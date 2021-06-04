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Газпром космические системы
ГКС
Gazprom Space Systems
Газком

Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком


04.06.2021 «Максимателеком» и «Газпром космические системы» договорились о технологическом партнерстве
22.05.2014 «Внешэкономбанк», «Газпром космические системы» и «Газпромбанк» будут сотрудничать по спутниковым проектам
26.12.2013 В «Газпром космические системы» стартовала опытная эксплуатация системы электронного архива и документооборота на базе Citeck iDocs
10.09.2013 «Космическая связь» и «Газпром космические системы» подписали соглашение относительно проекта по созданию производства спутников
30.01.2013 Newtec и «Газпром космические системы» заключили сделку по развертыванию VSAT-платформы
06.04.2012 «Газпром космические системы» начала вещание с новой платформы
06.02.2012 «Ройлком» подписал контракт c «Газпром Космические системы» на использование ресурса спутника Astra 1F
28.11.2011 Optima services обеспечила «Газпром космические системы» бесперебойным электропитанием
28.11.2011 Optima поставила и запустила в эксплуатацию ИБП для компании «Газпром космические системы»
27.01.2010 «Газпром космические системы» модернизировал ИТ-платформу телепорта с помощью «Астерос»
29.06.2007 «Газком» привлечет кредит в $220 млн.
08.02.2007 "Газком" создаст группировку спутников дистанционного зондирования Земли
04.09.2006 "Газком" выиграл тендер на услуги связи для государственных структур Индии
13.04.2006 “Газком”: планы развития космической информационной системы
13.04.2006 “Газком”: планы развития космической информационной системы
18.08.2005 "Энергия" и "Газком" запустят два спутника связи "Ямал-300" в конце 2007 г.

Публикаций - 86, упоминаний - 120

Газпром космические системы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Космическая связь ФГУП ГПКС 458 32
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 776 14
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 196 13
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 299 13
Росатом - Атомэнергопром РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 103 12
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 327 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7910 9
Сателлит ЛТД 9 9
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 50 8
Lenovo Motorola 3441 8
Eutelsat 139 8
Cisco - Scientific Atlanta 55 7
ProViS - Provideo Systems 9 7
Rambler Group - Рамблер ГК 799 6
Cisco Systems 4676 6
BT Group - British Telecommunications 614 6
STMicroelectronics 285 6
Apple Inc 10382 6
Космос ТВ 44 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7600 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6381 4
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization 97 4
HeliosNet - Web Media Services - Вэб Медиа Сервисез 35 4
Hughes 99 4
Триколор - Национальная спутниковая компания 257 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8607 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1855 3
NEC Electronics 60 3
ГКС - Группа компаний Систематика 288 3
Freshtel 49 3
Irdeto 27 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1452 2
Globecast 8 2
SES 57 2
Viasat 75 2
NEC 1731 2
СофтЭксперт 45 2
ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М. Ф. Решетнёва 85 2
Eltex - Элтекс 81 2
Синтерра - Synterra 776 2
Газпром ПАО 869 39
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 259 9
ГПБ - Газпромбанк 814 9
Орион-Экспресс - Телекарта 134 6
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 6
АФК Система - Система Масс-медиа 64 6
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5019 5
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 4
Интер РАО ПАО 282 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 345 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 71 2
Связной ГК 1112 2
Транснефть 221 2
РЖД - Российские железные дороги 1399 2
36,6 - аптечная сеть 18 2
Газпром ГПМ Ред Медиа 15 2
Почта России ПАО 1825 2
Роскосмос РКС - Российские космические системы 119 2
Трансаэро - авиакомпания 56 1
Ferrari NV 140 1
Airbus Defence and Space - EADS 148 1
Sumitomo Group 41 1
Tesco 72 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 20 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 62 1
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина 108 1
Сокольники - Парк культуры и отдыха 90 1
Shopping Live 5 1
Ренессанс Страхование 78 1
EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 145 1
ABN AMRO 66 1
ILS - International Launch Services 58 1
Sony Pictures Television 18 1
X5 Group - Пятёрочка 292 1
Почта Банк 309 1
Алроса АК 104 1
Восточный Банк 199 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева 123 1
Газпром ГПМ - Газпром-Медиа Холдинг 149 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7532 20
Правительство Москвы 1479 11
Правительство РФ 6982 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2170 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6830 6
Россвязь - Федеральное агентство связи 708 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1553 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 562 5
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 212 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2314 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1872 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2909 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 498 3
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2601 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 984 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2075 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 199 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2229 2
МКС - Международная космическая станция 1388 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 305 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1052 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1262 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 149 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 280 1
Минобороны РФ ГИКЦ - Главный испытательный космический центр Министерства обороны Российской Федерации им. Г.С.Титова 4 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1548 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1325 1
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 151 1
ФАС РФ - Управление контроля ракетно-космической, атомной промышленности и авиастроения 1 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 38 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 119 1
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 49 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 164 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 544 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2095 1
World Bank Group - Всемирный банк 277 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 13 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 163 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1407 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 11
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 44 6
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
Руссофт - Russoft 352 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1823 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 195 1
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 20 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30466 13
SVGA - Super VGA - разрешение экрана 800x600 122 10
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4978 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 5942 8
VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 117 6
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2976 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7176 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4208 3
Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 53 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1026 3
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 1242 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10209 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12495 3
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт - Неогеография 256 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1548 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 256 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1418 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 2360 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6739 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2813 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1410 2
Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 69 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2624 2
ЗССС - Земная станция спутниковой связи 6 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 670 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 855 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1569 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1330 1
Triple Play - triple-play - высокоскоростной доступ в интернет, кабельное телевидение и телефонная связь по одному кабелю 60 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4274 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1044 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 505 1
WXGA - Wide XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 213 1
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 205 1
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 364 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1906 1
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 454 1
ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 131 1
Dolby Home Theater 69 1
ТЗС - терминальные земные станции 1 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 252 10
Акадо ТВ - Комкор ТВ 117 7
Космодром Байконур 1024 6
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 240 5
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 402 5
Космическая связь - Экспресс-АТ - российский спутник связи 25 3
Microsoft Skype 1891 3
ЭОС Дело СЭД 1697 2
ЭОС Дело-web 144 2
Intelsat - телекоммуникационные спутники 104 2
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 21 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 140 2
Intel Centrino - Intel Sonoma 609 1
Sony Walkman 231 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1480 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 492 1
Cisco Systems - Tandberg Tactical 3 1
Gilat SkyEdge VSAT 16 1
Polycom PVX - программные видеотерминалы 8 1
Intelsat Horizons 5 1
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 88 1
ВымпелКом - Билайн WiFi - Beeline WiFi 31 1
EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 49 1
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 1
Intel Celeron - Серия процессоров 920 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 133 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 577 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 12 1
Microsoft SQL Server 1404 1
Alfresco 122 1
HPE ProLiant DL - Серия серверов 24 1
Kaspersky Internet Security 350 1
VK - Mail.Ru Почта 189 1
Pervasive - Btrieve СУБД 20 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 432 1
Стрелка - Транспортная карта 183 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн 51 1
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 121 1
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn 929 1
Пехтерев Сергей 42 8
Никифоров Николай 1145 5
Севастьянов Дмитрий 8 5
Прохоров Юрий 47 4
Ткаченко Андрей 15 2
Ситников Сергей 75 2
Мордачев Вячеслав 13 2
Измайлов Юрий 15 2
Ватулин Олег 11 2
Севастьянов Николай 11 2
Иванов Олег 130 2
Бутмалай Дмитрий 7 1
Никонов Олег 3 1
Королев Игорь 61 1
Холодов Алексей 11 1
Романов Алексей 43 1
Кроль Алексей 8 1
Кореш Виктор 81 1
Зенкин Денис 262 1
Черкашин Павел 36 1
Капцов Сергей 9 1
Андронов Алексей 27 1
Дроздова Ксения 10 1
Акимов Максим 169 1
Некрасов Владимир 9 1
Колесников Владимир 8 1
Гершензон Владимир 19 1
Калиниченко Михаил 17 1
Романченко Андрей 20 1
Железняк Сергей 18 1
Хайлов Михаил 4 1
Ульянкин Сергей 5 1
Еремченко Евгений 14 1
Сударева Галина 7 1
Болсуновский Михаил 11 1
Добродеев Олег 14 1
Самохин Дмитрий 7 1
Балагуров Андрей 8 1
Эрнст Константин 16 1
Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 101114 73
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31725 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12236 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2076 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44269 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12415 7
Земля - планета Солнечной системы 6896 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11919 6
Европа 9822 6
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 637 5
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 325 5
Япония 9482 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5035 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12396 5
Израиль 1706 5
Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково 50 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 842 4
Италия - Итальянская Республика 3063 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2005 4
Германия - Федеративная Республика 8225 4
Европа Восточная 2892 4
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 981 3
Россия - СФО - Новосибирск 3145 3
Азия - Азиатский регион 3484 3
Россия - ЦФО - Тульская область 947 3
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 167 3
Россия - Сибирь 1433 3
Франция - Французская Республика 5389 2
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 304 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1028 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 817 2
Украина 5841 2
Индия - Республика 4159 2
Китай - Тайвань 1611 2
Россия - ДФО - Чукотка - Анадырь и Анадырский район 52 2
Россия - ДФО - Амурская область 495 2
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 316 2
Земля - Восточное полушарие 7 2
Беларусь - Белоруссия 3340 2
Россия - ПФО - Казань 1915 2
Fashion industry - Индустрия моды 43 6
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 577 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5811 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 569 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 838 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1889 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5123 2
Федеральный бюджет Российской Федерации 1451 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4110 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 519 2
Информационное общество - Государственная программа 1151 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3680 2
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 236 2
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 202 1
МПС - Международные платежные системы 95 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 77 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 68 1
Атлантис 71 1
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 4 1
Страхование - Страховое дело 405 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 389 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 433 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 156 1
Вторая мировая война 533 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2082 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10414 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2240 7
Euronews - телеканал 46 7
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 285 6
РБК ТВ - телеканал 58 6
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 344 5
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 243 3
CNews RND - R&D.CNews 2111 3
РМГ - RU.TV 6 1
MSNBC - телеканал 85 1
NBC Universal Media 71 1
Открытые системы ИД 154 1
Space Daily 528 1
Viacom - Video & Audio Communications 117 1
Стрим-ТВ - телекомпания 143 1
Из рук в руки - irr.ru 31 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 193 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 43 1
Sputnik 32 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 170 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 117 1
Коммерсантъ - Издательский дом 819 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 710 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 322 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2744 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 928 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 174 2
ТГУ - Томский государственный университет 88 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1118 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 555 1
РАН - Российская академия наук 1266 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 221 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 53 1
ИКИ РАН - Институт космических исследований Российской академии наук 34 1
ОКБ МЭИ - Особое конструкторское бюро МЭИ 4 1
CSTB Telecom & Media 51 13
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 537 2
CeBIT 453 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 150 1
TeleMultiMedia Forum 2 1
GeoВласть 43 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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