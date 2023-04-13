Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199201
ИКТ 15371
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86976
География 3117
Статьи 1579
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Евтушенков Владимир

СОБЫТИЯ


13.04.2023 Евтушенков Владимир: бизнес на благо общества

те в химпроме. В числе наиболее известных проектов, которые вместе с деловыми партнерами реализовал Владимир Евтушенков, — АФК «Система». В настоящее время финансовая корпорация продолжает разв
14.04.2022 Главный хозяин МТС, попав под санкции, тут же поделился акциями с сыном

льства для АФК «Система». Евтушенков отдал 10% акций АФК «Система» своему сыну До недавнего времени Владимир Евтушенков владел 59,2% акций АФК «Система», а также занимал пост председателя совет
15.10.2021 Лечить по приложению: Владимир Евтушенков и компания «Медси» развивают телемедицину

вляет учреждениям возможность проводить онлайн-консультации, выросло в четыре раза. Предприниматель Владимир Евтушенков — основатель АФК «Система» — убежден, что львиная доля доходов в любой от
30.11.2018 Владелец МТС озолотил своего сына

ма» АФК «Система» сообщила о том, что председатель совета директоров и основной владелец корпорации Владимир Евтушенков подарил часть принадлежащей ему доли акций своему сыну Феликсу. В рамках

01.02.2011 Евтушенков не оплатит долг МТС, оставшийся от его дочери

Председатель совета директоров АФК «Система» и владелец 64% ее акций Владимир Евтушенков сообщил, что он и другие акционеры корпорации не будут исполнять данное 5
09.06.2007 Владимир Евтушенков: в телекоме ощущается нехватка кадров

Председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков на Петербургском экономическом форуме заявил, что в настоящее время в сек
13.04.2006 Владимир Евтушенков: капитализация МТС значительно увеличится с приходом нового менеджмента

Председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков рассчитывает, что капитализация компании «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) значительно увеличится с приходом нового менеджмента. Об этом он сообщил журналистам по завершении вне

Публикаций - 217, упоминаний - 260

Евтушенков Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 212
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 133
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 45
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 33
МегаФон 10742 28
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 25
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 23
РТИ 155 23
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 18
Ростелеком - Связьинвест 1719 18
Yandex - Яндекс 9215 15
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 14
МТС - Система Телеком 239 14
Ростелеком 10948 13
Питерская группа связистов 441 12
ZTE Corporation 800 12
Deutsche Telekom 954 12
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 10
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 10
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 55 10
Qualcomm Technologies 1974 10
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 10
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 10
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 189 9
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 9
Vodafone Group 1412 9
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 8
Microsoft Corporation 25774 8
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 8
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 101 7
МТС - Комстар ОТС - Телмос 102 7
Samsung Electronics 11064 7
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
NVision Group - Энвижн Груп 699 7
Квазар-Микро - КМ 166 6
МТС - Комстар ОТС - Голден Лайн 61 6
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 6
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 33
Альфа-Групп 745 24
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 22
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 20
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 18
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 18
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 17
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 15
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 14
Роснефть НК - нефтяная компания 562 13
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 13
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 60 11
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
Альфа-Банк 1979 11
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 10
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 9
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 9
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 9
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 8
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 8
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 8
Газпром ПАО 1493 7
Северсталь ПАО - Severstal 629 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 7
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 6
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 6
ОНЭКСИМ ГК 50 5
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 32 5
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 5
РусГидро - ЭСКБ - Энергосбытовая компания Башкортостана - Башэлектросбыт - Башкирская энергосбытовая компания - Уфимский энергокомбинат 5 5
Angentro Trading and Investments 23 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 5
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 4
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 4
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 4
Concept Group - Концепт Груп - Concept Club, Acoola, Infinity Lingerie, Bestia 13 4
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 22
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 15
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 13
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 10
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
Судебная власть - Judicial power 2500 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 7
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 7
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 6
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 5
Правительство Москвы - МКНТ - Московский комитет по науке и технологиям 18 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 5
Правительство Индии - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - DoT India - MeitY - Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии 39 4
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 3
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 3
Судебная система Индии - Верховный суд Индии 36 3
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 3
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 17
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 71
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 60
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 25
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 21
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 16
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 15
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 12
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 11
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 10
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 9
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 9
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 8
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 8
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3256 8
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 887 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 7
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 7
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 7
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 6
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 6
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 6
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 6
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 5
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 24
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 15
Apple iPhone 4 800 6
Microsoft Windows 2000 8678 5
Google Android 15243 5
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 4
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 3
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 167 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 2
Apple iPhone 6 4861 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 2
VK - My.Games 81 2
Myspace - социальная сеть 640 1
Суперчек 5 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 114 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 1
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 169 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 191 1
"Российский Amazon" 7 1
Alibaba Tmail 10 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 1
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 36 1
Yota LTE/4G-сеть 24 1
Broadcom BCM chip 65 1
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 1
Have I Been Pwned 12 1
Путин Владимир 3454 43
Гончарук Александр 92 22
Шамолин Михаил 124 19
Меламед Леонид 150 18
Новицкий Евгений 32 17
Евтушенков Феликс 30 15
Зубов Дмитрий 12 12
Копьев Вячеслав 12 11
Summer Ron - Зоммер Рон 41 11
Чубайс Анатолий 222 11
Николаев Вячеслав 104 10
Фридман Михаил 146 10
Рейман Леонид 1065 10
Иванов Сергей 405 10
Дубовсков Андрей 89 9
Медведев Дмитрий 1665 9
Усманов Алишер 311 9
Меламед Александр 95 8
Вексельберг Виктор 155 8
Авен Петр 67 8
Кочарян Роберт 12 8
Сечин Игорь 37 8
Кирюшин Геннадий 91 8
Чемезов Сергей 147 8
Маевский Леонид 57 7
Потанин Владимир 91 7
Свирский Павел 21 7
Маевский Игорь 39 6
Брюквин Юрий 300 6
Якобашвили Давид 19 6
Кузьмичев Алексей 54 6
Боев Сергей 25 6
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 6
Буянов Алексей 28 6
Сидоров Василий 53 6
Лейвиман Александр 12 6
Горбатовский Александр 10 6
Греф Герман 485 6
Корня Алексей 80 6
Дерипаска Олег 41 5
Россия - РФ - Российская федерация 166163 156
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 53
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 49
Европа 24962 26
Индия - Bharat 5869 26
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 24
Украина 7928 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 19
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 15
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 14
Великобритания - Лондон 2432 14
Германия - Федеративная Республика 13220 13
Турция - Турецкая республика 2620 13
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 10
Армения - Республика 2449 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 9
Финляндия - Финляндская Республика 3697 9
Казахстан - Республика 6047 8
Норвегия - Королевство 1857 8
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 8
Узбекистан - Республика 2005 8
Индия - Раджастхан - Раджастан 61 7
Беларусь - Белоруссия 6289 7
Дания - Королевство 1336 7
Швеция - Королевство 3781 6
Греция - Греческая Республика 1017 6
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 5
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 5
Европа Восточная 3138 5
Израиль 2856 5
Чехия - Чешская Республика 1349 5
Испания - Королевство 3839 5
Иран - Исламская Республика Иран 1155 5
Люксембург Великое Герцогство 446 5
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 5
Япония 13807 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 74
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 65
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 58
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 33
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 31
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 21
Приватизация - форма преобразования собственности 543 21
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 20
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 18
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 18
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 18
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7522 17
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 15
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 13
Энергетика - Energy - Energetically 5855 13
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 12
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 11
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 10
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 10
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 9
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 8
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 8
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 8
Аудит - аудиторский услуги 1265 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 7
Финансовые показатели - Financial indicators 2892 7
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 7
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 7
Рыночная капитализация - Market capitalization 554 7
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 476 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 6
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 32
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 13
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 11
Forbes - Форбс 1002 7
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 7
Axel Springer - Аксель Шпрингер Раша 15 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
The Bell - Издание 42 3
Известия ИД 770 2
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 2
Newsweek 39 2
Economic Times 43 2
УзМетроном - UzMetronom 5 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
Ведомости 1466 2
РИА Новости 1033 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Говорит Москва - радиостанция 23 1
Деловой Петербург 40 1
Telegraph 199 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Фонтанка 39 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 1
CNews TV 747 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 1
Росбалт ИА 60 1
CNews Журнал 167 1
Indian Express 8 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
Times of India 40 1
WikiLeaks 120 1
FT - Financial Times 1295 1
Bloomberg 1627 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
23ABC News 183 1
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 20
Рустелеком ТК 305 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 7
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
Российский рынок ERP 24 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 2
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 17 2
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 2
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 16 2
Ростех - Росэлектроника - Электронстандарт РНИИ - Российский научно-исследовательский институт 8 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
МИИГАиК - Московский государственный университет геодезии и картографии 15 1
НИУ ВШЭ - ИМИ - Институт менеджмента инноваций 5 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 24 1
Минобороны РФ - ВАГШ ВС РФ ФГКВОУВО - Военная академия Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации 7 1
НИЯУ МИФИ СТИ - Северский технологический институт 1 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 25 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 9
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 3
День молодёжи - 27 июня 1087 2
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
МТС - Телеком Идея 51 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще