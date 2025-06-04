АО «Сетевая компания» внедряет искусственный интеллект для повышения эффективности электроснабжения и работы с клиентами.

За годы существования АО «Сетевая компания» накопила большое количество данных. Для их обработки и анализа с помощью технологий искусственного интеллекта был создан аналитический центр, где за год внедрили восемь проектов, включая ML-модели для диагностики трансформаторов, прогнозирования потерь электрической энергии, обработки обращений и распознавания речи. Это позволило повысить надежность, эффективность и удобство работы как для клиентов, так и для сотрудников. Об этом CNews сообщили представители АО «Сетевая компания».

Один из ключевых проектов компании направлен на создание аналитической платформы для глубокого анализа потребления электроэнергии и точного прогнозирования объема потерь электрической энергии, что позволяет: снизить коммерческие потери; поддерживать финансовую стабильность компании (за счет точного прогнозирования доходов и расходов); определять потребность в ресурсах и с помощью технических и организационно-технических мероприятий, воздействовать на них.

Прогнозирование объема потерь электрической энергии реализовано с помощью машинного обучения (в частности, метода Decision Tree Regressor). В рамках работы модели система анализирует огромные массивы данных, включая сезонные факторы, мощность технологического присоединения и совокупность параметров, получаемых от интеллектуальных приборов учета (ИПУ), что позволяет прогнозировать величину потерь электрической энергии с точностью до 98%.

С целью снижения коммерческих потерь электрической энергии реализована модель, использующая данные от ИПУ, которые позволяют детально отслеживать потребление, однако несанкицонированные вмешательства в работу прибора учета, включая впаивание резисторов или использование радиоуправляемых реле, усложняют выявление нарушений, создавая необходимость в advanced-аналитике на базе ИИ. Таким образом разработанная модель помогает выявлять случаи безучетного потребления благодаря нейросетям, анализирующим графики потребления с точностью до 92%.

«В нашей компании за последние 10 лет потери электрической энергии снижены на 19,3%. Если говорить о таких показателях, как надежность электроснабжения, то за 10 лет длительность аварийных отключений в компании снизилась на 80,3%. Частота отключений наших потребителей снижена на 86%. Это все результат комплексной работы, включая и внедрение искусственного интеллекта, – отметил заместитель генерального директора по цифровой трансформации и ИТ Тимур Курбангалиев. – Сегодня мы активно обучаем новым технологиям наших сотрудников и ожидаем, что в ближайшие два года технологии искусственного интеллекта затронут все направления деятельности нашей компании».

Один из последних проектов – анализ диспетчерских переговоров – использует технологии распознавания речи и обработки данных для автоматической расшифровки и семантического анализа переговоров в реальном времени. Это ускоряет обработку аварийных ситуаций и снижает нагрузку на персонал.

Евгений Александров, заместитель начальника оперативно-диспетчерской службы: «Раньше оценка переговоров занимала столько же времени, сколько длился сам разговор. Сейчас ИИ анализирует речь за секунды, выявляя ошибки и подсказывая диспетчерам нужные инструкции. В будущем система сможет предсказывать аварии на основе исторических данных».

Оба проекта – часть стратегии компании по цифровизации. В течение полугода планируется внедрить еще три новых проекта, которые сейчас находятся в стадии разработки. Это проекты, связанные с использования средств индивидуальной защиты на предприятиях, подбором аналогов для капитального строительства и формированием ответов на обращение потребителей.