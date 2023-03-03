В «Росатоме» завершился третий этап импортозамещения единой отраслевой системы документооборота емы электронного документооборота (ЕОСДО) на импортонезависимое программное обеспечение». В рамках этого этапа ядро платформы «Атом.контент» адаптировано к функциональности эксплуатируемой отраслевой системы документооборота «Росатома». Об этом CNews сообщил представитель «Лиги цифровой экономики». Для того чтобы сохранить текущие бизнес-процессы и избежать массового переобучения пользовате

Вышел новый релиз системы документооборота «Тезис» Компания «Хоулмонт» объявила о выпуске нового релиза системы документооборота «Тезис 4.2». В новой версии системы пользователей ожидает немало важных изменений, сообщили CNews в «Хоулмонт». Сервис сравнения и распознавания документов Одной из важ

Вышел новый релиз системы документооборота «Тезис» Компания «Хоулмонт» выпустила новый релиз системы документооборота «Тезис» 4.1. Об этом CNews сообщили в «Хоулмонт». Система обзавелась новым пользовательским интерфейсом на базе стандартной темы платформы CUBA 5.2. Визуальная тема Hal

Число пользователей единой системы документооборота РЖД достигло 100 тыс. оказании консалтинговых услуг, разработке и внедрении прикладного программного обеспечения, и ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) подвели итоги очередного этапа внедрения единой автоматизированной системы документооборота РЖД (ЕАСД). Как рассказали CNews в компании «Текора», создание ЕАСД для РЖД представляет собой масштабный проект по внедрению электронного документооборота. Решение ЕАС

СЭД из Татарстана готовится покорить Россию Владельцы казанской компании «Системы документооборота» - разработчика активно продвигаемой в госструктурах облачной СЭД «Практика» - зарегистрировали две новые компании: «Системы документооборота - Москва» и «Сис

В СФО внедряют объединенные региональные системы документооборота на базе СЭД «Дело» Компания «Электронные Электронные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что в Сибирском федеральном округе создаются объединенные региональные системы документооборота на базе СЭД «Дело» (разработка ЭОС). Сибирский федеральный округ является сегодня одним из лидеров в сегменте объединения систем электронного документооборота, именно з

В КЭРППиТ работают три системы документооборота к отдела информационных технологий Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли (КЭРППиТ) Петербурга Александр Клечиков, в комитете на данный момент параллельно используются три системы документооборота. В 2000 году в КЭРППиТ была внедрена система «Кодекс документооборот» (разработка ОАО «ЦКР). Она продолжает использоваться до сих пор в части контроля исполнения докуме

Вышла новая версия системы документооборота от Cognitive е подготовленных маршрутов. При этом для документа автоматически создается вся структура поручений и требуемые права на доступ. Специальная утилита "Сетевые протоколы" дает возможность администратору системы документооборота выборочно или полностью отслеживать действия пользователей, что исключает любую возможность злоупотреблений или нарушений принятого регламента работы с документами. В н

Naumen выпустил новую версию системы документооборота Компания Naumen выпустила новую версию системы документооборота NauDoc v 2.8. (Enterprise), программного комплекса для автоматизации делопроизводства, документооборота и бизнес-процессов. Система электронного документооборота NauDoc