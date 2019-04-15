Group-IB и NGN International открыли центр мониторинга и реагирования на киберугрозы в Бахрейне Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, и бахрейнский системный интегратор NGN International объявили об открытии первого в Бахрейне круглосуточного центра мониторинга и реагирования на киберугрозы (SOC), работающий на основе данных о киберугрозах Group-IB Threat Inte

В Таджикистане власти запретили звонки через мессенджеры. На очереди WhatsApp, Viber, Skype Страна без NGN-телефонии Служба связи при правительстве Таджикистана разослала местным сотовым оператора

«Крок» выходит на рынок Турции комплексные решения, сочетающие инфраструктурную часть с автоматизацией бизнес-процессов. Компания Next Generation Networks (NGN, или Bilgive İletişim Hizmetleri A.Ş.), основанная в 2005 г., п

Минкомсвязь подготовила концепцию развития мультисервисных сетей в России На сайте Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации опубликован тезисный план концепции развития мультисервисных сетей связи общего пользования в России. Концепция подготовлена рабочей группой во главе с советником министра связи Эльдаром Разроевым Концепция преследует такие задачи, как ст

В дочернем предприятии «Сибура» создана мультисервисная сеть передачи данных ствил проектирование мультисервисной сети передачи данных, поставку и монтаж оборудования. Были созданы системы энергообеспечения и системы беспроводного доступа, проведены приемочные испытания сети. Мультисервисная сеть передачи данных, созданная на базе высокопроизводительных коммутаторов Cisco серии Catalyst 6500 и коммутаторов доступа серии Catalyst 2960, включает более 50 узлов и охват

Qtech выпустил бюджетный коммутатор для мультисервисных сетей Компания Qtech объявила о выводе на рынок новой линейки интеллектуальных коммутаторов второго уровня QSW-2910, позволяющих снизить затраты на построение мультисервисных сетей. Проведенный анализ потребностей операторов связи, лег в основу разработок модели коммутатора с оптимальным для сетей доступа функционалом, которая соответствует всем техн

Услуги по техподдержке мультисервисных сетей передачи данных Минпромторга РФ: итоги тендера мышленности и торговли РФ (Минпромторг России) объявило итоги открытого аукциона на оказание комплекса услуг по технической поддержке, обслуживанию, ремонту и поддержке работоспособности оборудования мультисервисных сетей передачи данных, программно-аппаратных комплексов, систем обеспечения информационной безопасности, информационно-коммуникационных инфраструктур центрального аппарата минис

Минпромторг РФ нуждается в техподдержке мультисервисных сетей передачи данных объявило о проведении открытого аукциона, в рамках которого разыгрывается право на оказание комплекса услуг по технической поддержке, обслуживанию, ремонту и поддержке работоспособности оборудования мультисервисных сетей передачи данных, программно-аппаратных комплексов, систем обеспечения информационной безопасности, информационно-коммуникационных инфраструктур центрального аппарата минис

«ПетерСтар» предлагает интегрированные решения на основе NGN для СМБ с и многое другое. В сочетании с преимуществами использования интегрированных устройств, применение NGN-технологий дало возможность сформировать пакетное предложение, отметили в «ПетерСтаре». Н

«МФИ Софт» поставит NGN-решение для «Синтерры-Юг» ности каждого корпоративного клиента. Помимо поставки программно-аппаратного комплекса для создания NGN-сети, «МФИ Софт» также обеспечит инсталляцию собственного продукта. При выборе поставщика

ТКТ совместно с «Энвижн Груп» построила NGN-сеть пригородов, и компания «Энвижн Груп» (NVision Group), российский системный интегратор и поставщик ИТ-решений, объявили о завершении проекта по созданию узла местной связи с использованием технологий NGN и на основе SIP-платформы. Реализация проекта позволила оператору предоставлять своим клиентам современные услуги цифровой телефонии на базе программного коммутатора класса 5 по сетям кабел

«МФИ Софт» поставит NGN-решения на базе РТУ в «Центральный телеграф» И Софт» объявила о заключении договора с оператором связи «Центральный телеграф» на поставку восьми NGN-систем «РТУ-комплекс» во втором квартале 2009 г. для развития мультисервисной сети операт

