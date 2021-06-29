Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Евтушенков Владимир


29.06.2021 За хозяевами МТС будет наблюдать знаменитый вице-премьер из девяностых 3
02.10.2020 Ozon и Ivi готовятся к выходу на американскую биржу 1
04.06.2020 Сбербанк прощается с «Яндексом» и приходит в Ozon 1
25.05.2020 «Система» поможет российским регионам в борьбе с коронавирусом 1
22.05.2020 Глава «Первого канала» и знаменитый инвестор будут приглядывать за МТС 1
18.05.2020 Анатолий Чубайс будет наблюдать за хозяевами МТС 1
20.04.2020 Президентом владельца МТС стал экс-глава «Детского мира» 2
07.10.2019 Курьеры Ozon устроили забастовку 1
29.08.2019 АФК «Система» превратит старые АТС в склады для платного хранения вещей 1
29.08.2019 МТС купила за 2 миллиарда киностудию, снявшую «Елки» и «Сталинград» 1
11.07.2019 В Сеть слиты полмиллиона логинов и паролей к магазину Ozon 1
09.07.2019 Сбербанк нацелился купить Ozon или Avito 1
28.05.2019 Советник Ельцина и Путина претендует на место в совете директоров МТС 1
02.04.2019 МТС купила заповедный участок в Серебряном Бору рядом с дачей своего хозяина 2
20.02.2019 МТС продала своим хозяевам долю в «Озоне» 1
20.02.2019 АФК «Система» и «Ростех» создают микроэлектронного гиганта. Подробности 1
18.02.2019 Россияне получили контрольный пакет в СП, создающем всемирный спутниковый интернет 1
30.11.2018 Владелец МТС озолотил своего сына 7
17.11.2018 Арестован экс-акционер «Мегафона» 1
01.03.2018 Главу МТС повысят в президенты АФК «Система» 1
19.02.2018 «Ростех» и АФК «Система» создают предприятие по производству чипов 1
30.01.2018 США опубликовали «Кремлевский доклад». Врагами Америки названы министр связи, глава «Яндекса» и Евгений Касперский 1
23.12.2017 Хозяева МТС помирились с Сечиным 3
08.12.2017 Владельцы МТС пошли войной на Игоря Сечина и «Роснефть» 1
07.12.2017 С хозяев МТС потребовали 132 миллиарда 2
29.08.2017 Хозяева МТС объявили второй дефолт за два месяца 2
23.08.2017 «Роснефть» отсудила 136 миллиардов у хозяев МТС. Это четверть стоимости оператора 2
17.07.2017 Хозяева МТС объявили дефолт 1
29.06.2017 Совет директоров МТС покинул президент АФК «Система». Версия причин 1
26.06.2017 Компания Игоря Сечина арестовала акции МТС 1
19.06.2017 АФК «Система» отдаст свои микроэлектронные активы совместной с «Ростехом» компании 1
11.05.2017 Минобороны требует с «дочки» АФК «Система» 5 миллиардов 1
17.03.2017 Экс-руководство владельца МТС уличили в махинациях с акциями. Дело передано силовикам 1
14.03.2017 «Дочки» АФК «Система» провинились на гособоронзаказе на 700 млн 1
16.02.2017 Перегруппировка в «Ростехе»: «Росэлектронику» объединяют с ОПК 1
20.01.2017 АФК «Система» и «Ростех» объединят «Микрон» с «Росэлектроникой» 2
12.10.2016 Партнер АФК «Система» вышел из многолетней корпоративной войны 1
22.07.2016 Многомиллиардный долг основателя СМАРТС пустили «с молотка» 1
07.07.2016 Владельцы МТС вложили треть миллиарда в партнера Facebook и Google 1
24.06.2016 Хозяева МТС избавились от акций на $120 млн 1

