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Магадан

Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан


03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 4
28.07.2021 На ажиотажной закупке МВД цена серверов на российской ОС рухнула в 2 раза 1
16.07.2021 Выпущен «единственный в мире» смартфон без цензуры и без слежки за пользователем. Его можно заказать в Россию 1
31.05.2021 Таинственные незнакомцы отбросили Камчатку в «темные века». Тысячи людей остались без интернета, денег и связи 2
13.04.2021 В школах Татарстана будут изучать ОС Astra Linux 1
29.12.2020 МТС: в 2020 году россияне приобрели 31 млн смартфонов на сумму более 572 млрд рублей 1
25.12.2020 Honor откроет второй монобрендовый магазин в Москве 1
13.07.2020 Правообладатели хотели засудить «пирата», но в итоге остались должны ему деньги 1
18.05.2020 Власти дадут «Билайну», «Мегафону» и «Ростелекому» полмиллиарда ради нормального интернета в последнем регионе, где его нет 1
26.01.2020 Где в России готовят специалистов в области «умных городов» и интеллектуальных транспортных систем 1
16.01.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2019 года 2
04.10.2019 «Барс груп» открыла представительство во Владивостоке 1
27.09.2019 В России за 7 миллиардов проведут нормальный интернет в последний регион, где его нет 1
06.09.2019 «Ростелеком» построит ВОЛС «Якутск – Усть-Нера – Сусуман – Ягодное – Магадан» 2
20.08.2019 У российского депутата отобрали мандат из-за пиратских Windows и «1С» 1
11.04.2019 Власти потратят 4,7 миллиарда, чтобы провести нормальный интернет в последний регион, где его нет 1
03.08.2018 В России за оскорбление чиновника в WhatsApp назначили штраф вместо тюрьмы 3
01.08.2018 Россия провела скоростной интернет на острова, которые требует вернуть Япония 1
30.07.2018 inDriver вышел на рынок грузовых перевозок и спецтехники 1
22.03.2018 Delta Electronics обеспечила ИБП серверные «Востоктелекома» 2
25.09.2017 Жители Норильска получили доступ к высокоскоростному интернету 1
04.08.2017 Госпрограмма «Информационное общество» выполняется хуже среднего 2
16.06.2017 «Сканэкс» и MDA развернут сеть для прямого приема радарных данных на территории России 1
18.05.2017 «Альфа-Банк» и «Госкорпорация по ОрВД» развивают сервисы по онлайн-оплате аэронавигационных услуг 1
21.04.2017 МТС запустил интернет 3G/4G в Оймяконском улусе Якутии 1
14.04.2017 Завершено строительство ВОЛС «Колымский экспресс» на территории Якутии 5
27.03.2017 Зачем «Почта России» купила самолеты? Разбирается Генпрокуратура 2
17.02.2017 MCN Telecom запустил дальнюю связь на Дальнем Востоке 1
09.02.2017 Россиянин получил срок и миллионный штраф за «пиратство» 3
26.01.2017 «Ланит-Партнер» развернул транспортную сеть связи на базе протокола MPLS для Правительства Магаданской области 1
10.01.2017 «Ростелеком» выбрал Huawei для строительства подводной сети связи «Сахалин — Курильские острова» 1
22.12.2016 «Почта России» запустила отправку по услуге «Посылка онлайн» для интернет-магазинов еще в 4 городах России 1
21.12.2016 МТС охватил сетью 4G все районы Магадана 2
30.11.2016 «Ростелеком» обеспечил Сахалин резервной оптической связью с материком 1
22.09.2016 МТС перешел на ВОЛС в Магаданской области 3
15.09.2016 «Мегафон» перевел магистральный канал связи в Магадане со спутника на оптоволокно 6
05.09.2016 На Камчатку впервые провели нормальный интернет 4
05.09.2016 Минкомсвязи РФ подключило к интернету 2980 населенных пунктов в рамках реформы универсальных услуг связи 1
11.08.2016 «Ростелеком» завершил строительные работы подводного ВОЛС на участке «Сахалин – Камчатка» 1
20.06.2016 Huawei и «Ростелеком» начали строительство подводной сети Камчатка-Сахалин 3

Публикаций - 153, упоминаний - 243

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7550 46
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8269 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7454 21
Huawei 3009 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6106 14
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2184 10
Ростелеком Дальсвязь 381 7
Космическая связь ФГУП ГПКС 326 5
Samsung Electronics 8289 5
4731 4
IBM 7530 4
Microsoft Corporation 19149 4
Yandex - Яндекс 4419 3
Huawei Marine Networks 11 3
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 3
Синтерра - Synterra 732 3
Ростелеком - Связьинвест 1645 3
Сбербанк Технологии - СберТех 203 2
Omnicomm - Омникомм 152 2
Siemens AG - Сименс Россия 2009 2
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 455 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес 252 2
Центел - Центральный телеграф 309 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2126 2
Sony 4892 2
АФК Система ПАО 1579 2
Oracle Corporation 5318 2
Nokia Corporation 4843 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1393 2
NVision Group - Энвижн Груп 609 2
Ростех Росэлектроника Импульс НПО 35 2
Cisco Systems 4082 2
VK - Mail.ru Group 2765 2
Apple Inc - Эппл Рус 9369 2
Xiaomi 913 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 434 1
LG Electronics 2857 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 166 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1629 1
Rover Computers 324 1
Почта России ПАО 1737 12
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4614 3
Почта Банк 290 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 2
Газпром ПАО 698 2
Альфа-Банк 1274 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 215 2
Камчатскэнерго ПАО 14 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
РТС - Фондовая биржа 314 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 115 1
Флибуста 27 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 102 1
ВТБ Страхование 52 1
Пепеляев Групп 25 1
ТГК-2 - Территориальная генерирующая компания № 2 9 1
Полиметалл - Polymetal 15 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Nestle - Нестле 89 1
Иркутскэнерго ПАО 42 1
Criminal Productions - кинокомпания 2 1
ECCO Sko - ЭККО Рос 23 1
РОСНО СК 159 1
Caterpillar 73 1
Иридиум ТЦ 1 1
Евросеть 1310 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1734 1
Норникель - Норильский никель 242 1
Аэрофлот 567 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 758 1
Яндекс.Такси 272 1
РусГидро ПАО 131 1
Роснефть НК 408 1
X5 Group 611 1
Интер РАО ПАО 243 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 316 1
Алроса АК 91 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 223 1
Абсолют Банк 103 1
СКБ-банк 90 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7055 25
Правительство РФ 2451 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1903 7
Россвязь - Федеральное агентство связи 697 6
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 110 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 587 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1795 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 636 4
Президент Российской Федерации 1591 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1703 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2577 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 783 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 722 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 155 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1069 3
World Bank Group - Всемирный банк 219 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2150 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 782 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 114 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 530 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1240 2
Правительство Москвы 778 2
МВД РФ Управление К 46 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2224 2
Счётная палата РФ 541 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 819 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 411 2
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 25 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа 22 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 29 1
Правительство Республики Башкортостан 18 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 428 1
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 1
Правительство Удмуртской Республики - Министерство информатизации и связи Удмуртской Республики - Минсвязь Удмуртии 3 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 258 1
Президент США 131 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 295 1
Правительство КБР - Кабардино-Балкарской Республики 14 1
Правительство Ставропольского края 23 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1609 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 193 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 217 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 7 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 27 1
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 12 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 556 20
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2864 17
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 9471 14
3G - Стандарт мобильной связи 4757 13
ПВОЛС - подводная волоконно-оптическая линия связи - подводный коммуникационный кабель 22 13
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4040 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2303 9
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 859 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9198 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 813 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11459 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3838 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2413 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 940 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2001 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 762 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2822 3
Безопасный город 359 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 563 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 186 2
УУС - Универсальные услуги связи 30 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 484 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2637 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 906 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2289 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 657 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 594 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3664 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 142 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 654 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 333 1
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Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 255 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1690 1
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Cable Innovator - судно-кабелеукладчик 9 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1078 4
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 3
Omnicomm Online 55 2
Huawei Honor - Серия смартфонов 356 2
Apple iOS 5781 2
Google Android 10796 2
ИС РПП - Информационная система развития предпринимательства и промышленности 1 1
1С:Консолидация 8 1
Архивный фонд РФ 11 1
Rutor - BitTorrent-трекер 11 1
ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система 27 1
IBM Cognos BI 218 1
Tele2 Praktik 6 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 138 1
Delta Electronics NH Plus - серия ИБП 9 1
Яндекс.Почта 94 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 678 1
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 1
NoName-club - Торрент-трекер 10 1
МТС Коннект 32 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 19 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 270 1
ГИС СК Кадры государственной и муниципальной службы 2 1
Ростелеком Цифровой наслег 2 1
БФТ Saumi 6 1
Tele2 SIM-карты 12 1
МТС 3G-сеть 87 1
Аэрофлот Бонус 22 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 154 1
Freedom Phone - смартфон «без цензуры» 1 1
Nokia Alcatel-Lucent C-WBS 4 1
Oracle Java ME - J2ME - Java Platform Micro Edition 122 1
ICQ 750 1
Google Play - Google Store - Android Market 2521 1
Apple - App Store 2219 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Microsoft Windows 10 9543 1
Никифоров Николай 1129 13
Калугин Сергей 165 8
Сапунов Алексей 30 4
Путин Владимир 2153 4
Медведев Дмитрий 1477 4
Власов Сергей 76 4
Балаценко Андрей 30 3
Левин Леонид 86 2
Wu Aiden - У Эйден 22 2
Дворкович Аркадий 179 2
Емельянов Станислав 63 2
Борисов Егор 9 2
Акимов Максим 167 2
Страшнов Дмитрий 111 2
Орловский Виктор 254 2
Прозоровский Василий 40 2
Глебов Олег 7 1
Гришан Юрий 1 1
Мельников Евгений 10 1
Кравцов Сергей 41 1
Воропаева Екатерина 19 1
Павлов Олег 11 1
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Кожемяко Олег 2 1
Мироненко Дмитрий 2 1
Кураш Антон 32 1
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Прянишников Николай 279 1
Мардер Наум 100 1
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Белейчев Александр 9 1
Бастрыкин Александр 11 1
Павлов Александр 27 1
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Пестов Алексей 1 1
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Кравцов Алексей 26 1
Катрич Алексей 42 1
Назаренко Сергей 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 75511 80
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1747 61
Россия - ДФО - Магаданская область 293 57
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 461 56
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Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 196 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 24770 37
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 803 30
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Россия - ДФО - Амурская область 403 11
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1188 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1385 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4749 5
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 283 5
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 503 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3850 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 288 3
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Федеральное законодательство 291 2
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Федеральный закон 176-ФЗ - О почтовой связи 29 1
Пиратство - Авторское право 259 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 161 1
Резерв универсального обслуживания 41 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 74 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 33 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 94 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 17 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1334 1
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 151 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 356 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2529 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 600 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 509 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1083 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 828 1
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