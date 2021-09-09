Индексная книга CNews*
Роснефть НК нефтяная компания
Публикаций - 434, упоминаний - 650
Роснефть НК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 45
|Строкович Антон 51 43
|Меднов Сергей 121 31
|Кравченко Константин 75 30
|Мацоцкий Сергей 173 29
|Шадаев Максут 460 27
|Гуральников Сергей 162 26
|Козырев Алексей 274 23
|Путин Владимир 2542 21
|Бетсис Павел 96 20
|Скачков Юрий 50 19
|Херсонцев Алексей 56 15
|Пирогов Алексей 29 15
|Бойко Елена 174 15
|Козлов Михаил 167 15
|Широких Алексей 71 14
|Сечин Игорь 30 14
|Шевченко Владимир 138 14
|Садовенко Илья 63 13
|Богачев Игорь 174 13
|Иншаков Дмитрий 41 13
|Александрин Андрей 15 12
|Прохоров Фёдор 81 12
|Натрусов Артем 142 12
|Богданов Кирилл 110 12
|Громов Иван 101 12
|Леушев Андрей 69 12
|Карпенко Дмитрий 29 12
|Евтушенков Владимир 194 12
|Халяпин Сергей 81 10
|Соколов Михаил 27 10
|Ушаков Михаил 30 10
|Еремеев Сергей 20 10
|Севрюков Алексей 16 10
|Пшыченко Дмитрий 20 10
|Хрусталев Александр 32 10
|Брагин Павел 22 10
|Ермолаев Артем 348 10
|Сафронов Юрий 67 9
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 47 9
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1202117, в очереди разбора - 920227.
Создано именных указателей - 95182.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1202117, в очереди разбора - 920227.
Создано именных указателей - 95182.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.