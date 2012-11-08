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США Индиана

США - Индиана

СОБЫТИЯ


08.11.2012 3D-принт для Индианы Джонса

Сотрудники Geomartix Studio совместили свою любовь к классическому кинематографу и современным технологиям, напечатав на 3D-принтере копию ковчега из фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега». Ковчег имеет габариты 20 на 10 и на 9 сантиметров. Первая напечатанная версия в качестве материала использует сталь покрытую золотом 416 пробы – в
28.07.2008 Профессор Университета Индианы потерял ноутбук с приватными данными

Очередная утечка информации произошла в государственном Университете штата Индиана (Indiana State University). Как сообщает Associated Press, один из профессоров заведения оставил корпоративный ноутбук без присмотра – и вскоре компьютер был успешно украден. В результа
22.04.2008 Крупнейшая утечка в штате Индиана: кража данных более 700 тыс. человек

Долговое агентство Central Collection Bureau (CCB) допустило крупнейшую утечку информации за всю историю американского штата Индиана. Утечка произошла в результате кражи - в конце марта группа грабителей ворвалась в офис CCB и похитила оттуда 8 компьютеров и 1 сервер. По сведениям аналитического центра компании Perim
14.04.2008 LEGO Indiana Jones выйдет этим летом

с доктором Джонсом вы поучаствуете практически во всех ключевых эпизодах знаменитой кинотрилогии — «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark,
25.09.2007 Две «студенческие» утечки в Индиане и Теннесси

Университет Пердью (Purdue University), штат Индиана (Indiana), высылает уведомления 111 бывшим студентам, пострадавшим в результате утечки данных. Информация о студентах, обучавшихся зоологии в 2004 г., просочилась в интернет. Как выясни
05.04.2002 Жители штата Индиана смогут платить сборы и налоги в онлайне

Губернатор штата Индиана (США) Фрэнк О'Бэннон (Frank O'Bannon) подписал постановление, согласно которому все б
22.02.2001 В Индиане началась 1-я фаза установки проекта сети служб общественной безопасности

Объединенная комиссия общественной безопасности (IPSC) города Индианаполис, штат Индиана, США, официально объявила о начале первой фазы инсталляции новой коммуникационной системы общего пользования, которая вступит в действие в июне этого года. Заявление было сделано на 4-м
21.04.2000 Вслед за Ельским университетом, доступ к Napster заблокировал университет штата Индиана

амму Napster, Ельский университет уладил конфликт без суда и заблокировал доступ к Napster. Вслед за ним о блокировке доступа студентов к Napster объявил еще один ответчик по иску - университет штата Индиана. Вице-президент университета по связям с общественностью и правительством Кристофер Симпсон заявил, что, несмотря на спорное утверждение о нарушении закона, официальные лица ВУЗа озабоч
25.08.1999 Скоро выйдет новая игра об Индиане Джонс от LucasArts

ем последнюю в 1992 году. Новая игра по своей стилистике очень похожа на Tomb Raider от Eidos. Хотя Индиана Джонс и не ходит в сексуально облегающем платье, как Лара Крофт, все же игра действит

Публикаций - 123, упоминаний - 127

США и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 8
Google LLC 12688 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Apple Inc 13154 4
InfoWatch - Инфовотч 1185 4
Perimetrix - Периметрикс 274 4
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
OpenAI 541 3
AT&T South - BellSouth 234 2
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Grayshift 3 1
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Acumatica - Акуматика 23 1
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Caterpillar - 93 1
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Avianca - Aerovias del Continente Americano 6 1
Nordic Capital 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
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LEGO 260 1
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
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