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США
Индиана

США - Индиана


20.07.2020 IBM и Deloitte получили сотни миллионов долларов за сайты, которые не работают 2
27.02.2019 Найдены три способа выслеживания абонента в несуществующих сетях 5G. В 4G работают тоже 1
04.10.2017 Семейная пара обокрала Amazon на $1,2 млн 1
05.12.2016 Genesys завершил покупку Interactive Intelligence 1
29.11.2013 Возможности ГИС станут доступны всем желающим 1
19.06.2013 Основатель Parallels инвестировал $7 млн в квантовые технологии 1
23.08.2012 В России построена программно-конфигурируемая сеть на основе протокола OpenFlow 1
16.10.2008 Украдена база данных 3 тыс. школьных сотрудников 1
06.06.2008 Американский банк вынужден заменить все свои дебетовые карты 1
22.04.2008 Крупнейшая утечка в штате Индиана: кража данных более 700 тыс. человек 1
19.12.2007 Facebook запретит своим пользователям отправлять SMS 1
21.11.2007 Новая «ветеранская» утечка в США: кража компьютеров с приватными данными 1
23.10.2007 Facebook будут судить за SMS 1
25.09.2007 Две «студенческие» утечки в Индиане и Теннесси 1
15.08.2007 Приватные данные сотрудников тюрьмы попали в общий доступ 1
09.08.2007 Мобильные телефоны ожидает нашествие всплывающей рекламы? 1
11.04.2007 Антифишинговые технологии по-прежнему уязвимы 1
22.03.2007 США: похищены данные более 5 тыс. частных лиц и компаний 1
21.02.2007 Brightpoint и Dangaard Telecom объявили о слиянии 1
10.11.2006 IBM представила новый класс гибридных суперкомпьютеров 2
30.10.2006 Разработан механизм изучения связи мозга с телом 1
05.04.2006 Компьютерная игра поможет студентам полюбить химию? 1
12.01.2006 “Холодный термояд” вновь посрамил скептиков 1
18.07.2005 «Холодный» термояд обессмыслит «горячий»? 1
18.07.2005 В Европе создадут виртуальную цивилизацию ботов 1
11.04.2005 ИТ: путь к беспристрастной педагогике 1
24.02.2005 Новый протокол покончит с подставными хот-спотами 1
20.12.2004 Продан самый дорогой виртуальный остров 1
19.10.2004 У принтеров нашли "отпечатки пальцев" 1
20.04.2004 Поисковая система найдет то, что не выразить словами 1
24.03.2004 RIAA подала в суд еще на 532 музыкальных интернет-пиратов 1
17.03.2004 Thomson закрывает свои заводы в США 1
02.02.2004 Позолоченные вирусы станут "троянскими конями" 1
28.01.2003 Адаптивная оптика поможет офтальмологам 1
21.01.2003 Работники Sprint начнут сегодня забастовку 1
26.12.2002 В США появится крупный оператор мобильной связи стандарта GSM 1
30.08.2002 Reuters: Стираем белье вместе с IBM 1
05.04.2002 Жители штата Индиана смогут платить сборы и налоги в онлайне 1
29.03.2002 "Соник Дуо" открыл роуминг в США 1
18.03.2002 Еще 25 штатов присоединились к борьбе против Microsoft 1

Публикаций - 42, упоминаний - 44

США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Perimetrix 272 3
IBM 6576 2
Meta - Facebook 3968 2
InfoWatch - Инфовотч 805 2
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular 118 1
SEC Consult Services 1147 1
AT&T Wireless Services 147 1
Genesys Interactive Intelligence 5 1
Acumatica - Акуматика 21 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6082 1
Ponemon Institute 74 1
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 1
Genesys 176 1
EA - Electronic Arts 1184 1
Parallels Holdings 481 1
Acronis - Акронис 396 1
GoPro Inc 36 1
Amazon Inc - Amazon.com 1973 1
Samsung Electronics 8045 1
Deloitte - Делойт 224 1
Runa Capital 153 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 744 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1763 1
DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 142 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 1371 1
ToRPEDO - TRacking via Paging mEssage DistributiOn - Отслеживание через распространение пейджингового сообщения 2 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4038 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1397 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1637 1
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 34 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3741 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2507 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9085 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 547 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 226 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 638 1
OpenFlow - протокол управления процессом обработки данных 35 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 652 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 6828 1
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 579 1
Intel Core - Семейство процессоров 917 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 808 1
Microsoft Windows 10 9234 1
Apple macOS 1097 1
Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 56 1
Genesys PureCloud Platform 4 1
EA The Sims - компьютерная игра 111 1
Ульянов Владимир 153 2
Зенкин Денис 245 2
Галушкин Олег 168 1
Белоусов Сергей 223 1
CaaS - Collaboration as a Service - Совместная работа как услуга 15 1
Зубарев Илья 20 1
Кузьмин Сергей 30 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 23911 12
США - Калифорния 1907 3
Россия - Российская федерация - РФ 73881 2
США - Нью-Йорк 1861 2
США - Мичиган 103 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 7002 2
США - Мэриленд - Балтимор 52 1
США - Висконсин 40 1
США - Калифорния - Беркли 62 1
США - Северная Каролина 138 1
Земля - планета Солнечной системы 2495 1
США - Пенсильвания 149 1
Великобритания - Шотландия 125 1
Венгрия 491 1
Франция - Французская Республика 3441 1
Европа 5857 1
Канада - Ванкувер 98 1
США - Огайо 135 1
США - Массачусетс - Бостон 191 1
США - Колумбия - Вашингтон 674 1
Япония - Токио 607 1
Эстония - Эстонская Республика 582 1
Солнечная система 500 1
Дания - Королевство 667 1
Канада 2012 1
США - Массачусетс 269 1
США - Флорида 361 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1083 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4735 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 25 1
Nature 249 2
Thomson Reuters - Рейтер 5075 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1160 1
The Washington Post 228 1
Associated Press 1065 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 343 1
Mashable 320 1
New Scientist 514 1
Physical Review Letters 28 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 262 1
Phys.org 262 1
Vnunet 194 1
Computer Weekly 180 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 28 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 844 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 175 1
РАН - Российская академия наук 562 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 34 1
The Next Web - ежегодная серия конференций 74 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2001 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1023885, в очереди разбора - 925705.
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