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Индексная книга (каталог) CNews*
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Биология молекулярная ПЦР-тест Полимеразная цепная реакция метод молекулярной биологии

СОБЫТИЯ


10.08.2026 На Ставрополье создан научно-исследовательский центр судебных экспертиз в АПК 1
20.03.2025 В Сеченовском университете разрабатывают инновационную онкодиагностическую платформу для борьбы с агрессивными опухолями 1
07.11.2024 Металинзы вместо ПЦР-тестов: новая разработка МФТИ ускорит диагностику заболеваний 1
14.07.2022 Главе Минцифры прочат пост вице-премьера 1
24.06.2022 Приложение «Путешествую без СOVID-2019» использует ИИ для безопасного и корректного ввода данных пользователей 2
30.05.2022 Обзор подписки Огонь: экономим на доставках еды, кинотеатрах и банковских услугах 1
01.02.2022 Мониторинг законодательства в области ИКТ за январь 2022 года 1
20.01.2022 «Яндекс.еда» отправит офисных сотрудников поработать в рестораны 1
14.01.2022 За два года москвичи более 55 млн раз воспользовались электронной медкартой 1
10.12.2021 Россияне создали бесплатный и опасный «генератор QR-кодов» для тех, кто не хочет вакцинироваться 1
10.12.2021 Дмитрий Гостев, realme Россия: вы увидите инновации, реально нужные людям 1
03.11.2021 В мобильном приложении «Моя Москва» теперь можно оплачивать все счета в одно касание 1
29.10.2021 Минцифры: «Госуслуги стопкоронавирус» — единственное федеральное решение для проверки сертификатов вакцинированного 2
07.10.2021 «Сбер» модернизирует свою поддержку и повышает автоматизацию процессов в период пандемии 1
21.09.2021 Дмитрий Вольвач: Россия готова предложить Армении передовые цифровые технологии и продукты 1
10.09.2021 Дмитрий Попов -

Одна из стратегических задач ИТ в гражданской авиации — обеспечение здоровья пассажиров

 1
26.08.2021 Крупнейший в мире производитель конденсаторов остановил работу своей главной фабрики 1
27.07.2021 Group-IB назвала самые популярные схемы онлайн-мошенничества во время пандемии 2
26.07.2021 У приложения «Моя Москва» появилось почти полмиллиона новых пользователей 1
21.07.2021 «Сбербанк страхование» вышла на рынок ДМС 1
16.07.2021 «Ситимобил» запустил программу стажировок для студентов по пяти ИТ-направлениям 1
08.07.2021 Голосовой помощник Сбербанка встроили в «Госуслуги». Он выдает QR-коды и консультирует по разводам 1
29.06.2021 Для защиты от мошенников москвичам порекомендовали пользоваться мобильными приложениями при проверке QR-кодов 2
29.06.2021 BI.ZONE обнаружил в даркнете объявления о продаже поддельных QR-кодов для ресторанов 1
28.05.2021 Check Point Research: в мае 2021 года появилось более 100 Telegram-каналов по продаже поддельных вакцин и сертификатов о вакцинации 1
12.05.2021 В приложении «Моя Москва» появилась история платежей 1
11.02.2021 Финансовая поддержка резидентов московских технопарков в 2020 году выросла в два раза 1
25.05.2020 «Система» поможет российским регионам в борьбе с коронавирусом 1
14.04.2020 DocDoc организовал тестирование на коронавирус 1
10.03.2017 Путина просят применить ИТ для борьбы со старостью 1
10.03.2017 Healthnet: как Россия будет развивать высокие технологии в медицине до 2035 г. 1
12.01.2015 Softline перевела почтовую систему «ИнтерЛабСервис» на Microsoft Exchange Server 2013 1
19.02.2013 Китайская свинина полна антибиотиков 1
20.02.2007 "Птичий грипп" проник в Подмосковье 1
02.08.2006 Международная "перепись микробов" выявила миллионы новых видов 1
02.08.2006 Международная "перепись микробов" выявила миллионы новых видов 1
06.11.2002 ЕС платит за разработку инновационной стратегии в регионах России 1
03.09.2002 Томск и Дубна: итоги второй фазы проекта Tacis "Инновационные центры и наукограды" 1
03.09.2002 Томск и Дубна: итоги второй фазы проекта Tacis "Инновационные центры и наукограды" 1

Публикаций - 39, упоминаний - 43

Биология молекулярная и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11068 2
Microsoft Corporation 25776 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15764 2
Telegram Group 2941 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 436 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4965 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 2
Инвитро - 3D Bioprinting Solutions - 3Д Биопринтинг Солюшенс 11 1
Фибрасофт - Fibrasoft 1 1
Dell Software 18 1
CloudDC - АйЭмТи 10 1
ChromsystemsLab - ХромсистемсЛаб 1 1
Murata Manufacturing 27 1
Ростелеком 10951 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 933 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
МегаФон 10747 1
Dr.Web - Доктор Веб 1294 1
Yandex - Яндекс 9223 1
Qualcomm Technologies 1974 1
Intel Corporation 12812 1
Softline - Софтлайн 3744 1
Check Point Software Technologies 829 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 1
Microsoft Corporation - GitHub 1075 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9510 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
MediaTek - Ralink 595 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 1
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 80 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 605 1
Canalys 236 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1102 1
Integro Technologies - Интегро Текнолоджис 29 1
Роснано - ФИОП - ТехноСпарк - Троицкий технопарк - Троицкий нанотехнологический центр - НЦ ТехноСпарк - TechnoSpark 35 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 1
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 1
ГПБ - ГС-инвест - GS Invest 32 1
Технологии Будущего 169 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8852 4
Наукоград - технопарк 156 3
Ricardo-AEA - Ricardo Energy & Environment - AEA Technology Plc - AEAT - AEA Europe 7 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Ингосстрах СПАО 478 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
Инвитро - Invitro 84 2
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 35 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Росатом СХК - Сибирский химический комбинат - Северская ТЭЦ 25 2
АФК Система - Система-БиоТех - Sistema-BioTech 4 1
БалтБет БК - букмекерская контора 8 1
Алтай Вистерра 1 1
Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 20 1
Институт Красоты на Арбате - Клиника активного долголетия 1 1
АФК Система - Степь АХ - агрохолдинг 8 1
ЕАБР - Евразийский банк развития - EDB - Eurasian Development Bank 26 1
Правительство Москвы - Строгино Технопарк - Мосмедпарк 8 1
Синтол НПК - научно-производственная компания 2 1
Калибр Технопарк 3 1
Лента - Лента Онлайн 30 1
ИнтерЛабСервис 1 1
Сбер - SberUser - Департамент современных цифровых пользовательских решений 3 1
РуноМед 1 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт кластерной онкологии - Институт персонализированной онкологии 7 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 122 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Альфа-Банк 1979 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 529 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 1
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 159 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2428 1
Фармстандарт АО 48 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13871 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2857 3
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3903 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6543 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 2
Правительство Костромской области - Костромская областная дума - органы государственной власти 29 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
ОЭЗ ППТ Пермь - Особая экономическая зона Пермского края 1 1
Администрация Краснодарского края 64 1
U.S. Department of Agriculture - USDA - Министерство сельского хозяйства США - Аграрный департамент США - Forest Service (USFS) - Лесная служба США 31 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3652 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3308 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3071 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2876 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2131 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1059 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 91 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 1
RTTN - Russian Technology Transfer Network - РТТН - Российская сеть трансфера технологий НП 9 3
ООН Всемирная туристская организация - ЮНВТО, ВТООН - UNWTO - United Nations World Tourism Organization 5 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
РУСАДА РАА - Российское антидопинговое агентство 1 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 21 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2247 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12948 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53900 9
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14271 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26803 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35000 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26245 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25799 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8654 5
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MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика, Bionic - бионические модели - Эндопротезирование 290 3
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Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2882 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12249 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2633 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28281 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1734 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6573 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36205 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5867 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4397 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13318 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8780 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 3
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 479 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6496 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13923 3
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Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4782 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14771 2
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1008 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 7
Google Android 15246 5
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 5
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 86 4
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - стоп коронавирус 23 3
Apple iOS 8584 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Apple - App Store 3109 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 2
Huawei AppGallery 353 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 2
BBK Realme Book 7 1
Ньютон Инвестиции - ранее Газпромбанк инвестиции 6 1
F6 - F.A.C.C.T. DRP - F.A.C.C.T. Digital Risk Protection - F.A.C.C.T. URP - F.A.C.C.T. Unified Risk Platform 70 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Робот Макс 15 1
Linux OS 11535 1
Apple macOS 2420 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 236 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Microsoft Windows 16885 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 1
Intel Core - Семейство процессоров 1251 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2514 1
BBK Realme C - Серия смартфонов 66 1
Samsung Galaxy Flip - Серия смартфонов 131 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 400 1
Discord 181 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1685 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 1
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 174 1
ATPCO NGS - Next Generation Storefront 21 1
JetBrains - Kotlin - язык программирования 132 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
Postfix - mail transfer agent 55 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Путин Владимир 3454 3
Каграманян Игорь 2 2
Sogin Mitch - Соджин Митч 5 2
Попов Дмитрий 39 2
Репик Алексей 9 2
Мановян Сергей 1 1
Козловская Оксана 2 1
Сиразутдинов Артем 1 1
Пронькин Игорь 1 1
Буздин Антон 2 1
Барулин Александр 1 1
Арлазаров Владимир 290 1
Сергунина Наталья 375 1
Мишустин Михаил 787 1
Шадаев Максут 1210 1
Чернышенко Дмитрий 581 1
Лысенко Эдуард 317 1
Дягилев Василий 84 1
Хасис Лев 105 1
Борисов Юрий 122 1
Бусаргин Андрей 26 1
Володин Вячеслав 108 1
Мацоцкий Сергей 180 1
Евтушенков Владимир 217 1
Круглов Константин 28 1
Петрухин Дмитрий 17 1
Мантуров Денис 126 1
Гостев Дмитрий 23 1
Макаров Владимир 78 1
Зинченко Владимир 4 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Бедарев Виталий 17 1
Волошин Евгений 64 1
Алымова Наталья 6 1
Косаченко Оксана 2 1
Фурсин Алексей 158 1
Бочаров Вячеслав 4 1
Алонсо Виктор Вентимилла 16 1
Вураско Александр 48 1
Левина Елена 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 166226 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47611 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19549 6
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19146 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Европа 24964 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13822 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8577 4
Индия - Bharat 5870 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 4
Россия - СФО - Томская область - Северск 74 3
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Азия - Азиатский регион 5920 3
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11567 2
Phys.org 972 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6096 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2402 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 3
TrendForce 187 1
Counterpoint Research 110 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 1
Минздрав РФ - СибГМУ ФГБОУ ВО - Сибирский государственный медицинский университет - Томский государственный медицинский университет 36 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 3
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РАН - Российская академия наук 2122 1
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Роскосмос - РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 26 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 1
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