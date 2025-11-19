Разделы

МФТИ ЛИКС Лаборатория искусственных квантовых систем


СОБЫТИЯ


19.11.2025 В России изобрели новый материал для создания персональных суперкомпьютеров 1
16.05.2024 В МФТИ создали компактные резонаторы для усиления квантовых процессоров 1
19.01.2024 В России запущен 12-кубитный квантовый компьютер 1
14.07.2023 Россия в «квантовом мире»: прогресс несмотря на санкции 1
17.03.2023 Российская квантовая нейросеть провела первые вычисления 1
16.07.2021 Начались продажи 5-кубитовых квантовых процессоров всем желающим 1
05.04.2021 В России разработан уникальный пятикубитовый квантовый компьютер. IBM сомневалась в возможностях россиян 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

МФТИ и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9548 3
Google LLC 12210 2
Ростелеком 10275 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3301 1
ИКС 387 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 393 1
Fujitsu 2066 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 498 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 231 1
McKinsey & Company Int 265 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 206 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 135 1
D-Wave Systems 22 1
РКЦ - QApp - КуАпп 21 1
QuantWare 1 1
Росатом - Атомэнергопром - Квант СП - Квантовые технологии 8 1
Shenzhen SpinQ Technology 4 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1389 1
РЖД - Российские железные дороги 1995 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2144 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 334 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 729 1
МИК - Московский инновационный кластер 156 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 621 6
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1455 6
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 259 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21767 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8359 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56803 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16654 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5832 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3978 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12970 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14333 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72568 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17032 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17664 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9195 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3943 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1580 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31437 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9722 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 958 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4745 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8837 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22864 1
6G - IMT-2030 - Шестое поколение мобильной связи 106 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8342 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2415 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22894 1
PQC - Post Quantum Cryptography - Постквантовая криптография - Постквантовое шифрование 46 1
QKD - Quantum Key Distribution - Квантовое распределение ключей, КРК - Квантовая криптография-шифрование - MDI-QKD - Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution - Детектор-независимое квантовое распределение ключей 137 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1814 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1213 1
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 271 1
Кольцевой резонатор - оптический резонатор, в котором свет распространяется по замкнутой траектории в одном направлении 65 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21901 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4480 1
Desktop computer - Системный блок - системник 462 1
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 175 1
Плазма - Plasma - Плазмон - Плазмоид - Плазменные технологии - ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества 386 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 986 1
NVision Барьер 726 1
Ростелеком - ТЕА Транзит Европа-Азия ВОЛС - Ростелеком TEA NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - Новая ТрансЕврАзийская магистральная волоконно-оптическая линия связи 33 1
QuantWare Crescendo 1 1
QuantWare Soprano 1 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 133 1
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 47 2
Солнцева Екатерина 58 1
Болгар Алексей 1 1
Фомичев Дмитрий 26 1
Зотова Юлия 4 1
Астафьев Олег 3 1
Газизов Рафаил 1 1
Кулагина Наталья 1 1
Толстобров Алексей 1 1
Федоров Глеб 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 155908 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18109 3
Канада 4980 2
Нидерланды 3624 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53355 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4084 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45536 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13549 1
Япония 13522 1
Индия - Bharat 5672 1
Германия - Федеративная Республика 12920 1
Испания - Королевство 3758 1
Австрия - Австрийская Республика 1333 1
Куба - Республика 395 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 321 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 755 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31656 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4230 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5489 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2986 2
Физика - Physics - область естествознания 2821 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2169 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4349 2
Современные и перспективные сети мобильной связи - Дорожная карта 35 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4307 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6273 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20255 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25830 1
ЦКП - Центр коллективного проектирования 27 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54751 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14996 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 863 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2578 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51048 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17339 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3679 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5281 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 817 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1625 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1498 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2578 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 995 1
Информатика - computer science - informatique 1138 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 802 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1121 1
Applied Physics Letters 35 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1073 6
ТГУ - Томский государственный университет 206 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 416 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 431 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 52 1
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 45 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 1
TU Delft - QuTech - Центр исследований квантовых вычислений и сетей 5 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 240 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 131 1
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 49 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 159 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1400980, в очереди разбора - 732664.
Создано именных указателей - 186024.
