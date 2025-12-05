Разделы

ICDAR International Conference on Document Analysis and Recognition


СОБЫТИЯ


05.12.2025 В России создан энергосберегающий ИИ, обученный самостоятельно выключаться после работы 1
22.03.2024 Smart Engines отчитался о научной деятельности за 2023 год в области ИИ 1
01.02.2022 Smart Engines подвела итоги коммерческой и научной деятельности в 2021 году 1
06.03.2020 Разработчик систем ИИ Smart Engines стал резидентом «Сколково» 1
15.01.2020 Продажи Smart Engines за 2019 год подскочили на 49%, 1
14.12.2017 Российские ученые победили в международном соревновании по бинаризации документов 1
31.07.2014 Microsoft Research научит российских студентов работе с технологиями будущего 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

ICDAR и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 429 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 2
МегаФон 9892 2
Travizory - Travizory Border Security SA 5 1
Ростех - Автоматика Концерн 1744 1
Microsoft Corporation 25236 1
ESG - Enterprise Strategy Group 253 1
Blockpass IDN 6 1
Ablera 2 1
iDenfy 5 1
Argos KYC 2 1
CNR-Nanotec 2 1
Vodafone Qatar 1 1
ГПБ - Газпромбанк 1174 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 2
Альфа-Банк 1868 2
ВТБ - Почта Банк 503 1
NanduQ - Qiwi 1004 1
Ингосстрах СПАО 451 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 65 1
АльфаСтрахование СГ 354 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 467 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 147 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 203 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 1
Согласие СК - Согласие-Вита 42 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 61 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 75 1
Tessi 9 1
Кредит Европа банк 66 1
Caribbean Airlines 5 1
Kaspi Bank 29 1
Oman Arab Bank 7 1
Emirates NBD 7 1
БалтБет БК - букмекерская контора 7 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1020 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 366 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4090 5
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1840 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4844 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5592 2
Green AI - парадигма «зеленого искусственного интеллекта» 7 2
HoughNet 2 2
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 729 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 2
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 734 1
Hough Transform - Преобразование Хафа - вычислительный алгоритм параметрической идентификации геометрических элементов растрового изображения 6 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1985 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4901 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 1
Оцифровка - Digitization 4933 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1081 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 381 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 143 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5916 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 1
U-net - архитектура 9 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 579 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3769 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1139 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 524 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 1
Машинное зрение - Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа - МЧЗ - машиночитаемая зона 248 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 222 4
Smart Engines - GreenOCR 42 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 1
Google Android 14679 1
Apple iOS 8242 1
Linux OS 10896 1
Apple macOS 2248 1
Intel x86 - архитектура процессора 1982 1
Microsoft Windows 16327 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 944 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1008 1
Microsoft Azure 1460 1
Купибилет - Kupibilet 32 1
Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 61 1
W3C - WebAssembly - Wasm - Язык программирования низкого уровня для стековой виртуальной 43 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 194 1
FreePik 1435 1
Арлазаров Владимир 270 5
Hey Tony - Хей Тони 4 1
Быков Сергей 28 1
Николаев Дмитрий 19 1
Gannon Dennis - Геннон Деннис 1 1
Баринова Ольга 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 3
Южная Корея - Республика 6858 3
Япония 13547 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Азия - Азиатский регион 5748 1
Швеция - Королевство 3715 1
Индия - Bharat 5697 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1353 1
Италия - Итальянская Республика 4429 1
Бразилия - Федеративная Республика 2450 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 1
Украина 7793 1
Испания - Королевство 3760 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1071 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 710 1
Австрия - Австрийская Республика 1335 1
Греция - Греческая Республика 995 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 247 1
Япония - Киото 31 1
США - Индиана 117 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 468 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1544 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 463 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 191 1
Физика - Physics - область естествознания 2835 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 1
Паспорт - Паспортные данные 2734 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 873 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 519 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1003 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
Microsoft Research 140 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 240 1
CAS IA - Institute of Automation Chinese Academy of Sciences - Институт автоматизации Китайской академии наук 2 1
ICMV - International Conference on Machine Visio 5 2
День молодёжи - 27 июня 998 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

