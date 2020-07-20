Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
США
Индиана
Публикаций - 42, упоминаний - 44
США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Runa Capital 153 1
|Intel Core - Семейство процессоров 917 1
|Microsoft Xbox - Игровая приставка 808 1
|Microsoft Windows 10 9234 1
|Apple macOS 1097 1
|Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 56 1
|Genesys PureCloud Platform 4 1
|EA The Sims - компьютерная игра 111 1
|Ульянов Владимир 153 2
|Зенкин Денис 245 2
|Галушкин Олег 168 1
|Белоусов Сергей 223 1
|CaaS - Collaboration as a Service - Совместная работа как услуга 15 1
|Зубарев Илья 20 1
|Кузьмин Сергей 30 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 23911 12
|США - Калифорния 1907 3
|Россия - Российская федерация - РФ 73881 2
|США - Нью-Йорк 1861 2
|США - Мичиган 103 2
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 7002 2
|США - Мэриленд - Балтимор 52 1
|США - Висконсин 40 1
|США - Калифорния - Беркли 62 1
|США - Северная Каролина 138 1
|Земля - планета Солнечной системы 2495 1
|США - Пенсильвания 149 1
|Великобритания - Шотландия 125 1
|Венгрия 491 1
|Франция - Французская Республика 3441 1
|Европа 5857 1
|Канада - Ванкувер 98 1
|США - Огайо 135 1
|США - Массачусетс - Бостон 191 1
|США - Колумбия - Вашингтон 674 1
|Япония - Токио 607 1
|Эстония - Эстонская Республика 582 1
|Солнечная система 500 1
|Дания - Королевство 667 1
|Канада 2012 1
|США - Массачусетс 269 1
|США - Флорида 361 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2001 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1023885, в очереди разбора - 925705.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1023885, в очереди разбора - 925705.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru