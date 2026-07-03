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Роснефть НК нефтяная компания

Роснефть НК - нефтяная компания

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 31 дело, на cумму 37 387 702 275 ₽*

Судебные дела (31) на сумму 37 387 702 275 ₽*
в качестве истца (16) на сумму 32 170 691 155 ₽*
в качестве ответчика (4) на сумму 24 513 973 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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03.07.2026 Лицом к Западу. «Роснефть» срочно понадобились специалисты по SAP – импортозамещаться желания нет

Обрати внимание – сделано в Германии Российской компании «Роснефть» понадобились специалисты по программному обеспечению немецкой компании SAP, одного

20.02.2026 «Атол» поставила свыше 1 тыс. касс самообслуживания для АЗК «Роснефти» в более чем 30 регионах России

«Роснефть» реализует проект по оснащению собственных автозаправочных комплексов (АЗК) устройст
18.02.2026 Бывший топ-менеджер МТС и «Роснефти» возглавил российского «убийцу» Zoom

нефтяной сфере. В 2006-2012 гг. он работал компании «ТНК-BP», а затем – в поглотившей ее компании «Роснефть». В том числе Дмитриев возглавлял «Рязанский НПЗ» и совместное предприятие «Роснефти
29.07.2025 Microsoft отключила от уже оплаченных критически важных сервисов индийскую компанию, частично принадлежащую «Роснефти»

доступа к важнейшей цифровой инфраструктуре. Microsoft Microsoft создала угрозу энергобезопасности Индии, отключив крупную нефтегазовую компанию от своих сервисов 49,13% в Nayara Energy принадлежат «Роснефти». Возможно негативное влияние на энергосистему Индии В своем заявлении представители Nayara Energyа указали, что ситуация вызывает у них опасения по поводу последствий для энергосистем
07.03.2025 Российские нефтяники создали математическую геомагнитную модель с одним из самых высоких разрешений в мире

еомагнитные данные с детализацией 38 км, что является одним из наиболее высоких разрешений в мире. «Роснефть» В России впервые создали геомагнитную модель с одним из наиболее высоких разрешений
12.07.2024 «Роснефть» создала собственную цифровую платформу. В нее входят все ИТ-сервисы нефтегазовой компании

Внедрение цифровой платформы «Роснефть» представила собственную единую цифровую платформу ЕЦПК, которая объединит все ИТ-се
21.03.2024 АТОЛ поставил кассы самообслуживания для АЗК «Роснефти»

«Роснефть» приобрела более 150 касс самообслуживания АТОЛ для своих автозаправочных комплексов
07.12.2023 «Роснефть» создала своего оператора сотовой связи

сотрудников компании защищенной мобильной связью с расширенной зоной покрытия. Информацию об этом «Роснефть» опубликовала на своем сайте. Решение было апробировано в суровых условиях Крайнего

24.11.2023 Предприятие «Росэлектроники» поставило системы хранения данных на объекты «Роснефти»

осэлектроника» госкорпорации «Ростех») поставила системы хранения данных для оснащения объектов НК «Роснефть» в Красноярске, Нефтеюганске, Уфе, Ижевске и Отрадном. Оборудование позволит обеспеч
12.04.2023 «Мерлион» заплатит 80 миллионов из-за бегства из России VMware и проблем ИТ-«дочки» «Роснефти»

ow 1, открытого в 2015 г. на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Зеленоград». На данный момент ООО «Айэмти» на 100% принадлежит «Сибирской интернет компании» («Сибинтек»), подконтрольной «Роснефти». Фото: © Piter2121 / Фотобанк Фотодженика Структура «Софтлайна» выиграл в суде по иску к «Мерлиону» из-за сертификатов VMware Проблемы во взаимоотношениях контрагентов начались после

06.12.2022 «Роснефть» переходит на отечественный Linux и присматривается к российским процессорам

AstraLinux для «Роснефти» Как стало известно CNews, «Роснефть» начала адаптацию своего специализированного ПО под Linux, а также провела экспериме
06.12.2022 «Росэлектроника» поставила защищенные видеокамеры на буровые установки «Роснефти»

