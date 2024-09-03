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Газпром космические системы ГКС Gazprom Space Systems Газком
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 142 дела, на cумму 3 817 656 818 ₽*
СОБЫТИЯ
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|03.09.2024
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«Газпром космические системы» и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» совместно запустят сервисы спутниковой связи и аварийного оповещения на всей территории России
«Газпром космические системы» и АО «ГЛОНАСС» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Документ предполагает разработку совместных программ массового использования спутниковой связи для
|06.06.2024
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ИИ-решение Сбербанка поможет «Газпром космические системы» дистанционно выявлять нарушения на газопроводах
Сбербанка и АО «Газпром космические системы» завершили совместный пилотный проект в области искусственного ин
|04.06.2021
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«Максимателеком» и «Газпром космические системы» договорились о технологическом партнерстве
«Максимателеком», технологическая компания, специализирующаяся на цифровизации городов и транспорта, и российский спутниковый оператор «Газпром космические системы» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифрового развития и совместном использовании технологического потенциала компаний для содействия росту социально-экон
|22.05.2014
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«Внешэкономбанк», «Газпром космические системы» и «Газпромбанк» будут сотрудничать по спутниковым проектам
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности («Внешэкономбанк»)», компания «Газпром космические системы» и «Газпромбанк» подписали меморандум о взаимодействии по реализации спутниковых проектов. Как говорится в заявлении «Внешэкономбанка», предметом меморандума являетс
|26.12.2013
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В «Газпром космические системы» стартовала опытная эксплуатация системы электронного архива и документооборота на базе Citeck iDocs
Компания Citeck сообщила о начале опытной эксплуатации единой системы электронного архива и документооборота в компании «Газпром космические системы». Как рассказали CNews в компании, реализованное решение базируется на основе собственной разработки компании Citeck — СЭД Citeck iDocs на платформе Alfresco. Систем
|22.10.2013
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IBS модернизировала вычислительную инфраструктуру «Газпром космических систем»
очной Европе, сообщила о завершении проекта по модернизации вычислительной инфраструктуры компании «Газпром космические системы». Учетная система заказчика была переведена на СУБД Microsoft SQL
|10.09.2013
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«Космическая связь» и «Газпром космические системы» подписали соглашение относительно проекта по созданию производства спутников
ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) и «Газпром космические системы» (ГКС) подписали соглашение относительно проекта создания сборочного производства космических аппаратов. Соглашением предусматривается, что при условии успешной реал
|30.01.2013
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Newtec и «Газпром космические системы» заключили сделку по развертыванию VSAT-платформы
Компания Newtec, специализирующаяся в создании спутникового оборудования, была выбрана компанией «Газпром космические системы» (ГКС) по результатам тендера для поставки оборудования новой VSAT-платформы, которая будет работать через спутник «Ямал-402». Были подписаны контракты, согласно кот
|06.04.2012
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«Газпром космические системы» начала вещание с новой платформы
Как сообщает «Газпром космические системы», несколько дней назад на спутнике ASTRA 1F из телекоммуникационного центра в Щелково была установлена несущая, и в режиме тестового вещания начата трансляция телеви
|06.02.2012
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«Ройлком» подписал контракт c «Газпром Космические системы» на использование ресурса спутника Astra 1F
С января 2012 г. «Газпром Космические системы» обеспечивает круглосуточное предоставление ресурса Ku-диапазона на спутнике, c использованием которого «Ройлком» сможет оказывать более широкий спектр телекоммуника
|28.11.2011
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Optima services обеспечила «Газпром космические системы» бесперебойным электропитанием
Компания Optima services сообщила о завершении проекта по поставке и запуску в эксплуатацию источников бесперебойного питания (ИБП) для компании «Газпром космические системы». Реализация проекта позволила обеспечить возросшую мощность нагрузки наземной инфраструктуры заказчика бесперебойным электропитанием. В рамках проекта было поставле
|28.11.2011
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Optima поставила и запустила в эксплуатацию ИБП для компании «Газпром космические системы»
Компания Optima services завершила проект по поставке и запуску в эксплуатацию источников бесперебойного питания (ИБП) для компании «Газпром космические системы». Это позволило обеспечить возросшую мощность нагрузки наземной инфраструктуры заказчика бесперебойным электропитанием. В рамках проекта было поставлено шесть силовы
|27.01.2010
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«Газпром космические системы» модернизировал ИТ-платформу телепорта с помощью «Астерос»
Компания «Би-Эй-Си» (входит в группу «Астерос») завершила второй этап проекта по созданию катастрофоустойчивой ИТ-платформы нового телекоммуникационного центра компании «Газпром космические системы». Запуск ИТ-инфраструктуры оператора спутниковой связи, рассчитанной на 250 пользователей, был произведен без перерыва работы компании, говорится в сообщении «Астеро
|27.01.2010
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«Газпром» расширил российское участие в создании спутников связи «Ямал-401» и «Ямал-402»
21 января 2010 г. в «Газпроме» было проведено внеочередное Общее собрание акционеров компании «Газпром космические системы», на котором принято решение об одобрении взаимосвязанных крупных сделок компании «Газпром космические системы» по проекту «Ямал-400». Проект «Ямал-400» преду
|29.06.2007
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«Газком» привлечет кредит в $220 млн.
Акционеры компании «Газком» одобрили сделку с «АБН Амро банком» (российская дочка голландской группы ABN AMRO) по
|08.02.2007
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"Газком" создаст группировку спутников дистанционного зондирования Земли
Как сообщает Space Daily, Российская компания "Газком" планирует создание орбитальной группировки из 4 спутников дистанционного зондирования
|04.09.2006
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"Газком" выиграл тендер на услуги связи для государственных структур Индии
Российский спутниковый оператор «Газком» совместно с глобальным провайдером телекоммуникационных услуг из Гонконга PCCW Global
|29.06.2006
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Выручка "Газкома" увеличилась на 33,2%
рынке: четверть общей выручки в 2005 году компания получила по зарубежным контрактам. В 2006 году «Газком» намерен наращивать объемы операторской деятельности темпами не ниже, чем в прошлом го
|13.04.2006
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“Газком”: планы развития космической информационной системы
онференции операторов и пользователей сети спутниковой связи и вещания РФ генеральный директор ОАО «Газком» Д. М. Севастьянов рассказал о состоянии и планах развития космической информационной
|13.04.2006
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“Газком”: планы развития космической информационной системы
онференции операторов и пользователей сети спутниковой связи и вещания РФ генеральный директор ОАО «Газком» Д. М. Севастьянов рассказал о состоянии и планах развития космической информационной
|18.08.2005
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"Энергия" и "Газком" запустят два спутника связи "Ямал-300" в конце 2007 г.
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» и «Газком» (дочерняя структура «Газпром») подписали соглашение о запуске двух спутников связи «Я
|13.10.2003
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ОАО "Газком" запустит два спутника связи "Ямал-200"
Два спутника связи "Ямал-200" для ОАО "Газком" будут запущены 20 ноября сего года, сообщил гендиректор компании Николай Севастьянов.
|25.07.2003
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Киргизскую спутниковую телесеть построит ОАО "Газком"
Российская компания ОАО "Газком", оператор спутникового сегмента технологической системы связи ОАО "Газпром", намерена
|21.08.2000
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РКК "Энергия" получила от ОАО "Газком" заказ на изготовление и запуск четырех спутников связи типа "Ямал"
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им.Королева получила от ОАО "Газком" заказ на изготовление и запуск четырех спутников связи типа "Ямал", говорится в распр
Газпром космические системы и организации, системы, технологии, персоны:
|Пехтерев Сергей 56 11
|Севастьянов Дмитрий 10 8
|Севастьянов Николай 15 7
|Никифоров Николай 1138 5
|Райкевич Алексей 129 4
|Шадаев Максут 1210 4
|Прохоров Юрий 64 4
|Путин Владимир 3454 3
|Рыжиков Сергей 112 3
|Ткаченко Андрей 25 2
|Капцов Сергей 12 2
|Андронов Алексей 28 2
|Мордачев Вячеслав 14 2
|Измайлов Юрий 19 2
|Ватулин Олег 13 2
|Кошельков Владимир 2 2
|Кот Игорь 2 2
|Мишустин Михаил 787 2
|Левин Леонид 134 2
|Чернышенко Дмитрий 581 2
|Иванов Олег 153 2
|Волин Алексей 122 2
|Рогозин Дмитрий 104 2
|Семериков Андрей 37 2
|Прохоров Сергей 25 2
|Ситников Сергей 79 2
|Манкос Юлия 12 1
|Сулаев Роман 6 1
|Семенов Максим 27 1
|Королев Игорь 65 1
|Холодов Алексей 12 1
|Романов Алексей 51 1
|Кроль Алексей 8 1
|Кореш Виктор 83 1
|Зенкин Денис 263 1
|Черкашин Павел 38 1
|Орлов Николай 14 1
|Дроздова Ксения 10 1
|Некрасов Владимир 10 1
|Бутмалай Дмитрий 15 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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