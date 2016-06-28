Индексная книга (каталог) CNews*
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Каменнова Мария
СОБЫТИЯ
Публикаций - 45, упоминаний - 53
Каменнова Мария и организации, системы, технологии, персоны:
|СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
|КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
|Яппаров Тагир 110 7
|Подбуцкий Георгий 44 6
|Макаров Станислав 118 4
|Гриб Андрей 17 4
|Коптелов Андрей 134 4
|Коробова Анна 25 3
|Захаров Дмитрий 46 3
|Казак Максим 162 3
|Кузин Вадим 38 3
|Аншина Марина 79 2
|Вайнштейн Виктор 37 2
|Леонова Оксана 20 2
|Ковалев Виктор 40 2
|Scheer August-Wilhelm - Шеер Август-Вильгельм 21 2
|Ткачёв Роман 27 2
|Комягин Сергей 22 2
|Дрожжинов Владимир 30 2
|Шматалюк Антон 12 2
|Кирюшенков Алексей 6 2
|Бастрыкин Сергей 11 2
|Токарев Олег 9 2
|Шаркин Андрей 3 2
|Каменова Мария 3 2
|Низамиев Ильдар 4 2
|Streibich Karl-Heinz - Штрайбих Карл-Хайнц 13 2
|Касперская Наталья 319 2
|Касперский Евгений 337 2
|Массух Илья 239 2
|Трефилов Алексей 49 2
|Опенышева Светлана 64 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Борисов Алексей 33 2
|Рудычева Наталья 95 1
|Литвинов Павел 22 1
|Спиридонов Александр 49 1
|Вагнер Юлия 12 1
|Соболев Алексей 4 1
|Погодаев Александр 8 1
|Лосев Сергей 46 1
|Юргелас Мария 42 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.