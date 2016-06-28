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Каменнова Мария


28.06.2016 Около половины организаций в России описали у себя ключевые бизнес-процессы 1
14.04.2016 «Логика BPM» предложит своим клиентам технологии и методики Scheer GmbH 1
29.04.2015 Горная компания «Майская» оптимизировала процесс материально-технического снабжения с помощью «Логики BPM» 1
06.03.2015 Кризис спровоцировал рост рынка BPM 11
27.01.2015 «Логика BPM» адаптировала бизнес-процессы Kapsch TrafficCom для работы в России 1
24.11.2014 «Логика BPM» реорганизовала консалтинговое направление 1
13.11.2014 «Первая грузовая компания» актуализировала процессную модель деятельности при методологической поддержке «Логики BPM» 1
30.10.2014 «Логика BPM» переведет российские организации на новую версию ARIS 1
01.10.2014 Эффективность BPM зависит от подхода 10
26.06.2014 «Логика BPM» реализовала проект создания корпоративной системы моделирования для «Газпром нефти» 1
14.04.2014 Бизнес «Логики бизнеса» по итогам 2013 финансового года вырос на 30% 1
21.03.2014 «Логика BPM»: Уровень процессной зрелости российских компаний – второй из пяти 9
12.03.2014 Женщины года в отрасли ИТ 2014. ФОТО 1
30.01.2014 Издательский дом «Бауэр Медиа» внедрил BPM-систему Metasonic 1
11.11.2013 «Логика BPM» повторно проведет BPM-курсы в декабре 1
04.10.2013 Подробная детализация процессов обеспечит успешный BPM-проект 10
27.09.2013 BPM сбалансировано регулирует бизнес-процессы 1
29.08.2013 Конференция CNews «BPM: основные тренды» 1
17.07.2013 «Логика бизнеса 2.0» распалась 2
07.03.2013 Женщины года в отрасли ИТ 2013. ФОТО 1
05.02.2013 Правительство запускает Национальный фонд ПО. Разработчики критикуют 1
02.11.2012 «Логика бизнеса 2.0» перевела 2,6 тыс. сотрудников МГТС на новую СЭД 1
17.09.2012 СЭД «БОСС-Референт» меняет название 1
09.07.2012 «Логика бизнеса 2.0» открыла филиал в Центральной Азии 1
27.04.2012 «Логика бизнеса 2.0» поможет определить уровень ECM-зрелости 1
06.02.2012 CNews TV. ECM+BPM=Логика бизнеса 2.0 1
27.01.2012 «АйТи» перетрясла одну из ключевых практик 2
07.11.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 24 октября-7 ноября 2011 г. 2
31.10.2011 Глава Software AG & IDS Scheer перешла на работу в “АйТи” 5
08.04.2011 Мнения экспертов: каких ИТ не хватает госсектору? 10
05.04.2011 Software AG & IDS Scheer реорганизует консалтинговую практику в России и странах СНГ 1
03.12.2010 Software AG & IDS Scheer внедрила процессный подход к проектированию ИТ-решений в «Сургутнефтегазе» 1
12.11.2010 Обновленная Software AG: что это значит в России? 4
25.05.2010 Leta IT-company сформировала консорциум с Software AG & IDS Scheer 1
08.04.2010 ИТ в госсекторе: как завести е-госуслуги 2
29.03.2010 Татарстан намерен строить электронное правительство с помощью Software AG & IDS Scheer 1
26.03.2010 В Санкт-Петербурге состоялась конференция «Большая красная кнопка для BPM» 2
26.03.2010 Software AG и IDS Scheer представили «дорожную карту» интеграции своих продуктов 2
16.10.2009 Будущее BPM начинается сегодня 1
13.03.2009 IDS Scheer представила новую услугу по управлению эффективностью бизнеса 1

Публикаций - 41, упоминаний - 104

Каменнова Мария упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АйТи 753 22
Software AG & IDS Scheer 109 17
SAP SE 3220 6
Логика BPM 39 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
Microsoft Corporation 11168 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Leta IT-company 89 1
МегаФон ПетерСтар 148 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 223 1
Samsung Electronics 5730 1
Software AG 124 1
3779 1
ELMA 106 1
FlexSoft - ФлексСофт 35 1
Oracle Corporation 3363 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Совкомбанк ПАО 147 1
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 1
ВТБ Факторинг 22 1
L’Oreal 36 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Почта России ПАО 1579 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
Big Data - Большие данные 1136 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 69 1
PI - Process Intelligence - комбинация технологий управления бизнес-процессами (BPM) и бизнес-аналитики (BI) 29 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 221 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 5
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 3
Software AG ARIS 108 2
Oracle WebLogic 38 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 45 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Apple iOS 5742 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
Google Android 10751 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 1
Леушев Андрей 63 1
Герасимов Александр 40 1
Борискин Александр 2 1
Коптелов Андрей 74 1
Трефилов Алексей 34 1
Безбородов Александр 6 1
Кулахметов Борис 10 1
Кузин Вадим 34 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Вагнер Юлия 9 1
Погодаев Александр 7 1
Макаров Станислав 111 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 8
Германия - Федеративная Республика 3674 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Казахстан - Республика 2650 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Восточная Европа 1691 1
Украина 3398 1
Москва - Зеленоград 28 1
Европа 3788 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Россия - Магаданская область 229 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
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Gartner 2197 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 4 1
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