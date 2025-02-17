Разделы

Обмен данными, экспорт российского ПО и языковые модели: что еще обсуждали на Data Fusion 1
17.02.2025 Приглашаем на GLOBAL TECH FORUM | ЦИФРОВИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 1
04.10.2024 Правительство поможет грантами арендаторам мощных суперкомпьютеров 1
20.09.2024 КИБЕРТЕХ 2024: Форум по кибербезопасности государства 1
24.07.2024 Приглашаем принять участие в масштабном мероприятии GLOBAL TECH FORUM | ЦИФРОВИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 1
08.07.2024 ВМК МГУ выпустил специалистов по искусственному интеллекту 1
17.04.2024 В трансграничных расчетах России с другими странами обсуждается использование цифрового рубля 3
04.04.2024 Победителей премии Data Fusion Awards назовут 18 апреля 1
16.11.2023 Выходцы из «Яндекса» создали сверхмощный суперкомпьютер, который моментально взлетел в самый верх всемирного рейтинга Top500 2
16.06.2023 Москва и РЖД будут вместе развивать технологии квантовых коммуникаций 1
25.01.2023 Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о суперкомпьютерах 2
30.05.2022 В мировом топе суперкомпьютерных держав Россия поднялась с десятого на восьмое место 2
19.12.2021 Для чего сейчас используют суперкомпьютеры 1
16.11.2021 Россия внезапно ворвалась в мировой топ самых мощных суперкомпьютеров 2
11.11.2021 Сбербанк запустил самый мощный в России суперкомпьютер 2
23.06.2020 Суперкомпьютер на процессорах ARM впервые в истории стал самым быстрым на Земле 2
14.02.2020 Андрей Сысоев, Lenovo: К чему приведет рынок гонка высокопроизводительных вычислений 1
30.12.2019 Российский бизнес встал в очередь за суперкомпьютером 1
19.11.2019 Число российских суперкомпьютеров в мировом Топ-500 выросло впервые за 5 лет 1
08.11.2019 Сбербанк создал самый мощный суперкомпьютер в России 4
04.09.2019 Между Москвой и Питером вот-вот поедут беспилотные грузовики 1
26.11.2018 Inline Technologies построила ИКТ-инфраструктуру для суперкомпьютера Росгидромета 1
23.11.2018 В России создан «уникальный мобильный суперкомпьютер». Что в нем особенного? 1
14.11.2018 Новый российский суперкомпьютер займется проектированием оружия 1
14.11.2018 «Т-Платформы» и «Инлайн технолоджис» обновили суперкомпьютер Росгидромета 1
01.11.2018 «Т-платформы» на полгода затянули 600-миллионный апгрейд мощнейшего суперкомпьютера России 3
28.09.2018 Европа вкладывает миллиард евро в суперкомпьютеры 1
23.07.2018 В России разработали «систему для создания суперкомпьютеров в домашних условиях» 1
03.04.2018 Российские суперкомпьютеры рванули вверх 4
03.04.2018 «Т-Платформы» сохранила лидерство в списке Tоп50 самых мощных систем России 1
15.03.2018 Для исследования Большого взрыва в России построили петафлопсный суперкомпьютер редкой архитектуры 3
15.11.2017 Суперкомпьютер российской сборки перепрыгнул с 80 на 29 место в глобальном рейтинге Top500 3
14.11.2017 Владельцы «Платона» купили у Нащекина разработчика ПО для слежки за дорогами 1
11.04.2017 «Время первых» — первый фильм, посчитанный на суперкомпьютере «Ломоносов» 1
07.04.2017 Визуальные эффекты фильма «Время первых» создавались с использованием системы V-Class от «Т-Платформ» 1
02.03.2017 «Т-Платформы» строят в Росгидромете суперкомпьютеры Сray 1
20.02.2017 Первый в мире экзафлопсный компьютер будет создан без процессоров и ОС из США 1
31.01.2017 У главного суперкомпьютера РАН появился шанс не вылететь из мирового Топ 500 1
15.12.2016 «Техносерв» с более выгодной заявкой не смог отобрать у «Т-платформ» контракт на апгрейд суперкомпьютера «Ломоносов» 2
23.11.2016 МГУ нашел 600 млн на апгрейд своего главного суперкомпьютера 2

Т-Платформы - T-Platforms 397 29
Intel Corporation 12420 13
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 9
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 8
Nvidia Corp 3649 8
IBM - International Business Machines Corp 9508 7
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 24 7
Yandex - Яндекс 8091 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13717 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3280 5
СНГС НПО - Союзнефтегазсервис Научно-Производственное Объединение 16 5
HPE - Hewlett Packard Enterprise 644 4
Dell EMC 5060 4
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 487 4
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 224 4
HP Inc. 5728 4
Lenovo Group 2324 3
AMD - Advanced Micro Devices 4393 3
Fujitsu 2055 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1483 3
Nvidia - Mellanox Technologies 91 3
Dell Technologies - Dell Computer 2145 3
Ростелеком 10106 3
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 31 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1201 2
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 77 2
Sugon - Dawning Information Industry Company 27 2
EuroHPC - Европейское совместное предприятие по развитию высокопроизводительных вычислений 4 2
Крок - Croc 1791 2
Microsoft Corporation 25046 2
НСТП - Национальная Суперкомпьютерная Технологическая Платформа 21 2
CAS SCCAS - Supercomputing in China - Суперкомпьютерный центр Китайской академии наук - Национальный научный центр проблем проектирования и производства параллельных вычислительных систем Китая 4 2
HTC Corporation 1501 2
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 67 2
Ростех - РТ-Инвест 57 2
Телематика Концерн - НТС - Национальные телематические системы 33 2
Телематические системы 55 2
Apple Inc 12427 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1697 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2934 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
CGF - студия визуальных эффект 8 2
БЭА Фонд - Бюро экономического анализа 10 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1153 2
Молния УНПП - Уфимское научно-производственное предприятие 6 1
Газпром ПАО 1385 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Tata Motors - Jaguar Cars 124 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
101Hotels.com 456 1
Microsoft - LinkedIn 671 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 31 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 975 1
РЖД - Российские железные дороги 1968 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 537 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 505 1
