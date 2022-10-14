Московские таксисты заявили о проблемах с GPS. Сигнал могут глушить из-за дронов

Москвичи столкнулись с проблемами в сервисах, которые работают на технологии GPS. Эксперты выдвинули три теории почему это произошло. Среди них есть предположения, что навигацию «ломают» сотрудники спецслужб России или США.

Маршрут не строит

В Москве 12 октября 2022 г. пользователи сервисов, работающих на технологии GPS, столкнулись с ошибками, пишет РБК.

Первыми ситуацию заметили таксисты. Как отметил представитель таксопарка «Элитплюс», наблюдался сбой в работе GPS-систем, на что пожаловались водители. Также, по его словам, был сбой в системе диспетчерских логистических парков: водители не могли зайти в личный кабинет, увидеть уровень активности.

Об аналогичной ситуации рассказывали еще несколько компаний, чья работа связана с системой GPS. Однако заминка в системе продлилась недолго, проблема нивелировалась в течение 20 минут.

Первые подозрения пали на «Лабораторию Касперского»

По одной из версий, которые выдвинули эксперты, к неполадкам привели тесты системы защиты воздушного пространства от дронов, которые проводила «Лаборатория Касперского». В столице действуют несколько подобных станций «Касперского», при их активации, отмечают аналитики, у навигаторов иногда наблюдаются проблемы.

Москвичи столкнулись с проблемами в сервисах, которые работают на технологии GPS

Впрочем, Владимир Туров, руководитель направления Kaspersky Antidrone «Лаборатории Касперского» уверен, что их система не связана с проблемой лагов GPS. Как отметил Туров, беспилотник действительно не может вернуться на точку взлета без навигации, однако подавление сигнала — опасная технология и в системе «Касперского» не используется.

Однако, по его словам, есть фирмы, которые такими методами злоупотребляют и «бесконтрольно продают гражданским заказчикам устройства с функцией подавления GPS». По версии Турова, причиной сбоя мог стать обычный пользователь таких устройств.

Вторая версия — антитеррористическая оборона

Еще один собеседник издания, предположил, что неполадки с с GPS связаны с «глушилками» Кремля.

Ранее власти уже использовали такие технологии в антитеррористических или оборонных целях. В таких ситуациях, по словам аналитика, навигаторы могли определять свое местоположение как аэропорт Шереметьево, хотя само устройство находилось на Красной площади. Для антидроновой системы, это стандартная практика — у большинства дронов стоит блокировка полетов в зоне аэропортов.

Третья версия — виноват Запад

У США есть возможность вызывать ошибки в работе GPS в том числе и на территории России, ранее отмечал член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин. По его словам, в данные спутников можно вносить поправки и сдвинуть местоположение пользователей на сотни метров.

Это подтвердили изданию и на навигационном рынке. Однако, по словам экспертов, последние 20 лет таких искажений не было, иначе жалоб на проблемы с навигацией было бы куда больше. К тому же, в большинстве современных навигационных устройств помимо GPS используется нескольких других спутниковых систем: российская ГЛОНАСС, европейская Galileo и китайская BeiDou.

По версии аналитика, локальные проблемы с GPS, могут быть связаны с работой государственных служб безопасности или из-за частных пользователей «глушилок».