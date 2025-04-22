Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ионин Андрей
Ионин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
|Путин Владимир 3228 2
|Циолковский Константин 46 2
|Борисенко Николай 2 2
|Матвиенко Валентина 112 1
|Смятских Алексей 48 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Столяров Виктор 5 1
|Урличич Юрий 52 1
|Потапенко Андрей 27 1
|Молдаванов Александр 13 1
|Краус Олег 11 1
|Митрейкин Александр 20 1
|Макаренко Владимир 18 1
|Вдовин Владимир 8 1
|Гладких Виктор 4 1
|Чернышев Александр 13 1
|Туров Владимир 11 1
|Алексеев Вадим 2 1
|Волин Алексей 121 1
|Баканов Дмитрий 32 1
|Шпенст Вадим 7 1
|Зибров Илья 1 1
|Gartner - Гартнер 3568 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355027, в очереди разбора - 759375.
Создано именных указателей - 173295.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.