Комплекс Kaspersky Antidrone успешно прошел испытание на ЧТПЗ

Система противодействия гражданским беспилотникам Kaspersky Antidrone была впервые опробована на одном из крупнейших промышленных объектов Челябинской области — Челябинском трубопрокатном заводе (входит в группу ЧТПЗ). Целью пилотного запуска стала проверка программно-аппаратного комплекса в условиях критической инфраструктуры и отработка возможных сценариев защиты от атак беспилотников на крупнейшем в России предприятии металлургической отрасли.

По легенде пилотного запуска дроны пытались несанкционированно вторгнуться на территорию предприятия. Беспилотники могут быть направлены для промышленного шпионажа, нанесения вреда объектам предприятия, транспортировки различных предметов, а также не исключен вариант простого человеческого любопытства. Благодаря нейронным сетям и модулю классификации в программно-аппаратном комплексе беспилотники были распознаны на максимально возможном для данной установки расстоянии. Кроме того, была проведена моментальная оценка скорости БПЛА и его характеристик. При попытке пересечения защищенного периметра дроны были принудительно отправлены к точке взлета.

Для пилотного проекта был выбран новейший вариант системы Kaspersky Antidrone c интегрированным модулем радиочастотного обнаружения от Rohde & Schwarz. Такой комплекс позволяет обнаружить БПЛА на расстоянии до 4 тыс. метров, определить его модель, локализовать местоположение пилота и передать данные в интерфейс. Система может работать превентивно и начинать обнаружение с момента включения беспилотника. При попытке пересечения дроном защитного периметра вред аппарату не причиняется: модуль нейтрализации радиосигнала блокирует связь дрона с пультом управления и заставляет его вернуться к точке старта либо совершить мягкую посадку в месте потери связи с оператором.

Для максимальной защиты территории Челябинского трубопрокатного завода (входит в группу ЧТПЗ) от беспилотников была разработана детальная схема расстановки элементов пилотного комплекса, а программное обеспечение интегрировано в локальную сеть предприятия. Так, например, модули первичного обнаружения и классификации БПЛА были установлены на крыше флагмана белой металлургии, цеха по выпуску труб большого диаметра «Высота 239», самого высокого здания по отношению к уровню моря среди всех подобных строений в мире. Управление комплексом осуществлялось с центральной пультовой предприятия, а нейтрализовать атаку дрона можно было всего в один клик. В режиме реального времени участники смогли увидеть работу системы, полную ее автономность, способность работать без оператора, а также уникальную функцию распознавания объектов, происходящую благодаря нейронным сетям.

«Группа ЧТПЗ уделяет особое внимание безопасности производства и своих промышленных объектов. Все более возрастающую роль в этом вопросе играют цифровые технологии, призванные обеспечить непрерывный мониторинг инфраструктуры предприятия с целью минимизации возможных рисков, — сказал Юрий Гончаров, руководитель департамента региональной безопасности группы ЧТПЗ. — Группа ЧТПЗ как передовая компания стремится использовать наилучшие доступные технологии, поэтому Челябинский трубопрокатный завод стал первым крупным промышленным объектом, на площадке которого прошли пилотные испытания комплекса Kaspersky Antidrone. По итогам успешного тестирования можно говорить об эффективности использования данной системы, и в будущем мы рассматриваем возможность применения комплекса Kaspersky Antidrone на предприятиях группы ЧТПЗ».

«Считаю, что система полностью отработала свои задачи в рамках пилотного проекта на Челябинском трубопрокатном заводе. Мы успешно продемонстрировали возможности аппаратной части и гибкость нашего ПО. Процессы обнаружения объектов в воздухе, их классификации и нейтрализация беспилотников прошли на высоком уровне, несмотря на низкую температуру и снег. Комплекс еще раз доказал свою эффективность на объектах любого масштаба и в любых погодных условиях», — сказал Владимир Туров, руководитель проекта Kaspersky Antidrone.

Напомним, что в 2020 г. Евгений Касперский — сооснователь и глава «Лаборатории Касперского» — вместе со своей командой посетил цех «Высота 239» и завод «Этерно». В том числе благодаря этому визиту в компании было принято решение о проведении тестирования нового комплекса Kaspersky Antidrone на Челябинском трубопрокатном заводе.