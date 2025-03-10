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Индексная книга (каталог) CNews*
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Александров Евгений


10.03.2025 В России создали отечественный прототип полевого транзистора из материала, альтернативного чистому кремнию 1
04.10.2024 Правительство поможет грантами арендаторам мощных суперкомпьютеров 1
21.11.2014 «ЭТП Газпромбанка» и «Ассоциация заказчиков и поставщиков» договорились о сотрудничестве 1
14.07.2003 Климат-контроль: дожди по вызову? 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Александров Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12849 1
SafeTech - СэйфТек 92 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 87 1
Yandex - Яндекс 7473 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 387 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7407 1
ГПБ - Газпромбанк 1090 1
Газпром ПАО 1347 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 48 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4560 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 33 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43514 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52293 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 104 1
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 133 1
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Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4030 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2773 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16456 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1587 1
Физика - Physics - область естествознания 2658 1
Физика - Градус Цельсия 288 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1815 1
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СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 120 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 606 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 1
РАН - Российская академия наук 1889 1
СПХФУ ФГБОУ ВО - Санкт-Петербургский Государственный химико-фармацевтический университет 3 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345460, в очереди разбора - 764764.
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