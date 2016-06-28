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Каменнова Мария

СОБЫТИЯ


28.06.2016 Около половины организаций в России описали у себя ключевые бизнес-процессы 1
14.04.2016 «Логика BPM» предложит своим клиентам технологии и методики Scheer GmbH 1
29.04.2015 Горная компания «Майская» оптимизировала процесс материально-технического снабжения с помощью «Логики BPM» 1
06.03.2015 Кризис спровоцировал рост рынка BPM 2
27.01.2015 «Логика BPM» адаптировала бизнес-процессы Kapsch TrafficCom для работы в России 1
24.11.2014 «Логика BPM» реорганизовала консалтинговое направление 1
13.11.2014 «Первая грузовая компания» актуализировала процессную модель деятельности при методологической поддержке «Логики BPM» 1
30.10.2014 «Логика BPM» переведет российские организации на новую версию ARIS 1
01.10.2014 Эффективность BPM зависит от подхода 2
26.06.2014 «Логика BPM» реализовала проект создания корпоративной системы моделирования для «Газпром нефти» 1
14.04.2014 Бизнес «Логики бизнеса» по итогам 2013 финансового года вырос на 30% 1
21.03.2014 «Логика BPM»: Уровень процессной зрелости российских компаний – второй из пяти 1
12.03.2014 Женщины года в отрасли ИТ 2014. ФОТО 1
30.01.2014 Издательский дом «Бауэр Медиа» внедрил BPM-систему Metasonic 1
11.11.2013 «Логика BPM» повторно проведет BPM-курсы в декабре 1
04.10.2013 Подробная детализация процессов обеспечит успешный BPM-проект 1
27.09.2013 BPM сбалансировано регулирует бизнес-процессы 1
29.08.2013 Конференция CNews «BPM: основные тренды» 1
17.07.2013 «Логика бизнеса 2.0» распалась 2
07.03.2013 Женщины года в отрасли ИТ 2013. ФОТО 1
05.02.2013 Правительство запускает Национальный фонд ПО. Разработчики критикуют 1
25.01.2013 Software AG сократила российского гендиректора 1
02.11.2012 «Логика бизнеса 2.0» перевела 2,6 тыс. сотрудников МГТС на новую СЭД 1
17.09.2012 СЭД «БОСС-Референт» меняет название 1
09.07.2012 «Логика бизнеса 2.0» открыла филиал в Центральной Азии 1
27.04.2012 «Логика бизнеса 2.0» поможет определить уровень ECM-зрелости 1
06.02.2012 CNews TV. ECM+BPM=Логика бизнеса 2.0 1
27.01.2012 «АйТи» перетрясла одну из ключевых практик 2
07.11.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 24 октября-7 ноября 2011 г. 2
31.10.2011 Глава Software AG & IDS Scheer перешла на работу в “АйТи” 2
08.04.2011 Мнения экспертов: каких ИТ не хватает госсектору? 2
05.04.2011 Software AG & IDS Scheer реорганизует консалтинговую практику в России и странах СНГ 1
03.12.2010 Software AG & IDS Scheer внедрила процессный подход к проектированию ИТ-решений в «Сургутнефтегазе» 1
12.11.2010 Обновленная Software AG: что это значит в России? 1
25.05.2010 Leta IT-company сформировала консорциум с Software AG & IDS Scheer 1
08.04.2010 ИТ в госсекторе: как завести е-госуслуги 2
29.03.2010 Татарстан намерен строить электронное правительство с помощью Software AG & IDS Scheer 1
26.03.2010 В Санкт-Петербурге состоялась конференция «Большая красная кнопка для BPM» 1
26.03.2010 Software AG и IDS Scheer представили «дорожную карту» интеграции своих продуктов 1

