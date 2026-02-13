Получите все материалы CNews по ключевому слову
Москва Серебряный Бор
СОБЫТИЯ
Москва и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 330 2
|Яндекс.Народная карта - редактор Яндекс Карт - Yandex Map Editor 43 1
|РЖД ЖДЯ АЯМ - Амуро-Якутская железнодорожная магистраль 2 1
|Google Android 14822 1
|Apple iOS 8324 1
|Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 613 1
|Зимин Константин 87 3
|Никифоров Николай 1137 2
|Костерин Александр 20 1
|Гончарук Александр 92 1
|Цыденов Алексей 11 1
|Патрушев Николай 29 1
|Сечин Игорь 36 1
|Алекперов Вагит 40 1
|Гамянин Андрей 1 1
|Евтушенков Владимир 212 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419144, в очереди разбора - 726285.
Создано именных указателей - 190484.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.