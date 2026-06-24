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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сечин Игорь

СОБЫТИЯ


24.06.2026 Ozon допустил создание сети мобильных АЗС для заправки только собственного транспорта 1
07.03.2025 Российские нефтяники создали математическую геомагнитную модель с одним из самых высоких разрешений в мире 1
29.05.2024 Антон Устинов: какой вклад он внес в развитие законодательной базы 1
21.06.2022 «Роснефть» потребовала у властей льготы для ИТ-подразделений промышленных компаний 1
26.04.2022 В Польше запретили деятельность «Касперского», «1С» и Wildberries 1
01.06.2021 Детище Чубайса получит сотни миллиардов за счет новых технологий 1
20.10.2020 Из Правительства уходит куратор искусственного интеллекта 1
02.04.2019 МТС купила заповедный участок в Серебряном Бору рядом с дачей своего хозяина 1
12.10.2018 Путин поручил построить центр цифрового развития на острове Русский 1
30.01.2018 США опубликовали «Кремлевский доклад». Врагами Америки названы министр связи, глава «Яндекса» и Евгений Касперский 1
23.12.2017 Хозяева МТС помирились с Сечиным 1
08.12.2017 Владельцы МТС пошли войной на Игоря Сечина и «Роснефть» 1
29.08.2017 Хозяева МТС объявили второй дефолт за два месяца 1
23.08.2017 «Роснефть» отсудила 136 миллиардов у хозяев МТС. Это четверть стоимости оператора 1
26.06.2017 Компания Игоря Сечина арестовала акции МТС 1
22.04.2014 Дуров-старший: Когда Сечин и Усманов добьют «Вконтакте», россиянам придется перейти на Facebook 1
21.04.2014 «ВКонтакте» осталась без гендиректора 1
06.12.2013 Антон Строкович, «Роснефть»: Информация как ключевой актив компании 1
28.10.2013 Как устроено управление ИТ в «Роснефти». СХЕМА 1
13.01.2012 Путин ищет коррупцию в тысячах поставщиков «Ростелекома» 1
18.10.2010 Собянин предлагает назначить Щеголева на свое место в правительстве 1
14.07.2010 15 июля в Екатеринбурге откроется международная выставка и форум промышленности и инноваций «ИННОПРОМ-2010» 1
01.02.2010 СШ ГЭС: сколоты килотонны льда 1
22.01.2010 Турция может отдать РФ контракт на сооружение АЭС без тендера 1
09.10.2009 Чубайс выделил миллиарды на «Ситроникс». Путин наблюдал 1
08.09.2009 «Росатом» разгоняет ИТ-специалистов 1
20.05.2009 Путин не защитил акции «Билайна» 1
29.04.2009 Щеголев: ИТ-отрасль набита яйцеголовыми 1
26.02.2009 Энергетики делают выбор между ИТ-аутсорсингом и инсорсингом 1
14.10.2008 Еще 100 млрд и электроника России покорит мир 1
08.10.2008 Русские построят Уго Чавесу «непревзойденный» WiMAX 1
08.09.2008 К 2010 г. Россия должна выйти в лидеры микроэлектроники 2
08.08.2008 Будущее электроники России определит Сечин 2
03.06.2008 Назначен главный связист России 1
14.05.2008 Рейман назначен советником Медведева 1
12.05.2008 Минсвязи: итоги и перспективы 1
11.12.2006 Кремль отбросил Telenor на Украину 1

Публикаций - 37, упоминаний - 39

Сечин Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1900 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15511 7
МегаФон 10584 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9455 4
SAP SE 5572 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3422 3
VK - Mail.ru Group 3588 3
Ростелеком - Связьинвест 1719 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1448 3
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 2
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 2
Питерская группа связистов 441 2
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 51 2
Роснефть - ТБинформ 16 2
Ростелеком 10850 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 492 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5575 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1666 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1263 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4855 2
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 2
Элемент ГК - Микрон ВЗПП - Воронежский завод полупроводниковых приборов 44 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 135 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер - Файномика 32 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 104 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1620 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 786 1
Pingwin Software - Пингвин софтвер 75 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 1
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 109 1
ИНФРА Инжиниринг 16 1
Росатом Энергопроманалитика 2 1
1С - Bidzaar - Бидзаар 28 1
СО ЕЭС ОДУ - Объединенное диспетчерское управление энергосистемы - СО ЕЭС ЦДУ - Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы 29 1
Kaspersky Lab Polska 1 1
Samsung Electronics 10986 1
Cisco Systems 5349 1
Yandex - Яндекс 9076 1
Microsoft Corporation 25684 1
Huawei 4492 1
Роснефть НК - нефтяная компания 555 17
Газпром ПАО 1483 6
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8722 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 717 4
Альфа-Групп 744 4
РусГидро - ЭСКБ - Энергосбытовая компания Башкортостана - Башэлектросбыт - Башкирская энергосбытовая компания - Уфимский энергокомбинат 5 3
ИНС - Институт национальной стратегии 31 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1107 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3128 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 326 3
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 160 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 520 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 369 3
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 153 3
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 208 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 298 2
РЖД - Российские железные дороги 2081 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1493 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1855 2
Транснефть 334 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 274 1
Роснефтегаз 5 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 132 1
Россети Ленэнерго 1698 1
United Capital Partners 18 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 63 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 56 1
Farimex - Фэримекс 30 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 117 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
Газпром энергосбыт 12 1
Интер РАО Капитал 1 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - Вайлдберриз Банк - WB Банк - Стандарт Кредит 32 1
Farimex Products 11 1
Dresdner Bank AG - Дрезднер банк - Дрезденский банк 22 1
Vegas-Lex - Вегас-Лекс 7 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6499 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13609 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4926 9
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 752 6
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5390 4
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 514 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3606 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3047 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2123 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1401 3
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 113 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 2
Судебная власть - Judicial power 2473 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 343 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3272 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1156 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3815 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 803 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3649 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2861 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2306 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1926 2
Совет при президенте Российской Федерации 205 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 262 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 614 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2829 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 778 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 723 1
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 126 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 54 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 1
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 224 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 1
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Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 98 1
МегаФон Наши люди 49 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 1
Fujitsu FlexFrame 21 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 79 1
BMC Atrium CMDB - BMC Atrium Dashboards and Analytics - Atrium Configuration Management Database 8 1
Сигма.Биллинг 2 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1021 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2963 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1307 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2534 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 1
Путин Владимир 3444 14
Евтушенков Владимир 215 8
Щеголев Игорь 699 6
Медведев Дмитрий 1664 6
Рахимов Муртаза 6 5
Рахимов Урал 5 4
Собянин Сергей 530 4
Усманов Алишер 311 4
Рейман Леонид 1064 3
Чубайс Анатолий 221 3
Чемезов Сергей 146 3
Борисов Юрий 122 3
Вексельберг Виктор 155 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 673 2
Алекперов Вагит 44 2
Строкович Антон 53 2
Боярсков Борис 37 2
Рябов Игорь 27 2
Нурисламова Ирина 2 2
Дуров Павел 325 2
Греф Герман 484 2
Касперский Евгений 335 2
Мордашов Алексей 63 2
Нарышкин Сергей 51 2
Рогозин Дмитрий 104 2
Фридман Михаил 146 2
Дерипаска Олег 41 2
Миллер Алексей 21 2
Фурсенко Андрей 128 2
Патрушев Николай 30 2
Козак Дмитрий 22 2
Левитин Игорь 35 1
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Шамалов Кирилл 3 1
Тихонова Катерина 8 1
Erdoğan Recep Tayyip - Эрдоган Реджеп Тайип 15 1
Моничев Андрей 2 1
Юрченко Евгений 133 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47240 11
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Америка Южная 884 1
Германия - Федеративная Республика 13143 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3142 1
Турция - Турецкая республика 2588 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1693 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1760 1
Грузия 1320 1
Нидерланды 3720 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 820 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57070 26
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52928 9
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8159 8
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2726 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17984 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3131 6
Энергетика - Energy - Energetically 5781 5
Приватизация - форма преобразования собственности 540 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6652 5
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2318 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6108 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7466 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33316 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6516 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1455 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21360 4
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1263 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3538 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3008 3
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 97 3
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 588 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3365 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5539 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2549 3
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1876 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11183 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8430 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5420 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15826 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4776 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10803 2
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5071 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8714 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3940 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6129 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8749 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3830 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2379 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1379 2
Forbes - Форбс 978 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6072 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1128 2
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 894 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1240 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11534 1
N+1 - Издание 186 1
The Bell - Издание 42 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2340 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8536 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 836 1
Рустелеком ТК 305 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 85 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 34 1
СГЮА - Саратовская государственная юридическая академия - Саратовская государственная академия права - Саратовский юридический институт им. Д. И. Курского 5 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 598 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 444 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 145 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
День смеха - 1 апреля 5 1
Украина - Евромайдан 15 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1269 1
CNews FORUM Кейсы 306 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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