«Система» поможет российским регионам в борьбе с коронавирусом

Благотворительный фонд «Система», оператор социальных инвестиций группы АФК «Система», объявил о запуске программы помощи регионам России в борьбе с COVID-19. Фонд Владимира Евтушенкова уже вложил около 20 млн рублей в поставку тест-систем, лекарственных препаратов и необходимого оборудования для медицинских учреждений более чем 10 субъектов РФ.

Программа поддержки российских регионов в условиях пандемии коронавируса разработана БФ «Система» и реализуется в партнерстве c портфельными компаниями Корпорации, включая МТС, «Детский мир», Агрохолдинг «СТЕПЬ», Группу «Эталон», ConceptGroup и фармацевтические активы. На первом этапе фонд совместно с партнерами направил в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Краснодарский край, Вологодскую, Костромскую, Тульскую и Ярославскую области, Республики Алтай и Карачаево-Черкесская диагностические тест-системы на COVID-19, разработанные инновационной биотехнологической компанией «Система-БиоТех». Кроме того, ряд региональных больниц получили лекарственные препараты для сохранения ресурсного с состояния врачей, вовлеченных в борьбу с коронавирусной инфекцией, а также оборудование для дистанционного измерения температуры, средства индивидуальной защиты и т.д.

«Наш фонд и его основные доноры из числа компаний Группы АФК «Система» оперативно откликнулись на актуальные запросы тех регионов присутствия Корпорации, которые столкнулись с коронавирусом вслед за российской столицей. На фоне общей эпидемиологической угрозы наша социальная задача – обеспечить страну надёжными средствами оперативного обнаружения вируса и защиты от него. В частности, в рамках нашей программы пройти диагностику на COVID-19 смогут до 25 тысяч человек, в больницы Калмыкии были переданы современные тепловизоры. В зависимости от развития ситуации и потребностей конкретных регионов, объем помощи может возрасти как в денежном, так и в натуральном выражении», - сказал президент БФ «Система» Оксана Косаченко.

Благотворительная программа по борьбе с коронавирусом продолжает федеральную акцию #СтранаБезВируса, которую инициировал Центр помощи врачам, борющимся с пандемией COVID, созданный АФК «Система» и ГК «Медси».

«Преодоление пандемии требует объединения усилий. Поэтому совместно с нашей сетью клиник «Медси», которая одна из первых включилась в эту борьбу, мы занимаемся целевой помощью врачам и медицинским учреждениям, используя ресурсы и компетенции Корпорации и ее активов. В рамках этой работы уже удалось собрать около 500 млн рублей. Безвозмездные поставки отечественных тест-систем, позволяющих проводить анализы на определение COVID-19 в любых лабораториях, оснащенных стандартным оборудованием для ПЦР, – это наш вклад в поддержку регионального здравоохранения в противостоянии опасному заболеванию. Наши тесты, успешно применяемые в Москве и области, уже доказали свою эффективность и теперь расширяют возможности для высокоточной диагностики населения в других городах страны», - отметил Артем Сиразутдинов, управляющий партнер АФК «Система» и председатель Совета директоров «Медси».

Высокочувствительный тест (ПЦР-система) позволяет в течение часа (без учета подготовки лабораторных проб для анализа) определить наличие большинства известных в настоящее время серотипов вируса с чувствительностью, близкой к 100%. Диагностика будет осуществляться на клинической базе больниц, являющихся опорными учреждениями здравоохранения по борьбе с коронавирусом в своих регионах.