Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ДФО Магаданская область Магадан
СОБЫТИЯ
|24.10.2025
|
T2 обеспечил indoor-покрытием новый аэропорт Магадана
обеспечил качественным indoor-покрытием новый терминал международного аэропорта Колымы – первым на телеком-рынке. Команда T2 провела технические работы на территории всего аэровокзального комплекса в Магадане площадью более 14 тыс. кв. м. В результате пассажиры получили возможность пользоваться мобильным интернетом и совершать звонки во всех ключевых зонах аэропорта: на автомобильных парков
|12.08.2025
|
Микрорайоны №3 и «Строитель» в Магадане получили обновленную сеть LTE от МТС
МТС сообщает о завершении очередного этапа модернизации телеком-инфраструктуры в столице Колымского края. Специалисты МТС обновили сеть LTE в микрорайонах и №3 и «Строитель» в центре Магадана. Об этом CNews сообщили представители МТС. Модернизация затронула все базовые станции, расположенные в двух крупных спальных районах Магадана. Жители более 85 многоквартирных жи
|28.04.2025
|
VizorLabs внедрил интеллектуальную систему мониторинга конвейерных лент на предприятии «Полюс Магадан»
Компания «Визорлабс» реализовала проект по внедрению системы интеллектуального контроля состояния конвейерного полотна на Наталкинском горно-обогатительном комбинате (АО «Полюс Магадан») — одном из активов АО «Полюс». Решение обеспечивает автоматизированное выявление дефектов и способствует снижению операционных рисков. Об этом CNews сообщили представители САТЕЛ. На о
|24.04.2025
|
«МегаФон» улучшил мобильную связь в главном аэропорту Магадана
Пассажиры нового аэропорта Магадана могут пользоваться улучшенным мобильным интернетом на высокой скорости. К началу активного отпускного сезона инженеры «МегаФона» запустили в воздушной гавани дополнительную базовую ста
|09.07.2024
|
Жители Магадана будут обучаться в «Школе 21»
В кампусе «Школы 21» в Новосибирске начался отборочный «бассейн» для участников «Школы 21» в Магадане. Старт обучению дали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губер
|19.06.2024
|
МТС включила скоростной мобильный интернет в «серебряной столице» Магадана
тв, больница, магазины, офисные помещения. Посетители и сотрудники могут выйти в онлайн на комфортных скоростях даже в часы пиковой нагрузки на сеть. «Омсукчан расположен на значительном отдалении от Магадана, поэтому качественная связь и скоростной мобильный интернет позволяют пользоваться современными сервисами и получать необходимые услуги онлайн, не испытывая цифрового дискомфорта, нара
|10.06.2024
|
«Швабе» внедрит интеллектуальную систему видеонаблюдения в Магадане
роны подтвердили свою готовность продолжить реализацию социально значимых проектов, направленных на улучшение жизни в регионе. Об этом CNews сообщили представители «Швабе». В ближайшие полтора года в Магадане планируется внедрить интеллектуальную систему видеонаблюдения, которая будет использоваться для решения задач служб и ведомств, ответственных за общественный порядок. Региону эта иници
|06.09.2019
|
«Ростелеком» построит ВОЛС «Якутск – Усть-Нера – Сусуман – Ягодное – Магадан»
ьства волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по маршруту «Якутск – Усть-Нера – Сусуман – Ягодное – Магадан». ВОЛС позволит обеспечить резервными каналами связи жителей Якутии, Магаданской обла
|03.08.2018
|
В России за оскорбление чиновника в WhatsApp назначили штраф вместо тюрьмы
Штрафы за оскорбления Два пользователя интернета из Магадана оштрафованы судом на 15 тыс. руб. за оскорбление мэра города Юрия Гришана в мессендж
|14.04.2017
|
Завершено строительство ВОЛС «Колымский экспресс» на территории Якутии
риняли участие в мероприятии по передаче строящейся волоконно-оптической лини связи (ВОЛС) Якутск — Магадан («Колымский экспресс») с территории Якутии на территорию Магаданской области. Общая п
|21.12.2016
|
МТС охватил сетью 4G все районы Магадана
G в регионе выросло в десять раз, сеть LTE МТС действует во всех районах города.В рамках программы развития сети мобильной передачи данных в 2016 г. МТС значительно расширила сеть в столице области - Магадане, обеспечив доступ к сети «четвертого поколения» для более чем 90 тысяч человек, установив базовые станции в центре города, а также в густонаселенных спальных районах, в близи популярны
|15.09.2016
|
«Мегафон» перевел магистральный канал связи в Магадане со спутника на оптоволокно
рости передачи данных до 42 Мбит/с.На сегодняшний день «МегаФон» провел работы по расширению сети в Магадане, пгт. Палатка и Ола; поселках Уптар, Сокол, Стекольный, Армань, Снежный, селах Тауйс
|17.08.2016
|
Международный аэропорт Магадана «Сокол» внедрил спутниковый мониторинг транспорта Omnicomm Online
Международный аэропорт Магадана «Сокол» внедрил спутниковый мониторинг транспорта Omnicomm Online на аэродромную спецтехнику. На данный момент оснащено порядка 70 % парка транспортных средств аэропорта, но несмотря н
|07.06.2016
|
Началось строительство скоростной подводной линии связи до Камчатки
Николай Никифоров сообщил, что на сегодняшний день завершены работы по модернизации опорной сети в Магадане и подводной магистральной линии на участке Сахалин — Магадан, на полуострове Камчатк
|16.05.2016
|
«Ростелеком» предоставит жителям Магаданской области скоростные безлимитные интернет-тарифы
Ростелеком» завершил пуско-наладочные и строительно-монтажные работы по модернизации опорной сети в Магадане и подводной магистральной линии на участке «Сахалин-Магадан». Глубоководный оптическ
|17.09.2015
|
«Ростелеком» завершил первый этап строительства подводной ВОЛС Камчатка-Сахалин-Магадан
ич, заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Алхазов, глава Магаданской области Владимир Печеный и президент «Ростелекома» Сергей Калугин провели сеанс видеоконференцсвязи Москва-Магадан. На мероприятии было объявлено о завершении компанией «Ростелеком» глубоководных работ по прокладке кабеля на отрезке Сахалин-Магадан – первого этапа строительства подводной воло
|12.08.2015
|
Построены первые 500 км подводной ВОЛС Камчатка-Сахалин–Магадан
ча большого числа оптических каналов по одному волокну) на участках Магадан - Ола и Погиби - Оха. В Магадане и Петропавловске-Камчатском ведутся работы по подготовке внутригородской инфраструкт
|23.07.2015
|
Началась прокладка подводной линии связи Магадан — Сахалин — Камчатка
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о том, что началась прокладка подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) по маршруту Магадан — Сахалин — Камчатка. Протяженность подводных линий связи составит около 1855 км, проектная пропускная способность — 400 Гбит/с с возможностью расширения до 8 Тбит/с. Новая линия связи
|01.07.2015
|
Павел Баюра назначен техническим директором «Tele2 Магадан»
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявил о назначении Павла Баюры на должность технического директора «Tele2 Магадан». Как сообщили CNews в Tele2, в новой должности Баюра будет отвечать за строительство, эксплуатацию и развитие сети Tele2 в Магаданской области, а также за стратегическое и оперативное
|23.04.2015
|
Проект подводной ВОЛС «Камчатка - Сахалин - Магадан» прошел главгосэкспертизу
Проект подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) «Камчатка – Сахалин – Магадан», реализуемый «Ростелекомом», успешно прошел главгосэкспертизу. Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») выдало
|20.01.2015
|
«Ростелеком» в Магаданской области готовит береговую инфраструктуру ПВОЛС «Камчатка-Сахалин-Магадан»
ой инфраструктуры к приходу подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) Камчатка – Сахалин – Магадан. В соответствии с разработанной проектной документацией подводная часть ПВОЛС выйдет
|15.01.2015
|
Проект подводной ВОЛС «Камчатка-Сахалин–Магадан» прошел экологическую экспертизу
– директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» компании «Ростелеком» Александр Белейчев. В Магадане, Палатке, Петропавловске-Камчатском, Елизово, и Усть-Большерецке технологически уста
|24.10.2014
|
«Ростелеком» развивает в Магадане оптоволоконную сеть MetroEthernet
«Ростелеком» продолжает модернизацию телекоммуникационной сети в г. Магадане и предлагает клиентам переключиться на оптоволоконную сеть по технологии MetroEthern
|02.10.2014
|
МТС увеличила протяжённость ВОЛС на Колыме
Магадан». Планируется, что в дальнейшем в поселке Ола произойдет стыковка между единой сетью МТС на Магадане и подводной волоконно-оптической линией связи Сахалин-Магадан-Камчатка. Параллельно
|20.08.2014
|
Строительство подводной ВОЛС «Сахалин – Магадан – Камчатка» поддержали на общественных слушаниях
чного региона проекту - строительству подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) «Сахалин – Магадан – Камчатка» прошли в трех населенных пунктах: п. Оха Сахалинской области, п. Ола Мага
|06.09.2013
|
В Магадане началось вещание дополнительных десяти каналов в цифровом качестве
губернатора Магаданской области Владимиром Печеным посетил радиотелевизионную передающую станцию (РТПС) «Сопка Крутая» и принял участие в запуске вещания второго мультиплекса цифрового телевидения в Магадане и пакетов каналов первого мультиплекса в поселках Сокол, Радужный и Тауйск. РТПС «Сопка Крутая» — один из первых объектов цифрового телерадиовещания в Магаданской области, которые учас
|06.09.2013
|
«Ростелеком» представил проект подводной линии связи «Сахалин – Магадан – Камчатка» руководству Минкомсвязи и Магаданской области
