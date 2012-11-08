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США Индиана
СОБЫТИЯ
|08.11.2012
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3D-принт для Индианы Джонса
Сотрудники Geomartix Studio совместили свою любовь к классическому кинематографу и современным технологиям, напечатав на 3D-принтере копию ковчега из фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега». Ковчег имеет габариты 20 на 10 и на 9 сантиметров. Первая напечатанная версия в качестве материала использует сталь покрытую золотом 416 пробы – в
|28.07.2008
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Профессор Университета Индианы потерял ноутбук с приватными данными
Очередная утечка информации произошла в государственном Университете штата Индиана (Indiana State University). Как сообщает Associated Press, один из профессоров заведения оставил корпоративный ноутбук без присмотра – и вскоре компьютер был успешно украден. В результа
|22.04.2008
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Крупнейшая утечка в штате Индиана: кража данных более 700 тыс. человек
Долговое агентство Central Collection Bureau (CCB) допустило крупнейшую утечку информации за всю историю американского штата Индиана. Утечка произошла в результате кражи - в конце марта группа грабителей ворвалась в офис CCB и похитила оттуда 8 компьютеров и 1 сервер. По сведениям аналитического центра компании Perim
|14.04.2008
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LEGO Indiana Jones выйдет этим летом
с доктором Джонсом вы поучаствуете практически во всех ключевых эпизодах знаменитой кинотрилогии — «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark,
|25.09.2007
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Две «студенческие» утечки в Индиане и Теннесси
Университет Пердью (Purdue University), штат Индиана (Indiana), высылает уведомления 111 бывшим студентам, пострадавшим в результате утечки данных. Информация о студентах, обучавшихся зоологии в 2004 г., просочилась в интернет. Как выясни
|05.04.2002
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Жители штата Индиана смогут платить сборы и налоги в онлайне
Губернатор штата Индиана (США) Фрэнк О'Бэннон (Frank O'Bannon) подписал постановление, согласно которому все б
|22.02.2001
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В Индиане началась 1-я фаза установки проекта сети служб общественной безопасности
Объединенная комиссия общественной безопасности (IPSC) города Индианаполис, штат Индиана, США, официально объявила о начале первой фазы инсталляции новой коммуникационной системы общего пользования, которая вступит в действие в июне этого года. Заявление было сделано на 4-м
|21.04.2000
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Вслед за Ельским университетом, доступ к Napster заблокировал университет штата Индиана
амму Napster, Ельский университет уладил конфликт без суда и заблокировал доступ к Napster. Вслед за ним о блокировке доступа студентов к Napster объявил еще один ответчик по иску - университет штата Индиана. Вице-президент университета по связям с общественностью и правительством Кристофер Симпсон заявил, что, несмотря на спорное утверждение о нарушении закона, официальные лица ВУЗа озабоч
|25.08.1999
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Скоро выйдет новая игра об Индиане Джонс от LucasArts
ем последнюю в 1992 году. Новая игра по своей стилистике очень похожа на Tomb Raider от Eidos. Хотя Индиана Джонс и не ходит в сексуально облегающем платье, как Лара Крофт, все же игра действит
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