Публикаций - 45, упоминаний - 53

Каменнова Мария и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи 1519 24
Software AG & IDS Scheer 209 21
Логика BPM 49 19
Software AG 203 19
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 17
SAP SE 5601 14
Metasonic AG 23 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Oracle Corporation 7074 6
Microsoft Corporation 25775 4
Казахтелеком 348 4
Парадигма 169 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 3
ФОРС - Центр разработки 703 3
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 3
Весть-Метатехнология 33 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Apple Inc 13156 2
InfoWatch - Инфовотч 1185 2
Крок - Croc 1964 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 2
Comindware - Колловэар 202 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 2
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 29 2
Tibco Software 94 2
Google LLC 12690 2
G Data CyberDefense AG - G Data Software AG 64 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 1
Неолант - Neolant 43 1
Alfresco Software 156 1
Совзонд - Sovzond 123 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 1
Leta IT-company - Leta IT-Group 156 1
Pingwin Software - Пингвин софтвер 75 1
Квазар-Микро - КМ 166 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 3
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 3
Сургутнефтегаз - СНГ 288 3
General Atlantic - GA 28 2
Газпром ПАО 1493 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Альфа-Банк 1979 2
Газпром нефть 725 2
Спортмастер - Sportmaster 201 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 2
ОНЭКСИМ ГК 50 1
uBank 21 1
Геометрия НПО 165 1
УВЗ Электромашина НПО 6 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 1
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 1
Unicon - Юникон Консалтинг 38 1
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 1
Mangrove CP - Mangrove Capital Partners - Венчурный фонд 33 1
Фора Банк 86 1
Рустранском - Русагротранс 25 1
СБ Банк - Судостроительный банк 59 1
Стройдорэкспорт ДСК 3 1
Bauer Media Group - Heinrich Bauer Verlag KG - Бауэр Медиа ИД 11 1
African Development Bank - Африканский банк развития 10 1
Газпром ГПМХ - ПрофМедиа Менеджмент 24 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Институт Генплана Москвы ГАУ 13 1
Евротраст КБ 10 1
A&M - Alvarez & Marsal Holdings, LLC 13 1
БТФ КБ - Банк торгового финансирования 8 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 2
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 1
Минэнерго РФ - Департамент государственной энергетической политики и энергоэффективности Министерства энергетики РФ 12 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 69 1
Администрация Тамбова 4 1
Правительство Московской области - Министерство здравоохранения Московской области 13 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 40
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 19
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 18
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 953 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 13
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 8
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 8
Контроллинг 105 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
Стандартизация - Standardization 2339 4
BPE - Business Process Excellence - технологии совершенства бизнес-процессов 7 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 4
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 4
PI - Process Intelligence - комбинация технологий управления бизнес-процессами (BPM) и бизнес-аналитики (BI) 44 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 4
Repository - Репозиторий 1176 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 3
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 396 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 3
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 951 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 3
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 318 3
Software AG - ARIS Platform 180 20
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 8
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 7
Software AG - ARIS PPM - ARIS Process Performance Manager 21 5
Metasonic Suite BPM 12 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 3
Software AG - ARIS Business Architect - ARIS IT Architect 20 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 3
Microsoft Office 4170 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 3
IBM FileNet 140 3
Intersoft Lab - Референт 157 3
Comindware Tracker 18 2
Software AG - ARIS MashZone 6 2
Software AG - ARIS Process Governance 5 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 2
Neoflex FrontOffice 13 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
IBM BPM - IBM Business Process Manager 42 2
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 1
InfoWatch EgoSecure FinallySecure 5 1
Software AG - ARIS Express 3 1
Software AG - ARIS BPM Portal 11 1
Software AG - ARIS RCM - ARIS Risk & Compliance Manager 2 1
Газпромнефть - Нефтеконтроль ГИС 5 1
Apple Books - Apple iBooks - Apple Books Store - Apple iBooks Store 62 1
Oracle BPM - Oracle Business Process Management - Oracle BPA - Business Process Analysis Suite 30 1
Software AG - webMethods BPM Suite 6 1
Apache Flex - Adobe Flex - Macromedia Flex 19 1
SAP Signavio 6 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Apple iPad 4012 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 1
Apple - App Store 3109 1
Яппаров Тагир 110 7
Подбуцкий Георгий 44 6
Макаров Станислав 118 4
Гриб Андрей 17 4
Коптелов Андрей 134 4
Коробова Анна 25 3
Захаров Дмитрий 46 3
Казак Максим 162 3
Кузин Вадим 38 3
Аншина Марина 79 2
Вайнштейн Виктор 37 2
Леонова Оксана 20 2
Ковалев Виктор 40 2
Scheer August-Wilhelm - Шеер Август-Вильгельм 21 2
Ткачёв Роман 27 2
Комягин Сергей 22 2
Дрожжинов Владимир 30 2
Шматалюк Антон 12 2
Кирюшенков Алексей 6 2
Бастрыкин Сергей 11 2
Токарев Олег 9 2
Шаркин Андрей 3 2
Каменова Мария 3 2
Низамиев Ильдар 4 2
Streibich Karl-Heinz - Штрайбих Карл-Хайнц 13 2
Касперская Наталья 319 2
Касперский Евгений 337 2
Массух Илья 239 2
Трефилов Алексей 49 2
Опенышева Светлана 64 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Борисов Алексей 33 2
Рудычева Наталья 95 1
Литвинов Павел 22 1
Спиридонов Александр 49 1
Вагнер Юлия 12 1
Соболев Алексей 4 1
Погодаев Александр 8 1
Лосев Сергей 46 1
Юргелас Мария 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 19
Германия - Федеративная Республика 13221 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 13
Европа 24964 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Европа Восточная 3138 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 3
Казахстан - Республика 6048 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 2
Чехия - Чешская Республика 1349 2
Узбекистан - Республика 2005 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 2
Россия - СЗФО - Псковская область 697 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 2
Словакия - Словацкая Республика 482 2
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Польша - Республика 2031 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
Израиль 2856 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
Венгрия 855 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 18
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 10
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