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KUKA Robotics

KUKA Robotics

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 9 дел, на cумму 91 914 168 ₽*

Судебные дела (9) на сумму 91 914 168 ₽*
в качестве истца (4) на сумму 48 572 076 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 0 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


31.07.2025 «Азбука вкуса» внедрила робота-инвентаризатора от «Яндекс Роботикс» 1
03.06.2024 Ученые НГТУ НЭТИ оснастят сварочного робота «органами чувств» для самопрограммирования 1
10.01.2024 В рамках замещения санкционного программного обеспечения компания Industry F разработала программный продукт SAG IF 1
31.01.2023 Рынок роботов для легкой промышленности в России достигнет 225 млрд руб. в 2023 году 1
11.01.2023 VR-тренажер вернет контроль над обездвиженными инсультом ногами 1
02.02.2022 Сорвана сделка, которая дала производителю полуфабрикатов чипов шанс захватить треть мирового рынка 1
16.11.2021 Softline оснастила Кванториум в Новоуральске 1
Промышленные роботы 2021 2
27.09.2021 Бизнес native-RPA: старым деталям продлят жизнь роботы 1
27.09.2021 Дмитрий Бахта -

Дмитрий Бахта, «Омзит»: После внедрения роботов всем сотрудникам завода пришлось работать быстрее

 1
27.09.2021 Дмитрий Капишников -

Дмитрий Капишников, KUKA: Пандемия вызвала бум промышленных роботов в России

 1
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 2
27.09.2021 Промышленные роботы пострадали от ковида, но меньше, чем ожидалось 2
14.09.2021 В России зафиксирован двукратный рост числа крупных компаний, внедряющих роботов 1
18.08.2021 Дмитрий Буторин -

Почему российским компаниям нужно срочно внедрять промышленных роботов 

 1
25.12.2020 «Сбер» и Kuka презентовали методику расчета эффективности применения автономных систем манипуляции 1
24.12.2020 ГКС и KUKA Россия займутся цифровизацией предприятий на основе промышленных роботов 1
21.12.2020 «Сбер» и Kuka объявили о стратегическом партнерстве для создания передовых робототехнических решений 1
23.07.2020 СИБУР продолжает роботизировать процессы на своих предприятиях для повышения эффективности 1
05.03.2020 Softline и Kuka подписали соглашение о партнерстве 1
31.05.2019 Евгений Сударкин -

Чтобы построить будущее, нужно цифровизировать города и производства

 1
11.04.2019 Центры компетенций НТИ запустили 150 научно-исследовательских проектов 1
13.03.2019 Созданы первые роботы на процессорах «Байкал». Видео 1
20.04.2018 Yota вложила 100 миллионов в «космический» технопарк 1
28.02.2018 Autodesk открыла «фабрику будущего» в Великобритании 1
12.07.2017 В России созданы роботы, не требующие программирования 1
23.05.2017 Производители систем автоматизации приняли OPC UA TSN в качестве единого протокола коммуникации 1
07.02.2017 Разработчики универсального языка для «общения» роботов стали победителями трека TechNet GenerationS 1
17.03.2016 Huawei и KUKA заключили соглашение о партнерстве в области «умных» производственных решений 3
11.11.2015 20 ноября в Москве откроется III Ежегодная выставка робототехники Robotics Expo 2015 1
06.11.2014 В Москве пройдет выставка робототехники Robotics Expo 2014 2
12.03.2014 Настольный теннис - не для роботов 1
19.02.2014 Первая ракетка против робота 1
19.10.2012 Роботы: обзор самых интересных военных и научных разработок 1
13.04.2011 РВК рассказала, каким ИТ-проектам даст 2 млрд. ФОТО 1

Публикаций - 35, упоминаний - 41

KUKA Robotics и организации, системы, технологии, персоны:

