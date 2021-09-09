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Роснефть НК нефтяная компания

Роснефть НК - нефтяная компания


09.09.2021 «ТЭК-торг» и НК «Роснефть» выпустили вторую версию мобильного приложения «Закупки Роснефть»
07.09.2021 ТТК предоставил сервисы связи предприятиям «Роснефти»
01.06.2021 «Роснефть» обеспечила ноутбуками ICL с ОС Astra Linux многодетные семьи Красноярского края
20.10.2020 НК «Роснефть» и «ТЭК-Торг» разработали мобильное приложение для оперативной работы с закупочными процедурами компании
17.08.2020 «Роснефть» проведет серию соревнований для талантливых программистов
14.05.2020 Сервис «Яндекс.Заправки» начнет работать на 3 тысячах станций «Роснефти»
19.02.2020 «Роснефть» получила полный контроль над ИТ-«дочкой» «Юкоса»
22.07.2019 «Роснефть-лояльность» переехала в облако Cloud4Y
13.12.2018 «Элекснет» установил терминалы на заправках «Роснефть» и ВР
10.01.2018 «Роснефть» закупает ПО Microsoft на 630 миллионов
23.12.2017 Хозяева МТС помирились с Сечиным
08.12.2017 Владельцы МТС пошли войной на Игоря Сечина и «Роснефть»
07.12.2017 С хозяев МТС потребовали 132 миллиарда
04.09.2017 «Дочка» «Роснефти» купила себе ЦОД
29.08.2017 Хозяева МТС объявили второй дефолт за два месяца
23.08.2017 «Роснефть» отсудила 136 миллиардов у хозяев МТС. Это четверть стоимости оператора
23.06.2017 General Electric и «Роснефть» создали СП для разработки цифровых технологий в России
20.03.2017 «Дочка» «Роснефти» управляет локальными нормативными документами с помощью Directum
10.03.2017 Дисплеи Samsung установлены в сетях АЗС «Роснефть», «Лукойл» и BP
07.02.2017 Предприятия Роснефти и Газпрома выбрали связь МТС
11.01.2017 Cognitive Technologies и ТЭК-Торг реализовали функционал электронного договора для НК «Роснефть»
08.11.2016 МТС объединил автозаправочные комплексы Роснефти на Кубани в единую сеть
15.06.2016 Cognitive Technologies автоматизировала закупочные процедуры дочерних предприятий «Роснефти»
01.06.2016 «Роснефть» закупается ПО на 350 млн — выше начальной цены торгов
01.03.2016 «АКС-Академия» представила решение по управлению локальной нормативной документацией на базе Docsvision для «дочек» НК «Роснефть»
12.02.2016 «Роснефть» передала управление своими ИТ-активами на сторону
04.02.2016 «Роснефть» мигрирует на PostgreSQL и подыскивает «импортозамещающую» ОС
03.11.2015 «Роснефть» и «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области создания систем управления и учета
31.08.2015 Samsung переносит все персональные данные россиян в ЦОД сына экс-главы «Роснефти»
23.07.2015 МТС поставила на контроль спецтранспорт «Роснефти»
24.06.2015 «Астерос» развернул ситуационный центр для «дочки» «Роснефти»
05.12.2014 «Роснефть» рассказала, чего ждет от российских и иностранных ИТ-поставщиков
19.11.2014 ИТ-директор «Роснефти» о стратегии информатизации и санкциях. ВИДЕО
14.11.2014 Через две недели «Роснефть» проведет слет поставщиков
28.10.2014 «Роснефть» объявит свои подходы к импортозамещению в ИТ
03.10.2014 «Роснефть» на очередном слете поставщиков и подрядчиков в области ИТ представит подход к импортозамещению
03.09.2014 Минкомсвязь, Минэкономразвития, «Роснефть», «Газпром нефть», Росреестр и многие другие примут участие в CNews FORUM
12.08.2014 Acronis въехал в ЦОД к сыну экс-главы «Роснефти»
04.02.2014 «Роснефть» провела открытый слет поставщиков и подрядчиков в области ИТ
29.01.2014 "Роснефть" объявила приоритеты работы с ИТ-поставщиками