X5 Group - Перекрёсток 594 1
Царицын капитал 23 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 425 1
МГУ Научный парк - МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 22 1
Ritz-Carlton - Ритц-Карлтон 27 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 228 1
Северсталь ПАО - Severstal 540 1
Альфа-Банк 1825 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 524 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 265 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 189 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 61 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2091 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 4
Союзное государство России и Белоруссии 54 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1442 3
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4713 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 30 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5101 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1043 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1835 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 301 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2052 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 153 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1968 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1883 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 158 1
МИК - Московский инновационный кластер 152 1
Минобороны РФ - НЦУО РФ - Национальный центр управления обороной Российской Федерации 15 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 82 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 352 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 308 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 717 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 368 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 124 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1675 46
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 556 32
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21486 21
LINPACK - HPLinpack - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 150 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14355 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16533 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9692 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12679 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 8
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1197 8
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 245 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5611 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 6
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4015 6
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3423 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9883 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26571 5
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3223 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3708 5
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1761 5
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2750 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9961 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11914 4
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1408 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6506 4
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 924 4
Intel OPA - Intel Omni-Path Architecture - Высокопроизводительная коммуникационная архитектура 27 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16765 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1697 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3971 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8222 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 11
Sunway TaihuLight 18 8
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1375 7
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 164 7
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Суперкомпьютерная Программа - СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ - СуперКомпьютерная Инициатива Феникс 48 7
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 37 7
Nvidia Tesla GPU 183 6
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 142 6
Intel Xeon E 194 6
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 160 5
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 50 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3396 5
Linux OS 10625 4
Intel Xeon Phi 38 4
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 299 4
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 352 4
Nvidia Volta GV 31 3
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 21 3
Intel x86 - архитектура процессора 1948 3
Fujitsu Fugaku 11 3
U.S. Department of Energy - ORNL Frontier - суперкомпьютер 81 3
МТС GROM - суперкомпьютер 6 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 968 2
Google Dragonfly 32 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2840 2
Intel EE Lustre - Intel Enterprise Edition for Lustre - Intel Solutions for Lustre 33 2
Jureca - Суперкомпьютер 7 2
Nvidia Selene - суперкомпьютер 7 2
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 178 2
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 161 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 764 2
AMD EPYC Rome - серия серверных процессоров 63 2
Fujitsu A64FX 3 2
IBM Roadrunner 29 2
Nebius N.V. - Nebius Group 22 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5654 2
Apple iPhone 6 4863 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 134 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 538 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 915 1
Кристофари Николай 6 4
Медведев Дмитрий 1658 4
Воеводин Владимир 19 4
Рафаловский Давид 32 3
Садовничий Виктор 62 3
Абрамов Сергей 75 3
Лилитко Евгений 4 3
Леонов Алексей 96 2
Горохов Александр 4 2
Опанасенко Всеволод 135 2
Шмелев Алексей 24 2
Невшупов Сергей 4 2
Мясникович Михаил 10 2
Волгин Алексей 4 2
Путин Владимир 3296 2
Мишустин Михаил 710 2
Чернышенко Дмитрий 574 2
Ротенберг Игорь 37 2
