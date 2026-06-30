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РЖД ЖДЯ АЯМ Амуро-Якутская железнодорожная магистраль

СОБЫТИЯ

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30.06.2026 МТС усилила сеть в «южных воротах» Якутии 1
16.02.2026 МТС разогнала LTE в крупном транспортном узле Якутии 1
03.06.2025 «МегаФон» разогнал скорости для якутских горняков 1
27.04.2023 «Мегафон» расширил покрытие 4G еще в пяти населенных пунктах Якутии 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

РЖД ЖДЯ АЯМ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 2
МегаФон 11050 2
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 39 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9793 4
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10474 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23322 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26691 2
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1822 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27225 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7978 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3318 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4631 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4194 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4520 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18416 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18488 1
Неустроев Прокопий 91 2
Мамедова Мария 40 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1273 4
Россия - ДФО - Якутия - Нерюнгринсий район - Нерюнгри 70 2
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 576 2
Россия - ДФО - Якутия - Алданский район - Алдан 23 2
Россия - ДФО - Якутия - Чульман 8 1
Россия - ДФО - Якутия - Ленский район - Ленск - Пеледуй 55 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 397 1
Россия - ДФО - Колымский край - Колыма 61 1
Москва - Серебряный Бор 16 1
Россия - ДФО - Амурская область 988 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 1
Россия - ДФО - Якутия - Нерюнгринсий район - Беркакит 7 1
Россия - ДФО - Якутия - Томпонский улус - Хандыга - Мегино-Алдан 13 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11561 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2765 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9328 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6921 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22175 2
Арктика - Северный завоз 13 2
Металлы - Платина - Platinum 500 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1407 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34499 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54376 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2191 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
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