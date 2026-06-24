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Сечин Игорь
СОБЫТИЯ
Сечин Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 1
|Путин Владимир 3444 14
|Евтушенков Владимир 215 8
|Щеголев Игорь 699 6
|Медведев Дмитрий 1664 6
|Рахимов Муртаза 6 5
|Рахимов Урал 5 4
|Собянин Сергей 530 4
|Усманов Алишер 311 4
|Рейман Леонид 1064 3
|Чубайс Анатолий 221 3
|Чемезов Сергей 146 3
|Борисов Юрий 122 3
|Вексельберг Виктор 155 3
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 673 2
|Алекперов Вагит 44 2
|Строкович Антон 53 2
|Боярсков Борис 37 2
|Рябов Игорь 27 2
|Нурисламова Ирина 2 2
|Дуров Павел 325 2
|Греф Герман 484 2
|Касперский Евгений 335 2
|Мордашов Алексей 63 2
|Нарышкин Сергей 51 2
|Рогозин Дмитрий 104 2
|Фридман Михаил 146 2
|Дерипаска Олег 41 2
|Миллер Алексей 21 2
|Фурсенко Андрей 128 2
|Патрушев Николай 30 2
|Козак Дмитрий 22 2
|Левитин Игорь 35 1
|Комаров Игорь 8 1
|Ершова Элеонора 67 1
|Тарасенко Оксана 12 1
|Шамалов Кирилл 3 1
|Тихонова Катерина 8 1
|Erdoğan Recep Tayyip - Эрдоган Реджеп Тайип 15 1
|Моничев Андрей 2 1
|Юрченко Евгений 133 1
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