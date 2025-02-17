Получите все материалы CNews по ключевому слову
МГУ Ломоносов суперкомпьютер Ломоносов Чебышев МГУ 270
УПОМИНАНИЯ
МГУ Ломоносов и организации, системы, технологии, персоны:
|Кристофари Николай 6 4
|Медведев Дмитрий 1658 4
|Воеводин Владимир 19 4
|Рафаловский Давид 32 3
|Садовничий Виктор 62 3
|Абрамов Сергей 75 3
|Лилитко Евгений 4 3
|Леонов Алексей 96 2
|Горохов Александр 4 2
|Опанасенко Всеволод 135 2
|Шмелев Алексей 24 2
|Невшупов Сергей 4 2
|Мясникович Михаил 10 2
|Волгин Алексей 4 2
|Путин Владимир 3296 2
|Мишустин Михаил 710 2
|Чернышенко Дмитрий 574 2
|Ротенберг Игорь 37 2
|Нащекин Алексей 118 2
|Кулик Вадим 190 2
|Скоробогатова Ольга 56 2
|Костин Андрей 62 2
|Шипелов Андрей 23 2
|Райгородский Андрей 43 2
|Оселедец Иван 36 2
|Евтушенко Олег 144 1
|Соколова Ольга 25 1
|Воронцов Алексей 15 1
|Кореньков Владимир 9 1
|Подгайный Дмитрий 1 1
|Яковенко Елизавета 1 1
|Сысоев Андрей 2 1
|Баранова Екатерина 8 1
|Хабенский Константин 4 1
|Меликишвили Отари 6 1
|Агеев Сергей 5 1
|Галушкин Александр 2 1
|Червоненкис Алексей 1 1
|Ляпунов Алексей 1 1
|Кириенко Сергей 149 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2067 2
|РИА Новости 962 1
|China Daily 69 1
|NYT - The New York Times 1080 1
|CRN 47 1
|DatacenterDynamics 5 1
|Российская газета 274 1
|Forbes - Форбс 887 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1049 1