ил оборудование видеонаблюдения для оснащения буровых установок «РН-Бурение», дочерней компании НК «Роснефть». Аппаратура предназначена для дистанционного контроля объектов в химически агрессив
21.06.2022 «Роснефть» потребовала у властей льготы для ИТ-подразделений промышленных компаний

Расширение ИТ-льгот Председатель совета директоров компании «Роснефть» Игорь Сечин в мае 2022 г. направил премьер-министру Правительства России Михаилу Ми
09.09.2021 «ТЭК-торг» и НК «Роснефть» выпустили вторую версию мобильного приложения «Закупки Роснефть»

Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-торг» и НК «Роснефть» сообщили о завершении работы над второй версией мобильного приложения «Закупки Р
07.09.2021 ТТК предоставил сервисы связи предприятиям «Роснефти»

по строительству каналов связи для нужд ИК «Сибинтек», которая является единым ИТ интегратором НК «Роснефть». На базе цифровых каналов связи компании «Транстелеком» создана сетевая инфраструкт
01.06.2021 «Роснефть» обеспечила ноутбуками ICL с ОС Astra Linux многодетные семьи Красноярского края

ках соглашения о сотрудничестве, которое администрация Красноярского края в 2018 г. заключила с НК «Роснефть». Помимо аспектов, связанных с основной деятельностью корпорации, документ подразуме
20.10.2020 НК «Роснефть» и «ТЭК-Торг» разработали мобильное приложение для оперативной работы с закупочными процедурами компании

НК «Роснефть» и оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг» реализовали новый совместный
17.08.2020 «Роснефть» проведет серию соревнований для талантливых программистов

нного решения для выполнения операции, связанной с текущей производственной деятельностью компании «Роснефть». Финальным мероприятием ИТ-марафона «Роснефти» станет международный хакатон Rosneft
14.05.2020 Сервис «Яндекс.Заправки» начнет работать на 3 тысячах станций «Роснефти»

и» и ТНК, на которых можно будет заправляться с помощью приложений «Яндекса», не выходя из машины. «Роснефть» первой из ведущих топливных компаний страны начнет использовать технологии «Яндекс.
19.02.2020 «Роснефть» получила полный контроль над ИТ-«дочкой» «Юкоса»

Полный контроль над «Сибинтеком» Компания «Роснефть» стала стопроцентной хозяйкой ИТ-интегратора «Сибинтек», в котором до недавнего врем
22.07.2019 «Роснефть-лояльность» переехала в облако Cloud4Y

Cloud4Y объявила о том, что «Роснефть-лояльность» перенесла свою ИТ-инфраструктуру на облачную платформу Cloud4Y. «Росн
13.12.2018 «Элекснет» установил терминалы на заправках «Роснефть» и ВР

ГК «Элекснет» объявила об установке платежных терминалов на сети заправок «Роснефть» и ВР на территории Москвы и Московской области. На сегодняшний день платежные терминалы ГК «Элекснет» установлены на 204 заправках Роснефть и на 91 заправке ВР в Москве и облас
10.01.2018 «Роснефть» закупает ПО Microsoft на 630 миллионов

Сотни миллионов на Microsoft Российская государственная нефтегазовая компания «Роснефть» выделила 628,3 млн руб. на приобретение прав использования ПО Microsoft. Эта сумма

23.12.2017 Хозяева МТС помирились с Сечиным

«Роснефть» договорилась с АФК «Система» Подконтрольная государству компания «Роснефть»

08.12.2017 Владельцы МТС пошли войной на Игоря Сечина и «Роснефть»

в Арбитражный суд Москвы против подконтрольной государству и возглавляемой Игорем Сечиным компании «Роснефть» и ее «дочки» «Башнефть». Сумма заявленных исковых требований составляет 330,5 млрд

07.12.2017 С хозяев МТС потребовали 132 миллиарда

Новый иск от «Роснефти» к АФК «Система» «Роснефть» и подконтрольная ей компания «Башнефть» подали иски к АФК «Система» и ее «дочке» «С
04.09.2017 «Дочка» «Роснефти» купила себе ЦОД

ривается договоренностью с американским производителем техники General Electric.В настоящий момент «Роснефть» разрабатывает так называемую стратегию-2022, которая предусматривает внедрение цифр
29.08.2017 Хозяева МТС объявили второй дефолт за два месяца

е связано с арестом активов корпорации, наложенных судом по иску государственной нефтяной компании «Роснефть» (компанию возглавляет Игорь Сечин). Причина проблем АФК «Система» Проблемы АФК «Сис
23.08.2017 «Роснефть» отсудила 136 миллиардов у хозяев МТС. Это четверть стоимости оператора

битражный суд Башкортостана частично удовлетворил иск подконтрольной государству нефтяной компании «Роснефть» к АФК «Система». «Роснефть» хотела взыскать с АФК «Система» убытков на сумму
23.06.2017 General Electric и «Роснефть» создали СП для разработки цифровых технологий в России

General Electric и ИК «Сибинтек» (группа «Роснефть») подписали соглашение о создании совместного предприятия для разработки в России пе
20.03.2017 «Дочка» «Роснефти» управляет локальными нормативными документами с помощью Directum

Продолжается развитие системы на базе Directum в дочерних обществах НК «Роснефть». Для компании «Роспан Интернешнл» разработано специальное решение по управлению лок
10.03.2017 Дисплеи Samsung установлены в сетях АЗС «Роснефть», «Лукойл» и BP

спешном развитии проекта рекламно-информационного оснащения крупных федеральных сетей АЗС. Как рассказали CNews в компании, в рамках проекта, реализованного компанией Logic Media, кассовые зоны в АЗС Роснефть, Лукойл и BP были оборудованы удобными информационными дисплеями, которые снабжают покупателей актуальной информацией и помогают компаниям эффективно продвигать свои товары с помощью в
07.02.2017 Предприятия Роснефти и Газпрома выбрали связь МТС

фтегазовой отрасли в Тюменской области. Как рассказали CNews в компании, МТС продолжит оказывать услуги связи «РН-Няганьнефтегаз» (ХМАО) и «Тюменнефтегаз» (юг Тюменской области), входящим в компанию «Роснефть», а также Новоуренгойскому газохимическому комплексу (ЯНАО), относящемуся к структуре «Газпрома».В компании «РН-Няганьнефтегаз» МТС обеспечила голосовой связью, мобильным интернетом и

11.01.2017 Cognitive Technologies и ТЭК-Торг реализовали функционал электронного договора для НК «Роснефть»

на электронной торговой площадке (ЭТП) «ТЭК-Торг», позволяющий одному из ее основных клиентов, НК «Роснефть», заключать договоры в электронной форме. Как рассказали CNews в компании, одной из

08.11.2016 МТС объединил автозаправочные комплексы Роснефти на Кубани в единую сеть

МТС сообщил о реализации проекта по созданию виртуальной частной сети для автозаправочных комплексов компании Роснефть на территории Краснодарского края. Как рассказали CNews в компании, в рамках выигранного тендера МТС объединил 101 заправочный комплекс компании в единую корпоративную сеть при помощи

15.06.2016 Cognitive Technologies автоматизировала закупочные процедуры дочерних предприятий «Роснефти»

объявила о завершении очередного цикла проекта по автоматизации торгово-закупочных процедур для НК «Роснефть» на ЭТП ЗАО «ТЭК-Торг». Об этом CNews сообщили в Cognitive Technologies. «Основная з
01.06.2016 «Роснефть» закупается ПО на 350 млн — выше начальной цены торгов

Торги на повышение «Роснефть» подвела итоги своего тендера на приобретение прав использования ПО Microsoft в рамк
01.03.2016 «АКС-Академия» представила решение по управлению локальной нормативной документацией на базе Docsvision для «дочек» НК «Роснефть»

Компания «АКС-Академия» на вебинаре для специалистов по НОБ дочерних обществ НК «Роснефть» рассказала о решении по автоматизации управления локальными нормативными документам
12.02.2016 «Роснефть» передала управление своими ИТ-активами на сторону

О «РН-информ» — ИТ-дочки «Роснефти». Соответствующее решение размещено на сайте ФАС.Таким образом, «Роснефть» выводит ИТ-активы из-под своего единоличного управления, передавая их не полностью

