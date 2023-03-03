Системы документооборота
|03.03.2023
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В «Росатоме» завершился третий этап импортозамещения единой отраслевой системы документооборота
емы электронного документооборота (ЕОСДО) на импортонезависимое программное обеспечение». В рамках этого этапа ядро платформы «Атом.контент» адаптировано к функциональности эксплуатируемой отраслевой системы документооборота «Росатома». Об этом CNews сообщил представитель «Лиги цифровой экономики». Для того чтобы сохранить текущие бизнес-процессы и избежать массового переобучения пользовате
|25.05.2017
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Вышел новый релиз системы документооборота «Тезис»
Компания «Хоулмонт» объявила о выпуске нового релиза системы документооборота «Тезис 4.2». В новой версии системы пользователей ожидает немало важных изменений, сообщили CNews в «Хоулмонт». Сервис сравнения и распознавания документов Одной из важ
|01.10.2015
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Вышел новый релиз системы документооборота «Тезис»
Компания «Хоулмонт» выпустила новый релиз системы документооборота «Тезис» 4.1. Об этом CNews сообщили в «Хоулмонт». Система обзавелась новым пользовательским интерфейсом на базе стандартной темы платформы CUBA 5.2. Визуальная тема Hal
|17.12.2013
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Число пользователей единой системы документооборота РЖД достигло 100 тыс.
оказании консалтинговых услуг, разработке и внедрении прикладного программного обеспечения, и ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) подвели итоги очередного этапа внедрения единой автоматизированной системы документооборота РЖД (ЕАСД). Как рассказали CNews в компании «Текора», создание ЕАСД для РЖД представляет собой масштабный проект по внедрению электронного документооборота. Решение ЕАС
|25.04.2013
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СЭД из Татарстана готовится покорить Россию
Владельцы казанской компании «Системы документооборота» - разработчика активно продвигаемой в госструктурах облачной СЭД «Практика» - зарегистрировали две новые компании: «Системы документооборота - Москва» и «Сис
|10.12.2010
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В СФО внедряют объединенные региональные системы документооборота на базе СЭД «Дело»
Компания «Электронные Электронные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что в Сибирском федеральном округе создаются объединенные региональные системы документооборота на базе СЭД «Дело» (разработка ЭОС). Сибирский федеральный округ является сегодня одним из лидеров в сегменте объединения систем электронного документооборота, именно з
|03.07.2007
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В КЭРППиТ работают три системы документооборота
к отдела информационных технологий Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли (КЭРППиТ) Петербурга Александр Клечиков, в комитете на данный момент параллельно используются три системы документооборота. В 2000 году в КЭРППиТ была внедрена система «Кодекс документооборот» (разработка ОАО «ЦКР). Она продолжает использоваться до сих пор в части контроля исполнения докуме
|28.08.2003
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Вышла новая версия системы документооборота от Cognitive
е подготовленных маршрутов. При этом для документа автоматически создается вся структура поручений и требуемые права на доступ. Специальная утилита "Сетевые протоколы" дает возможность администратору системы документооборота выборочно или полностью отслеживать действия пользователей, что исключает любую возможность злоупотреблений или нарушений принятого регламента работы с документами. В н
|08.07.2003
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Naumen выпустил новую версию системы документооборота
Компания Naumen выпустила новую версию системы документооборота NauDoc v 2.8. (Enterprise), программного комплекса для автоматизации делопроизводства, документооборота и бизнес-процессов. Система электронного документооборота NauDoc
|17.05.2002
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Рынок ПО: Обзор систем электронного документооборота
оборот? Эффективность = Результат/Затраты Базовые понятия и терминология Основные задачи, решаемые системами документооборота Основные факторы, влияющие на решение о выборе системы Проблемы внедрения системы документооборота Общая классификация систем документооборота Обзор основных систем документооборота, представленных в России Docs Fusion и Docs Open CyberDocs Docum
Системы документооборота и организации, системы, технологии, персоны:
|Никифоров Николай 1134 17
|Якубов Тимур 19 15
|Андреев Владимир 93 9
|Макаров Станислав 117 9
|Свердлов Денис 199 7
|Курьянов Сергей 162 7
|Юртаев Дмитрий 7 7
|Баласанян Владимир 45 6
|Бейдер Александр 75 6
|Белоусов Сергей 237 5
|Путин Владимир 2967 5
|Шадаев Максут 829 5
|Ахмеров Тимур 86 4
|Терещенко Денис 75 4
|Собянин Сергей 307 4
|Греф Герман 391 4
|Пак Олег 111 4
|Шайхутдинов Роман 112 4
|Шилов Сергей 89 4
|Ермолаев Артем 369 4
|Рейман Леонид 1038 4
|Линев Андрей 24 4
|Афанасьев Сергей 18 4
|Шмулевич Марк 88 3
|Бойко Елена 152 3
|Сушкевич Антон 66 3
|Попов Сергей 123 3
|Белайчук Анатолий 31 3
|Тараба Дмитрий 26 3
|Попов Алексей 332 3
|Коптелов Андрей 109 3
|Евраев Михаил 252 3
|Родионов Александр 31 3
|Козырев Алексей 297 3
|Кальченко Игорь 5 3
|Сивидов Алексей 39 3
|Давыдов Александр 47 3
|Смирнов Павел 41 3
|Романов Дмитрий 65 3
|Вайнштейн Виктор 28 3
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