Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ДФО
Магаданская область
Магадан
Публикаций - 153, упоминаний - 243
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1129 13
|Калугин Сергей 165 8
|Сапунов Алексей 30 4
|Путин Владимир 2153 4
|Медведев Дмитрий 1477 4
|Власов Сергей 76 4
|Балаценко Андрей 30 3
|Левин Леонид 86 2
|Wu Aiden - У Эйден 22 2
|Дворкович Аркадий 179 2
|Емельянов Станислав 63 2
|Борисов Егор 9 2
|Акимов Максим 167 2
|Страшнов Дмитрий 111 2
|Орловский Виктор 254 2
|Прозоровский Василий 40 2
|Глебов Олег 7 1
|Гришан Юрий 1 1
|Мельников Евгений 10 1
|Кравцов Сергей 41 1
|Воропаева Екатерина 19 1
|Павлов Олег 11 1
|Сысоева Евгения 7 1
|Кожемяко Олег 2 1
|Мироненко Дмитрий 2 1
|Кураш Антон 32 1
|Потанин Владимир 30 1
|Осадчая Екатерина 47 1
|Прянишников Николай 279 1
|Мардер Наум 100 1
|Беляева Оксана 22 1
|Белейчев Александр 9 1
|Бастрыкин Александр 11 1
|Павлов Александр 27 1
|Пьявкин Александр 12 1
|Пестов Алексей 1 1
|Михайлов Алексей 46 1
|Кравцов Алексей 26 1
|Катрич Алексей 42 1
|Назаренко Сергей 2 1
|Juniper Research 383 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 596 1
|Gartner Dataquest 276 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1062811, в очереди разбора - 963675.
Создано именных указателей - 48014.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1062811, в очереди разбора - 963675.
Создано именных указателей - 48014.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru