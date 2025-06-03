Получите все материалы CNews по ключевому слову
Юниксофт Uniquesoft
УПОМИНАНИЯ
Юниксофт и организации, системы, технологии, персоны:
|МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
|Единая Россия - Политическая партия 300 1
|Васильев Павел 14 2
|Александрова Екатерина 6 1
|Аннин Игорь 1 1
|Хурамшина Мария 1 1
|Корчунова Светлана 1 1
|Дергачева Светлана 46 1
|Шматалюк Антон 9 1
|Комиссарова Ирина 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363200, в очереди разбора - 753941.
Создано именных указателей - 175884.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.