Телеком в России: внедрение NGN необратимо . Проект, который я не могу не отметить, - это сотрудничество с "Центртелеком" в области построения NGN-сети в Московской области. Проект уникален по своей масштабности и большому спектру испол

«Сибирьтелеком» протестировал сеть NGN в сельских районах СФО (NVision Group) объявили о завершении тестовой эксплуатации узла связи с использованием технологий NGN в сельских районах Сибирского федерального округа. Как ожидается, реализация этого проект

«МФИ Софт» представил новую линейку NGN-решений на базе РТУ Компания «МФИ Софт» представила новую линейку NGN-решений на базе комплекса оборудования РТУ. Новая линейка включает решения для организаци

Genesys T-Server v7.6 оснащен поддержкой Huawei NGN Компания Genesys, дочерняя компания Alcatel-Lucent, объявила об оснащении своего нового продукта Genesys T-Server v7.6 поддержкой решения Huawei NGN. Благодаря новому продукту Genesys T-Server для Huawei вся функциональность решений для контакт-центров от Genesys становится доступна и для клиентов Huawei, отметили в Genesys. Линейка про

«Мурманские Мультисервисные сети» внедрили интернет-сервис Dr.Web AV-Desk егионе России. Так, наряду с провайдерами, предоставляющими услуги антивирусной защиты Dr.Web в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, интернет-сервсис Dr.Web AV-Desk внедрила компания «Мурманские Мультисервисные сети». Установка Dr.Web AV-Desk, а также встраивание его в биллинговую систему, позволит предоставлять абонентам удобную услугу по защите от вирусов и спама. Отметим, что интерн

Nortel обновила ПО для NGN коммутатора CS2000 Компания Nortel представила новую версию ПО для NGN коммутатора CS2000, включающую более 50 новых функций для голосовых и мультимедийных решений операторскогокласса. Портфель решений VoIP и SIP операторского класса от Nortel ориентирован на

«МФИ Софт» удвоил продажи NGN-решений в России Софт», российский производитель инфокоммуникационных решений, объявила о существенном росте продаж NGN-решений в России и СНГ по итогам 2008 г., а также анонсировала планы по развитию компании

«Комстар» построил мультисервисную сеть связи в Украине стемы» объявила о завершении построения мультисервисной сети передачи данных на основе решений NGN (Next Generation Network, сети нового поколения) для своего дочернего предприятия «Комстар-Укр

Cisco ASR 9000: экологичный маршрутизатор для сетей IP NGN табайтов», — заявил Панкадж Пател (Pankaj Patel), старший вице-президент и генеральный менеджер отдела операторских технологий Cisco. — Эта платформа предназначена для перевода сетей на технологию IP NGN. Она будет использоваться в качестве транспортной основы для поддержки быстрорастущего мобильного и видеотрафика в операторских Ethernet-сетях». В маршрутизаторе Cisco ASR 9000 с десятью и

Московский областной филиал «Комстар-ОТС» внедрил NGN-решение от «МФИ Софт» ационных решений, объявила о завершении инсталляции шести узлов связи на базе аппаратно-программных NGN-комплексов РТУ на сети Московского областного филиала «Комстар-Объединенные ТелеСистемы».

«Национальные Мультисервисные Сети» запустили универсальную сеть в Тюмени Компания Huawei Technologies объявила об открытии универсальной сети оператора «Национальные Мультисервисные Сети» (НМС) в городе Тюмень. Проект полностью реализован на базе решений Huawei. Компания НМС развернула полноценное Multi Play решение на базе единой технологической платформы.

«Сател» представил новый компактный узел NGN NET VX 1800 Компания «Сател» представила новое оборудование - компактный узел NGN NET VX, производства американской компании NET. NET VX 1800 (сокращение от Voice eXchange) содержит все необходимые компоненты узла NGN, интегрированные в одном компактном корпусе. В

В Тюменской области создана единая мультисервисная сеть передачи данных сети и обеспечить доступ в интернет. В ходе проекта специалисты «Микротест» использовали оборудование компании Cisco, обладающее широкими функциональными возможностями, гибкостью и масштабируемостью. Мультисервисная сеть базируется на магистральных коммутаторах Cisco Catalyst 3560 и Cisco Catalyst 3750, а также граничных маршрутизаторах Cisco 3845, Cisco 7206 и Cisco 7604, позволяющих разве

