Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований

ь коммерческий квантовый компьютер планируют компания Fujitsu и японский физико-химический институт RIKEN . Последний — не новичок в суперпроизводительном компьютинге, в его активе — «Фугаку», л

«Рэйдикс» в партнерстве с Core Micro Systems реализовали проект СХД для центра вычислительных наук института RIKEN (Япония), состоящей из 11 кластеров высокой доступности, которые задействуют 6 512 дисков по 10 ТБ каждый. Система хранит данные высокопроизводительной вычислительной инфраструк