Получите все материалы CNews по ключевому слову
KUKA Robotics
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 9 дел, на cумму 91 914 168 ₽*
УПОМИНАНИЯ
KUKA Robotics и организации, системы, технологии, персоны:
|IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 16 5
|НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 10 2
|OPC Foundation - Открытые коммуникации по открытым протоколам 3 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 413 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5970 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 209 1
|FT - Financial Times 1240 1
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 296 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8266 3
|World Robotics Survey 3 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3375 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374890, в очереди разбора - 748028.
Создано именных указателей - 179369.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.