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Россия ДФО Якутия Томпонский улус Хандыга Мегино-Алдан

Россия - ДФО - Якутия - Томпонский улус - Хандыга - Мегино-Алдан

СОБЫТИЯ


28.09.2026 «МегаФон» подключил к сети еще девять якутских сел 1
28.11.2025 7 тыс. километров волоконно-оптической линии связи проложат в Якутии в рамках проекта «Синергия Арктики» 1
20.09.2024 МТС запустила базовые станции со «скоростным» диапазоном в крупных населенных пунктах Якутии 1
27.04.2023 «Мегафон» расширил покрытие 4G еще в пяти населенных пунктах Якутии 1
06.09.2019 «Ростелеком» построит ВОЛС «Якутск – Усть-Нера – Сусуман – Ягодное – Магадан» 1
06.11.2018 Органы госвласти и местного самоуправления Якутии развивают электронный документооборот на базе системы ЭОС «Дело» 4
14.04.2017 Завершено строительство ВОЛС «Колымский экспресс» на территории Якутии 4
19.01.2017 «Мегафон» улучшил качество мобильной связи в 14 районах Якутии 1
01.09.2016 Минкомсвязи запустило новый участок ВОЛС в Якутии 2
31.08.2016 В Якутии состоялся запуск ВОЛС на участке Нижний Бестях — Хандыга 2
24.07.2007 «Сахателеком» инвестировал в развитие сети 150 млн. рублей 2
26.07.2006 "Сахателеком" увеличит число наземных спутников станций VSAT в 2,5 раза 1

Публикаций - 12, упоминаний - 21

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 35 3
МегаФон 10922 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 415 2
Ростелеком - Сахателеком 65 2
Ростелеком 11028 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16081 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1219 1
Rosweb - АТК - АРКТЕЛ - АрктикТелеком - Арктел-Инвест 86 1
Системы документооборота 522 1
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 39 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 138 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13848 2
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 27 2
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1610 1
Окружная администрация Якутска - Якутская Городская Дума - органы государственной власти 19 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23147 8
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10337 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5022 5
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1773 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11620 4
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7560 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9680 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18250 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26779 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9413 2
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1786 2
Спутниковая связь - ЗССС - Земная станция спутниковой связи 64 2
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 427 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26530 2
Пропускная способность - Bandwidth 1930 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7420 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27101 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4375 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8734 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4190 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36686 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14091 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9848 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1444 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33874 1
4G - LTE - LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 393 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4715 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2264 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13133 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29872 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13003 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 318 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6899 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4546 1
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация воздуха - HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 157 1
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Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7952 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9687 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1710 1
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 249 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 282 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 44 1
Инфосистемы-КС 3 1
Ростелеком - Цифровой наслег 2 1
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Николаев Айсен 58 1
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Bach Johann Sebastian - Бах Иоганн Себастьян 17 1
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Неустроев Прокопий 84 1
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Россия - РФ - Российская федерация 168061 6
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 570 6
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Россия - ДФО - Магаданская область 544 4
Россия - ДФО - Якутия - Верхоянский улус - Батагай 14 3
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10972 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3815 1
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Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 128 1
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