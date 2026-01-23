Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ДФО Якутия Чульман
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14468 4
|МегаФон 10019 3
|Зимин Константин 83 3
|Никифоров Николай 1137 2
|Гамянин Андрей 1 1
|Неустроев Прокопий 57 1
|Костерин Александр 20 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414405, в очереди разбора - 727862.
Создано именных указателей - 189490.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.