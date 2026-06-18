Индексная книга (каталог) CNews*
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Кораблев Алексей
СОБЫТИЯ
|18.06.2026
|Rodionoff Group вошла в состав Кластера «Креономика» 1
|26.03.2010
|В Санкт-Петербурге состоялась конференция «Большая красная кнопка для BPM» 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Кораблев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Кировский завод 37 1
|Силовые машины 166 1
|Rodionoff Group - Консалтинговое агентство 2 1
|Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
|Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 1
|Software AG - ARIS Platform 180 1
|Software AG - webMethods BPM Suite 6 1
|Родионов Иван 73 1
|Каменнова Мария 45 1
|Новиков Николай 6 1
|Вилесов Сергей 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
|Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 1
|Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
|Информатика - computer science - informatique 1195 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.