров 3 1
ВВУИО - Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества - World Summit on the Information Society 3 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Effie Awards 11 1
EastWind - EW Формула - пользовательская конференция 1 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
LinuxWorld 52 1
День молодёжи - 27 июня 1080 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
Селигер - Всероссийский молодежный инновационный форум 21 1
ИНТРУС - Internet Russia - рабочее совещание операторов связи и представителей телекоммуникационной отрасли 22 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 185 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1278 1
CNews FORUM Кейсы 312 1
CNews AWARDS - награда 571 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Samsung Unpacked 41 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
РИФ - Российский Интернет Форум 96 1
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