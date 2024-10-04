Разделы

Бизнес Законодательство Цифровизация Электроника Техника
|

Правительство поможет грантами арендаторам мощных суперкомпьютеров

Для стимулирования спроса и строительства высокопроизводительных компьютеров, способных выполнять сложные вычислительные задачи, Минцифры будет выдавать гранты компаниям, арендующим такие суперкомпьютеры. К 2030 г. их мощность в России должна увеличиться минимум в 10 раз.

Гранты на сверхсложные задачи

Минцифры планирует выдавать гранты на использование мощностей суперкомпьютеров. О таком заявлении главы министерства Максута Шадаева на заседании ИT-комитета Госдумы сообщил «Коммерсант».

«Когда мы выделяем гранты на внедрение современных решений, внутри них будет возможность в том числе заказывать услуги по специализированным вычислениям у специализированных провайдеров», — сказал Шадаев.

Суперкомпьютер — это высокопроизводительная вычислительная система. Их создают для решения сверхсложных задач, которые невозможно решить на обычной технике. Выдача грантов будет стимулировать спрос на специализированные вычисления и строительство суперкомпьютеров, оснащенных графическими процессорами (GPU) для обучения ИИ.

neb700.jpg

Nebius
Суперкомпьютеры арендуют для специализированных задач, например, для проектирования сложных техпроцессов или обучения ИИ

По словам источника издания, гранты начнут предоставлять с 2025 г. Это должно помочь компаниям, которые внедряют «передовые решения», и «снять с них часть рисков, которые они несут, занимаясь инновациями».

Кому нужна такая поддержка

Гранты на использование мощностей суперкомпьютеров будут наиболее востребованными у научных лабораторий, считает заведующий лабораторией молекулярного моделирования Центра компетенций НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» МГТУ им. Н. Э. Баумана Евгений Александров.

Гендиректор SafeTech Lab Александр Санин отметил, что бизнесу вычислительные супермощности нужны в некоторых специфических областях, например, в проектировании и вычислении сложных техпроцессов.

«Мы видим рост спроса на виртуальную инфраструктуру с GPU-ускорителями для обучения и инференса моделей искусственного интеллекта», — отметил директор по новым облачным продуктам МТС Web Services Алексей Кузнецов.

Для минимальных проектов в области ИИ, по данным директора Института прикладных компьютерных наук ИТМО Антона Кузнецова, требуются видеокарты на сумму от 30 млн руб. «Позволить себе в одиночку такие расходы маленькие компании зачастую не в состоянии, хотя именно они нуждаются во внедрении современных решений для быстрого роста», — полагает Кузнецов.

У кого в России есть суперкомпьютеры

Как писал CNews в ноябре 2023 г, в рейтинге 500 самых мощных суперкомпьютеров мира на тот момент из отечественных значились три, находящихся в собственности «Яндекса» («Червоненкис» , «Галушкин» и «Ляпунов» ); «Кристофари» и «Кристофари Нео» от Сбербанка; «Ломоносов 2» (от МГУ), MTS Grom (от МТС).

Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в конце февраля 2024 г. поручил увеличить минимум в 10 раз мощность отечественных суперкомпьютеров к 2030 г.

Что ждут пользователи от российской системы ВКС?
Импортонезависимость

Чтобы добиться кратного увеличения Государство собирается также возмещать компаниям, которые будут строить суперкомпьютеры для обучения ИИ, затраты на их техническое присоединение к электросетям.

«Суперкомпьютеры вроде "Ломоносова" (в МГУ) загружены на 100%», — сказал Александров. Он считает, что новая грантовая поддержка позволит на порядок увеличить спрос на вычислительные мощности. В России, например, по его словам, из-за недостатка доступных мощностей для проектирования сложных изделий не реализован спрос на изделия из полимеров и композитов на пять млрд руб. в год.

В Исследовательском центре в сфере ИИ при Университете ИТМО даже при наличии двух собственных новых суперкомпьютерных систем с GPU спрос на задачи обучения фундаментальных моделей примерно в два раза превышает возможности, подтвердил директор факультета трансляционных информационных технологий ИТМО Александр Бухановский.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ангстрем» запустит массовое производство чипов в пластиковом корпусе

Cisco прекращает поддержку популярного протокола интернета вещей LoRaWAN

В России создали водный беспилотник для мониторинга водоемов

Конференции

Low-code и No-code 2024

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Самые популярные медиаплееры и ТВ-приставки: хиты продаж

Обзор флагманских моделей бытовых кондиционеров Daichi, Midea и Kentatsu

Показать еще

Наука

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: