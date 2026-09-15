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Индексная книга (каталог) CNews*
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Федоров Глеб

СОБЫТИЯ


15.09.2026 В МФТИ представили первый симулятор квантовых состояний на сверхпроводниках 1
19.01.2024 В России запущен 12-кубитный квантовый компьютер 1
06.06.2017 Тайваньская Sercomm открыла офис в России 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Федоров Глеб и организации, системы, технологии, персоны:

Sercomm 3 1
Fujitsu 2109 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 1
Ростелеком 11016 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 1
РНФ - Российский научный фонд 211 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2357 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5021 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4699 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8865 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1263 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14072 1
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 294 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16527 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1603 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6513 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22729 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 699 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6662 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Россия - РФ - Российская федерация 167601 2
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 293 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19283 1
Европа 25010 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47887 1
Азия - Азиатский регион 5944 1
Китай - Тайвань 4283 1
Москва - ВАО - Восточный административный округ 64 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3021 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 930 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2297 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34091 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 842 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1575 1
Налогообложение - Налог на прибыль 226 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4598 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4453 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1285 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1250 2
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 51 1
МФТИ - ЛИКС - Лаборатория искусственных квантовых систем 8 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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