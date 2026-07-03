Роснефть НК - нефтяная компания

Лицом к Западу. «Роснефть» срочно понадобились специалисты по SAP – импортозамещаться желания нет Обрати внимание – сделано в Германии Российской компании «Роснефть» понадобились специалисты по программному обеспечению немецкой компании SAP, одного

«Атол» поставила свыше 1 тыс. касс самообслуживания для АЗК «Роснефти» в более чем 30 регионах России «Роснефть» реализует проект по оснащению собственных автозаправочных комплексов (АЗК) устройст

Бывший топ-менеджер МТС и «Роснефти» возглавил российского «убийцу» Zoom нефтяной сфере. В 2006-2012 гг. он работал компании «ТНК-BP», а затем – в поглотившей ее компании «Роснефть». В том числе Дмитриев возглавлял «Рязанский НПЗ» и совместное предприятие «Роснефти

Microsoft отключила от уже оплаченных критически важных сервисов индийскую компанию, частично принадлежащую «Роснефти» доступа к важнейшей цифровой инфраструктуре. Microsoft Microsoft создала угрозу энергобезопасности Индии, отключив крупную нефтегазовую компанию от своих сервисов 49,13% в Nayara Energy принадлежат «Роснефти». Возможно негативное влияние на энергосистему Индии В своем заявлении представители Nayara Energyа указали, что ситуация вызывает у них опасения по поводу последствий для энергосистем

Российские нефтяники создали математическую геомагнитную модель с одним из самых высоких разрешений в мире еомагнитные данные с детализацией 38 км, что является одним из наиболее высоких разрешений в мире. «Роснефть» В России впервые создали геомагнитную модель с одним из наиболее высоких разрешений

«Роснефть» создала собственную цифровую платформу. В нее входят все ИТ-сервисы нефтегазовой компании Внедрение цифровой платформы «Роснефть» представила собственную единую цифровую платформу ЕЦПК, которая объединит все ИТ-се

АТОЛ поставил кассы самообслуживания для АЗК «Роснефти» «Роснефть» приобрела более 150 касс самообслуживания АТОЛ для своих автозаправочных комплексов

«Роснефть» создала своего оператора сотовой связи сотрудников компании защищенной мобильной связью с расширенной зоной покрытия. Информацию об этом «Роснефть» опубликовала на своем сайте. Решение было апробировано в суровых условиях Крайнего

Предприятие «Росэлектроники» поставило системы хранения данных на объекты «Роснефти» осэлектроника» госкорпорации «Ростех») поставила системы хранения данных для оснащения объектов НК «Роснефть» в Красноярске, Нефтеюганске, Уфе, Ижевске и Отрадном. Оборудование позволит обеспеч

«Мерлион» заплатит 80 миллионов из-за бегства из России VMware и проблем ИТ-«дочки» «Роснефти» ow 1, открытого в 2015 г. на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Зеленоград». На данный момент ООО «Айэмти» на 100% принадлежит «Сибирской интернет компании» («Сибинтек»), подконтрольной «Роснефти». Фото: © Piter2121 / Фотобанк Фотодженика Структура «Софтлайна» выиграл в суде по иску к «Мерлиону» из-за сертификатов VMware Проблемы во взаимоотношениях контрагентов начались после

«Роснефть» переходит на отечественный Linux и присматривается к российским процессорам AstraLinux для «Роснефти» Как стало известно CNews, «Роснефть» начала адаптацию своего специализированного ПО под Linux, а также провела экспериме

«Росэлектроника» поставила защищенные видеокамеры на буровые установки «Роснефти» ил оборудование видеонаблюдения для оснащения буровых установок «РН-Бурение», дочерней компании НК «Роснефть». Аппаратура предназначена для дистанционного контроля объектов в химически агрессив

«Роснефть» потребовала у властей льготы для ИТ-подразделений промышленных компаний Расширение ИТ-льгот Председатель совета директоров компании «Роснефть» Игорь Сечин в мае 2022 г. направил премьер-министру Правительства России Михаилу Ми

«ТЭК-торг» и НК «Роснефть» выпустили вторую версию мобильного приложения «Закупки Роснефть» Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-торг» и НК «Роснефть» сообщили о завершении работы над второй версией мобильного приложения «Закупки Р

ТТК предоставил сервисы связи предприятиям «Роснефти» по строительству каналов связи для нужд ИК «Сибинтек», которая является единым ИТ интегратором НК «Роснефть». На базе цифровых каналов связи компании «Транстелеком» создана сетевая инфраструкт

«Роснефть» обеспечила ноутбуками ICL с ОС Astra Linux многодетные семьи Красноярского края ках соглашения о сотрудничестве, которое администрация Красноярского края в 2018 г. заключила с НК «Роснефть». Помимо аспектов, связанных с основной деятельностью корпорации, документ подразуме

НК «Роснефть» и «ТЭК-Торг» разработали мобильное приложение для оперативной работы с закупочными процедурами компании НК «Роснефть» и оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг» реализовали новый совместный

«Роснефть» проведет серию соревнований для талантливых программистов нного решения для выполнения операции, связанной с текущей производственной деятельностью компании «Роснефть». Финальным мероприятием ИТ-марафона «Роснефти» станет международный хакатон Rosneft

Сервис «Яндекс.Заправки» начнет работать на 3 тысячах станций «Роснефти» и» и ТНК, на которых можно будет заправляться с помощью приложений «Яндекса», не выходя из машины. «Роснефть» первой из ведущих топливных компаний страны начнет использовать технологии «Яндекс.

«Роснефть» получила полный контроль над ИТ-«дочкой» «Юкоса» Полный контроль над «Сибинтеком» Компания «Роснефть» стала стопроцентной хозяйкой ИТ-интегратора «Сибинтек», в котором до недавнего врем

«Роснефть-лояльность» переехала в облако Cloud4Y Cloud4Y объявила о том, что «Роснефть-лояльность» перенесла свою ИТ-инфраструктуру на облачную платформу Cloud4Y. «Росн

«Элекснет» установил терминалы на заправках «Роснефть» и ВР ГК «Элекснет» объявила об установке платежных терминалов на сети заправок «Роснефть» и ВР на территории Москвы и Московской области. На сегодняшний день платежные терминалы ГК «Элекснет» установлены на 204 заправках Роснефть и на 91 заправке ВР в Москве и облас

«Роснефть» закупает ПО Microsoft на 630 миллионов Сотни миллионов на Microsoft Российская государственная нефтегазовая компания «Роснефть» выделила 628,3 млн руб. на приобретение прав использования ПО Microsoft. Эта сумма

Хозяева МТС помирились с Сечиным «Роснефть» договорилась с АФК «Система» Подконтрольная государству компания «Роснефть»

Владельцы МТС пошли войной на Игоря Сечина и «Роснефть» в Арбитражный суд Москвы против подконтрольной государству и возглавляемой Игорем Сечиным компании «Роснефть» и ее «дочки» «Башнефть». Сумма заявленных исковых требований составляет 330,5 млрд

С хозяев МТС потребовали 132 миллиарда Новый иск от «Роснефти» к АФК «Система» «Роснефть» и подконтрольная ей компания «Башнефть» подали иски к АФК «Система» и ее «дочке» «С

«Дочка» «Роснефти» купила себе ЦОД ривается договоренностью с американским производителем техники General Electric.В настоящий момент «Роснефть» разрабатывает так называемую стратегию-2022, которая предусматривает внедрение цифр

Хозяева МТС объявили второй дефолт за два месяца е связано с арестом активов корпорации, наложенных судом по иску государственной нефтяной компании «Роснефть» (компанию возглавляет Игорь Сечин). Причина проблем АФК «Система» Проблемы АФК «Сис

«Роснефть» отсудила 136 миллиардов у хозяев МТС. Это четверть стоимости оператора битражный суд Башкортостана частично удовлетворил иск подконтрольной государству нефтяной компании «Роснефть» к АФК «Система». «Роснефть» хотела взыскать с АФК «Система» убытков на сумму

General Electric и «Роснефть» создали СП для разработки цифровых технологий в России General Electric и ИК «Сибинтек» (группа «Роснефть») подписали соглашение о создании совместного предприятия для разработки в России пе

«Дочка» «Роснефти» управляет локальными нормативными документами с помощью Directum Продолжается развитие системы на базе Directum в дочерних обществах НК «Роснефть». Для компании «Роспан Интернешнл» разработано специальное решение по управлению лок

Дисплеи Samsung установлены в сетях АЗС «Роснефть», «Лукойл» и BP спешном развитии проекта рекламно-информационного оснащения крупных федеральных сетей АЗС. Как рассказали CNews в компании, в рамках проекта, реализованного компанией Logic Media, кассовые зоны в АЗС Роснефть, Лукойл и BP были оборудованы удобными информационными дисплеями, которые снабжают покупателей актуальной информацией и помогают компаниям эффективно продвигать свои товары с помощью в

Предприятия Роснефти и Газпрома выбрали связь МТС фтегазовой отрасли в Тюменской области. Как рассказали CNews в компании, МТС продолжит оказывать услуги связи «РН-Няганьнефтегаз» (ХМАО) и «Тюменнефтегаз» (юг Тюменской области), входящим в компанию «Роснефть», а также Новоуренгойскому газохимическому комплексу (ЯНАО), относящемуся к структуре «Газпрома».В компании «РН-Няганьнефтегаз» МТС обеспечила голосовой связью, мобильным интернетом и

Cognitive Technologies и ТЭК-Торг реализовали функционал электронного договора для НК «Роснефть» на электронной торговой площадке (ЭТП) «ТЭК-Торг», позволяющий одному из ее основных клиентов, НК «Роснефть», заключать договоры в электронной форме. Как рассказали CNews в компании, одной из

МТС объединил автозаправочные комплексы Роснефти на Кубани в единую сеть МТС сообщил о реализации проекта по созданию виртуальной частной сети для автозаправочных комплексов компании Роснефть на территории Краснодарского края. Как рассказали CNews в компании, в рамках выигранного тендера МТС объединил 101 заправочный комплекс компании в единую корпоративную сеть при помощи

Cognitive Technologies автоматизировала закупочные процедуры дочерних предприятий «Роснефти» объявила о завершении очередного цикла проекта по автоматизации торгово-закупочных процедур для НК «Роснефть» на ЭТП ЗАО «ТЭК-Торг». Об этом CNews сообщили в Cognitive Technologies. «Основная з

«Роснефть» закупается ПО на 350 млн — выше начальной цены торгов Торги на повышение «Роснефть» подвела итоги своего тендера на приобретение прав использования ПО Microsoft в рамк

«АКС-Академия» представила решение по управлению локальной нормативной документацией на базе Docsvision для «дочек» НК «Роснефть» Компания «АКС-Академия» на вебинаре для специалистов по НОБ дочерних обществ НК «Роснефть» рассказала о решении по автоматизации управления локальными нормативными документам

«Роснефть» передала управление своими ИТ-активами на сторону О «РН-информ» — ИТ-дочки «Роснефти». Соответствующее решение размещено на сайте ФАС.Таким образом, «Роснефть» выводит ИТ-активы из-под своего единоличного управления, передавая их не полностью