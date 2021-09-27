Разделы

Капишников Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


Промышленные роботы 2021 1
27.09.2021 Дмитрий Капишников -

Дмитрий Капишников, KUKA: Пандемия вызвала бум промышленных роботов в России

 1
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
27.09.2021 Промышленные роботы пострадали от ковида, но меньше, чем ожидалось 1
25.12.2020 «Сбер» и Kuka презентовали методику расчета эффективности применения автономных систем манипуляции 1
24.12.2020 ГКС и KUKA Россия займутся цифровизацией предприятий на основе промышленных роботов 1
21.12.2020 «Сбер» и Kuka объявили о стратегическом партнерстве для создания передовых робототехнических решений 1
05.03.2020 Softline и Kuka подписали соглашение о партнерстве 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Капишников Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

KUKA Robotics 36 8
Промышленная робототехника - КУКА Роботикс Рус - KUKA Россия - KUKA Russia 6 4
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 394 2
Softline - Софтлайн 3116 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 321 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5135 1
GE Fanuc - Фанук 41 1
Siemens AG - Siemens Group 2612 1
Цифра ГК 2513 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 72 1
ОМЗИТ - Омский завод инновационных технологий - Lavart - Лаварт 2 1
Yaskawa Electric Corporation - Yaskawa Motoman Robotics 11 1
Сбер - Sberbank Robotics Laboratory - Лаборатория робототехники 26 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 2
Газпром ПАО 1385 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 442 1
РЖД - Российские железные дороги 1968 1
Воронежстальмост 4 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3263 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 176 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5147 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1323 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 364 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 83 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 16 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5740 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 7
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6057 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 5
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot - Автоматизация производственных процессов 178 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3188 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 617 2
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 234 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12126 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1778 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1828 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 1
EaaS - Everything as a Service - XaaS - Anything-as-a-service - Все как сервис 71 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9120 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9883 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2782 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3448 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6759 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9449 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10031 1
Робототехника - Collaborative robot - cobot - Коллаборативный робот - кобот 72 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11057 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1355 1
Манипулятор - Manipulator 351 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21552 1
Benchmarking - Бенчмаркинг 252 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10872 1
Depositphotos - фотобанк 409 3
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 65 1
Кузнецов Станислав 144 2
Ипанов Дмитрий 3 2
Смоленцев Петр 2 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 568 2
Селиванов Роман 3 1
Лачков Евгений 39 1
Зотова Юлия 4 1
Буторин Дмитрий 14 1
Бахта Дмитрий 2 1
Аксенов Артем 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 4
Германия - Федеративная Республика 12857 3
Европа 24508 3
Азия - Азиатский регион 5684 3
Индия - Bharat 5607 2
Франция - Французская Республика 7941 2
Южная Корея - Республика 6791 2
Дания - Королевство 1314 2
Америка - Американский регион 2181 2
Китай - Тайвань 4086 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1385 2
Малайзия 885 2
Швеция - Королевство 3657 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1307 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4048 1
Япония 13434 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 1
Европа Восточная 3115 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3117 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2870 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Канада 4953 1
Ближний Восток 3010 1
Италия - Итальянская Республика 4408 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3370 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3180 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1279 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1427 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1204 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 700 1
Польша - Республика 1996 1
Сингапур - Республика 1890 1
Индонезия - Республика 991 1
Румыния 740 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 578 1
Австрия - Австрийская Республика 1326 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5482 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 3
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1079 3
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 677 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5860 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 2
Химическая промышленность - Chemical industry 286 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 865 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4839 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5902 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 672 2
Миграция населения - Миграционные службы 431 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3621 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3758 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 643 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 967 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 480 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2216 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5149 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 1
Аренда 2541 1
Углерод - Сarboneum - химический элемент 337 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1117 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6665 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2548 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2023 1
Энергетика - Energy - Energetically 5392 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2483 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2308 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2868 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1164 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2545 1
TAdviser - Центр выбора технологий 417 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 2
World Robotics Survey 3 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 102 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 929 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2549 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383321, в очереди разбора - 733672.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