Публикаций - 434, упоминаний - 650

Роснефть НК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 54
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 44
Microsoft Corporation 22497 43
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 39
IBM - International Business Machines Corp 8941 32
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 32
Роснефть - РН-информ 41 30
SAP SE 4595 28
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 27
6072 25
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 25
АФК Система ПАО 1638 24
VK - Mail.ru Group 3057 22
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 21
Yandex - Яндекс 5015 20
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 408 19
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 19
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 17
АйТи 1179 17
PwC - PricewaterhouseCoopers 589 16
Oracle Corporation 6035 16
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 15
ABB Group - Asea Brown Boveri 300 15
Галактика - Корпорация 1077 14
Крок - Croc 1616 13
Google LLC 10352 12
Softline - Софтлайн 1870 12
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 915 12
Citrix Systems 744 11
Сибинтек 103 11
Docsvision - ДоксВижн 948 11
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 10
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 298 10
Tonk - Тонк ГК 36 10
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 315 10
Polycom - Поликом Россия 378 10
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 10
Программный продукт ГК 3960 10
Intel Corporation 11262 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 9
Газпром ПАО 1008 102
Газпром нефть 439 71
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 70
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 59
Транснефть 232 46
РЖД - Российские железные дороги 1458 38
Башнефть ПАО АНК 118 38
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 34
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 32
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг 248 30
Сургутнефтегаз - СНГ 193 28
X5 Group 709 27
Татнефть 182 27
Альфа-Банк 1476 24
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 648 20
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 20
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 19
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 269 18
Открытие ФК 2713 17
ПСБ - Промсвязьбанк 682 17
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 16
РусГидро ПАО - ГидроОГК 206 16
Северсталь ПАО - Severstal 308 16
Лайф ФГ - Финансовая группа 147 15
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 15
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 226 14
Почта России ПАО 1853 14
ГПБ - Газпромбанк 842 14
Mary Kay - Мэри Кэй 88 13
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 88 13
ЮКОС НК 138 13
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 181 12
OR Group - Обувь России 28 12
Славнефть НГК 42 11
Royal Dutch Shell - Шелл 184 11
Лента - Утконос 124 11
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 11
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 158 11
BP - British Petroleum 132 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 75
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 49
Федеральное казначейство России 1345 38
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 32
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 29
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 27
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 26
Президент Российской Федерации 3770 25
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 24
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 24
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 17
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 17
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 16
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 15
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 13
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 11
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 11
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 10
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 10
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 10
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 10
Верховный суд Российской Федерации 709 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 8
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 7
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 410 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 6
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 6
Правительство Москвы 1640 6
Таможня - Таможенная служба 421 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 6
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 5
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 170 5
Автодор - Российские автомобильные дороги 54 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 36 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 1
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 2 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
Союз нефтегазопромышленников России 5 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 38 1
Greenpeace - Гринпис 115 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 2 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 47 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 109
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 7
Россия - Западная Сибирь 225 7
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 820 7
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 658 7
Индия - Республика 4263 6
Индонезия - Республика 789 6
Россия - Сибирь 1579 6
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1199 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 143
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 67
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 60
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 55
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 45
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 42
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 41
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 38
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 33
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 25
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 22
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 19
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 19
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 624 18
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 17
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 16
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 16
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 15
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 14
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 12
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 10
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 2689 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 9
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 8
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 8
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 8
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 8
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 8
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 1664 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 7
Логистика сбытовая - Сбыт 483 6
Экспорт - Экспортные операции 1024 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Доставка 2278 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 18
Коммерсантъ - Издательский дом 888 11
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 10
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 8
FT - Financial Times 1118 5
Forbes - Форбс 591 4
TAdviser - Центр выбора технологий 243 4
Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
91Mobiles 590 2
CNews TV 524 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 2
Известия ИД 307 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 20 1
23ABC News 152 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 90 1
Россия 24 - телеканал 98 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 170 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 135 1
Фонтанка 26 1
Интерфакс Украина 12 1
Times 500 1
N+1 - Издание 121 1
РИА Новости 766 1
Прайм - Агентство экономической информации 694 1
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа 16 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Vogue 18 1
Marie Claire 8 1
Пятый канал - Телеканал 51 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 50 1
Wikipedia - Википедия 413 1
The Bell - Издание 36 1
Ведомости 375 1
Bloomberg 1009 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 24
IDC - International Data Corporation 4671 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 10
Gartner - Гартнер 3301 8
500 Startups 4742 7
Медиалогия 48 2
S&P 500 226 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
Wainhouse Research 38 1
Forbes Global 2000 32 1
Moody's Investors Service 135 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 41 1
Fortune Global 100 138 1
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 16 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 150 1
BCG - Boston Consulting Group 85 1
Vanson Bourne 48 1
IDC Russia - IDC Россия 161 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
IHS Markit 21 1
CNews Инновация года - награда 41 1
Microsoft Security Intelligence Report 14 1
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Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 7499 22
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 7
Финансовый университет при Правительстве РФ 106 4
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 4
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 38 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 3
РАН - Российская академия наук 1397 3
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 93 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 3
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 25 2
ТГУ - Томский государственный университет 92 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений 82 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 12 2
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 20 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 89 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 2
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 15 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 47 1
Softline Education - Академия АйТи 55 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 55 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - "Керосинка" 39 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 7 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 12 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 100 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 29 1
Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 125 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 22 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 24 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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