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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Евтушенков Владимир
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 130, упоминаний - 164
Евтушенков Владимир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 7
|Евтушенков Феликс 15 6
|Гончарук Александр 26 4
|Кирюшин Геннадий 33 4
|Дубовсков Андрей 82 4
|Греф Герман 205 3
|Кузьменко Валерия 58 3
|Ельцин Борис Николаевич 27 3
|Корня Алексей 73 3
|Шамолин Михаил 102 3
|Меламед Леонид 61 3
|Беляков Денис 5 3
|Катков Алексей 26 2
|Приданцев Сергей 82 2
|Патрушев Николай 15 2
|Юмашев Валентин 6 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Чирахов Владимир 8 2
|Рогозин Дмитрий 79 2
|Holtrop Thomas - Холтроп Томас 12 2
|Дерипаска Олег 19 2
|Рейман Леонид 411 2
|Теодос Антонио Антониос 3 2
|Чубайс Анатолий 106 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Потанин Владимир 19 2
|Засурский Артём 7 2
|Алекперов Вагит 6 2
|Боев Сергей 23 2
|Сечин Игорь 27 2
|Меламед Александр 38 2
|Усманов Алишер 241 2
|Чемезов Сергей 121 2
|Титов Борис 27 1
|Касперский Евгений 218 1
|Песков Дмитрий 65 1
|Ливинский Павел 10 1
|Нарышкин Сергей 32 1
|Голодец Ольга 16 1
|Вексельберг Виктор 97 1
|CNews Analytics 1988 5
|Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758964, в очереди разбора - 662654.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758964, в очереди разбора - 662654.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru