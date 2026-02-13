Разделы

13.02.2026 «МегаФон» повысил качество мобильных услуг для кемеровчан 1
09.10.2024 «Билайн» лидирует по доступности мобильной связи в парках Москвы 1
27.04.2023 «Мегафон» расширил покрытие 4G еще в пяти населенных пунктах Якутии 2
16.03.2022 Tele2 зафиксировала рост трафика в московских торговых центрах и парках 1
02.04.2019 МТС купила заповедный участок в Серебряном Бору рядом с дачей своего хозяина 3
09.06.2018 «Яндекс.Карты» научились прокладывать велосипедные маршруты 1
01.06.2018 Спасать утопающих на пляжах Москвы будут дроны 1
21.04.2017 МТС запустил интернет 3G/4G в Оймяконском улусе Якутии 1
16.12.2016 МТС разогнала мобильный интернет в Ленске 1
14.07.2016 МТС построила первую сеть 4G в Мирном 1
05.02.2016 «МегаФон» модернизировал сеть связи в 30 якутских городах и селах 1
08.07.2015 Год запуска LTE в Якутии «МегаФон» отметил 4-кратным ростом 4G-трафика 1
17.06.2015 «Билайн» расширил покрытие 4G в Московской области 1
05.03.2008 МТС обеспечила связью тоннель в Серебряном бору 1

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14635 5
МегаФон 10099 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9245 2
DMTel - ДМТЕЛ-Сервис 24 1
Магнетар 9 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3158 1
Yandex - Яндекс 8607 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1845 1
Афимолл ТРЦ 31 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 72 1
Велобайк 13 1
Европолис ТРК - Золотой Вавилон ТРЦ 31 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 125 1
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 39 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 663 1
ПКиО Измайлово - Измайловский парк культуры и отдыха 17 1
Кунцево Плаза ТЦ 4 1
МГУ - Биологический факультет - Аптекарский огород - Ботанический сад биологического факультета Московского университета 6 1
Почта России ПАО 2267 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 431 1
Роснефть НК - нефтяная компания 533 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 509 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 360 1
АФК Система ПАО - BN Group - Бизнес-Недвижимость - Сокольский ДОК 14 1
Парк Зарядье 43 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 70 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 338 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1412 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2747 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9455 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73814 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17175 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4852 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7702 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12731 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28946 2
SON - Self Optimizing Network - Самооптимизирующаяся сеть 6 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4018 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3369 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14903 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25551 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3083 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4690 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6276 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25696 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57462 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3363 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4066 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9807 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6720 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9723 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1309 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 342 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4367 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4154 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1842 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5193 1
SIM-card - USIM-card - Universal Subscriber Identity Module - Universal Subscriber Identification Module - универсальный модуль идентификации абонента - расширенный стандарт SIM-карты 79 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 330 2
Яндекс.Народная карта - редактор Яндекс Карт - Yandex Map Editor 43 1
РЖД ЖДЯ АЯМ - Амуро-Якутская железнодорожная магистраль 2 1
Google Android 14822 1
Apple iOS 8324 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 613 1
Зимин Константин 87 3
Никифоров Николай 1137 2
Костерин Александр 20 1
Гончарук Александр 92 1
Цыденов Алексей 11 1
Патрушев Николай 29 1
Сечин Игорь 36 1
Алекперов Вагит 40 1
Гамянин Андрей 1 1
Евтушенков Владимир 212 1
Россия - РФ - Российская федерация 158417 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46116 7
Россия - ДФО - Якутия - Нерюнгринсий район - Нерюнгри 66 6
Россия - ДФО - Якутия - Чульман 7 6
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1105 6
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 522 5
Россия - ДФО - Якутия - Покровск 11 4
Россия - ДФО - Якутия - Чурапчинский улус - Чурапча 19 4
Россия - ДФО - Якутия - Намский улус - Намцы 19 4
Россия - ДФО - Якутия - Ленский район - Ленск - Пеледуй 50 3
Россия - ДФО - Якутия - Октёмцы 7 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха - Жатай 9 3
Россия - ДФО - Якутия - Якутск - Кангалассы 4 3
Россия - ДФО - Якутия - Усть-Алданский улус - Борогонцы 13 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 916 2
Россия - Павловск 36 2
Россия - Чапаево 10 2
Россия - ДФО - Якутия - Хангаласский улус 17 2
Россия - ДФО - Амурская область - Тындинский район - Тында 49 2
Земля - планета Солнечной системы 10694 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8228 2
Россия - ДФО - Колымский край - Колыма 54 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 159 1
Каспийское море - Волга - Ока - Москва река - акватория 19 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 248 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 145 1
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 91 1
Россия - ЦФО - Московская область - Павловский Посад 43 1
Россия - ДФО - Якутия - Мирнинский район - Мирный 65 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 210 1
Москва - Сокольники 16 1
Москва - ЮВАО - Лефортово 36 1
Москва - ЮЗАО - Юго-Западный административный округ 41 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха - Оймякон 13 1
Москва - ЗАО - Тропарево-Никулино муниципальный округ 26 1
Россия - ЦФО - Московская область - Пирогово - Пироговское водохранилище 11 1
Москва - ЗАО - Рублёвское шоссе - Рублёво-Успенское шоссе А106 - Рублёвка - Звенигородский тракт - Царская дорога или дорога царей богоизбранных 51 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дедовск 14 1
Россия - ДФО - Якутия - Амгинский улус - Амга 12 1
Москва - СЗАО - Строгино 51 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20409 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10537 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 2
Металлы - Серебро - Silver 796 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9692 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Металлы - Платина - Platinum 483 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1023 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 602 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 376 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1367 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26008 1
Международный женский день - 8 марта 373 1
