Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Газпром космические системы ГКС Gazprom Space Systems Газком

Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 142 дела, на cумму 3 817 656 818 ₽*

Судебные дела (142) на сумму 3 817 656 818 ₽*
в качестве истца (114) на сумму 3 604 511 293 ₽*
в качестве ответчика (7) на сумму 578 672 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


03.09.2024 «Газпром космические системы» и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» совместно запустят сервисы спутниковой связи и аварийного оповещения на всей территории России

«Газпром космические системы» и АО «ГЛОНАСС» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Документ предполагает разработку совместных программ массового использования спутниковой связи для
06.06.2024 ИИ-решение Сбербанка поможет «Газпром космические системы» дистанционно выявлять нарушения на газопроводах

Сбербанка и АО «Газпром космические системы» завершили совместный пилотный проект в области искусственного ин
04.06.2021 «Максимателеком» и «Газпром космические системы» договорились о технологическом партнерстве

«Максимателеком», технологическая компания, специализирующаяся на цифровизации городов и транспорта, и российский спутниковый оператор «Газпром космические системы» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифрового развития и совместном использовании технологического потенциала компаний для содействия росту социально-экон
22.05.2014 «Внешэкономбанк», «Газпром космические системы» и «Газпромбанк» будут сотрудничать по спутниковым проектам

«Банк развития и внешнеэкономической деятельности («Внешэкономбанк»)», компания «Газпром космические системы» и «Газпромбанк» подписали меморандум о взаимодействии по реализации спутниковых проектов. Как говорится в заявлении «Внешэкономбанка», предметом меморандума являетс
26.12.2013 В «Газпром космические системы» стартовала опытная эксплуатация системы электронного архива и документооборота на базе Citeck iDocs

Компания Citeck сообщила о начале опытной эксплуатации единой системы электронного архива и документооборота в компании «Газпром космические системы». Как рассказали CNews в компании, реализованное решение базируется на основе собственной разработки компании Citeck — СЭД Citeck iDocs на платформе Alfresco. Систем
22.10.2013 IBS модернизировала вычислительную инфраструктуру «Газпром космических систем»

очной Европе, сообщила о завершении проекта по модернизации вычислительной инфраструктуры компании «Газпром космические системы». Учетная система заказчика была переведена на СУБД Microsoft SQL
10.09.2013 «Космическая связь» и «Газпром космические системы» подписали соглашение относительно проекта по созданию производства спутников

ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) и «Газпром космические системы» (ГКС) подписали соглашение относительно проекта создания сборочного производства космических аппаратов. Соглашением предусматривается, что при условии успешной реал
30.01.2013 Newtec и «Газпром космические системы» заключили сделку по развертыванию VSAT-платформы

Компания Newtec, специализирующаяся в создании спутникового оборудования, была выбрана компанией «Газпром космические системы» (ГКС) по результатам тендера для поставки оборудования новой VSAT-платформы, которая будет работать через спутник «Ямал-402». Были подписаны контракты, согласно кот
06.04.2012 «Газпром космические системы» начала вещание с новой платформы

Как сообщает «Газпром космические системы», несколько дней назад на спутнике ASTRA 1F из телекоммуникационного центра в Щелково была установлена несущая, и в режиме тестового вещания начата трансляция телеви
06.02.2012 «Ройлком» подписал контракт c «Газпром Космические системы» на использование ресурса спутника Astra 1F

С января 2012 г. «Газпром Космические системы» обеспечивает круглосуточное предоставление ресурса Ku-диапазона на спутнике, c использованием которого «Ройлком» сможет оказывать более широкий спектр телекоммуника
28.11.2011 Optima services обеспечила «Газпром космические системы» бесперебойным электропитанием

Компания Optima services сообщила о завершении проекта по поставке и запуску в эксплуатацию источников бесперебойного питания (ИБП) для компании «Газпром космические системы». Реализация проекта позволила обеспечить возросшую мощность нагрузки наземной инфраструктуры заказчика бесперебойным электропитанием. В рамках проекта было поставле
28.11.2011 Optima поставила и запустила в эксплуатацию ИБП для компании «Газпром космические системы»

Компания Optima services завершила проект по поставке и запуску в эксплуатацию источников бесперебойного питания (ИБП) для компании «Газпром космические системы». Это позволило обеспечить возросшую мощность нагрузки наземной инфраструктуры заказчика бесперебойным электропитанием. В рамках проекта было поставлено шесть силовы
27.01.2010 «Газпром космические системы» модернизировал ИТ-платформу телепорта с помощью «Астерос»

Компания «Би-Эй-Си» (входит в группу «Астерос») завершила второй этап проекта по созданию катастрофоустойчивой ИТ-платформы нового телекоммуникационного центра компании «Газпром космические системы». Запуск ИТ-инфраструктуры оператора спутниковой связи, рассчитанной на 250 пользователей, был произведен без перерыва работы компании, говорится в сообщении «Астеро
27.01.2010 «Газпром» расширил российское участие в создании спутников связи «Ямал-401» и «Ямал-402»

21 января 2010 г. в «Газпроме» было проведено внеочередное Общее собрание акционеров компании «Газпром космические системы», на котором принято решение об одобрении взаимосвязанных крупных сделок компании «Газпром космические системы» по проекту «Ямал-400». Проект «Ямал-400» преду
29.06.2007 «Газком» привлечет кредит в $220 млн.

Акционеры компании «Газком» одобрили сделку с «АБН Амро банком» (российская дочка голландской группы ABN AMRO) по
08.02.2007 "Газком" создаст группировку спутников дистанционного зондирования Земли

Как сообщает Space Daily, Российская компания "Газком" планирует создание орбитальной группировки из 4 спутников дистанционного зондирования
04.09.2006 "Газком" выиграл тендер на услуги связи для государственных структур Индии

Российский спутниковый оператор «Газком» совместно с глобальным провайдером телекоммуникационных услуг из Гонконга PCCW Global
29.06.2006 Выручка "Газкома" увеличилась на 33,2%

рынке: четверть общей выручки в 2005 году компания получила по зарубежным контрактам. В 2006 году «Газком» намерен наращивать объемы операторской деятельности темпами не ниже, чем в прошлом го
13.04.2006 “Газком”: планы развития космической информационной системы

онференции операторов и пользователей сети спутниковой связи и вещания РФ генеральный директор ОАО «Газком» Д. М. Севастьянов рассказал о состоянии и планах развития космической информационной

13.04.2006 “Газком”: планы развития космической информационной системы

онференции операторов и пользователей сети спутниковой связи и вещания РФ генеральный директор ОАО «Газком» Д. М. Севастьянов рассказал о состоянии и планах развития космической информационной

18.08.2005 "Энергия" и "Газком" запустят два спутника связи "Ямал-300" в конце 2007 г.

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» и «Газком» (дочерняя структура «Газпром») подписали соглашение о запуске двух спутников связи «Я
13.10.2003 ОАО "Газком" запустит два спутника связи "Ямал-200"

Два спутника связи "Ямал-200" для ОАО "Газком" будут запущены 20 ноября сего года, сообщил гендиректор компании Николай Севастьянов.
25.07.2003 Киргизскую спутниковую телесеть построит ОАО "Газком"

      Российская компания ОАО "Газком", оператор спутникового сегмента технологической системы связи ОАО "Газпром", намерена
21.08.2000 РКК "Энергия" получила от ОАО "Газком" заказ на изготовление и запуск четырех спутников связи типа "Ямал"

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им.Королева получила от ОАО "Газком" заказ на изготовление и запуск четырех спутников связи типа "Ямал", говорится в распр

Публикаций - 139, упоминаний - 195

Газпром космические системы и организации, системы, технологии, персоны:

Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 52
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 18
Ростелеком 10948 17
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 17
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 15
РуСат 65 14
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 14
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 193 14
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 13
Контур-М 13 12
ТелКо Групп 21 12
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Альтегроскай 57 11
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 10
Irdeto Access B.V. 39 9
Сателлит ЛТД 9 9
Lenovo Motorola 3566 9
Globalstar - Глобалстар 192 9
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 129 9
SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites 124 8
SES Networks - SES Astra - SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 112 8
Профитт 8 8
Kramer Electronics 19 8
МегаФон 10742 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 133 8
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 8
ProViS - Provideo Systems 9 7
Syrus Systems - Сайрус Системс Инжиниринг - Сайрус Системз - Сайрус Системс Корпорейшн 28 7
Cisco Systems - Scientific Atlanta 56 7
Vimcom - Вимком - Вимком Оптик ТС - Вимком Дистрибьюция - Вимком-ТВ 59 7
Kudelski Group - Kudelski SA - Nagravision - Nagra Kudelski - Nagra 9 7
Harmonic - Harmonic Lightwave - Divicom Business 27 7
Элогар 10 7
Apple Inc 13156 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 7
Космос ТВ 44 6
RIZ Transmitter Co 6 6
Cisco Systems 5372 6
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 6
Газпром ПАО 1493 96
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 23
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 16
ГПБ - Газпромбанк 1273 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 8
Телко Медиа 11 8
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 6
Hallmark 19 6
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 5
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 4
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 4
Связной ГК 1401 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 4
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 4
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 3
Apax Partners 29 3
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 3
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 3
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 3
Газпром трансгаз 157 2
36,6 - аптечная сеть 96 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 2
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 39 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 2
ОСК - НИПТБ Онега 6 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Permira 21 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Boeing 1031 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
Транснефть 335 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 28
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 15
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 14
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 7
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 6
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 6
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 3
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 2
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 31 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 2
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 12
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 10
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 3
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 4 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
Интернет-видео - ассоциация 21 1
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 1
ГосИнформСистемы 160 1
UFI - l'Union des foires internationales - Всемирная ассоциация выставочной индустрии 7 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 102
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 62
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 48
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 47
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 35
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 31
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 29
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 25
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 23
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 425 21
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 14
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 14
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 14
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 184 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 13
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 13
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 13
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 12
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 10
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 10
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1407 10
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 10
SVGA - Super VGA - разрешение экрана 800x600 172 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 9
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 9
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 9
Пропускная способность - Bandwidth 1907 8
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 763 8
Телевидение цифровое - Conax 16 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 8
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 7
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 7
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 7
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 429 7
Фотокамеры - Объектив телевик - Телеобъектив 259 7
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 124 59
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 18
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 7
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 7
Космодром Байконур 1072 7
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 6
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 36 6
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 5
Thuraya SWOT 5 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 4
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 4
Microsoft Windows 2000 8678 3
Космическая связь - Экспресс-МД - Система спутников 33 3
FreePik 1841 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 3
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 3
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 2
Cisco Codian 27 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 2
Polycom PVX - программные видеотерминалы 8 2
Intelsat - телекоммуникационные спутники 109 2
PTC Inc - MathCAD 26 2
PTC Inc - Windchill - FlexPLM 50 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
PTC Inc - Arbortext 11 2
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник 72 2
LifeSize Room 7 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Космоснимки 40 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 2
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 63 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 2
ЭОС Дело-web 209 2
PTC Inc - Creo - Parametric - Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire 79 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Пехтерев Сергей 56 11
Севастьянов Дмитрий 10 8
Севастьянов Николай 15 7
Никифоров Николай 1138 5
Райкевич Алексей 129 4
Шадаев Максут 1210 4
Прохоров Юрий 64 4
Путин Владимир 3454 3
Рыжиков Сергей 112 3
Ткаченко Андрей 25 2
Капцов Сергей 12 2
Андронов Алексей 28 2
Мордачев Вячеслав 14 2
Измайлов Юрий 19 2
Ватулин Олег 13 2
Кошельков Владимир 2 2
Кот Игорь 2 2
Мишустин Михаил 787 2
Левин Леонид 134 2
Чернышенко Дмитрий 581 2
Иванов Олег 153 2
Волин Алексей 122 2
Рогозин Дмитрий 104 2
Семериков Андрей 37 2
Прохоров Сергей 25 2
Ситников Сергей 79 2
Манкос Юлия 12 1
Сулаев Роман 6 1
Семенов Максим 27 1
Королев Игорь 65 1
Холодов Алексей 12 1
Романов Алексей 51 1
Кроль Алексей 8 1
Кореш Виктор 83 1
Зенкин Денис 263 1
Черкашин Павел 38 1
Орлов Николай 14 1
Дроздова Ксения 10 1
Некрасов Владимир 10 1
Бутмалай Дмитрий 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 123
Европа 24964 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 39
Земля - планета Солнечной системы 10865 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 13
Япония 13807 12
Франция - Французская Республика 8177 12
Азия - Азиатский регион 5920 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 10
Израиль 2856 10
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 8
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Ближний Восток 3154 8
Канада 5082 7
Африка - Африканский регион 3641 7
Италия - Итальянская Республика 4508 7
Украина 7928 7
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 7
Россия - ЦФО - Московская область - Щелковский район - Щёлково 93 6
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 388 6
Европа Восточная 3138 6
Россия - СФО - Новосибирск 4876 6
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 6
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 6
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 5
Казахстан - Республика 6048 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 5
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 5
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 5
Африка Северная 262 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 4
Южная Корея - Республика 7052 4
Норвегия - Королевство 1858 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Сингапур - Республика 1953 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 56
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 21
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 15
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 14
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 11
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 10
Энергетика - Energy - Energetically 5855 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 10
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 9
ФЦП Федеральная космическая программа России - ФЦП ФКП - Федеральная целевая программа 129 9
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 8
Аренда 2687 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 6
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 6
Fashion industry - Индустрия моды 364 6
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 5
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 5
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 5
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 4
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 4
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 14
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 13
National Geographic 95 7
Euronews - телеканал 52 7
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 36 7
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 7
РБК ТВ - телеканал 83 6
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 6
CNews RND - R&D.CNews 2274 5
Ведомости 1466 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 3
Стрим-ТВ - телекомпания 166 2
Открытые системы ИД 176 2
Мир МГТРК - межгосударственная телерадиокомпания 10 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
РИА Новости 1033 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
Известия ИД 770 2
Sputnik 59 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 49 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
Bridge Media - Бридж Медиа - Bridge TV - Бридж ТВ - музыкальный телеканал 18 1
Viacom - Video & Audio Communications 117 1
Space Daily 528 1
NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 76 1
MSNBC - телеканал 89 1
РМГ - RU.TV 7 1
Discovery Networks 11 1
Viasat Ukraine 5 1
E. W. Scripps Company - Ion Media - Paxson Communications Corporation - Ion Media Networks - Scripps Networks - Katz Broadcasting 8 1
SpaceNews 73 1
iXBT.com 25 1
FashionTV 16 1
Forbes - Форбс 1002 1
Wikipedia - Википедия 650 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Wainhouse Research 40 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
Euroconsult - Евроконсалт 7 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 2
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 21 1
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 18 1
Росгидромет - Планета НИЦ космической гидрометеорологии планеты ФГБУ 11 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
РНИИРС ФНПЦ ФГУП - Ростовский-на-дону научно-исследовательский институт радиосвязи - Федеральный Научно-Производственный Центр 4 1
СГА - Современная гуманитарная академия 23 1
МНИИРС - Московский НИИ радиосвязи - Московский научно-исследовательский институт радиосвязи 5 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
CSTB Telecom & Media 83 13
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
TeleMultiMedia Forum 2 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
Связь-Экспокомм 276 1
GeoВласть 45 1
Земля из космоса 51 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
CeBIT 614 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще