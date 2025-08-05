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Шматалюк Антон


УПОМИНАНИЯ


05.08.2025 Решение Enterchain FabricaONE.AI Planmatic включено в реестр российского ПО 1
10.06.2024 Компания Enterchain примет участие в проекте по внедрению системы прогнозирования для ООО «Пивоваренная компания «Балтика» 1
05.03.2014 РДТЕХ в рамках проекта «Делойт» помог ENRC в разработке архитектуры бизнес-процессов 1
26.02.2014 Аналитики: Российские CPM-системы не уступают аналогам от IBM и Oracle 1
04.10.2013 Подробная детализация процессов обеспечит успешный BPM-проект 1
27.09.2013 BPM сбалансировано регулирует бизнес-процессы 1
28.06.2013 Рынок BI в мире вырос на 16% за год 1
17.09.2008 IDS Scheer управляет корпоративными знаниями с помощью Exalead 1
08.06.2004 Телеком-сектор внедряет принципы процессного управления 2
27.04.2004 "Мистерия Workflow": как управлять бизнес-процессами 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Шматалюк Антон и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5362 4
IBM - International Business Machines Corp 9493 4
Oracle Corporation 6790 4
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 251 4
Software AG & IDS Scheer 199 3
Softline - Омегальянс - Enterchain - Энтерчейн - SCM Engineering - Эс-Си-Эм Инжиниринг 6 3
ФОРС - Центр разработки 659 2
Comindware - Колловэар 164 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 242 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 2
Логика BPM 44 2
Парадигма 156 2
Microsoft Corporation 24986 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1669 1
Корус Консалтинг ГК 1279 1
SAS Institute 1008 1
Крок - Croc 1788 1
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 137 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1347 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 350 1
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 97 1
Микротест 279 1
Vodafone Greece - Hellas Online - Vodafone-Panafon Hellenic Telecommunications Company - Panafon Greek Telecommunications Company 21 1
Компьютер НПО 73 1
MicroStrategy 66 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8992 1
Qlik - QlikTech 161 1
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 51 1
Metasonic AG 23 1
Ultimus 6 1
8634 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 103 1
Vodafone Group 1384 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 122 1
Юниксофт - Uniquesoft 22 1
Одеон-АСТ - Одеон Аналитико-стратегические технологии 6 1
Softline - Софтлайн 3066 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 439 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 194 1
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 36 1
Укрсоцбанк АКБ 19 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 213 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 58 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10934 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69797 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32617 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5018 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7246 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21546 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12559 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7020 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12043 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1302 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14186 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25261 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22197 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28464 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 829 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6692 2
Контроллинг 101 2
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 290 2
Repository - Репозиторий 960 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 788 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7037 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 590 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2321 1
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов - Системы моделирования бизнес-процессов 127 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2300 1
Workflow - Поток работ 339 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 604 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5660 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4268 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5730 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1348 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9651 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4564 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11936 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 232 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7870 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3580 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13010 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31039 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 848 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 2
Software AG - ARIS Platform 177 2
IBM BPM - IBM Business Process Manager 41 2
Comindware Tracker 17 2
Metasonic Suite BPM 12 2
Microsoft Office 3864 1
Microsoft Outlook 1426 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1434 1
Qlik Qlikview 117 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 135 1
Oracle Hyperion 238 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 184 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 215 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Финансы 72 1
1С:Консолидация 53 1
Инталев Корпоративный менеджмент 48 1
MicroStrategy BI 2 1
IBM FileNet 127 1
Pentaho BI Project 11 1
Neoflex FrontOffice 13 1
Delphi - язык программирования 143 1
Компьютер НПО - Prestima ECM-система 20 1
Юниксофт - Uniquesoft Planning Platform - Planiqum 2 1
SAS High-Performance Analytics 4 1
Softline - Омегальянс - Enterchain - Planmatic 1 1
Каменнова Мария 44 2
Леонова Оксана 13 2
Коптелов Андрей 111 1
Будин Алексей 22 1
Захаров Дмитрий 46 1
Кузин Вадим 36 1
Истомина Елена 6 1
Аншина Марина 78 1
Андреев Максим 40 1
Лосев Сергей 46 1
Макаров Станислав 117 1
Ковалев Виктор 40 1
Ткачёв Роман 27 1
Кожевников Дмитрий 17 1
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Кучин Алексей 7 1
Горькавая Галина 5 1
Жадовин Виталий 1 1
Ледковский Павел 1 1
Бредюк Константин 1 1
Трапезин Александр 3 1
Комиссарова Ирина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151648 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44690 3
Казахстан - Республика 5703 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14326 2
Европа 24467 1
Украина 7708 1
Германия - Федеративная Республика 12831 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1790 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49903 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8067 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6032 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14456 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25157 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11428 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6930 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9514 2
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 215 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2532 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19622 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5324 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11234 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7581 1
Аудит - аудиторский услуги 2895 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16932 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7127 1
Энергетика - Energy - Energetically 5342 1
Айсберг - Eisberg 185 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 717 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1472 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6121 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2620 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53445 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1581 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5094 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 315 1
TAdviser - Центр выбора технологий 414 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8271 4
Gartner - Гартнер 3586 3
Forrester Research 827 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 368 1
НИУ ВШЭ - НОЦ Технологий Управления Информацией 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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Создано именных указателей - 179699.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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