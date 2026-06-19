Индексная книга (каталог) CNews*
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Зотова Юлия
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 5
Зотова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
|Связной ГК 1401 1
|Евросеть 1421 1
|Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 1
|Юлмарт - Ulmart Holdings 192 1
|TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 1
|Россети Ленэнерго 1699 1
|АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
|IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
|Смоленцев Петр 2 1
|Семушина Людмила 18 1
|Колесов Дмитрий 7 1
|Лившиц Сергей 3 1
|Андрианов Алексей 3 1
|Астафьев Олег 3 1
|Аксенов Артем 1 1
|Маловичко Олег 1 1
|Аллегрова Ирина 1 1
|Шуфутинский Михаил 1 1
|Ковтунц Александр 1 1
|Летучева Мария 1 1
|Глубоков Иван 1 1
|Титов Борис 64 1
|Титов Алексей 62 1
|Капишников Дмитрий 8 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
|Пресняков Владимир 6 1
|Ипанов Дмитрий 3 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
|МФТИ - ЛИКС - Лаборатория искусственных квантовых систем 7 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
|Samsung Forum 14 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.