04.02.2016 «Роснефть» мигрирует на PostgreSQL и подыскивает «импортозамещающую» ОС

ей компания рассчитывает в третьем квартале 2016 г. По словам Виктора Михалева, при замещении СУБД «Роснефть» начала с малых бизнес-приложений, но постепенно перейдет и к остальным (фото: CNews

Публикаций - 562, упоминаний - 864

Роснефть НК и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 70
Ростелеком 10948 57
Microsoft Corporation 25775 52
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 43
9594 42
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 53 41
SAP SE 5601 41
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 41
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 41
IBM - International Business Machines Corp 9699 33
МегаФон 10742 32
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 27
Oracle Corporation 7074 26
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 26
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 25
Yandex - Яндекс 9216 25
VK - Mail.ru Group 3602 23
Softline - Софтлайн 3743 22
АйТи 1519 19
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 118 19
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 19
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 19
Галактика - Корпорация 1545 18
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 17
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 17
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 16
Крок - Croc 1964 16
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 15
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 15
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 14
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 14
Docsvision - ДоксВижн 1060 13
Google LLC 12688 13
Cisco Systems 5372 13
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 13
Развитие Бизнеса / Ру 81 12
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 11
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 11
Газпром ПАО 1493 129
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 91
Газпром нефть 725 89
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 86
Транснефть 335 61
РЖД - Российские железные дороги 2096 46
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 45
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 45
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 43
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 43
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 40
Альфа-Банк 1979 37
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 36
Сургутнефтегаз - СНГ 288 34
Татнефть 243 33
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 33
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 32
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 32
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 31
Северсталь ПАО - Severstal 629 27
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 25
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 22
ГПБ - Газпромбанк 1273 22
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 21
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 20
ПСБ - Промсвязьбанк 963 19
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 18
Почта России ПАО 2370 18
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 17
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 17
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 16
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 16
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 16
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 59 16
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 15
Новатэк - ранее Новафининвест 76 15
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 15
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 15
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 66
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 45
Федеральное казначейство России 1949 43
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 39
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 36
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 34
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 33
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 31
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 27
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 25
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 25
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 23
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 22
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 22
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 20
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 18
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 16
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 15
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 15
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 13
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 13
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 12
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 11
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 10
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 8
Судебная власть - Judicial power 2500 8
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 8
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 7
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 7
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 9
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 6
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
Национальная квантовая лаборатория 9 2
Знание - Российское общество 10 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 4 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
Союз нефтегазопромышленников России 5 1
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 6 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
НОТИМ - Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования 9 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 205
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 178
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 136
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 96
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 90
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 88
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 66
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 65
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 64
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 62
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 62
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 59
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 54
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 52
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 41
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 21
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 21
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 20
Linux OS 11533 25
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 18
Microsoft Windows 2000 8678 16
Apple iPhone 6 4861 14
Google Android 15243 14
Apple iOS 8583 14
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 13
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 12
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 12
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 12
Microsoft Windows 16882 12
Microsoft Office 4170 11
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 11
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 11
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 147 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 10
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 10
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 8
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 8
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 8
Новые облачные технологии - МойОфис 958 8
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 8
1С:ERP Управление предприятием 841 7
Яндекс.Заправки 41 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 6
Apple - App Store 3109 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 6
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1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 6
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 5
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 5
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 294 5
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 5
Docsvision СЭД - ECM-система 249 5
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
FreePik 1841 5
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Fortune Global 100 142 1
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Forbes Global 2000 50 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Moody's Investors Service 136 1
Wainhouse Research 40 1
CNews Облачные сервисы 23 1
TAdviser Profit 50 3 1
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DaraTech 5 1
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Harvey Spencer Associates 16 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
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УГАТУ - Уфимский ГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 48 3
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского - Первый казачий университет, ПКУ 15 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 2
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 2
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 2
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 22 2
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 2
Росатом - Атомпроект - ВНИПИЭТ ГИ - Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий - СПбАЭП - Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт - Атомэнергопроект 14 2
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Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 2
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 2
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