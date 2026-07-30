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БалтБет БК букмекерская контора

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


30.07.2026 Россияне стали меньше играть в нелегальных онлайн-казино и делать ставки у нелегальных букмекеров 1
19.07.2022 Smart Engines объявила о поиске партнеров-интеграторов для импортозамещения систем распознавания в России 1
24.06.2022 Приложение «Путешествую без СOVID-2019» использует ИИ для безопасного и корректного ввода данных пользователей 1
30.05.2022 ИИ Smart Engines сократил в три раза время оформления покупки ювелирных изделий в сети Sokolov 1
19.05.2022 Банк «Кубань кредит» в два раза ускорил обслуживание плательщиков в кассах с помощью технологии распознавания паспортов 1
01.02.2022 Smart Engines подвела итоги коммерческой и научной деятельности в 2021 году 1
25.08.2021 Технология распознавания документов Smart ID Engine внедрена для идентификации клиентов «Балтбет» 2
26.03.2014 «Балтбет» доверил Maykor обслуживание контрольно-кассовой техники более чем в 190 городах России 2

Публикаций - 8, упоминаний - 10

БалтБет БК и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 474 6
МегаФон 10708 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15718 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9501 4
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Ингосстрах СПАО 478 5
Кредит Европа банк 66 5
ВТБ - Почта Банк 514 4
ГПБ - Газпромбанк 1267 4
МКБ - Московский кредитный банк 655 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 691 4
АльфаСтрахование СГ 389 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 4
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 3
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 3
РЕСО Гарантия СК 53 2
ЕАБР - Евразийский банк развития - EDB - Eurasian Development Bank 26 1
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 1
Кубань Кредит Банк - Инвестиционный Банк Кубани - Кубаньбанк 43 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 85 1
Tessi 9 1
Caribbean Airlines 5 1
Kaspi Bank 31 1
Oman Arab Bank 7 1
Emirates NBD 7 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 2
ООН ЮНКТАД - Конференция по торговле и развитию - UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development 15 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2063 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3435 1
ООН Всемирная туристская организация - ЮНВТО, ВТООН - UNWTO - United Nations World Tourism Organization 5 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3996 6
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Биология молекулярная - ПЦР-тест - Полимеразная цепная реакция - метод молекулярной биологии 38 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1216 4
ICDAR - International Conference on Document Analysis and Recognition 7 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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