«Касперский» выпустил мобильное устройство для обнаружения вражеских БПЛА

В России создано мобильное устройство для обнаружения беспилотников. Оно поможет определять точное местоположение дрона, а также его оператора на расстоянии одного километра. Устройство предназначено для защиты частной собственности и инфраструктуры как раз в то время, когда участились случаи падения дронов на российские объекты.

Устройство для обнаружения дронов

«Лаборатория Касперского» выпустила мобильное устройство для обнаружения дронов под названием Kaspersky Antidrone Portable. Об этом CNews сообщили представители компании.

Kaspersky Antidrone Portable представляет собой аппаратное решение для обнаружения коммерческих беспилотников по радиосигналу. Решение предназначено для защиты частной собственности и транспортной инфраструктуры, а также для мониторинга воздушного пространства на массовых мероприятиях.

В компании рассчитывают, что их разработка будет пользоваться спросом у госорганизаций и бизнеса, которые заинтересованы в оперативном обнаружении дронов. «Лаборатория Касперского» уже поставила первую партию из двух десятков устройств в одну из российских компаний.

Возможности устройства

Устройство способно обнаружить беспилотник и определить его точное местоположение в радиусе до одного километра. Помимо этого, мобильный радиочастоточный детектор может найти и местонахождение управляющего оператора дрона.

Фото: kjpargeter на Freepik В России создано мобильное устройство обнаружения дронов

Детектор комплектуется влагозащищенным планшетом на базе программного обеспечения Kaspersky Antidrone, на графический интерфейс которого приходит оповещение об обнаруженных дронах.



Kaspersky Antidrone Portable весит менее пяти килограммов. Устройство может работать в автономном режиме до двух часов. Его оператор может расширять область поиска дронов, перемещаясь по охраняемой территории. Компании для защиты периметра могут использовать вместе с устройством мобильный подавитель беспилотников.

Объем средств, вложенных в проект, представители компании не раскрывают.

Атака беспилотников

После начала специальной военной операции вражеские беспилотники все чаще атакуют разные регионы России. Например, о подобных инцидентах сообщали власти Адыгеи, Белгорода и Брянской области, а также Краснодарского края и Подмосковья.

В начале марта «Известия» сообщали о массовой атаке беспилотников на аэродром в Саках в Крыму, а также на соседние инфраструктурные объекты полуострова. Все дроны были уничтожены. По словам собеседников издания, атака была организована вооруженными силами Украины.

При этом беспилотники на территории России замечены не только возле объектов гражданской инфраструктуры. Например, 28 февраля 2023 г. дрон был замечен возле нефтебазы «Роснефть» в Туапсе. В ночь на 28 февраля на территории нефтебазы произошел пожар. Нефтяные резервуары при этом не были затронуты.

В направлении защиты от несанкционированного проникновения или атак дронов работают многие компании в России. Например, в середине марта холдинг «Росэлектроника» представил универсальный «подавитель» беспилотников, способный глушить их навигационные системы и блокировать связь с оператором. Дальность действия комплекса — пять километров. Система обучена «видеть» вражеские беспилотники в 360 градусах (по горизонтальной оси) и может делить охраняемую территорию на секторы, чтобы случайно не обезвредить мирные дроны.