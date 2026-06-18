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Кораблев Алексей

СОБЫТИЯ


18.06.2026 Rodionoff Group вошла в состав Кластера «Креономика» 1
26.03.2010 В Санкт-Петербурге состоялась конференция «Большая красная кнопка для BPM» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кораблев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

KUKA Robotics 41 1
ВестКолл - WestCall 90 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 1
Software AG & IDS Scheer 209 1
РобоКомпонент 2 1
Креономика - Кластер высоких наукоемких технологий 1 1
SAP SE 5601 1
Software AG 203 1
R-Pro - R-Про - R-Про Консалтинг - Р-Про Консалтинг - Larga - ПроА Проект-Менеджмент Центр 5 1
Кировский завод 37 1
Силовые машины 166 1
Rodionoff Group - Консалтинговое агентство 2 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 953 1
Контроллинг 105 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 1
Software AG - ARIS Platform 180 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
Информатика - computer science - informatique 1195 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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