Нащекин Алексей 118 2
Кулик Вадим 190 2
Скоробогатова Ольга 56 2
Костин Андрей 62 2
Шипелов Андрей 23 2
Райгородский Андрей 43 2
Оселедец Иван 36 2
Евтушенко Олег 144 1
Соколова Ольга 25 1
Воронцов Алексей 15 1
Кореньков Владимир 9 1
Подгайный Дмитрий 1 1
Яковенко Елизавета 1 1
Сысоев Андрей 2 1
Баранова Екатерина 8 1
Хабенский Константин 4 1
Меликишвили Отари 6 1
Агеев Сергей 5 1
Галушкин Александр 2 1
Червоненкис Алексей 1 1
Ляпунов Алексей 1 1
Кириенко Сергей 149 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 51
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 16
Германия - Федеративная Республика 12857 16
Япония 13434 9
Нидерланды 3587 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13479 6
Франция - Французская Республика 7941 6
Беларусь - Белоруссия 5942 6
Земля - планета Солнечной системы 10565 6
Европа 24508 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 5
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 171 5
Россия - СФО - Новосибирск 4546 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1209 4
Южная Корея - Республика 6791 3
Ирландия - Республика 1021 3
Канада 4953 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2517 3
Чехия - Чешская Республика 1327 3
Финляндия - Финляндская Республика 3641 3
Италия - Итальянская Республика 4408 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1768 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3012 3
США - Нью-Йорк 3140 3
Беларусь - Минск 665 3
Индия - Bharat 5607 2
Кипр - Республика 575 2
Казахстан - Республика 5729 2
Армения - Республика 2352 2
Украина 7733 2
Испания - Королевство 3746 2
Румыния 740 2
Греция - Греческая Республика 991 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 588 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 257 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3574 2
Бразилия - Федеративная Республика 2424 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 29
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 22
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6177 14
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5234 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 8
Физика - Physics - область естествознания 2778 7
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2138 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5860 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3242 4
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1634 4
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1891 4
Энергетика - Energy - Energetically 5392 4
Образование в России 2475 4
НКО - Некоммерческая организация 535 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8828 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4656 3
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3758 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3621 3
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 377 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5170 2
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1364 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5902 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7186 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4229 2
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 126 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4164 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 643 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 866 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6129 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7776 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1128 2
ИНТЦ - инновационный научно-технологический центр 29 2
VFX - Visual Effects - VFX-художник - дизайнер, специалист по визуальным спецэффектам 18 2
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 291 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1657 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3305 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1436 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2067 2
РИА Новости 962 1
China Daily 69 1
NYT - The New York Times 1080 1
CRN 47 1
DatacenterDynamics 5 1
Российская газета 274 1
Forbes - Форбс 887 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1049 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 138 15
IDC - International Data Corporation 4931 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1606 49
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 68 15
РАН - Российская академия наук 1970 12
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 9
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 277 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1052 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1212 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 329 2
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 47 2
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 33 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 383 2
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 52 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 131 1
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 17 1
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 17 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 103 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 183 1
SBU - Stony Brook University - State University of New York at Stony Brook - Университет штата Нью-Йорк в Стони-Бруке 20 1
SUNY - State University of New York - Университет штата Нью-Йорка 19 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 18 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 200 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 87 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 493 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 646 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 140 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 2
ПаВТ - Параллельные вычислительные технологии 10 2
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 28 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 606 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
Data Fusion Contest 10 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2107 1
