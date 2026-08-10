Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Биология молекулярная ПЦР-тест Полимеразная цепная реакция метод молекулярной биологии
СОБЫТИЯ
Публикаций - 39, упоминаний - 43
Биология молекулярная и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 3
|Каграманян Игорь 2 2
|Sogin Mitch - Соджин Митч 5 2
|Попов Дмитрий 39 2
|Репик Алексей 9 2
|Мановян Сергей 1 1
|Козловская Оксана 2 1
|Сиразутдинов Артем 1 1
|Пронькин Игорь 1 1
|Буздин Антон 2 1
|Барулин Александр 1 1
|Арлазаров Владимир 290 1
|Сергунина Наталья 375 1
|Мишустин Михаил 787 1
|Шадаев Максут 1210 1
|Чернышенко Дмитрий 581 1
|Лысенко Эдуард 317 1
|Дягилев Василий 84 1
|Хасис Лев 105 1
|Борисов Юрий 122 1
|Бусаргин Андрей 26 1
|Володин Вячеслав 108 1
|Мацоцкий Сергей 180 1
|Евтушенков Владимир 217 1
|Круглов Константин 28 1
|Петрухин Дмитрий 17 1
|Мантуров Денис 126 1
|Гостев Дмитрий 23 1
|Макаров Владимир 78 1
|Зинченко Владимир 4 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Бедарев Виталий 17 1
|Волошин Евгений 64 1
|Алымова Наталья 6 1
|Косаченко Оксана 2 1
|Фурсин Алексей 158 1
|Бочаров Вячеслав 4 1
|Алонсо Виктор Вентимилла 16 1
|Вураско Александр 48 1
|Левина Елена 12 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11567 2
|Phys.org 972 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6096 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2402 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 3
|TrendForce 187 1
|Counterpoint Research 110 1
|Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.