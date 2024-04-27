Ключевая особенность Kaspersky Antidrone в том, что для классификации дронов используются нейронные сети – это позволяет распознавать даже несерийные модели беспилотников. С помощью комбинации аппаратных сенсоров и уникального программного обеспечения Kaspersky Antidrone мгновенно обнаруживает и классифицирует беспилотники в автоматическом режиме. Программное обеспечение Kaspersky Antidrone позволяет масштабировать решение, добавляя аппаратные сенсоры. Это значительно расширяет возможности продукта, ведь его можно совмещать с большинством аппаратных решений по обнаружению и классификации дронов, что особенно актуально в городской среде.