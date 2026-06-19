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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
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Зотова Юлия

СОБЫТИЯ


19.06.2026 От «Резервации» до Uma2rman: нижегородцы выбрали любимый контент ко Дню отца 1
16.05.2024 В МФТИ создали компактные резонаторы для усиления квантовых процессоров 1
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
30.06.2016 Продажи iPhone в России рванули вверх вопреки кризису 1
15.07.2015 Tvzavr.ru заработает $3 млн на Smart TV Samsung 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Зотова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Samsung Electronics 11065 1
Ростелеком 10948 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Apple Inc 13156 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 1
Inventive Retail Group - IRG - Инвентив Ритейл 101 1
Связной ГК - CStore - сеть монобрендовых магазинов техники Apple формата APR (Apple Premium Reseller) 28 1
KUKA Robotics 41 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 77 1
GE Fanuc - Фанук 44 1
Yaskawa Electric Corporation - Yaskawa Motoman Robotics 12 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Связной ГК 1401 1
Евросеть 1421 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
Кольцевой резонатор - оптический резонатор, в котором свет распространяется по замкнутой траектории в одном направлении 70 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 286 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 303 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2048 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 450 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 649 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 689 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot - Автоматизация производственных процессов 244 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1192 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1091 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 1
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 290 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Строки - МТС Строки - Книжный сервис 73 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 195 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 1
Samsung SmartTV - Samsung Smart TV 80 1
Depositphotos - фотобанк 405 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Музыка - МТС Музыка - MTS Music 121 1
Смоленцев Петр 2 1
Семушина Людмила 18 1
Колесов Дмитрий 7 1
Лившиц Сергей 3 1
Андрианов Алексей 3 1
Астафьев Олег 3 1
Аксенов Артем 1 1
Маловичко Олег 1 1
Аллегрова Ирина 1 1
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Летучева Мария 1 1
Глубоков Иван 1 1
Титов Борис 64 1
Титов Алексей 62 1
Капишников Дмитрий 8 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Пресняков Владимир 6 1
Ипанов Дмитрий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Дания - Королевство 1337 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Польша - Республика 2031 1
Индия - Bharat 5870 1
Европа Восточная 3138 1
Америка - Американский регион 2206 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Канада 5082 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Ближний Восток 3154 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Индонезия - Республика 1058 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 1
Малайзия 922 1
Румыния 753 1
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Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
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Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
Химическая промышленность - Chemical industry 309 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 1
Миграция населения - Миграционные службы 447 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 709 1
Образование в России 2893 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 1
Applied Physics Letters 39 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
МФТИ - ЛИКС - Лаборатория искусственных квантовых систем 7 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
Samsung Forum 14 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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