В Магадане состоялась встреча министра связи и массовых коммуникаций Российской федерации Никол
|03.09.2013
|
В Магадане заработала система электронной очереди в детские сады
ти информации о состоянии очередности, а также позволит вести единую базу электронной очередности в Магадане», - прокомментировала руководитель Управления образования мэрии города Магадана Свет
|30.05.2013
|
Юрий Новосад назначен коммерческим директором «Tele2 Магадан»
Оператор мобильной связи Tele2 сообщил о назначении Юрия Новосада на должность коммерческого директора «Tele2 Магадан». В новой должности Юрий Новосад будет заниматься планированием и управлением коммерческой деятельностью Tele2 в Магаданской области. Он будет отвечать за разработку и реализацию маркет
|09.04.2013
|
«Билайн Бизнес» обеспечил мониторинг пассажирских автоперевозок в Магадане
ь анализ эффективности использования автотранспорта. На данный момент комплексом «Автомониторинг» в Магадане оснащено свыше 110 автобусов, включая большинство муниципального пассажирского автоп
|09.06.2012
|
Стартовали проектно-изыскательские работы по строительству подводной ВОЛС «Сахалин – Магадан – Камчатка»
оварный знак «Билайн»), «МегаФон» и «Мобильные ТелеСистемы» о строительстве подводной ВОЛС «Сахалин-Магадан-Камчатка». 9 июня 2012 г. из Владивостока вышло исследовательское судно «Профессор Бо
|14.05.2012
|
«Вымпелком», «МегаФон», «MТС» и «Ростелеком» намерены совместно построить подводную ВОЛС «Сахалин-Магадан-Камчатка»
льной оценке, общая стоимость проекта, работы по которому начнутся уже в 2012 г. и будут финансироваться на паритетной основе, может составить 2,4 млрд руб. Новая линия свяжет город Оха на Сахалине с Магаданом и Петропавловском-Камчатским. В результате пропускная способность системы составит 8 Тбит/с (80х100G), общая протяженность линий связи – около 2 тыс. км. Стороны планируют завершить р
|01.12.2010
|
«Серебро Магадана» внедряет СЭД «Дело»
Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что в компании «Серебро Магадана» (дочерняя компания ОАО «Полиметалл») – российском предприятии по производству серебра – стартовал проект по внедрению СЭД «Дело» (разработка ЭОС). Ожидается, что в 2010 г. «Серебро
|18.01.2008
|
Биометрические загранпаспорта доберутся до Магадана к весне
В то время как по всей России полным ходом идет внедрение новых биометрических паспортов (выдано порядка 101 тыс. документов), в Магадане новый электронный носитель личных данных не выдали ни одному гражданину. В загранпаспорт встроен чип с личными данными владельца: параметры внешности и трехмерная фотография. «Колыма.R
|20.07.2007
|
ГТРК «Магадан» выбирает ИТ-поставщика
Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Магадан» (ГТРК), филиал ВГТРК, проводит торги в форме открытого конкурса по выбору ИТ-поставщика. В частности, исполнителю контракта будет необходимо выполнить поставку комплекса ИТ-оборудовани
|01.02.2007
|
Спутниковая интернет-антенна начала работу в Магадане
ка RadarSat-1. Станция работает в автоматическом режиме под дистанционным контролем из Московского центра приема и обработки данных. Принятые со спутника изображения после предварительной обработки в Магадане по Интернет-каналам связи передаются в Москву на расстояние 9 тыс. км для дальнейшего анализа. Малогабаритная универсальная станция "УниСкан" может принимать данные спутников Terra, Aq
|25.04.2003
|
В Магадане открыт первый интернет-центр
Пресс-служба ОАО «Дальсвязь» сообщила сегодня об открытии первого интернет-центра в Магадане. Подключение сервера к сетевому узлу Магаданского технического центра электрической
|21.03.2003
|"Дальсвязь" инвестирует в GSM-сеть Магадана $1 млн.
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Никифоров Николай 1138 15
|Никишин Евгений 25 13
|Челышев Илья 45 9
|Калугин Сергей 169 8
|Печеный Владимир 7 6
|Путин Владимир 3454 6
|Сапунов Алексей 38 5
|Балаценко Андрей 32 5
|Медведев Дмитрий 1665 5
|Власов Сергей 101 4
|Рябченко Ольга 29 4
|Осеевский Михаил 350 4
|Иванов Сергей 405 3
|Торгашин Евгений 31 3
|Егошин Сергей 117 3
|Емельянов Станислав 67 3
|Заболотный Игорь 45 3
|Гершензон Ольга 14 3
|Загинай Максим 11 3
|Левин Леонид 134 2
|Чернышенко Дмитрий 581 2
|Греф Герман 485 2
|Дворкович Аркадий 216 2
|Страшнов Дмитрий 111 2
|Терехов Александр 17 2
|Wu Aiden - У Эйден 22 2
|Дмитриев Алексей 85 2
|Моторко Андрей 73 2
|Борисов Егор 11 2
|Носов Сергей 17 2
|Белейчев Александр 10 2
|Прозоровский Василий 40 2
|Копин Роман 7 2
|Максименка Николай 17 2
|Волошин Константин 16 2
|Сороко Антон 9 2
|Мамонтов Олег 11 2
|Конченко Юрий 2 2
|Граник Михаил 17 2
|Глазунов Иван 4 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.