ABB Group - Asea Brown Boveri 320 6
GE Fanuc - Фанук 40 6
Промышленная робототехника - КУКА Роботикс Рус - KUKA Россия - KUKA Russia 6 4
Yaskawa Electric Corporation - Yaskawa Motoman Robotics 11 4
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 393 3
Siemens AG - Siemens Group 2606 3
Softline - Софтлайн 3061 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13512 2
Ростелеком 10057 2
8618 2
Promobot - Промобот 141 2
UR - Universal Robots 9 2
ОМЗИТ - Омский завод инновационных технологий - Lavart 2 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3266 1
Autodesk 619 1
Базальт СПО - BaseALT 725 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 426 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1505 1
Cerevrum - Цереврум 7 1
Hamster robotics engineering - Хамстер роботикс инжиниринг 9 1
Autodesk AMF - Autodesk Advanced Manufacturing Facility 4 1
БитБайтНэт 2 1
Huawei 4067 1
Sony 6584 1
Schneider Electric 582 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
BIT Robotics 1 1
Абг технологии - Abagy Robotics Systems - Абаджи Роботик Системс 1 1
VEX Robotics 1 1
Universal Robotics 1 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5095 1
ХайТэк - Hi-Tech 212 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 158 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 62 1
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт 33 1
National Instruments - NI 27 1
Google LLC 12033 1
Boston Dynamics 40 1
Amazon - iRobot 58 1
Ростех - Автоматика Концерн 1694 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7801 4
РВК - Российская венчурная компания 551 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 405 2
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 41 2
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 122 2
BMW Group 460 1
Газпром нефть 646 1
Планетарий №1 в Санкт-Петербурге 2 1
Yota Lab технопарк 4 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 1
Ford 416 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 297 1
Газпром ПАО 1378 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 439 1
Ростех - Вертолеты России 169 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
Coca-Cola Company 257 1
Honda Motor Company - HND 236 1
Термоэмиссионные Турбины 1 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
Renault-Nissan-Mitsubishi 27 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Lockheed Martin 760 1
РЖД - Российские железные дороги 1954 1
Лента - Сеть розничной торговли 2190 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 475 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 1
Volkswagen Audi Group 218 1
Воронежстальмост 4 1
Nestle Waters - Nestle Watercoolers Service - Нестле ВотерКулерс 2 1
iTech Capital 16 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
GKN Powder Metallurgy - GKN Sinter Metals - GKN Hoeganaes - GKN Additive Manufacturing 3 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 48 1
Kawasaki Heavy Industries 15 1
Toyota - Lexus 81 1
Belgee - Белджи 13 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3194 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3174 3
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 175 2
Кванториум АНО - Детский технопарк 83 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2068 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 355 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 521 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5124 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 355 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1291 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 143 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1827 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 125 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 16 5
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 10 2
OPC Foundation - Открытые коммуникации по открытым протоколам 3 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5658 30
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5923 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32566 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54302 11
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot 118 9
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 609 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69692 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21491 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9032 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4709 5
Манипулятор - Manipulator 348 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3036 4
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 823 4
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 662 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15864 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14106 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3425 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12033 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22175 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2283 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3161 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16464 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1108 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12544 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5994 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3892 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25228 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14132 3
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 352 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1759 3
Сварка - Welding 40 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4723 2
Робототехника - Collaborative robot - cobot - Коллаборативный робот - кобот 72 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7013 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1441 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5506 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24951 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7030 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21373 2
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 232 2
Depositphotos - фотобанк 422 3
KUKA KR - серия промышленных роботов 4 2
Google Android 14401 1
Apple iOS 8036 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 171 1
Hamster robotics engineering - HR-MPC - серия настольных мини-компьютеров (неттоп) 6 1
Autodesk AutoCAD 349 1
Autodesk Forge 4 1
Autodesk Fusion 360 9 1
Dassault Systemes - SolidWorks 122 1
Boomstarter Network 18 1
PTC OPC UA - PTC OPC Unified Architecture 31 1
НКК - ГКС - HeadPoint inONE - IoT-платформа 19 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 64 1
Prof-IT SRM - Система автоматизации процесса управления закупками и работой с поставщиками 7 1
Prof-IT MES - Система управления производственными процессами 6 1
Google YouTube - Видеохостинг 2839 1
NVision Барьер 689 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
Industry F - SAG IF 1 1
Prof-IT Service Management 1 1
Prof-IT Enterprise Service Bus 1 1
Prof-IT ERP 1 1
LEGO Mindstorms Education - LEGO Mindstorms Robotics Invention System - Лего Майндстормс - Robolab 24 1
Ford Motor - RUTH - Robotized Unit for Tactility and Haptics 2 1
Robot Control Technologies - RCML - Robot Control Meta Language 3 1
Капишников Дмитрий 8 8
Кузнецов Станислав 141 2
Буторин Дмитрий 14 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 536 2
Ипанов Дмитрий 3 2
Смоленцев Петр 2 2
Бахта Дмитрий 2 2
Бурмистров Роман 6 1
Стаин Владислав 5 1
Добрынин Владимир 34 1
Гудов Евгений 2 1
Селиванов Роман 3 1
Гареев Арсен 1 1
Anagnost Andrew - Анагност Эндрю 11 1
Биккулова Гульнара 23 1
Колычев Алексей 4 1
Кузьмин Алексей 38 1
Грудин Алексей 1 1
Иванов Дмитрий 95 1
Кузнецова Ирина 27 1
Сударкин Евгений 28 1
Агамирзян Игорь 74 1
Ding Ryan - Дин Райан 9 1
Лачков Евгений 39 1
Зотова Юлия 4 1
Ланев Роман 1 1
Киселев Михаил 5 1
Гаврицков Виталий 7 1
Hsu Doris - Сюй Дорис 4 1
Клепа Евгения 1 1
Школьников Григорий 1 1
Mittal Samiti - Миттал Самити 1 1
Кравцов Вячеслав 1 1
Федосеев Евгений 4 1
Калиновский Никита 3 1
Рошкован Артем 4 1
Аксенов Артем 1 1
Бобринев Антон 1 1
Saxena Ashutosh - Саксена Ашутош 2 1
Леонидов Павел 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151466 22
Европа 24461 11
Германия - Федеративная Республика 12828 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52813 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17685 7
Япония 13406 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14321 5
Южная Корея - Республика 6760 5
Азия - Азиатский регион 5650 5
Китай - Тайвань 4072 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44660 4
Дания - Королевство 1312 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18086 3
Индия - Bharat 5588 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4150 3
Америка - Американский регион 2180 3
Швеция - Королевство 3651 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4030 2
Франция - Французская Республика 7926 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3096 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2939 2
Сингапур - Республика 1882 2
Германия - Бавария - Мюнхен 471 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1384 2
Малайзия 880 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1574 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13447 1
Кипр - Республика 571 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1300 1
Великобритания - Бирмингем 97 1
Европа Восточная 3111 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2786 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Канада 4939 1
Ближний Восток 2999 1
Италия - Итальянская Республика 4400 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3363 1
США - Калифорния 4689 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3167 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1265 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30734 10
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3723 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14441 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53380 6
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11417 4
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5150 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2012 3
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Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 661 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9258 2
Химическая промышленность - Chemical industry 285 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4805 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1145 2
Миграция населения - Миграционные службы 425 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 865 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3576 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3746 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 2
Образование в России 2430 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6461 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 635 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 428 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 100 1
Экономический эффект 1144 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3704 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 959 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 480 1
TAdviser - Центр выбора технологий 413 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5970 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 209 1
FT - Financial Times 1240 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 296 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8266 3
World Robotics Survey 3 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3375 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 576 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 187 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 265 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 166 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 278 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 962 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 288 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 69 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 66 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 203 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 102 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 328 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 906 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 377 1
Минздрав РФ - ОмГМУ, ОГМУ - Омский ГМУ ФГБОУ ВО Минздрава России - Омский медуниверситет - Омский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 4 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 624 1
Tokyo Institute of Technology - Токийский технологический институт 34 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 133 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 55 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1241 3
Robotics Expo 5 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2521 2
Robotics Conference 2 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 223 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
CeBIT 612 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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