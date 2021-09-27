Получите все материалы CNews по ключевому слову
Капишников Дмитрий
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 2
|Газпром ПАО 1385 1
|КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 442 1
|РЖД - Российские железные дороги 1968 1
|Воронежстальмост 4 1
|Depositphotos - фотобанк 409 3
|Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 65 1
|Кузнецов Станислав 144 2
|Ипанов Дмитрий 3 2
|Смоленцев Петр 2 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 568 2
|Селиванов Роман 3 1
|Лачков Евгений 39 1
|Зотова Юлия 4 1
|Буторин Дмитрий 14 1
|Бахта Дмитрий 2 1
|Аксенов Артем 1 1
|МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 102 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 929 1
