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Системы документооборота



03.03.2023 В «Росатоме» завершился третий этап импортозамещения единой отраслевой системы документооборота

емы электронного документооборота (ЕОСДО) на импортонезависимое программное обеспечение». В рамках этого этапа ядро платформы «Атом.контент» адаптировано к функциональности эксплуатируемой отраслевой системы документооборота «Росатома». Об этом CNews сообщил представитель «Лиги цифровой экономики». Для того чтобы сохранить текущие бизнес-процессы и избежать массового переобучения пользовате
25.05.2017 Вышел новый релиз системы документооборота «Тезис»

Компания «Хоулмонт» объявила о выпуске нового релиза системы документооборота «Тезис 4.2». В новой версии системы пользователей ожидает немало важных изменений, сообщили CNews в «Хоулмонт». Сервис сравнения и распознавания документов Одной из важ
01.10.2015 Вышел новый релиз системы документооборота «Тезис»

Компания «Хоулмонт» выпустила новый релиз системы документооборота «Тезис» 4.1. Об этом CNews сообщили в «Хоулмонт». Система обзавелась новым пользовательским интерфейсом на базе стандартной темы платформы CUBA 5.2. Визуальная тема Hal
17.12.2013 Число пользователей единой системы документооборота РЖД достигло 100 тыс.

оказании консалтинговых услуг, разработке и внедрении прикладного программного обеспечения, и ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) подвели итоги очередного этапа внедрения единой автоматизированной системы документооборота РЖД (ЕАСД). Как рассказали CNews в компании «Текора», создание ЕАСД для РЖД представляет собой масштабный проект по внедрению электронного документооборота. Решение ЕАС
25.04.2013 СЭД из Татарстана готовится покорить Россию

Владельцы казанской компании «Системы документооборота» - разработчика активно продвигаемой в госструктурах облачной СЭД «Практика» - зарегистрировали две новые компании: «Системы документооборота - Москва» и «Сис
10.12.2010 В СФО внедряют объединенные региональные системы документооборота на базе СЭД «Дело»

Компания «Электронные Электронные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что в Сибирском федеральном округе создаются объединенные региональные системы документооборота на базе СЭД «Дело» (разработка ЭОС). Сибирский федеральный округ является сегодня одним из лидеров в сегменте объединения систем электронного документооборота, именно з
03.07.2007 В КЭРППиТ работают три системы документооборота

к отдела информационных технологий Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли (КЭРППиТ) Петербурга Александр Клечиков, в комитете на данный момент параллельно используются три системы документооборота. В 2000 году в КЭРППиТ была внедрена система «Кодекс документооборот» (разработка ОАО «ЦКР). Она продолжает использоваться до сих пор в части контроля исполнения докуме
28.08.2003 Вышла новая версия системы документооборота от Cognitive

е подготовленных маршрутов. При этом для документа автоматически создается вся структура поручений и требуемые права на доступ. Специальная утилита "Сетевые протоколы" дает возможность администратору системы документооборота выборочно или полностью отслеживать действия пользователей, что исключает любую возможность злоупотреблений или нарушений принятого регламента работы с документами. В н
08.07.2003 Naumen выпустил новую версию системы документооборота

Компания Naumen выпустила новую версию системы документооборота NauDoc v 2.8. (Enterprise), программного комплекса для автоматизации делопроизводства, документооборота и бизнес-процессов. Система электронного документооборота NauDoc
17.05.2002 Рынок ПО: Обзор систем электронного документооборота

оборот? Эффективность = Результат/Затраты Базовые понятия и терминология Основные задачи, решаемые системами документооборота Основные факторы, влияющие на решение о выборе системы Проблемы внедрения системы документооборота Общая классификация систем документооборота Обзор основных систем документооборота, представленных в России        Docs Fusion и Docs Open        CyberDocs        Docum

Публикаций - 486, упоминаний - 487

Системы документооборота и организации, системы, технологии, персоны:

ЭОС - Электронные офисные системы 1166 102
Docsvision - ДоксВижн 990 63
Microsoft Corporation 24119 58
7710 56
Oracle Corporation 6532 43
IBM - International Business Machines Corp 9353 36
АйТи 1336 27
SAP SE 5128 27
Directum - Директум 1015 25
Dell EMC 4980 22
Ростелеком 10779 20
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 695 18
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1158 16
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 133 16
InterTrust - ИнтерТраст 328 15
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3067 15
OpenText 206 15
Крок - Croc 1764 14
Digital Design - Диджитал Дизайн 528 14
Google LLC 11423 13
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1581 13
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2064 13
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 278 13
Ростех - Автоматика Концерн 1567 12
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 959 12
Softline - Софтлайн 2411 11
Корус Консалтинг ГК 1151 11
Broadcom - VMware 2269 10
Naumen - Наумен 580 10
СофтЭксперт 47 9
Haulmont - Хоулмонт 95 9
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 9
TerraLink - ТерраЛинк 273 9
Intel Corporation 11928 9
Promt - Промт 280 8
Amazon Inc - Amazon.com 2912 8
NVision Group - Энвижн Груп 676 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1417 8
МегаФон 7906 8
Галактика - Корпорация 1440 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6616 9
Почта России ПАО 2009 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2634 9
Газпром ПАО 1251 7
Татнефть 220 7
Открытие ФК - Банк Открытие 526 6
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 243 5
Мосэнерго ПАО 125 5
Альфа-Банк 1688 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 504 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 452 5
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 416 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 452 4
РЖД - Российские железные дороги 1801 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 626 4
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 4
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 167 4
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 99 3
Возрождение - Коммерческий банк 336 3
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 168 3
X5 Group - Перекрёсток 496 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 277 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 324 3
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 104 3
eBay Inc 1608 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 632 3
ПСБ - Промсвязьбанк 800 3
Протек - Центр внедрений 54 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 382 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 221 3
Гранит 50 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 612 3
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 210 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 250 3
Русский стандарт Банк 410 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 360 3
Роллтон ТД 11 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 764 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4730 37
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10597 36
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2601 23
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4177 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3491 18
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2246 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5489 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3132 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4339 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3171 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2939 11
Федеральное казначейство России 1657 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1757 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1310 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2668 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1808 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2855 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1806 7
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 630 7
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 287 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5124 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1133 7
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 139 6
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 744 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1637 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1272 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 871 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 714 5
Администрация Читинской области - Читинская областная Дума - органы государственной власти 7 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1305 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2333 5
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 300 4
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 166 4
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 48 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1019 4
Росархив - Федеральное архивное агентство 118 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1023 4
Судебная власть - Judicial power 2221 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 675 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 555 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1396 11
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 8
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 570 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 278 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 654 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2661 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 209 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 197 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 202 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 37 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 123 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 29 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 243 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11836 486
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28361 284
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 59572 220
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10932 141
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9113 119
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 45017 111
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27840 109
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15888 80
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22830 77
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10381 75
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11738 70
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6170 67
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3561 66
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19489 61
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11067 55
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6166 51
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12249 46
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14791 45
СЭД - Архивное делопроизводство - Enterprise Information Archiving, EIA - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение - автоматизированный электронный архив документов 1112 45
Электронный документ - Electronic document 1380 45
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9152 44
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23756 43
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13557 39
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 794 35
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3680 34
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8780 34
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1211 33
Оцифровка - Digitization 4203 32
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10364 31
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 24083 31
Collaboration - Совместная работа - Командная работа 5474 31
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3127 29
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9994 29
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20204 28
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6719 28
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11764 27
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5522 26
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление 2242 26
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10032 26
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15616 24
ЭОС Дело-web 205 37
Microsoft Windows 15078 33
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 377 33
ЭОС Дело СЭД 203 28
Linux OS 9170 24
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 997 23
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4657 21
Microsoft SharePoint Products and Technologies 789 21
Microsoft Office 3572 21
Microsoft SharePoint Server 696 19
Apple iOS 7387 18
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2191 18
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1885 18
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1202 18
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 257 17
Apple iPad 3808 16
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1029 14
Google Android 13450 14
Microsoft SQL Server 1532 13
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 13
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 940 13
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 292 13
Oracle Java - язык программирования 2908 12
Docsvision СЭД - ECM-система 233 12
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 498 12
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 218 12
Microsoft Windows 2000 8659 11
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Enterprise Cloud Platform Veil - ECP Veil 38 10
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL VDI 56 10
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1473 10
Обращения граждан 222 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1322 10
Intersoft Lab - Референт 154 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3030 9
Oracle СУБД 615 9
IBM FileNet 119 9
Microsoft Office Word 729 9
Naumen DMS - NauDoc 43 9
Microsoft Office Excel 1142 8
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 289 8
Никифоров Николай 1134 17
Якубов Тимур 19 15
Андреев Владимир 93 9
Макаров Станислав 117 9
Свердлов Денис 199 7
Курьянов Сергей 162 7
Юртаев Дмитрий 7 7
Баласанян Владимир 45 6
Бейдер Александр 75 6
Белоусов Сергей 237 5
Путин Владимир 2967 5
Шадаев Максут 829 5
Ахмеров Тимур 86 4
Терещенко Денис 75 4
Собянин Сергей 307 4
Греф Герман 391 4
Пак Олег 111 4
Шайхутдинов Роман 112 4
Шилов Сергей 89 4
Ермолаев Артем 369 4
Рейман Леонид 1038 4
Линев Андрей 24 4
Афанасьев Сергей 18 4
Шмулевич Марк 88 3
Бойко Елена 152 3
Сушкевич Антон 66 3
Попов Сергей 123 3
Белайчук Анатолий 31 3
Тараба Дмитрий 26 3
Попов Алексей 332 3
Коптелов Андрей 109 3
Евраев Михаил 252 3
Родионов Александр 31 3
Козырев Алексей 297 3
Кальченко Игорь 5 3
Сивидов Алексей 39 3
Давыдов Александр 47 3
Смирнов Павел 41 3
Романов Дмитрий 65 3
Вайнштейн Виктор 28 3
Россия - РФ - Российская федерация 134113 250
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40963 103
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16348 39
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13787 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51041 30
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2625 25
Европа 21418 24
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2655 22
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 6912 19
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1180 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13927 14
Германия - Федеративная Республика 12408 14
Украина 7450 12
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2490 12
Казахстан - Республика 5295 12
Россия - УФО - Екатеринбург 3649 11
Россия - СФО - Новосибирск 3999 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16126 10
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2959 10
Беларусь - Белоруссия 5254 10
Россия - ДФО - Забайкальский край 509 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2759 8
Земля - планета Солнечной системы 10159 8
Россия - Восточная Сибирь 250 7
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