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Юниксофт Uniquesoft

Юниксофт - Uniquesoft

УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 Максим Бычков, «Бургер Кинг»: Главным итогом внедрения новой СЭД стало ускорение time to market 1
04.12.2024 СЭД «ДЕЛО» в АО «ВНИКТИ» перевели на СУБД Postgres Pro 1
10.06.2024 Компания Enterchain примет участие в проекте по внедрению системы прогнозирования для ООО «Пивоваренная компания «Балтика» 1
05.04.2023 Разработчик ИИ-решений Content AI будет развивать сотрудничество с интегратором «Юниксофт» 1
12.10.2021 «Юниксофт» приступил к внедрению системы управления документами и бизнес-процессами Tessa в Burger King 1
04.07.2018 EOS for SharePoint пробует себя в пивоварении 2
24.05.2018 «Хлебпром» пополняет электронный архив первичной бухгалтерской документации с помощью технологий Abbyy 1
14.11.2017 Инжиниринговая компания «Северин» выбрала решение для корпоративного портала – EOS for SharePoint 1
13.07.2017 «ЭОС» поставит Российской академии образования СЭД EOS for SharePoint 1
29.02.2016 «Сев. Р. Девелопмент» перешла на EOS for SharePoint 1
08.02.2016 «Тройка РЭД» управляет проектами и документами с помощью EOS for SharePoint 1
16.10.2015 RD Group внедрил систему управления корпоративным контентом на базе EOS for SharePoint 1
02.10.2015 «Олимпийский комитет России» ускорил обработку документов с помощью СЭД «Дело» и опции «Поточное сканирование» 1
02.09.2014 Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М.И.Глинки перешло на ЭДО с системой «Дело» 1
01.09.2014 В МГПУ электронный документооборот на EOS for SharePoint охватывает все подразделения 1
05.03.2014 Исполком движения «Народный фронт “За Россию”» автоматизировал документооборот на базе СЭД «Дело» 1
23.01.2014 Московский городской педагогический университет внедряет EOS for SharePoint 1
16.01.2014 «Московская Пивоваренная Компания» автоматизирует документооборот на EOS for SharePoint 1
14.10.2013 СЭД «Дело» будет внедрена в администрации Солнечногорска 1
20.12.2012 Администрация Рузского района Московской области расширяет сферу применения СЭД «Дело» 1
04.12.2012 «Монолитное строительное управление-1» переходит на электронный документооборот «Дело» 1
25.02.2010 СЭД «Дело» внедряет «дочка» РЖД 1

Публикаций - 22, упоминаний - 23

Юниксофт и организации, системы, технологии, персоны:

ЭОС - Электронные офисные системы 1183 17
8490 2
Microsoft Corporation 24856 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1171 1
МИБ - Международный инвестиционный банк 12 1
Docsvision - ДоксВижн 1015 1
Syntellect - Синтеллект 81 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1035 1
Content AI - Контент ИИ 86 1
Системы документооборота 501 1
Московская Пивоваренная Компания - МПК 17 3
РЖД - Российские железные дороги 1942 2
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 104 2
Тройка РЭД - инвестиционно-строительная компания 1 1
Государственный мемориальный музыкальный музей‑заповедник П.И. Чайковского 4 1
Российский национальный музей музыки - ВМОМК имени М.И. Глинки - Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М.И. Глинки - Музей-квартира Н. С. Голованова - Музей С. С. Прокофьева 1 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
Хлебпром 5 1
КАДВИ - Калужский двигатель 20 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 211 1
МСУ-1 - Монолитное Строительное Управление-1 7 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5066 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2587 2
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 2
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 40 1
Судебная власть - Judicial power 2345 1
МОК - Олимпийский комитет России - Russian Olympic Committee, ROC 18 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4629 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4404 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
Единая Россия - Политическая партия 300 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12852 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31901 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11891 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10670 8
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1294 7
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4156 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12900 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12315 5
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 970 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24856 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52915 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6494 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6875 3
Системы управления совещаниями и заседаниями - Meeting management systems 185 3
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1101 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11561 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30585 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3980 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11748 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2144 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3194 3
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1449 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68178 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20736 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3723 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12993 2
Управление договорами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 417 2
Электронный документ - Electronic document 1483 2
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 301 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2622 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2620 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14101 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5722 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1166 1
ЕРМ - Единое рабочее место 42 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 783 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7074 1
Оцифровка - Digitization 4705 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 491 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16368 1
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 121 10
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1455 9
Apple iPad 3885 4
ЭОС Дело СЭД 216 4
ЭОС iEOS 21 3
ЭОС Дело-web 209 3
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 558 2
ЭОС eDocLib ECM-платформа 109 2
Syntellect Tessa 45 2
Abbyy FlexiCapture 163 1
Microsoft Dynamics 365 134 1
Apple iOS 7976 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7178 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 266 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Content AI - ContentCapture 33 1
Юниксофт - Uniquesoft Planning Platform - Planiqum 2 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1681 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 753 1
Васильев Павел 14 2
Александрова Екатерина 6 1
Аннин Игорь 1 1
Хурамшина Мария 1 1
Корчунова Светлана 1 1
Дергачева Светлана 46 1
Шматалюк Антон 9 1
Комиссарова Ирина 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44243 13
Россия - РФ - Российская федерация 149162 12
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 206 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7739 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2820 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17479 1
Казахстан - Республика 5649 1
Европа 24389 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13411 1
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 116 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1277 1
Россия - ЦФО - Московская область - Рузский район - Руза 50 1
Москва - ЦАО - Хамовники - Пречистенка 44 1
Беларусь - Белоруссия 5841 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52639 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7947 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30190 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49264 3
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1966 3
Образование в России 2363 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6114 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10192 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19249 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5175 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 273 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9107 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5597 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3240 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 187 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 123 1
Акт о приемке выполненных работ - КС-2, КС-3 16 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14138 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24811 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 266 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 985 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2265 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6005 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6360 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7375 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5723 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7996 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6064 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1535 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5016 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1431 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 785 1
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 140 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 326 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5116 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3606 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 404 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5026 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 310 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1362 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 51 2
РАО - Российская академия образования ФГБУ - Институт управления образованием - Институт информатизации образования, ИИО РАО ФГБНУ 23 2
БГПУ им. М. Акмуллы - Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы 5 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
ЭОС Осенний документооборот 24 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363200, в очереди разбора - 753941.
Создано именных указателей - 175884.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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