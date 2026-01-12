Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188554
ИКТ 14598
Организации 11300
Ведомства 1495
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26532
Персоны 81566
География 2996
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 877

РАН ИПУ Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук

РАН ИПУ - Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук

СОБЫТИЯ


12.01.2026 Компания «Думейт» представила новый алгоритм выявления ИИ текста в научных работах 1
25.11.2025 «Философт» рассказала о последнем обновлении платформы «Мажордом» 1
17.07.2025 В НИТУ МИСИС открылась магистратура «Разработка ИИ-систем (R&D)» 1
04.06.2025 АО «Сетевая компания» внедряет искусственный интеллект для повышения эффективности электроснабжения и работы с клиентами. 1
22.08.2024 «МТС Exolve» создала робота-диспетчера 1
02.03.2023 На рынке электроэнергетики появилось УСПД с интегрированным СКЗИ 1
16.12.2022 Названы самые успешные агротех-стартапы 1
24.08.2020 Росстандарт утвердил базовые стандарты интернета вещей 1
29.05.2018 Эксперты InfoWatch рассказали об идентификации сотрудников по клавиатурному почерку 1
15.03.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2016» 1
29.02.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2016» 1
05.04.2011 Опубликован список ПО, которое должно быть создано внутри России 1
05.04.2011 Путин утвердил национальную программную платформу 1
18.01.2010 Умер человек-легенда российских СУБД 1
06.10.2009 В Сарове проводится семинар по суперкомпьютерным вычислениям 1
02.10.2009 В Сарове ученые обсудят вопросы супервычислений и математического моделирования 1
29.04.2009 "Высокие технологии XXI века": итоги юбилейного форума 1
01.12.2008 Суперкомпьютер на базе Sun займется оптимизацией управления 4
30.01.2007 ИПУ им. В.А.Трапезникова РАН выбирает ИТ-поставщика 3
13.03.2006 Осенью состоится конференция "Параллельные вычисления и задачи управления" 3
02.03.2006 Осенью состоится конференция "Параллельные вычисления и задачи управления" 3
27.02.2006 Осенью состоится конференция "Параллельные вычисления и задачи управления" 3
13.03.2003 Сигнальные процессоры: от медицины до оборонки 1

Публикаций - 23, упоминаний - 34

РАН ИПУ и организации, системы, технологии, персоны:

Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 2
InfoWatch - Инфовотч 1093 2
9042 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 437 2
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 165 2
АйТи 1440 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 258 2
Газинформсервис - ГИС 418 2
Телеком-защита 53 2
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 51 2
Росатом - НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля - Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 30 2
Ростелеком 10358 1
Ростех - Автоматика Концерн 1746 1
Broadcom - VMware 2502 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5296 1
МегаФон 9962 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3310 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14357 1
Intel Corporation 12556 1
Информзащита 859 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 98 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 510 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 198 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 1
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 1
AMD Xilinx 97 1
Ланит Интеграция 213 1
TI - Texas Instruments Incorporated 826 1
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 17 1
Уралхим - АгроСигнал 8 1
Ростех - Сириус НПП концерн 30 1
РСК ГК - СКИФ 24 1
НСТП - Национальная Суперкомпьютерная Технологическая Платформа 21 1
Скан Инжиниринг Телеком 3 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 175 1
Информтрансгаз 1 1
НЭК - Национальная энергетическая компания - НЭК.ТЕХ - Нартис НТЦ завод - Юнител инжиниринг - НТЗМК - Энхим - ИНКОТНРОЛ - РТК-Электро-М - ЛЗВО 26 1
FlySeeAgro - Летай и смотри агро 2 1
Газпром нефть 673 3
Газпром ПАО 1422 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 293 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 318 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 2
Роснефть НК - нефтяная компания 530 2
Татнефть 239 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 355 2
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 69 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 207 2
Газпром трансгаз 154 2
Сибур Холдинг - Сибур Химпром 24 2
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 2
Русэнергосбыт 10 2
Энергосетьпроект Институт 4 2
Сибур Холдинг - НИПИГАЗ - НИПИгазпереработка 15 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 658 2
EDC Group - Eurasia Drilling Company Ltd - Евразия Менеджмент - Буровая компания Евразия, БКЕ - Лукойл-бурение 8 2
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 28 2
РЖД - Российские железные дороги 2009 1
РВК - Российская венчурная компания 557 1
Русагро Группа Компаний 341 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 507 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 566 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 100 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 171 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 141 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 133 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 106 1
Спектр Групп 4 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 461 1
Северная сбытовая компания - Вологдаэнергосбыт - Вологодская сбытовая компания 6 1
Таврос - Башкирская мясная компания - Уральская мясная компания 11 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 225 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 74 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12921 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2821 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3260 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 356 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 87 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6314 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3385 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3473 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 371 1
РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 36 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 42 1
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 1
Правительство Москвы - ДепТЭХ Москвы - Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы 11 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2738 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
Знание - Российское общество 7 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
РНТОРЭС имени А.С. Попова - Российское НТОРЭС имени А.С. Попова - Российское научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи имени А.С. Попова 2 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
АТУ - Ассоциация технических университетов - Technical Universities Association 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73501 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57450 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13329 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31854 4
Parallel Computing - Параллельные вычисления - Parallel processing - Параллельная обработка - Data intensive processing 47 4
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1722 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5947 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13369 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4570 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7304 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18385 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9391 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1135 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12023 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8182 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 986 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4149 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1217 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25555 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5281 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10133 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6167 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21806 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 949 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17139 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1446 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9869 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 335 1
Linux OS 10949 1
Intel x86 - архитектура процессора 1987 1
Microsoft Windows 16373 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1009 1
Microsoft Windows XP 2421 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1398 1
InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 19 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1902 1
Stafory - робот Вера 355 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 293 1
InfoWatch Prediction - UEBA (User and Entity Behavior Analytics) 14 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 939 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 124 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 168 1
Microsoft Office 2003 123 1
Oracle - Sun Solaris OS - Solaris Operating Environment - SunOS 200 1
Oracle StorageTek 85 1
Oracle - Sun Fire 113 1
Oracle - Sun Ray 31 1
МТС Exolve 125 1
YIT - Диспетчер 24 8 1
Cognitive Technologies - Ника СУБД 5 1
Apple iOS 8278 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 1
Бочаров Олег 28 3
Михайлова Стелла 7 2
Новиков Евгений 47 2
Овчинников Сергей 49 2
Чернов Антон 23 2
Кравченко Константин 99 2
Суслов Андрей 12 2
Козлов Михаил 175 2
Мельник Антон 6 2
Наумов Дмитрий 14 2
Гуревич Дмитрий 15 2
Сотников Дмитрий 5 2
Подгорнов Сергей 4 2
Харламов Дмитрий 7 2
Миронов Павел 6 2
Беспалов Алексей 7 2
Каримов Руслан 42 2
Полещук Александр 8 2
Бартенева Мария 32 2
Алтунин Александр 2 2
Арендарчук Александр 2 2
Овсянников Александр 5 2
Щеканов Александр 8 2
Гревцев Владимир 22 2
Петров Владимир 19 2
Кукшев Вячеслав 13 2
Цветков Юрий 9 2
Кудрявцев Андрей 14 2
Подольская Екатерина 9 2
Смоляров Дмитрий 10 2
Любимов Игорь 6 2
Нейман Игорь 6 2
Табаков Сергей 2 2
Лачугин Сергей 2 2
Горожанкин Павел 4 2
Илюшин Павел 3 2
Софронов Иван 2 2
Федоренко Юрий 2 2
Паничкина Светлана 2 2
Аскаров Айдар 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 157560 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45891 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53501 3
Россия - СЗФО - Вологодская область 748 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 172 2
Европа 24654 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18678 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8160 1
Индия - Bharat 5709 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4298 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1824 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 621 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2679 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 267 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3397 1
Бразилия - Федеративная Республика 2454 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 953 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2122 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2074 1
Германия - Бавария - Мюнхен 479 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1183 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 553 1
Китай - Пекин - Beijing 1053 1
Южная Корея - Сеул 371 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1053 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 282 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1343 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 3
Английский язык 6880 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 3
Энергетика - Energy - Energetically 5528 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 3
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1004 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6261 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3782 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1357 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5884 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8142 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10361 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5313 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1685 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15186 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 864 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6130 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1123 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8400 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 3
РАН - Российская академия наук 2020 11
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 672 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1648 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 203 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 169 2
РАН ИБРАЭ - Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук 16 2
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 17 2
Росатом - Наука и инновации АО - ФЭИ ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского - Государственный научный центр Российской Федерации 16 2
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 69 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1102 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 75 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 262 1
РАН ОИВТ - Объединенный институт высоких температур Российской академии наук 19 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - НИИ КС имени А.А. Максимова - НИИ космических систем имени А.А. Максимова 3 1
ПСТГУ - Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет - Православный Свято-Тихоновский богословский институт 2 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 54 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 40 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 365 1
Высокие технологии XXI века 78 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411988, в очереди разбора - 730386.
Создано именных указателей - 188554.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще