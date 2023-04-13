Евтушенков Владимир: бизнес на благо общества те в химпроме. В числе наиболее известных проектов, которые вместе с деловыми партнерами реализовал Владимир Евтушенков, — АФК «Система». В настоящее время финансовая корпорация продолжает разв

Главный хозяин МТС, попав под санкции, тут же поделился акциями с сыном льства для АФК «Система». Евтушенков отдал 10% акций АФК «Система» своему сыну До недавнего времени Владимир Евтушенков владел 59,2% акций АФК «Система», а также занимал пост председателя совет

Лечить по приложению: Владимир Евтушенков и компания «Медси» развивают телемедицину вляет учреждениям возможность проводить онлайн-консультации, выросло в четыре раза. Предприниматель Владимир Евтушенков — основатель АФК «Система» — убежден, что львиная доля доходов в любой от

Владелец МТС озолотил своего сына ма» АФК «Система» сообщила о том, что председатель совета директоров и основной владелец корпорации Владимир Евтушенков подарил часть принадлежащей ему доли акций своему сыну Феликсу. В рамках

Евтушенков не оплатит долг МТС, оставшийся от его дочери Председатель совета директоров АФК «Система» и владелец 64% ее акций Владимир Евтушенков сообщил, что он и другие акционеры корпорации не будут исполнять данное 5

Владимир Евтушенков: в телекоме ощущается нехватка кадров Председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков на Петербургском экономическом форуме заявил, что в настоящее время в сек