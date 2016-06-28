Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Каменнова Мария
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Публикаций - 41, упоминаний - 104
Каменнова Мария упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
|Леушев Андрей 63 1
|Герасимов Александр 40 1
|Борискин Александр 2 1
|Коптелов Андрей 74 1
|Трефилов Алексей 34 1
|Безбородов Александр 6 1
|Кулахметов Борис 10 1
|Кузин Вадим 34 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
|Вагнер Юлия 9 1
|Погодаев Александр 7 1
|Макаров Станислав 111 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|CNews TV 461 1
|CNews Analytics 1991 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
|Gartner 2197 1
|НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 2
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769427, в очереди разбора - 673111.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769427, в очереди разбора - 673111.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru