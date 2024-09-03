Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком

«Газпром космические системы» и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» совместно запустят сервисы спутниковой связи и аварийного оповещения на всей территории России «Газпром космические системы» и АО «ГЛОНАСС» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Документ предполагает разработку совместных программ массового использования спутниковой связи для

ИИ-решение Сбербанка поможет «Газпром космические системы» дистанционно выявлять нарушения на газопроводах Сбербанка и АО «Газпром космические системы» завершили совместный пилотный проект в области искусственного ин

«Максимателеком» и «Газпром космические системы» договорились о технологическом партнерстве «Максимателеком», технологическая компания, специализирующаяся на цифровизации городов и транспорта, и российский спутниковый оператор «Газпром космические системы» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифрового развития и совместном использовании технологического потенциала компаний для содействия росту социально-экон

«Внешэкономбанк», «Газпром космические системы» и «Газпромбанк» будут сотрудничать по спутниковым проектам «Банк развития и внешнеэкономической деятельности («Внешэкономбанк»)», компания «Газпром космические системы» и «Газпромбанк» подписали меморандум о взаимодействии по реализации спутниковых проектов. Как говорится в заявлении «Внешэкономбанка», предметом меморандума являетс

В «Газпром космические системы» стартовала опытная эксплуатация системы электронного архива и документооборота на базе Citeck iDocs Компания Citeck сообщила о начале опытной эксплуатации единой системы электронного архива и документооборота в компании «Газпром космические системы». Как рассказали CNews в компании, реализованное решение базируется на основе собственной разработки компании Citeck — СЭД Citeck iDocs на платформе Alfresco. Систем

IBS модернизировала вычислительную инфраструктуру «Газпром космических систем» очной Европе, сообщила о завершении проекта по модернизации вычислительной инфраструктуры компании «Газпром космические системы». Учетная система заказчика была переведена на СУБД Microsoft SQL

«Космическая связь» и «Газпром космические системы» подписали соглашение относительно проекта по созданию производства спутников ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) и «Газпром космические системы» (ГКС) подписали соглашение относительно проекта создания сборочного производства космических аппаратов. Соглашением предусматривается, что при условии успешной реал

Newtec и «Газпром космические системы» заключили сделку по развертыванию VSAT-платформы Компания Newtec, специализирующаяся в создании спутникового оборудования, была выбрана компанией «Газпром космические системы» (ГКС) по результатам тендера для поставки оборудования новой VSAT-платформы, которая будет работать через спутник «Ямал-402». Были подписаны контракты, согласно кот

«Газпром космические системы» начала вещание с новой платформы Как сообщает «Газпром космические системы», несколько дней назад на спутнике ASTRA 1F из телекоммуникационного центра в Щелково была установлена несущая, и в режиме тестового вещания начата трансляция телеви

«Ройлком» подписал контракт c «Газпром Космические системы» на использование ресурса спутника Astra 1F С января 2012 г. «Газпром Космические системы» обеспечивает круглосуточное предоставление ресурса Ku-диапазона на спутнике, c использованием которого «Ройлком» сможет оказывать более широкий спектр телекоммуника

Optima services обеспечила «Газпром космические системы» бесперебойным электропитанием Компания Optima services сообщила о завершении проекта по поставке и запуску в эксплуатацию источников бесперебойного питания (ИБП) для компании «Газпром космические системы». Реализация проекта позволила обеспечить возросшую мощность нагрузки наземной инфраструктуры заказчика бесперебойным электропитанием. В рамках проекта было поставле

Optima поставила и запустила в эксплуатацию ИБП для компании «Газпром космические системы» Компания Optima services завершила проект по поставке и запуску в эксплуатацию источников бесперебойного питания (ИБП) для компании «Газпром космические системы». Это позволило обеспечить возросшую мощность нагрузки наземной инфраструктуры заказчика бесперебойным электропитанием. В рамках проекта было поставлено шесть силовы

«Газпром космические системы» модернизировал ИТ-платформу телепорта с помощью «Астерос» Компания «Би-Эй-Си» (входит в группу «Астерос») завершила второй этап проекта по созданию катастрофоустойчивой ИТ-платформы нового телекоммуникационного центра компании «Газпром космические системы». Запуск ИТ-инфраструктуры оператора спутниковой связи, рассчитанной на 250 пользователей, был произведен без перерыва работы компании, говорится в сообщении «Астеро

«Газпром» расширил российское участие в создании спутников связи «Ямал-401» и «Ямал-402» 21 января 2010 г. в «Газпроме» было проведено внеочередное Общее собрание акционеров компании «Газпром космические системы», на котором принято решение об одобрении взаимосвязанных крупных сделок компании «Газпром космические системы» по проекту «Ямал-400». Проект «Ямал-400» преду

«Газком» привлечет кредит в $220 млн. Акционеры компании «Газком» одобрили сделку с «АБН Амро банком» (российская дочка голландской группы ABN AMRO) по

"Газком" создаст группировку спутников дистанционного зондирования Земли Как сообщает Space Daily, Российская компания "Газком" планирует создание орбитальной группировки из 4 спутников дистанционного зондирования

"Газком" выиграл тендер на услуги связи для государственных структур Индии Российский спутниковый оператор «Газком» совместно с глобальным провайдером телекоммуникационных услуг из Гонконга PCCW Global

Выручка "Газкома" увеличилась на 33,2% рынке: четверть общей выручки в 2005 году компания получила по зарубежным контрактам. В 2006 году «Газком» намерен наращивать объемы операторской деятельности темпами не ниже, чем в прошлом го

“Газком”: планы развития космической информационной системы онференции операторов и пользователей сети спутниковой связи и вещания РФ генеральный директор ОАО «Газком» Д. М. Севастьянов рассказал о состоянии и планах развития космической информационной

“Газком”: планы развития космической информационной системы онференции операторов и пользователей сети спутниковой связи и вещания РФ генеральный директор ОАО «Газком» Д. М. Севастьянов рассказал о состоянии и планах развития космической информационной

"Энергия" и "Газком" запустят два спутника связи "Ямал-300" в конце 2007 г. Ракетно-космическая корпорация «Энергия» и «Газком» (дочерняя структура «Газпром») подписали соглашение о запуске двух спутников связи «Я

ОАО "Газком" запустит два спутника связи "Ямал-200" Два спутника связи "Ямал-200" для ОАО "Газком" будут запущены 20 ноября сего года, сообщил гендиректор компании Николай Севастьянов.

Киргизскую спутниковую телесеть построит ОАО "Газком" Российская компания ОАО "Газком", оператор спутникового сегмента технологической системы связи ОАО "Газпром", намерена