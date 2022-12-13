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Riken 理化学研究所 Rikagaku Kenkyūsho Rikagaku Kogyo Institute of Physical and Chemical Research Институт физико-химических исследований Японский институт физических и химических исследований
СОБЫТИЯ
|13.12.2022
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Главные научные достижения 2022 года для отрасли ИКТ: выбор CNews
ь коммерческий квантовый компьютер планируют компания Fujitsu и японский физико-химический институт RIKEN. Последний — не новичок в суперпроизводительном компьютинге, в его активе — «Фугаку», л
|27.11.2018
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«Рэйдикс» и Core Micro Systems внедрили мультипетабайтную СХД в центре вычислительных наук японского института RIKEN
«Рэйдикс» в партнерстве с Core Micro Systems реализовали проект СХД для центра вычислительных наук института RIKEN (Япония), состоящей из 11 кластеров высокой доступности, которые задействуют 6 512 дисков по 10 ТБ каждый. Система хранит данные высокопроизводительной вычислительной инфраструк
|06.04.2017
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«Рэйдикс» выиграла тендер на поставку СХД в японский исследовательский центр RIKEN
ером Core Micro Systems была признана победителем государственного тендера на поставку системы хранения данных для высокопроизводительных вычислений в японский институт физико-химических исследований RIKEN. Институт проводит изыскания во многих областях науки, среди которых - биология, медицина, химия, а также информатика и суперкомпьютеры (HPC). RIKEN финансируется правительством Яп
|13.03.2017
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Fujitsu создаст суперкомпьютер для исследований в области искусственного интеллекта
Fujitsu объявила о получении заказа от института физико-химических исследований RIKEN на создание системы глубинного обучения, которая станет одним из самых мощных суперкомп
|04.08.2000
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Японский НИИ Riken представил суперкомпьютер под управлением Linux
Японский научно-исследовательский институт Riken, специализирующийся на исследованиях в области физики и химии, представил кластерный параллельный суперкомпьютер, работающий под управлением ОС Linux. Создатели компьютера особо отмечают,
Riken и организации, системы, технологии, персоны:
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