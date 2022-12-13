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Riken 理化学研究所 Rikagaku Kenkyūsho Rikagaku Kogyo Institute of Physical and Chemical Research Институт физико-химических исследований Японский институт физических и химических исследований

Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований

СОБЫТИЯ


13.12.2022 Главные научные достижения 2022 года для отрасли ИКТ: выбор CNews

ь коммерческий квантовый компьютер планируют компания Fujitsu и японский физико-химический институт RIKEN. Последний — не новичок в суперпроизводительном компьютинге, в его активе — «Фугаку», л
27.11.2018 «Рэйдикс» и Core Micro Systems внедрили мультипетабайтную СХД в центре вычислительных наук японского института RIKEN

«Рэйдикс» в партнерстве с Core Micro Systems реализовали проект СХД для центра вычислительных наук института RIKEN (Япония), состоящей из 11 кластеров высокой доступности, которые задействуют 6 512 дисков по 10 ТБ каждый. Система хранит данные высокопроизводительной вычислительной инфраструк
06.04.2017 «Рэйдикс» выиграла тендер на поставку СХД в японский исследовательский центр RIKEN

ером Core Micro Systems была признана победителем государственного тендера на поставку системы хранения данных для высокопроизводительных вычислений в японский институт физико-химических исследований RIKEN. Институт проводит изыскания во многих областях науки, среди которых - биология, медицина, химия, а также информатика и суперкомпьютеры (HPC). RIKEN финансируется правительством Яп
13.03.2017 Fujitsu создаст суперкомпьютер для исследований в области искусственного интеллекта

Fujitsu объявила о получении заказа от института физико-химических исследований RIKEN на создание системы глубинного обучения, которая станет одним из самых мощных суперкомп
04.08.2000 Японский НИИ Riken представил суперкомпьютер под управлением Linux

Японский научно-исследовательский институт Riken, специализирующийся на исследованиях в области физики и химии, представил кластерный параллельный суперкомпьютер, работающий под управлением ОС Linux. Создатели компьютера особо отмечают,

Публикаций - 50, упоминаний - 71

Riken и организации, системы, технологии, персоны:

