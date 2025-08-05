Решение Enterchain FabricaONE.AI Planmatic включено в реестр российского ПО

Компания Enterchain FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) сообщила о включении своего программного продукта Planmatic в Единый реестр российского программного обеспечения. Запись под номером №28851 внесена в реестр 28 июля 2025 г.

Planmatic — это специализированное решение для оперативного производственного планирования, разработанное компанией Enterchain FabricaONE.AI на основе обширного опыта построения процессов интегрированного планирования на предприятиях Российской Федерации. Решение адаптировано под потребности производственных компаний разных отраслей: металлургии, химии, пищевой и фармацевтической промышленности, FMCG, бумажного производства и других.

Система обладает функционалом для интерактивного взаимодействия: диаграмма Ганта с режимами работы: ручной, автоматический и оптимизационный; учет жестких и мягких ограничений (ресурсы, сроки, мощности); мониторинг выполнения планов в реальном времени с учетом фактического исполнения производственных заданий, текущего состояния оборудования и других факторов; графический интерфейс с визуальной индикацией потенциальных конфликтов и с автоматизированными инструментами для их устранения; инструмент «из коробки» с гибкой настройкой производственной модели под конкретное предприятие; возможность интеграции с ERP, MES и другими корпоративными системами.

«Включение Planmatic в реестр российского ПО подтверждает технологическую зрелость решения и его стратегическое значение для отечественной промышленности. Мы продолжаем развивать продукт, опираясь на реальные запросы производственных компаний, и стремимся обеспечить нашим клиентам доступ к лучшим практикам в области интегрированного планирования и управления цепями поставок», — отметил Антон Шматалюк, исполнительный директор Enterchain FabricaONE.AI.