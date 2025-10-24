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Россия ДФО Магаданская область Магадан

Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан

«Праздничный Магадан», 1978 г. Цирценс Валерий Станиславович (1947) «Праздничный Магадан», 1978 г. Цирценс Валерий Станиславович (1947)
«Праздничный Магадан», 1978 г. Цирценс Валерий Станиславович (1947)

СОБЫТИЯ


24.10.2025 T2 обеспечил indoor-покрытием новый аэропорт Магадана

обеспечил качественным indoor-покрытием новый терминал международного аэропорта Колымы – первым на телеком-рынке. Команда T2 провела технические работы на территории всего аэровокзального комплекса в Магадане площадью более 14 тыс. кв. м. В результате пассажиры получили возможность пользоваться мобильным интернетом и совершать звонки во всех ключевых зонах аэропорта: на автомобильных парков
12.08.2025 Микрорайоны №3 и «Строитель» в Магадане получили обновленную сеть LTE от МТС

МТС сообщает о завершении очередного этапа модернизации телеком-инфраструктуры в столице Колымского края. Специалисты МТС обновили сеть LTE в микрорайонах и №3 и «Строитель» в центре Магадана. Об этом CNews сообщили представители МТС. Модернизация затронула все базовые станции, расположенные в двух крупных спальных районах Магадана. Жители более 85 многоквартирных жи
28.04.2025 VizorLabs внедрил интеллектуальную систему мониторинга конвейерных лент на предприятии «Полюс Магадан»

Компания «Визорлабс» реализовала проект по внедрению системы интеллектуального контроля состояния конвейерного полотна на Наталкинском горно-обогатительном комбинате (АО «Полюс Магадан») — одном из активов АО «Полюс». Решение обеспечивает автоматизированное выявление дефектов и способствует снижению операционных рисков. Об этом CNews сообщили представители САТЕЛ. На о
24.04.2025 «МегаФон» улучшил мобильную связь в главном аэропорту Магадана

Пассажиры нового аэропорта Магадана могут пользоваться улучшенным мобильным интернетом на высокой скорости. К началу активного отпускного сезона инженеры «МегаФона» запустили в воздушной гавани дополнительную базовую ста
09.07.2024 Жители Магадана будут обучаться в «Школе 21»

В кампусе «Школы 21» в Новосибирске начался отборочный «бассейн» для участников «Школы 21» в Магадане. Старт обучению дали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губер
19.06.2024 МТС включила скоростной мобильный интернет в «серебряной столице» Магадана

тв, больница, магазины, офисные помещения. Посетители и сотрудники могут выйти в онлайн на комфортных скоростях даже в часы пиковой нагрузки на сеть. «Омсукчан расположен на значительном отдалении от Магадана, поэтому качественная связь и скоростной мобильный интернет позволяют пользоваться современными сервисами и получать необходимые услуги онлайн, не испытывая цифрового дискомфорта, нара
10.06.2024 «Швабе» внедрит интеллектуальную систему видеонаблюдения в Магадане

роны подтвердили свою готовность продолжить реализацию социально значимых проектов, направленных на улучшение жизни в регионе. Об этом CNews сообщили представители «Швабе». В ближайшие полтора года в Магадане планируется внедрить интеллектуальную систему видеонаблюдения, которая будет использоваться для решения задач служб и ведомств, ответственных за общественный порядок. Региону эта иници
06.09.2019 «Ростелеком» построит ВОЛС «Якутск – Усть-Нера – Сусуман – Ягодное – Магадан»

ьства волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по маршруту «Якутск – Усть-Нера – Сусуман – Ягодное – Магадан». ВОЛС позволит обеспечить резервными каналами связи жителей Якутии, Магаданской обла
03.08.2018 В России за оскорбление чиновника в WhatsApp назначили штраф вместо тюрьмы

Штрафы за оскорбления Два пользователя интернета из Магадана оштрафованы судом на 15 тыс. руб. за оскорбление мэра города Юрия Гришана в мессендж
14.04.2017 Завершено строительство ВОЛС «Колымский экспресс» на территории Якутии

риняли участие в мероприятии по передаче строящейся волоконно-оптической лини связи (ВОЛС) Якутск — Магадан («Колымский экспресс») с территории Якутии на территорию Магаданской области. Общая п
21.12.2016 МТС охватил сетью 4G все районы Магадана

G в регионе выросло в десять раз, сеть LTE МТС действует во всех районах города.В рамках программы развития сети мобильной передачи данных в 2016 г. МТС значительно расширила сеть в столице области - Магадане, обеспечив доступ к сети «четвертого поколения» для более чем 90 тысяч человек, установив базовые станции в центре города, а также в густонаселенных спальных районах, в близи популярны
15.09.2016 «Мегафон» перевел магистральный канал связи в Магадане со спутника на оптоволокно

рости передачи данных до 42 Мбит/с.На сегодняшний день «МегаФон» провел работы по расширению сети в Магадане, пгт. Палатка и Ола; поселках Уптар, Сокол, Стекольный, Армань, Снежный, селах Тауйс
17.08.2016 Международный аэропорт Магадана «Сокол» внедрил спутниковый мониторинг транспорта Omnicomm Online

Международный аэропорт Магадана «Сокол» внедрил спутниковый мониторинг транспорта Omnicomm Online на аэродромную спецтехнику. На данный момент оснащено порядка 70 % парка транспортных средств аэропорта, но несмотря н
07.06.2016 Началось строительство скоростной подводной линии связи до Камчатки

Николай Никифоров сообщил, что на сегодняшний день завершены работы по модернизации опорной сети в Магадане и подводной магистральной линии на участке Сахалин — Магадан, на полуострове Камчатк
16.05.2016 «Ростелеком» предоставит жителям Магаданской области скоростные безлимитные интернет-тарифы

Ростелеком» завершил пуско-наладочные и строительно-монтажные работы по модернизации опорной сети в Магадане и подводной магистральной линии на участке «Сахалин-Магадан». Глубоководный оптическ
17.09.2015 «Ростелеком» завершил первый этап строительства подводной ВОЛС Камчатка-Сахалин-Магадан

ич, заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Алхазов, глава Магаданской области Владимир Печеный и президент «Ростелекома» Сергей Калугин провели сеанс видеоконференцсвязи Москва-Магадан. На мероприятии было объявлено о завершении компанией «Ростелеком» глубоководных работ по прокладке кабеля на отрезке Сахалин-Магадан – первого этапа строительства подводной воло
12.08.2015 Построены первые 500 км подводной ВОЛС Камчатка-Сахалин–Магадан

ча большого числа оптических каналов по одному волокну) на участках Магадан - Ола и Погиби - Оха. В Магадане и Петропавловске-Камчатском ведутся работы по подготовке внутригородской инфраструкт
23.07.2015 Началась прокладка подводной линии связи Магадан — Сахалин — Камчатка

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о том, что началась прокладка подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) по маршруту Магадан — Сахалин — Камчатка. Протяженность подводных линий связи составит около 1855 км, проектная пропускная способность — 400 Гбит/с с возможностью расширения до 8 Тбит/с. Новая линия связи

01.07.2015 Павел Баюра назначен техническим директором «Tele2 Магадан»

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявил о назначении Павла Баюры на должность технического директора «Tele2 Магадан». Как сообщили CNews в Tele2, в новой должности Баюра будет отвечать за строительство, эксплуатацию и развитие сети Tele2 в Магаданской области, а также за стратегическое и оперативное

23.04.2015 Проект подводной ВОЛС «Камчатка - Сахалин - Магадан» прошел главгосэкспертизу

Проект подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) «Камчатка – Сахалин – Магадан», реализуемый «Ростелекомом», успешно прошел главгосэкспертизу. Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») выдало
20.01.2015 «Ростелеком» в Магаданской области готовит береговую инфраструктуру ПВОЛС «Камчатка-Сахалин-Магадан»

ой инфраструктуры к приходу подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) Камчатка – Сахалин – Магадан. В соответствии с разработанной проектной документацией подводная часть ПВОЛС выйдет

15.01.2015 Проект подводной ВОЛС «Камчатка-Сахалин–Магадан» прошел экологическую экспертизу

– директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» компании «Ростелеком» Александр Белейчев. В Магадане, Палатке, Петропавловске-Камчатском, Елизово, и Усть-Большерецке технологически уста
24.10.2014 «Ростелеком» развивает в Магадане оптоволоконную сеть MetroEthernet