Fujitsu 2098 15
IBM - International Business Machines Corp 9677 7
Intel Corporation 12777 5
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 5
Microsoft Corporation 25695 4
AMD - Advanced Micro Devices 4623 3
Т-Платформы - T-Platforms 412 3
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 207 3
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  133 3
Core Micro Systems 3 3
Nvidia Corp 3947 3
HP Inc. 5872 2
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 2
Эйдос-Медицина - МЦ Эйдос 2 1
Ростелеком 10862 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 493 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1821 1
Broadcom - VMware 2594 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 723 1
Dell EMC 5170 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Amazon Inc - Amazon.com 3252 1
Yandex - Яндекс 9107 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3427 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15574 1
Lenovo Group 2427 1
Dell Technologies - Dell Computer 2207 1
HPE SGI - Silicon Graphics 390 1
Hitachi - Хитачи 1499 1
Xerox - The Haloid Company 1167 1
Red Hat 1376 1
Pantum - Пантум 76 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1084 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 562 1
Supermicro 134 1
AdvIntel - Advanced Intelligence 6 1
Google LLC 12605 1
AdAstra - АдАстра 17 1
EuroHPC - Европейское совместное предприятие по развитию высокопроизводительных вычислений 4 1
CSC - Corporation 72 1
NanduQ - Qiwi 1013 2
РЖД - Российские железные дороги 2083 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8750 1
Tesla Motors 454 1
Sequoia Capital 115 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  29 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 133 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 503 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
101Hotels.com 456 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1533 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2310 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13644 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3410 2
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 71 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3571 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1434 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2123 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 366 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3440 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1674 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1819 19
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22426 12
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 606 10
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1562 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10566 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33177 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16917 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8685 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15937 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64249 5
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 281 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21751 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12730 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28043 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61117 4
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 680 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3762 3
LINPACK - HPLinpack - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 150 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24161 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7593 3
Grid Computing - GRID-технологии - Грид-вычисления - Грид-технологии - Распределённые вычисления 125 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7343 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4988 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7794 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3751 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35766 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5142 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25223 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4886 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27162 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1829 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1246 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6186 2
Кольцевой резонатор - оптический резонатор, в котором свет распространяется по замкнутой траектории в одном направлении 68 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18219 2
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 380 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13165 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11461 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1242 2
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 182 2
Linux OS 11431 4
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1017 4
Fujitsu Fugaku 13 4
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 163 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1440 2
Apple iPhone 6 4861 2
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 173 2
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 62 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 38 2
Sunway TaihuLight 20 2
HPE Cray 11 2
SINET - The Science Information Network - Магистральная сеть для обмена научными данными между японскими университетами и научными центрами 2 2
Xerox Model A 1 1
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Аврора 19 1
ИКС - Yadro - Raidix HPC 6 1
ИКС - Yadro - Raidix Interstellar 3 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Фобос-Грунт - российская автоматическая межпланетная станция 44 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1038 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1670 1
Intel x86 - архитектура процессора 2138 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 570 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 93 1
Microsoft Windows 16798 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 1
Nvidia Tesla GPU 197 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2965 1
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 272 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 939 1
Ricoh StreamLine NX - Системы управления печатью 6 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 209 1
Red Hat Ceph Storage 125 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 187 1
Intel EE Lustre - Intel Enterprise Edition for Lustre - Intel Solutions for Lustre 33 1
Fujitsu Eternus - Серия СХД 76 1
Stafory - робот Вера 371 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 1
Microsoft Windows Server 2008 483 1
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 87 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 182 1
Wilczek Frank - Вильчек Фрэнк 6 1
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 61 1
Nilsson Anders - Нильссон Андерс 5 1
Волгин Алексей 4 1
Федоров Глеб 2 1
McHugh Jim - МакХью Джим 4 1
Nolan Christopher - Нолан Кристофер 5 1
Perry Rick - Перри Рик 4 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 389 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1029 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 366 1
Кириенко Владимир 148 1
Кириенко Сергей 149 1
Федоров Андрей 31 1
Кристофари Николай 6 1
Licklider Joseph - Ликлайдер Джозеф 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 674 1
Carlson Chester - Карлсон Честер 5 1
Астафьев Олег 3 1
Валеев Ленар 1 1
Япония 13760 45
Россия - РФ - Российская федерация 164683 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54465 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18966 9
Германия - Федеративная Республика 13155 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13762 5
Южная Корея - Республика 7014 4
Азия - Азиатский регион 5888 4
Европа 24907 3
Франция - Французская Республика 8139 3
Нидерланды 3725 3
Япония - Токио 1018 3
Япония - Канагава - Иокогама 77 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19384 2
Индия - Bharat 5839 2
Канада 5059 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 459 2
Мировой океан - World Ocean 528 2
США - Вашингтон штат 128 1
Тихий океан - Японские острова - Японский архипелаг - Кюсю 37 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4182 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3416 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2512 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3128 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Швеция - Королевство 3771 1
Финляндия - Финляндская Республика 3691 1
Америка - Американский регион 2204 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3442 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3644 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1074 1
США - Нью-Йорк 3174 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2596 1
Африка - Африканский регион 3631 1
Ближний Восток 3138 1
Италия - Итальянская Республика 4494 1
Бразилия - Федеративная Республика 2503 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1182 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14764 1
Турция - Турецкая республика 2592 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33406 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57173 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6661 8
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4953 8
Физика - Physics - область естествознания 2918 7
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2253 7
Зоология - наука о животных 2868 5
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3369 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8166 3
Энергетика - Energy - Energetically 5794 3
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1191 3
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1367 3
Кремний - Silicium - химический элемент 1754 3
Биология молекулярная - Стволовые клетки - Эмбриональные стволовые клетки - Stem cells 243 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4476 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7011 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10208 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21413 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27045 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2298 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1707 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11647 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4780 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10817 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5992 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53026 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6135 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6680 2
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1100 2
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 838 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4599 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1283 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1317 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11207 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2016 2
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 509 2
Молекула - Molecula 1098 2
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1449 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1370 2
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 577 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6077 2
AP - Associated Press 2007 2
Nature 827 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1247 1
Tom’s Hardware 591 1
NYT - The New York Times 1099 1
Медуза - Meduza 48 1
Digital Trends - Издание 35 1
Telegraph 199 1
Silicon 493 1
Открытые системы ИД 176 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
PhysicsWorld 90 1
Kyodo 47 1
Kyodo News 26 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8552 1
Gartner - Гартнер 3649 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 144 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1717 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 170 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
Tokyo Institute of Technology - Токийский технологический институт 36 2
U.S. Department of Energy - SLAC National Accelerator Laboratory - Stanford Linear Accelerator Center - Национальная ускорительная лаборатория 22 1
University of Hamburg - Universität Hamburg - Гамбургский университет 9 1
Osaka University - Осакский университет - Университет Осаки 22 1
University of Sussex - Университет Сассекса - Университета графства Сассекс 20 1
Hokkaido University - Университет Хоккайдо 6 1
МФТИ - ЛИКС - Лаборатория искусственных квантовых систем 7 1
Paul Scherrer Institute - Институт Пауля Шеррера 13 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 999 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1193 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 1
РАН - Российская академия наук 2102 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 444 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 456 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 132 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 108 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 28 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 52 1
Tohoku University - Университет Тохоку 25 1
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 34 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 79 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 20 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 43 1
Holland Medical High School - Голландская высшая медицинская школа 1 1
CAS USTC - University of Science and Technology of China - Научно-технический университет Китая - Университет науки и техники Китая 18 1
UH - University of Hyogo - Университет Хиого - Nishi-Harima Observatory, NHAO - Астрономическая обсерватория Ниши-Харима 5 1
ПаВТ - Параллельные вычислительные технологии 10 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 388 1
Fujitsu Forum 9 1
День молодёжи - 27 июня 1068 1
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