Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196357
ИКТ 15132
Организации 11645
Ведомства 1503
Ассоциации 1101
Технологии 3574
Системы 26887
Персоны 85699
География 3091
Статьи 1577
Пресса 1296
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2806
Мероприятия 895

Селиванов Роман

СОБЫТИЯ


19.06.2026 Разработчика оштрафовали на 100 млн за низкие продажи системы выявления паники у россиян 1
07.02.2023 Арестован топ-менеджер компании, основанной «Ростехом» 2
03.08.2020 Softline помогает ВГТУ в переходе на отечественное ПО 1
05.03.2020 Softline и Kuka подписали соглашение о партнерстве 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Селиванов Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3659 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3422 1
Telegram Group 2867 1
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 82 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 55 1
Ростех - ЦСМ - Центр суперкомпьютерного моделирования - Солнечногорский приборный завод - Солнечногорский электромеханический завод 4 1
Промышленная робототехника - КУКА Роботикс Рус - KUKA Россия - KUKA Russia 6 1
KUKA Robotics 40 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5919 1
Правительство Московской области - Министерство здравоохранения Московской области 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13590 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60819 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63947 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35626 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25071 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4451 1
Численное моделирование - Mathematical model - Компьютерное моделирование - Computer simulation 148 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22694 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7314 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3530 1
Капишников Дмитрий 8 1
Шишмарев Сергей 35 1
Скляров Кирилл 1 1
Коковин Леонид 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 164172 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1402 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1692 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47210 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57018 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33287 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3129 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11357 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 681 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1059 1
Образование в России 2743 1
Известия ИД 748 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 365 1
ВГТУ ФГБО - Воронежский государственный технический университет 17 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1280 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451333, в очереди разбора - 728010.
Создано именных указателей - 196357.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще