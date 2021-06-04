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Газпром космические системы
ГКС
Gazprom Space Systems
Газком
Публикаций - 86, упоминаний - 120
Газпром космические системы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Пехтерев Сергей 42 8
|Никифоров Николай 1145 5
|Севастьянов Дмитрий 8 5
|Прохоров Юрий 47 4
|Ткаченко Андрей 15 2
|Ситников Сергей 75 2
|Мордачев Вячеслав 13 2
|Измайлов Юрий 15 2
|Ватулин Олег 11 2
|Севастьянов Николай 11 2
|Иванов Олег 130 2
|Бутмалай Дмитрий 7 1
|Никонов Олег 3 1
|Королев Игорь 61 1
|Холодов Алексей 11 1
|Романов Алексей 43 1
|Кроль Алексей 8 1
|Кореш Виктор 81 1
|Зенкин Денис 262 1
|Черкашин Павел 36 1
|Капцов Сергей 9 1
|Андронов Алексей 27 1
|Дроздова Ксения 10 1
|Акимов Максим 169 1
|Некрасов Владимир 9 1
|Колесников Владимир 8 1
|Гершензон Владимир 19 1
|Калиниченко Михаил 17 1
|Романченко Андрей 20 1
|Железняк Сергей 18 1
|Хайлов Михаил 4 1
|Ульянкин Сергей 5 1
|Еремченко Евгений 14 1
|Сударева Галина 7 1
|Болсуновский Михаил 11 1
|Добродеев Олег 14 1
|Самохин Дмитрий 7 1
|Балагуров Андрей 8 1
|Эрнст Константин 16 1
|Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10414 8
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2240 7
|Euronews - телеканал 46 7
|Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 285 6
|РБК ТВ - телеканал 58 6
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 344 5
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 243 3
|CNews RND - R&D.CNews 2111 3
|РМГ - RU.TV 6 1
|MSNBC - телеканал 85 1
|NBC Universal Media 71 1
|Открытые системы ИД 154 1
|Space Daily 528 1
|Viacom - Video & Audio Communications 117 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 143 1
|Из рук в руки - irr.ru 31 1
|MTV - музыкально-развлекательный телеканал 193 1
|Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 43 1
|Sputnik 32 1
|Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 170 1
|Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 117 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 819 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 710 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 322 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2744 3
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 928 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1173358, в очереди разбора - 1000630.
Создано именных указателей - 69414.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1173358, в очереди разбора - 1000630.
Создано именных указателей - 69414.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru