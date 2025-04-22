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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ионин Андрей



22.04.2025 Готовится запуск 240 спутников для низкоорбитального сегмента ГЛОНАСС 1
27.10.2022 В России испытана высокоточная замена GPS 1
14.10.2022 Московские таксисты заявили о проблемах с GPS. Сигнал могут глушить из-за дронов 1
30.03.2016 Устройства ЭРА-ГЛОНАСС прошли сертификацию на 28 типах транспортных средств 1
17.12.2015 Сертифицировано устройство «ЭРА-ГЛОНАСС» с возможностью подключения дополнительных сервисов 1
06.11.2015 Fort Telecom получила сертификат на систему ЭРА-ГЛОНАСС с определением ДТП по встроенным датчикам 1
08.12.2014 Интеграция систем «ЭРА-ГЛОНАСС» и «Гонец» завершится в следующем году 1
29.04.2011 Второе рождение ГЛОНАСС не обходится без проблем 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Ионин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 4
SpaceTeam - СпейсТим 30 2
SpaceTeam - Сантэл-Навигация 7 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 535 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 141 1
Омега 82 1
Fort Telecom - Форт-Телеком 42 1
АвтоТрекер 99 1
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 89 1
ST-Ericsson 38 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5002 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 565 1
Iveco 12 2
Changan Automobile Group - Changan Motors Rus - Чанъань Моторс Рус 24 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 1
Ford 414 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 275 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 94 1
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Дунфэн 12 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 446 1
Гранит 53 1
BAIC Group - Beijing Automotive Industry Holding - Beijing Automotive Group 10 1
Липецкий машиностроительный завод - Липецкий кузнечный завод 1 1
ATGroup - Аркан ГК - Arkan 36 1
Башавтотранс ГУП РБ - Республики Башкортостан 10 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 28 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6049 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3320 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 675 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 127 1
Администрация Краснодарского края 61 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 116 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 144 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7030 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68128 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2868 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20297 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1423 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9846 2
КСБ - Комплексные системы безопасности 1502 2
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2139 2
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 240 2
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 282 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 581 1
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Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9777 1
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 870 1
СПГУ - СЗТУ - Северо-Западный государственный заочный технический университет - СЗПИ - Северо-Западный заочный политехнический институт 23 1
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