«Ростелеком» продолжает модернизацию телекоммуникационной сети в г. Магадане и предлагает клиентам переключиться на оптоволоконную сеть по технологии MetroEthern
02.10.2014 МТС увеличила протяжённость ВОЛС на Колыме

Магадан». Планируется, что в дальнейшем в поселке Ола произойдет стыковка между единой сетью МТС на Магадане и подводной волоконно-оптической линией связи Сахалин-Магадан-Камчатка. Параллельно

20.08.2014 Строительство подводной ВОЛС «Сахалин – Магадан – Камчатка» поддержали на общественных слушаниях

чного региона проекту - строительству подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) «Сахалин – Магадан – Камчатка» прошли в трех населенных пунктах: п. Оха Сахалинской области, п. Ола Мага
06.09.2013 В Магадане началось вещание дополнительных десяти каналов в цифровом качестве

губернатора Магаданской области Владимиром Печеным посетил радиотелевизионную передающую станцию (РТПС) «Сопка Крутая» и принял участие в запуске вещания второго мультиплекса цифрового телевидения в Магадане и пакетов каналов первого мультиплекса в поселках Сокол, Радужный и Тауйск. РТПС «Сопка Крутая» — один из первых объектов цифрового телерадиовещания в Магаданской области, которые учас
06.09.2013 «Ростелеком» представил проект подводной линии связи «Сахалин – Магадан – Камчатка» руководству Минкомсвязи и Магаданской области

В Магадане состоялась встреча министра связи и массовых коммуникаций Российской федерации Никол
03.09.2013 В Магадане заработала система электронной очереди в детские сады

ти информации о состоянии очередности, а также позволит вести единую базу электронной очередности в Магадане», - прокомментировала руководитель Управления образования мэрии города Магадана Свет
30.05.2013 Юрий Новосад назначен коммерческим директором «Tele2 Магадан»

Оператор мобильной связи Tele2 сообщил о назначении Юрия Новосада на должность коммерческого директора «Tele2 Магадан». В новой должности Юрий Новосад будет заниматься планированием и управлением коммерческой деятельностью Tele2 в Магаданской области. Он будет отвечать за разработку и реализацию маркет
09.04.2013 «Билайн Бизнес» обеспечил мониторинг пассажирских автоперевозок в Магадане

ь анализ эффективности использования автотранспорта. На данный момент комплексом «Автомониторинг» в Магадане оснащено свыше 110 автобусов, включая большинство муниципального пассажирского автоп
09.06.2012 Стартовали проектно-изыскательские работы по строительству подводной ВОЛС «Сахалин – Магадан – Камчатка»

оварный знак «Билайн»), «МегаФон» и «Мобильные ТелеСистемы» о строительстве подводной ВОЛС «Сахалин-Магадан-Камчатка». 9 июня 2012 г. из Владивостока вышло исследовательское судно «Профессор Бо
14.05.2012 «Вымпелком», «МегаФон», «MТС» и «Ростелеком» намерены совместно построить подводную ВОЛС «Сахалин-Магадан-Камчатка»

льной оценке, общая стоимость проекта, работы по которому начнутся уже в 2012 г. и будут финансироваться на паритетной основе, может составить 2,4 млрд руб. Новая линия свяжет город Оха на Сахалине с Магаданом и Петропавловском-Камчатским. В результате пропускная способность системы составит 8 Тбит/с (80х100G), общая протяженность линий связи – около 2 тыс. км. Стороны планируют завершить р
01.12.2010 «Серебро Магадана» внедряет СЭД «Дело»

Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что в компании «Серебро Магадана» (дочерняя компания ОАО «Полиметалл») – российском предприятии по производству серебра – стартовал проект по внедрению СЭД «Дело» (разработка ЭОС). Ожидается, что в 2010 г. «Серебро

18.01.2008 Биометрические загранпаспорта доберутся до Магадана к весне

В то время как по всей России полным ходом идет внедрение новых биометрических паспортов (выдано порядка 101 тыс. документов), в Магадане новый электронный носитель личных данных не выдали ни одному гражданину. В загранпаспорт встроен чип с личными данными владельца: параметры внешности и трехмерная фотография. «Колыма.R
20.07.2007 ГТРК «Магадан» выбирает ИТ-поставщика

Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Магадан» (ГТРК), филиал ВГТРК, проводит торги в форме открытого конкурса по выбору ИТ-поставщика. В частности, исполнителю контракта будет необходимо выполнить поставку комплекса ИТ-оборудовани
01.02.2007 Спутниковая интернет-антенна начала работу в Магадане

ка RadarSat-1. Станция работает в автоматическом режиме под дистанционным контролем из Московского центра приема и обработки данных. Принятые со спутника изображения после предварительной обработки в Магадане по Интернет-каналам связи передаются в Москву на расстояние 9 тыс. км для дальнейшего анализа. Малогабаритная универсальная станция "УниСкан" может принимать данные спутников Terra, Aq
25.04.2003 В Магадане открыт первый интернет-центр

Пресс-служба ОАО «Дальсвязь» сообщила сегодня об открытии первого интернет-центра в Магадане. Подключение сервера к сетевому узлу Магаданского технического центра электрической

21.03.2003 "Дальсвязь" инвестирует в GSM-сеть Магадана $1 млн.

Публикаций - 260, упоминаний - 340

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

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МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 53
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Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 48
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 48
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 45
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 44
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 43
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 39
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 35
Пропускная способность - Bandwidth 1907 35
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 34
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 26
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 23
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 22
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 21
ВОЛС - ПВОЛС - подводная волоконно-оптическая линия связи - подводный коммуникационный кабель - подводная радиотелефония - подводная связь 45 21
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 19
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 18
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 18
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 18
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 18
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 17
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 16
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 15
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 14
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 13
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 13
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 13
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 12
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 11
МТС Big Data 324 9
Cable Innovator - судно-кабелеукладчик 9 6
Scanex - Сканэкс НТЦ - Унискан 57 6
Google YouTube - Видеохостинг 3002 6
ByteDance - TikTok 355 6
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 5
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 4
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 3
Microsoft Windows BitLocker 942 3
Омникомм - Omnicomm Online 58 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 3
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 SIM-карты 44 3
NASA Landsat 83 3
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 124 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 3
Linux OS 11533 3
Microsoft Windows 16882 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КалугаПрибор - Сканер НПО - РуСкан - серия УЗИ-сканеров 8 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 2
Apple MagSafe 107 2
МТС 3G-сеть 121 2
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 2
Intelsat - телекоммуникационные спутники 109 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 2
МТС ВОЛС 19 2
Никифоров Николай 1138 15
Никишин Евгений 25 13
Челышев Илья 45 9
Калугин Сергей 169 8
Печеный Владимир 7 6
Путин Владимир 3454 6
Сапунов Алексей 38 5
Балаценко Андрей 32 5
Медведев Дмитрий 1665 5
Власов Сергей 101 4
Рябченко Ольга 29 4
Осеевский Михаил 350 4
Иванов Сергей 405 3
Торгашин Евгений 31 3
Егошин Сергей 117 3
Емельянов Станислав 67 3
Заболотный Игорь 45 3
Гершензон Ольга 14 3
Загинай Максим 11 3
Левин Леонид 134 2
Чернышенко Дмитрий 581 2
Греф Герман 485 2
Дворкович Аркадий 216 2
Страшнов Дмитрий 111 2
Терехов Александр 17 2
Wu Aiden - У Эйден 22 2
Дмитриев Алексей 85 2
Моторко Андрей 73 2
Борисов Егор 11 2
Носов Сергей 17 2
Белейчев Александр 10 2
Прозоровский Василий 40 2
Копин Роман 7 2
Максименка Николай 17 2
Волошин Константин 16 2
Сороко Антон 9 2
Мамонтов Олег 11 2
Конченко Юрий 2 2
Граник Михаил 17 2
Глазунов Иван 4 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 165
Россия - ДФО - Магаданская область 533 110
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 88
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 82
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 73
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 66
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 362 58
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 56
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Россия - ДФО - Якутия - Якутск 563 41
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 40
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 401 30
Тихий океан - Охотское море 82 30
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 481 28
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Россия - ДФО - Колымский край - Колыма 59 25
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 25
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Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 24
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Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 22
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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