ZyXEL расширил линейку IP NGN-коммутаторов ючении сельских школ), теперь смогут предложить абонентам, наряду с широкополосным доступом, услуги NGN-телефонии. Модуль NGN-телефонии ZyXEL VOP1224 Линейные модули NGN-телефонии

СМАРТС развивает NGN-сеть СМАРТС завершил строительство еще одного участка NGN – сети. Компанией было получено разрешение Россвязьохранкультуры на эксплуатацию новых сооружений связи ЗАО «Пенза – GSM» (входит в группу компаний СМАРТС). Существенно расширив емкость сет

На самом большом острове планеты разворачивается сеть IP NGN Компания Tele Greenland A/S, поставщик телекоммуникационных и почтовых услуг для жителей Гренландии, решила модернизировать свою сеть до уровня IP NGN, чтобы предоставить широкополосный доступ в интернет, телефонную связь и развлекательные видеосервисы своим абонентам, которых насчитывается более 24 тыс. Модернизацией сети будет заниматьс

На «Сыктывкарском фанерном заводе» создана мультисервисная сеть етчеров и секретарей стала проще и эффективнее. Кроме того, сотрудники СФЗ получили возможность производить видеозвонки внутри корпоративной сети. В ходе реализации второго этапа проекта была создана мультисервисная сеть для сети торговых домов компании. Новая сеть объединила головную компанию с торговыми домами и торговые дома между собой. Пользователи сети получили единую телефонную нумер

«Комстар-ОТС» запустил сеть NGN в Саратове и Энгельсе ие инвестиции в создание комбинированного узла местной и зоновой связи в регионе, включая городские NGN-сети в Саратове и Энгельсе, а также соединительную волоконно-оптическую линию между двумя

«Комстар-ОТС» построил сеть NGN в Энгельсе омстар-ОТС» в Саратове, завершила строительство и сдала в эксплуатацию транспортную мультисервисную NGN-сеть, созданную на базе решений IP MPLS, в г. Энгельсе. Общая протяженность сети, состоящ

«Комстар-ОТС» построит на Украине мультисервисную сеть NGN дования для построения в Украине собственной мультисервисной сети передачи данных на основе решений NGN. Партнером для «Комстар-ОТС» в данной сделке, а также соисполнителем по ряду пуско-наладо

Intelcom-Connect построит в Москве мультисервисную NGN-сеть Label Switching) на базе собственных волоконно-оптических линий связи. Пропускная способность ядра NGN-сети - 10 Гбит/сек. Опорная телекоммуникационная сеть строится в виде кольца, которое про

ZyXEL выпустил NGN-концентраторы абонентского доступа Компания ZyXEL сообщила о начале поставок на российский рынок NGN-концентраторов абонентского доступа ZyFLEX MSAP2000. MSAP2000 являются модульным универса

В Грозном построят сеть NGN атривают вариант дальнейшего развития телекоммуникационной сети г. Грозного за счет построения сети NGN. Это позволит обеспечить организацию как традиционных, так и мультимедиауслуг, передачу д

«Гипросвязь» проанализировала опыт проектирования NGN Проведен анализ российского и зарубежного опыта проектно-изыскательных работ для сетей следующего поколения NGN. Специалистами компании «Гипросвязь» на основании анализа выделены общие тенденции в проектировании сетей NGN для операторов связи. Дана общая характеристика подходов к внедрению сет

Новое поколение интернет-связи: внедрение началось ия на рынке Японии Nippon Telegraph and Telephone (NTT) объявила о внедрении сети нового поколения (Next Generation Network, NGN) с марта 2008 г. Первоначально запуск сети состоится в некоторых

BOSS-2007: телеком-биллинг подстраивается под NGN и 3G компаний обсуждали не только тенденции развития OSS и BSS систем, но и биллинговые системы в сетях NGN, крупномасштабный и конвергентный биллинг, модели анализа, прогнозирования и управления у

АСВТ запустил сеть NGN в московском бизнес-центре Компания АСВТ объявила о готовности к переключению абонентов, расположенных в здании бизнес-центра на Дербеневской улице в Москве, на стандарт сети нового поколения (NGN). Абонентам – владельцам и арендаторам площадей в здании бизнес-центра - стал доступен полный спектр услуг – телефонные сервисы с использованием решений IP-Centrеx, широкополосная передача