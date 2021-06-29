Евтушенков Владимир

Ozon и Ivi готовятся к выходу на американскую биржу 1

Анатолий Чубайс будет наблюдать за хозяевами МТС 1

Курьеры Ozon устроили забастовку 1

В Сеть слиты полмиллиона логинов и паролей к магазину Ozon 1

Сбербанк нацелился купить Ozon или Avito 1

Советник Ельцина и Путина претендует на место в совете директоров МТС 1

МТС купила заповедный участок в Серебряном Бору рядом с дачей своего хозяина 2

Владелец МТС озолотил своего сына 7

Хозяева МТС помирились с Сечиным 3

С хозяев МТС потребовали 132 миллиарда 2

Хозяева МТС объявили второй дефолт за два месяца 2

Хозяева МТС объявили дефолт 1

Компания Игоря Сечина арестовала акции МТС 1