Правительство поможет грантами арендаторам мощных суперкомпьютеров

Для стимулирования спроса и строительства высокопроизводительных компьютеров, способных выполнять сложные вычислительные задачи, Минцифры будет выдавать гранты компаниям, арендующим такие суперкомпьютеры. К 2030 г. их мощность в России должна увеличиться минимум в 10 раз.



Гранты на сверхсложные задачи

Минцифры планирует выдавать гранты на использование мощностей суперкомпьютеров. О таком заявлении главы министерства Максута Шадаева на заседании ИT-комитета Госдумы сообщил «Коммерсант».

«Когда мы выделяем гранты на внедрение современных решений, внутри них будет возможность в том числе заказывать услуги по специализированным вычислениям у специализированных провайдеров», — сказал Шадаев.

Суперкомпьютер — это высокопроизводительная вычислительная система. Их создают для решения сверхсложных задач, которые невозможно решить на обычной технике. Выдача грантов будет стимулировать спрос на специализированные вычисления и строительство суперкомпьютеров, оснащенных графическими процессорами (GPU) для обучения ИИ.

Nebius Суперкомпьютеры арендуют для специализированных задач, например, для проектирования сложных техпроцессов или обучения ИИ

По словам источника издания, гранты начнут предоставлять с 2025 г. Это должно помочь компаниям, которые внедряют «передовые решения», и «снять с них часть рисков, которые они несут, занимаясь инновациями».

Кому нужна такая поддержка

Гранты на использование мощностей суперкомпьютеров будут наиболее востребованными у научных лабораторий, считает заведующий лабораторией молекулярного моделирования Центра компетенций НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» МГТУ им. Н. Э. Баумана Евгений Александров.

Гендиректор SafeTech Lab Александр Санин отметил, что бизнесу вычислительные супермощности нужны в некоторых специфических областях, например, в проектировании и вычислении сложных техпроцессов.

«Мы видим рост спроса на виртуальную инфраструктуру с GPU-ускорителями для обучения и инференса моделей искусственного интеллекта», — отметил директор по новым облачным продуктам МТС Web Services Алексей Кузнецов.

Для минимальных проектов в области ИИ, по данным директора Института прикладных компьютерных наук ИТМО Антона Кузнецова, требуются видеокарты на сумму от 30 млн руб. «Позволить себе в одиночку такие расходы маленькие компании зачастую не в состоянии, хотя именно они нуждаются во внедрении современных решений для быстрого роста», — полагает Кузнецов.

У кого в России есть суперкомпьютеры

Как писал CNews в ноябре 2023 г, в рейтинге 500 самых мощных суперкомпьютеров мира на тот момент из отечественных значились три, находящихся в собственности «Яндекса» («Червоненкис» , «Галушкин» и «Ляпунов» ); «Кристофари» и «Кристофари Нео» от Сбербанка; «Ломоносов 2» (от МГУ), MTS Grom (от МТС).

Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в конце февраля 2024 г. поручил увеличить минимум в 10 раз мощность отечественных суперкомпьютеров к 2030 г.

Чтобы добиться кратного увеличения Государство собирается также возмещать компаниям, которые будут строить суперкомпьютеры для обучения ИИ, затраты на их техническое присоединение к электросетям.

«Суперкомпьютеры вроде "Ломоносова" (в МГУ) загружены на 100%», — сказал Александров. Он считает, что новая грантовая поддержка позволит на порядок увеличить спрос на вычислительные мощности. В России, например, по его словам, из-за недостатка доступных мощностей для проектирования сложных изделий не реализован спрос на изделия из полимеров и композитов на пять млрд руб. в год.

В Исследовательском центре в сфере ИИ при Университете ИТМО даже при наличии двух собственных новых суперкомпьютерных систем с GPU спрос на задачи обучения фундаментальных моделей примерно в два раза превышает возможности, подтвердил директор факультета трансляционных информационных технологий ИТМО Александр Бухановский.