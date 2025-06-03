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Бычков Максим


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 Максим Бычков, «Бургер Кинг»: Главным итогом внедрения новой СЭД стало ускорение time to market 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Бычков Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Системы документооборота 501 1
Юниксофт - Uniquesoft 22 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 104 1
Управление договорами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 417 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 617 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5633 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 255 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2643 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5047 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5786 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2276 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6910 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 423 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 356 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7707 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12912 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32143 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 976 1
Оцифровка - Digitization 4728 1
Syntellect Tessa 46 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2123 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5129 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5194 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367264, в очереди разбора - 750899.
Создано именных указателей - 177333.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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