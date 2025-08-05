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Шматалюк Антон
УПОМИНАНИЯ
Шматалюк Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Каменнова Мария 44 2
|Леонова Оксана 13 2
|Коптелов Андрей 111 1
|Будин Алексей 22 1
|Захаров Дмитрий 46 1
|Кузин Вадим 36 1
|Истомина Елена 6 1
|Аншина Марина 78 1
|Андреев Максим 40 1
|Лосев Сергей 46 1
|Макаров Станислав 117 1
|Ковалев Виктор 40 1
|Ткачёв Роман 27 1
|Кожевников Дмитрий 17 1
|Кирюшенков Алексей 6 1
|Кучин Алексей 7 1
|Горькавая Галина 5 1
|Жадовин Виталий 1 1
|Ледковский Павел 1 1
|Бредюк Константин 1 1
|Трапезин Александр 3 1
|Комиссарова Ирина 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8271 4
|Gartner - Гартнер 3586 3
|Forrester Research 827 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 368 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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