Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан

T2 обеспечил indoor-покрытием новый аэропорт Магадана обеспечил качественным indoor-покрытием новый терминал международного аэропорта Колымы – первым на телеком-рынке. Команда T2 провела технические работы на территории всего аэровокзального комплекса в Магадане площадью более 14 тыс. кв. м. В результате пассажиры получили возможность пользоваться мобильным интернетом и совершать звонки во всех ключевых зонах аэропорта: на автомобильных парков

Микрорайоны №3 и «Строитель» в Магадане получили обновленную сеть LTE от МТС МТС сообщает о завершении очередного этапа модернизации телеком-инфраструктуры в столице Колымского края. Специалисты МТС обновили сеть LTE в микрорайонах и №3 и «Строитель» в центре Магадана. Об этом CNews сообщили представители МТС. Модернизация затронула все базовые станции, расположенные в двух крупных спальных районах Магадана. Жители более 85 многоквартирных жи

VizorLabs внедрил интеллектуальную систему мониторинга конвейерных лент на предприятии «Полюс Магадан» Компания «Визорлабс» реализовала проект по внедрению системы интеллектуального контроля состояния конвейерного полотна на Наталкинском горно-обогатительном комбинате (АО «Полюс Магадан») — одном из активов АО «Полюс». Решение обеспечивает автоматизированное выявление дефектов и способствует снижению операционных рисков. Об этом CNews сообщили представители САТЕЛ. На о

«МегаФон» улучшил мобильную связь в главном аэропорту Магадана Пассажиры нового аэропорта Магадана могут пользоваться улучшенным мобильным интернетом на высокой скорости. К началу активного отпускного сезона инженеры «МегаФона» запустили в воздушной гавани дополнительную базовую ста

Жители Магадана будут обучаться в «Школе 21» В кампусе «Школы 21» в Новосибирске начался отборочный «бассейн» для участников «Школы 21» в Магадане. Старт обучению дали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губер

МТС включила скоростной мобильный интернет в «серебряной столице» Магадана тв, больница, магазины, офисные помещения. Посетители и сотрудники могут выйти в онлайн на комфортных скоростях даже в часы пиковой нагрузки на сеть. «Омсукчан расположен на значительном отдалении от Магадана, поэтому качественная связь и скоростной мобильный интернет позволяют пользоваться современными сервисами и получать необходимые услуги онлайн, не испытывая цифрового дискомфорта, нара

«Швабе» внедрит интеллектуальную систему видеонаблюдения в Магадане роны подтвердили свою готовность продолжить реализацию социально значимых проектов, направленных на улучшение жизни в регионе. Об этом CNews сообщили представители «Швабе». В ближайшие полтора года в Магадане планируется внедрить интеллектуальную систему видеонаблюдения, которая будет использоваться для решения задач служб и ведомств, ответственных за общественный порядок. Региону эта иници

«Ростелеком» построит ВОЛС «Якутск – Усть-Нера – Сусуман – Ягодное – Магадан» ьства волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по маршруту «Якутск – Усть-Нера – Сусуман – Ягодное – Магадан». ВОЛС позволит обеспечить резервными каналами связи жителей Якутии, Магаданской обла

В России за оскорбление чиновника в WhatsApp назначили штраф вместо тюрьмы Штрафы за оскорбления Два пользователя интернета из Магадана оштрафованы судом на 15 тыс. руб. за оскорбление мэра города Юрия Гришана в мессендж

Завершено строительство ВОЛС «Колымский экспресс» на территории Якутии риняли участие в мероприятии по передаче строящейся волоконно-оптической лини связи (ВОЛС) Якутск — Магадан («Колымский экспресс») с территории Якутии на территорию Магаданской области. Общая п

МТС охватил сетью 4G все районы Магадана G в регионе выросло в десять раз, сеть LTE МТС действует во всех районах города.В рамках программы развития сети мобильной передачи данных в 2016 г. МТС значительно расширила сеть в столице области - Магадане, обеспечив доступ к сети «четвертого поколения» для более чем 90 тысяч человек, установив базовые станции в центре города, а также в густонаселенных спальных районах, в близи популярны

«Мегафон» перевел магистральный канал связи в Магадане со спутника на оптоволокно рости передачи данных до 42 Мбит/с.На сегодняшний день «МегаФон» провел работы по расширению сети в Магадане, пгт. Палатка и Ола; поселках Уптар, Сокол, Стекольный, Армань, Снежный, селах Тауйс

Международный аэропорт Магадана «Сокол» внедрил спутниковый мониторинг транспорта Omnicomm Online Международный аэропорт Магадана «Сокол» внедрил спутниковый мониторинг транспорта Omnicomm Online на аэродромную спецтехнику. На данный момент оснащено порядка 70 % парка транспортных средств аэропорта, но несмотря н

Началось строительство скоростной подводной линии связи до Камчатки Николай Никифоров сообщил, что на сегодняшний день завершены работы по модернизации опорной сети в Магадане и подводной магистральной линии на участке Сахалин — Магадан, на полуострове Камчатк

«Ростелеком» предоставит жителям Магаданской области скоростные безлимитные интернет-тарифы Ростелеком» завершил пуско-наладочные и строительно-монтажные работы по модернизации опорной сети в Магадане и подводной магистральной линии на участке «Сахалин-Магадан». Глубоководный оптическ

«Ростелеком» завершил первый этап строительства подводной ВОЛС Камчатка-Сахалин-Магадан ич, заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Алхазов, глава Магаданской области Владимир Печеный и президент «Ростелекома» Сергей Калугин провели сеанс видеоконференцсвязи Москва-Магадан. На мероприятии было объявлено о завершении компанией «Ростелеком» глубоководных работ по прокладке кабеля на отрезке Сахалин-Магадан – первого этапа строительства подводной воло

Построены первые 500 км подводной ВОЛС Камчатка-Сахалин–Магадан ча большого числа оптических каналов по одному волокну) на участках Магадан - Ола и Погиби - Оха. В Магадане и Петропавловске-Камчатском ведутся работы по подготовке внутригородской инфраструкт

Началась прокладка подводной линии связи Магадан — Сахалин — Камчатка Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о том, что началась прокладка подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) по маршруту Магадан — Сахалин — Камчатка. Протяженность подводных линий связи составит около 1855 км, проектная пропускная способность — 400 Гбит/с с возможностью расширения до 8 Тбит/с. Новая линия связи

Павел Баюра назначен техническим директором «Tele2 Магадан» Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявил о назначении Павла Баюры на должность технического директора «Tele2 Магадан». Как сообщили CNews в Tele2, в новой должности Баюра будет отвечать за строительство, эксплуатацию и развитие сети Tele2 в Магаданской области, а также за стратегическое и оперативное

Проект подводной ВОЛС «Камчатка - Сахалин - Магадан» прошел главгосэкспертизу Проект подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) «Камчатка – Сахалин – Магадан», реализуемый «Ростелекомом», успешно прошел главгосэкспертизу. Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») выдало

«Ростелеком» в Магаданской области готовит береговую инфраструктуру ПВОЛС «Камчатка-Сахалин-Магадан» ой инфраструктуры к приходу подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) Камчатка – Сахалин – Магадан. В соответствии с разработанной проектной документацией подводная часть ПВОЛС выйдет

Проект подводной ВОЛС «Камчатка-Сахалин–Магадан» прошел экологическую экспертизу – директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» компании «Ростелеком» Александр Белейчев. В Магадане, Палатке, Петропавловске-Камчатском, Елизово, и Усть-Большерецке технологически уста

«Ростелеком» развивает в Магадане оптоволоконную сеть MetroEthernet «Ростелеком» продолжает модернизацию телекоммуникационной сети в г. Магадане и предлагает клиентам переключиться на оптоволоконную сеть по технологии MetroEthern

МТС увеличила протяжённость ВОЛС на Колыме Магадан». Планируется, что в дальнейшем в поселке Ола произойдет стыковка между единой сетью МТС на Магадане и подводной волоконно-оптической линией связи Сахалин-Магадан-Камчатка. Параллельно

Строительство подводной ВОЛС «Сахалин – Магадан – Камчатка» поддержали на общественных слушаниях чного региона проекту - строительству подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) «Сахалин – Магадан – Камчатка» прошли в трех населенных пунктах: п. Оха Сахалинской области, п. Ола Мага

В Магадане началось вещание дополнительных десяти каналов в цифровом качестве губернатора Магаданской области Владимиром Печеным посетил радиотелевизионную передающую станцию (РТПС) «Сопка Крутая» и принял участие в запуске вещания второго мультиплекса цифрового телевидения в Магадане и пакетов каналов первого мультиплекса в поселках Сокол, Радужный и Тауйск. РТПС «Сопка Крутая» — один из первых объектов цифрового телерадиовещания в Магаданской области, которые учас

«Ростелеком» представил проект подводной линии связи «Сахалин – Магадан – Камчатка» руководству Минкомсвязи и Магаданской области В Магадане состоялась встреча министра связи и массовых коммуникаций Российской федерации Никол

В Магадане заработала система электронной очереди в детские сады ти информации о состоянии очередности, а также позволит вести единую базу электронной очередности в Магадане», - прокомментировала руководитель Управления образования мэрии города Магадана Свет

Юрий Новосад назначен коммерческим директором «Tele2 Магадан» Оператор мобильной связи Tele2 сообщил о назначении Юрия Новосада на должность коммерческого директора «Tele2 Магадан». В новой должности Юрий Новосад будет заниматься планированием и управлением коммерческой деятельностью Tele2 в Магаданской области. Он будет отвечать за разработку и реализацию маркет

«Билайн Бизнес» обеспечил мониторинг пассажирских автоперевозок в Магадане ь анализ эффективности использования автотранспорта. На данный момент комплексом «Автомониторинг» в Магадане оснащено свыше 110 автобусов, включая большинство муниципального пассажирского автоп

Стартовали проектно-изыскательские работы по строительству подводной ВОЛС «Сахалин – Магадан – Камчатка» оварный знак «Билайн»), «МегаФон» и «Мобильные ТелеСистемы» о строительстве подводной ВОЛС «Сахалин-Магадан-Камчатка». 9 июня 2012 г. из Владивостока вышло исследовательское судно «Профессор Бо

«Вымпелком», «МегаФон», «MТС» и «Ростелеком» намерены совместно построить подводную ВОЛС «Сахалин-Магадан-Камчатка» льной оценке, общая стоимость проекта, работы по которому начнутся уже в 2012 г. и будут финансироваться на паритетной основе, может составить 2,4 млрд руб. Новая линия свяжет город Оха на Сахалине с Магаданом и Петропавловском-Камчатским. В результате пропускная способность системы составит 8 Тбит/с (80х100G), общая протяженность линий связи – около 2 тыс. км. Стороны планируют завершить р

«Серебро Магадана» внедряет СЭД «Дело» Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что в компании «Серебро Магадана» (дочерняя компания ОАО «Полиметалл») – российском предприятии по производству серебра – стартовал проект по внедрению СЭД «Дело» (разработка ЭОС). Ожидается, что в 2010 г. «Серебро

Биометрические загранпаспорта доберутся до Магадана к весне В то время как по всей России полным ходом идет внедрение новых биометрических паспортов (выдано порядка 101 тыс. документов), в Магадане новый электронный носитель личных данных не выдали ни одному гражданину. В загранпаспорт встроен чип с личными данными владельца: параметры внешности и трехмерная фотография. «Колыма.R

ГТРК «Магадан» выбирает ИТ-поставщика Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Магадан» (ГТРК), филиал ВГТРК, проводит торги в форме открытого конкурса по выбору ИТ-поставщика. В частности, исполнителю контракта будет необходимо выполнить поставку комплекса ИТ-оборудовани

Спутниковая интернет-антенна начала работу в Магадане ка RadarSat-1. Станция работает в автоматическом режиме под дистанционным контролем из Московского центра приема и обработки данных. Принятые со спутника изображения после предварительной обработки в Магадане по Интернет-каналам связи передаются в Москву на расстояние 9 тыс. км для дальнейшего анализа. Малогабаритная универсальная станция "УниСкан" может принимать данные спутников Terra, Aq