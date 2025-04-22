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Севастьянов Дмитрий
Севастьянов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Вольпе Борис 91 1
|Арсентьев Андрей 69 1
|Калугин Сергей 168 1
|Эрнст Константин 17 1
|Малинин Александр 40 1
|Семериков Андрей 37 1
|Сеславинский Михаил 32 1
|Силин Михаил 27 1
|Прохоров Юрий 64 1
|Ситников Сергей 79 1
|Пулинец Сергей 11 1
|Припачкин Юрий 66 1
|Лобанов Денис 45 1
|Ткаченко Андрей 21 1
|Кореш Виктор 82 1
|Романченко Андрей 20 1
|Мордачев Вячеслав 14 1
|Баукова Наталья 10 1
|Ватулин Олег 13 1
|Самохин Дмитрий 2 1
|Добродеев Олег 16 1
|Ульянкин Сергей 5 1
|Вилкова Надежда 3 1
|Куракина Алиса 1 1
|Кулистиков Владимир 1 1
|Сосновский Анатолий 2 1
|Райкевич Алексей 91 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355119, в очереди разбора - 759030.
Создано именных указателей - 173357.
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