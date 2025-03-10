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Александров Евгений
Александров Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12849 1
|SafeTech - СэйфТек 92 1
|МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 87 1
|Yandex - Яндекс 7473 1
|Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
|WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 1
|Nebius N.V. - Nebius Group 17 1
|Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
|Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
|РСК Торнадо - RSC Tornado 143 1
|Чередниченко Вячеслав 1 1
|Эйдельман Евгений 1 1
|Эндельман Евгений 1 1
|Кузнецов Александр 123 1
|Бухановский Александр 15 1
|Путин Владимир 3202 1
|Шадаев Максут 1018 1
|Стругацкие (братья) 32 1
|Шалманов Сергей 201 1
|Черногоров Андрей 65 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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