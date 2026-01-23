Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189490
ИКТ 14634
Организации 11346
Ведомства 1493
Ассоциации 1078
Технологии 3545
Системы 26547
Персоны 82187
География 3016
Статьи 1574
Пресса 1270
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2753
Мероприятия 878

Россия ДФО Якутия Чульман

Россия - ДФО - Якутия - Чульман

СОБЫТИЯ


23.01.2026 МТС разогнала LTE в первых микрорайонах поселка Чульман 2
27.04.2023 «Мегафон» расширил покрытие 4G еще в пяти населенных пунктах Якутии 1
21.04.2017 МТС запустил интернет 3G/4G в Оймяконском улусе Якутии 1
16.12.2016 МТС разогнала мобильный интернет в Ленске 1
14.07.2016 МТС построила первую сеть 4G в Мирном 1
05.02.2016 «МегаФон» модернизировал сеть связи в 30 якутских городах и селах 1
08.07.2015 Год запуска LTE в Якутии «МегаФон» отметил 4-кратным ростом 4G-трафика 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14468 4
МегаФон 10019 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 657 1
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 39 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9409 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8802 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73607 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4849 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17146 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5180 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3361 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1291 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6276 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25686 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4063 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6713 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 340 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12726 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 1
SIM-card - USIM-card - Universal Subscriber Identity Module - Universal Subscriber Identification Module - универсальный модуль идентификации абонента - расширенный стандарт SIM-карты 79 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 330 2
РЖД ЖДЯ АЯМ - Амуро-Якутская железнодорожная магистраль 2 1
Зимин Константин 83 3
Никифоров Николай 1137 2
Гамянин Андрей 1 1
Неустроев Прокопий 57 1
Костерин Александр 20 1
Россия - ДФО - Якутия - Нерюнгринсий район - Нерюнгри 65 7
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1092 7
Москва - Серебряный Бор 13 6
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 515 5
Россия - ДФО - Якутия - Покровск 11 4
Россия - РФ - Российская федерация 157877 4
Россия - ДФО - Якутия - Намский улус - Намцы 19 4
Россия - ДФО - Якутия - Чурапчинский улус - Чурапча 19 4
Россия - ДФО - Якутия - Ленский район - Ленск - Пеледуй 50 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха - Жатай 9 3
Россия - ДФО - Якутия - Усть-Алданский улус - Борогонцы 13 3
Россия - ДФО - Якутия - Якутск - Кангалассы 4 3
Россия - ДФО - Якутия - Октёмцы 7 3
Россия - Чапаево 9 2
Россия - ДФО - Амурская область - Тындинский район - Тында 49 2
Россия - Павловск 36 2
Россия - ДФО - Якутия - Хангаласский улус 17 2
Россия - ДФО - Якутия - Мирнинский район - Мирный 64 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха - Оймякон 13 1
Россия - ДФО - Якутия - Алданский район - Алдан 19 1
Россия - ДФО - Якутия - Томпонский улус - Хандыга - Мегино-Алдан 11 1
Россия - ДФО - Якутия - Мегино-Кангаласский улус 16 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 251 1
Россия - ДФО - Якутия - Амгинский улус - Амга 12 1
Земля - Полюсы холода 17 1
Россия - ДФО - Колымский край - Колыма 52 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 376 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Металлы - Платина - Platinum 483 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1359 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414405, в очереди разбора - 727862.
Создано именных указателей - 189490.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Зачем нужны наушники с костной проводимостью звука: лучшие модели

Битва игрофонов: сравнение лучших геймерских смартфонов начала 2026 года

Показать еще

Наука

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна
Показать еще