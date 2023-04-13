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Евтушенков Владимир
СОБЫТИЯ
|13.04.2023
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Евтушенков Владимир: бизнес на благо общества
те в химпроме. В числе наиболее известных проектов, которые вместе с деловыми партнерами реализовал Владимир Евтушенков, — АФК «Система». В настоящее время финансовая корпорация продолжает разв
|14.04.2022
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Главный хозяин МТС, попав под санкции, тут же поделился акциями с сыном
льства для АФК «Система». Евтушенков отдал 10% акций АФК «Система» своему сыну До недавнего времени Владимир Евтушенков владел 59,2% акций АФК «Система», а также занимал пост председателя совет
|15.10.2021
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Лечить по приложению: Владимир Евтушенков и компания «Медси» развивают телемедицину
вляет учреждениям возможность проводить онлайн-консультации, выросло в четыре раза. Предприниматель Владимир Евтушенков — основатель АФК «Система» — убежден, что львиная доля доходов в любой от
|30.11.2018
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Владелец МТС озолотил своего сына
ма» АФК «Система» сообщила о том, что председатель совета директоров и основной владелец корпорации Владимир Евтушенков подарил часть принадлежащей ему доли акций своему сыну Феликсу. В рамках
|01.02.2011
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Евтушенков не оплатит долг МТС, оставшийся от его дочери
Председатель совета директоров АФК «Система» и владелец 64% ее акций Владимир Евтушенков сообщил, что он и другие акционеры корпорации не будут исполнять данное 5
|09.06.2007
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Владимир Евтушенков: в телекоме ощущается нехватка кадров
Председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков на Петербургском экономическом форуме заявил, что в настоящее время в сек
|13.04.2006
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Владимир Евтушенков: капитализация МТС значительно увеличится с приходом нового менеджмента
Председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков рассчитывает, что капитализация компании «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) значительно увеличится с приходом нового менеджмента. Об этом он сообщил журналистам по завершении вне
Евтушенков Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 43
|Гончарук Александр 92 22
|Шамолин Михаил 124 19
|Меламед Леонид 150 18
|Новицкий Евгений 32 17
|Евтушенков Феликс 30 15
|Зубов Дмитрий 12 12
|Копьев Вячеслав 12 11
|Summer Ron - Зоммер Рон 41 11
|Чубайс Анатолий 222 11
|Николаев Вячеслав 104 10
|Фридман Михаил 146 10
|Рейман Леонид 1065 10
|Иванов Сергей 405 10
|Дубовсков Андрей 89 9
|Медведев Дмитрий 1665 9
|Усманов Алишер 311 9
|Меламед Александр 95 8
|Вексельберг Виктор 155 8
|Авен Петр 67 8
|Кочарян Роберт 12 8
|Сечин Игорь 37 8
|Кирюшин Геннадий 91 8
|Чемезов Сергей 147 8
|Маевский Леонид 57 7
|Потанин Владимир 91 7
|Свирский Павел 21 7
|Маевский Игорь 39 6
|Брюквин Юрий 300 6
|Якобашвили Давид 19 6
|Кузьмичев Алексей 54 6
|Боев Сергей 25 6
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 6
|Буянов Алексей 28 6
|Сидоров Василий 53 6
|Лейвиман Александр 12 6
|Горбатовский Александр 10 6
|Греф Герман 485 6
|Корня Алексей 80 6
|Дерипаска Олег 41 5
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