Публикаций - 130, упоминаний - 164

Евтушенков Владимир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 76
АФК Система ПАО 994 46
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 8
Yandex - Яндекс 4101 8
РТИ 122 6
Samsung Electronics 5651 6
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 5
М2М телематика 165 5
Microsoft Corporation 11060 5
Ситроникс - Sitronics 561 4
Питерская группа связистов 114 4
SAP SE 3211 4
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Микрон - Micron 365 3
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 3
Intracom Telecom 39 3
РТИ ВЗПП-Микрон - Воронежский завод полупроводниковых приборов 7 2
НЗПП с ОКБ - Новосибирский завод полупроводниковых приборов с особым конструкторским бюро 7 2
Google LLC 7144 2
Reliance Communications - Rcom 39 2
MTS-India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices 97 2
Ростелеком Связьинвест 695 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
Amazon Inc - Amazon.com 1470 2
Cisco Systems 2038 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 11 1
СМАРТС Компания 204 1
Alibaba Group 298 1
Mikron America 2 1
Orange France Télécom 98 1
РТИ Микроэлектроника 8 1
АСВТ 27 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 86 1
Армада 275 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 240 1
Микрон Секьюрити Принтинг - MSP - Mikron Security Printing 3 1
Марс ФГУП НПО 83 1
Башнефть ПАО АНК 90 16
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 7
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 7
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 6
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 5
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 4
Segezha Group - Сегежа Групп 85 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 3
Бизнес-Недвижимость 9 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Альфа-Групп 319 3
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 3
Роснефть НК 367 3
Princeville Capital 4 2
Кинополис - Объединенные русские киностудии 5 2
Cosmos Hotel Group 10 2
Avito - Авито 171 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
ВТБ Банк Москвы 371 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 2
Concept Group 7 2
СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 7 2
Thomas Cook 6 2
Alium - Алиум 2 2
МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 20 1
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 1
МТС Медиа 8 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 35 1
IPOC 28 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 12 1
Muddy Waters 7 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
Кораблик 33 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 1
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 1
Redline Capital 1 1
Новамедика 4 1
Культурная служба - Пономиналу.ру 10 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 4
Администрация Президента РФ 267 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Роснано 456 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 1 1
Роснанотех - Российская корпорация нанотехнологий 12 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 2
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
MD5 - 128-битный алгоритм хеширования 27 1
МЭКБ - микроэлектронная компонентная база 2 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 1
Google Android 10750 5
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 2
Яндекс.Маркет 439 2
Гонец-ВЭБ 4 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Have I Been Pwned 5 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 661 1
Alibaba Tmail 6 1
"Российский Amazon" 5 1
LiveInternet - блог-платформа 121 1
Nokia N - серия 241 1
Myspace - социальная сеть 332 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Microsoft Windows 7 1662 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Apple iPhone 6 547 1
Microsoft Windows 10 6629 1
Сбербанк - Bringly Маркетплейс 9 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
Dropbox - Файловый хостинг 390 1
Google Gmail 603 1
Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 23 1
Путин Владимир 1824 7
Евтушенков Феликс 15 6
Гончарук Александр 26 4
Кирюшин Геннадий 33 4
Дубовсков Андрей 82 4
Греф Герман 205 3
Кузьменко Валерия 58 3
Ельцин Борис Николаевич 27 3
Корня Алексей 73 3
Шамолин Михаил 102 3
Меламед Леонид 61 3
Беляков Денис 5 3
Катков Алексей 26 2
Приданцев Сергей 82 2
Патрушев Николай 15 2
Юмашев Валентин 6 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Чирахов Владимир 8 2
Рогозин Дмитрий 79 2
Holtrop Thomas - Холтроп Томас 12 2
Дерипаска Олег 19 2
Рейман Леонид 411 2
Теодос Антонио Антониос 3 2
Чубайс Анатолий 106 2
Никифоров Николай 1126 2
Потанин Владимир 19 2
Засурский Артём 7 2
Алекперов Вагит 6 2
Боев Сергей 23 2
Сечин Игорь 27 2
Меламед Александр 38 2
Усманов Алишер 241 2
Чемезов Сергей 121 2
Титов Борис 27 1
Касперский Евгений 218 1
Песков Дмитрий 65 1
Ливинский Павел 10 1
Нарышкин Сергей 32 1
Голодец Ольга 16 1
Вексельберг Виктор 97 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 56
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 9
Индия - Республика 2169 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 5
Украина 3361 4
Казахстан - Республика 2627 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 3
Россия - Астраханская область 371 3
Беларусь - Белоруссия 2087 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 2
Россия - Сочи 911 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 2
Европа 3745 2
Россия - ПФО - Казань 1513 1
Латвия - Юрмала 13 1
Восточная Европа 1676 1
Россия - ПФО - Самара 1287 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 1
Туркмения - Туркменистан 195 1
Россия - Республика Мордовия 387 1
Москва - Серебряный Бор 6 1
Россия - Вологодская область 316 1
Россия - Костромская область 229 1
Россия - Республика Алтай 684 1
Россия - Республика Калмыкия 179 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1051 1
Великое Герцогство Люксембург 216 1
США - Вашингтон 334 1
Россия - Ярославская область 332 1
Австрия - Австрийская Республика 527 1
Россия - Краснодарский край 913 1
Великобритания - Лондон 818 1
Израиль 719 1
Армения - Республика 688 1
Земля - планета Солнечной системы 859 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 237 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 1
CAATSA - Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - Закон США О противодействии противникам США посредством санкций 1 1
Космодром Куру - Гвианский космический центр 10 1
Thomson Reuters - Рейтер 1725 4
The Bell - Издание 34 3
Коммерсантъ - Издательский дом 480 3
Прайм - Агентство экономической информации 527 2
Forbes - Форбс 441 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Axel Springer 5 2
The Wall Street Journal 709 1
Ведомости 259 1
23ABC News 55 1
Newsweek 20 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Фонтанка 13 1
CNews Analytics 1988 5
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 2
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 3 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
Ростех Росэлектроника НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 21 1
НИИЭМП - Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 14 1
НИИЭТ - Научно-исследовательский институт электронной техники 6 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758964, в очереди разбора - 662654.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще