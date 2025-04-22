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Севастьянов Дмитрий



22.04.2025 Готовится запуск 240 спутников для низкоорбитального сегмента ГЛОНАСС 1
03.09.2024 «Газпром космические системы» и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» совместно запустят сервисы спутниковой связи и аварийного оповещения на всей территории России 1
04.06.2021 «Максимателеком» и «Газпром космические системы» договорились о технологическом партнерстве 1
20.10.2015 «Ростелеком» обеспечил услугами связи выставочно-конгрессный комплекс «Экспоград Юг» в Краснодаре 1
30.01.2013 Newtec и «Газпром космические системы» заключили сделку по развертыванию VSAT-платформы 1
03.12.2012 Call-o-Call: контакт-центр кaк бизнес-преимущество 1
29.11.2011 «РуСат» арендовал частотный ресурс на спутнике Astra 1F 1
18.01.2011 В первый день работы CSTB'2011 пройдёт круглый стол «переход России на цифровое эфирное вещание» 1
06.02.2009 Газпром и Thales Alenia Space подписали контракт на производство двух спутников связи 1
04.09.2006 "Газком" выиграл тендер на услуги связи для государственных структур Индии 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Севастьянов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 129 7
Ростелеком 9867 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 565 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 388 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 379 1
МегаФон 9162 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13059 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 841 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8845 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 331 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 332 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 107 1
Dialogic Corp 92 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 165 1
PCCW - Pacific Century CyberWorks Limited 80 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 253 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 319 1
Forte-IT - Форте-АйТи 32 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 209 1
Thales Group 125 1
РуСат 59 1
Newtec 6 1
Газпром ПАО 1359 7
ГПБ - Газпромбанк 1103 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 1
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 290 1
Приморье АКБ 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11934 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2797 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Правительство Москвы - ДСМИР - Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы - Москоминформ - Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы - ГОРИНФОР ГБУ - Городская реклама и информация ГБУ 12 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68128 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52130 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7030 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9846 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20974 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2868 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8259 2
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 180 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9385 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9444 2
Пропускная способность - Bandwidth 1768 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12660 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5858 1
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8594 1
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4077 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3787 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4714 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24809 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 410 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16259 1
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Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1499 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11811 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3344 1
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Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2585 1
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Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии 290 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2783 2
Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 1
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Вольпе Борис 91 1
Арсентьев Андрей 69 1
Калугин Сергей 168 1
Эрнст Константин 17 1
Малинин Александр 40 1
Семериков Андрей 37 1
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Силин Михаил 27 1
Прохоров Юрий 64 1
Ситников Сергей 79 1
Пулинец Сергей 11 1
Припачкин Юрий 66 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 221 1
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5044 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48877 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6818 1
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5722 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1237 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6453 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11290 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 491 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 313 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 419 1
Ведомости 1061 1
CSTB Telecom & Media 58 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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