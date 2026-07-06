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Индексная книга (каталог) CNews*
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Коптелов Андрей

СОБЫТИЯ


06.07.2026 ИИ-трансформация BPM-систем: что происходит в 2026 году 2
17.06.2026 CNews FORUM Кейсы состоится завтра. Регистрация 2
16.06.2026 До главного ИТ-события лета осталось два дня. Успейте зарегистрироваться. 2
10.06.2026 CNews FORUM Кейсы 2026: До главного ИТ-мероприятия лета осталась одна неделя 2
03.06.2026 CNews FORUM Кейсы 2026: До главного ИТ-мероприятия лета осталось две недели 2
27.05.2026 Российские лидеры в сфере искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 2
20.05.2026 Российские лидеры в сфере информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 2
13.05.2026 CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время 2
06.05.2026 Российские лидеры по оптимизации цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 2
29.04.2026 Российские лидеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 2
22.04.2026 Российские лидеры в сфере цифровизации промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 2
15.04.2026 Российские лидеры в сфере импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 2
08.04.2026 CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время 2
25.03.2026 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета «CNews FORUM Кейсы 2026». Первые спикеры уже определены 2
24.02.2026 ИИ-лаборатории уже превратились в ИИ-фабрики 1
12.01.2026 Открыта регистрация на конференцию CNews «Business Process Management» 10 февраля 2
11.12.2025 Конференция CNews Business Process Management 2026 состоится 10 февраля 2
10.12.2025 ИИ радикально изменил правила игры процессного офиса 2
26.10.2025 Low-code платформа или low-code система: что выбрать 1
15.10.2025 Звезды цифровизации бизнес-процессов выступят на CNews FORUM 2025 1
29.09.2025 Приносит ли ИИ ожидаемый экономический эффект 1
10.09.2025 Осталась неделя до форума «Технологии искусственного интеллекта». Успейте зарегистрироваться. 1
28.08.2025 Rambler&Co, Русал, ЕвроХим, Почта банк, ЕМГ и другие, расскажут о кейсах внедрения ИИ, на форуме «Технологии искусственного интеллекта» 18 сентября 1
12.02.2025 BPMS может заменить множество устаревших ИТ-систем 1
22.01.2025 Конференция CNews Business Process Management 2025 состоится 6 февраля 1
19.02.2024 Станет ли BPM основой цифровой трансформации организаций 1
24.01.2024 Конференция CNews Business Process Management 2024 состоится 8 февраля 1
10.01.2024 Конференция CNews Business Process Management 2024 состоится 8 февраля 1
21.12.2023 Конференция CNews Business Process Management 2024 состоится 8 февраля 1
05.06.2023 Когда программисты не нужны. Приглашаем принять участие в секции Low-code в рамках CNews FORUM Кейсы 1
16.05.2023 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты обсудят Low-code на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
19.04.2023 Конференция CNews «Low-code и no-code: мифы и реальность» состоится 25 апреля 1
18.04.2023 Как выбрать процесс для роботизации и рассчитать эффективность RPA 1
07.04.2023 Конференция CNews «Low-code и no-code: мифы и реальность» состоится 25 апреля 1
20.03.2023 Конференция CNews «Low-code и no-code: мифы и реальность» состоится 25 апреля 1
25.02.2023 Как решить проблему импортозамещения при помощи BPM-платформ 1
02.02.2023 Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля 1
23.01.2023 Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля 1
11.01.2023 Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля 1
12.12.2022 Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля 1

Публикаций - 134, упоминаний - 159

Коптелов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 30
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 21
Software AG & IDS Scheer 209 19
Software AG 203 16
SAP SE 5601 16
9594 15
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 14
ТОП-Сервис 22 14
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
S8 Capital - С8 Капитал 51 13
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 13
Логика BPM 49 13
Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт 35 13
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 12
UIPath 119 12
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 12
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 10
Comindware - Колловэар 202 10
ИКС - JSA Group - Джей Эс Эй Групп - Металло-Тех - Металлоинвест-JSA 44 10
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 10
Газинформсервис - ГИС 496 10
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 10
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 135 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 10
Ростелеком - Фазум - Farzoom 34 10
Бизнес-Консоль 18 10
МегаФон 10742 10
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 10
Oracle Corporation 7074 10
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 9
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 9
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI - SBER MED AI 84 9
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 9
PIX Robotics - Пикс Роботикс 147 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 7
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 45 7
Infomaximum - Инфомаксимум 69 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 27
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 25
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 23
МКБ - Московский кредитный банк 657 23
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 16
Сургутнефтегаз - СНГ 288 15
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес 87 15
ГК ВИК 18 15
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 14
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 82 14
Почта России ПАО 2370 14
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 13
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 13
Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation - Арнест ЮниРусь 35 13
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 63 13
ГПБ - Газпромбанк 1273 13
Северсталь ПАО - Severstal 629 12
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 12
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 12
РЖД - Российские железные дороги 2096 12
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 12
Ингосстрах СПАО 478 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 11
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 11
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 11
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 56 11
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 11
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 10
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 10
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 10
Zenden Group - Дом одежды 66 10
Афонин, Божор и партнеры - АБП 18 10
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 9
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 9
ПСБ - Промсвязьбанк 963 9
Абсолют Банк 249 9
Транснефть 335 9
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 41 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 27
Федеральное казначейство России 1949 18
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 15
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 15
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 13
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 11
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 10
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 9
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 9
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 31 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 8
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 5
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 5
Туризм.РФ Копорация развития территорий - Национальная Корпорация Развития Туризма 16 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Федеральное собрание Российской Федерации 318 2
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 25 2
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
МИК - Московский инновационный кластер 185 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 1
Мосгортранс ГУП 139 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 1
Минцифры РФ - Общественный совет при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 7 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 56
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
PEX Network - Process Excellence Network 16 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
НФИИ АОСОИИ - Национальный фонд искусственного интеллекта 1 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 108
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 90
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 65
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 64
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 45
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 40
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 39
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 39
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 36
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 34
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 33
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 31
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 30
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 29
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 29
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 28
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 26
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 24
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 22
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 21
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5865 21
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 20
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 18
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 353 16
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 16
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 15
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 787 15
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1416 15
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 14
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 14
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 14
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 13
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 12
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 12
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 11
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 396 11
Стандартизация - Standardization 2339 11
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 10
Software AG - ARIS Platform 180 17
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 13
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 12
Linx Cloud 92 12
НКТ - Р7-Офис 543 11
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 9
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 9
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 9
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 9
IBM Public Cloud 26 9
Microsoft Office 4170 9
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 8
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 5
Microsoft Visio - MS Visio 194 5
Infomaximum - Proceset Process mining 59 5
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 5
Software AG - ARIS PPM - ARIS Process Performance Manager 21 4
Linux OS 11533 4
Terrasoft Creatio 109 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 3
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 3
Terrasoft Creatio - bpm’online 109 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
Stafory - робот Вера 377 3
ELMA BPM 36 3
IBM BPM - IBM Business Process Manager 42 3
ELMA 365 Low-code BPM 184 3
Software AG - ARIS Business Architect - ARIS IT Architect 20 3
Сбер - Sber PM - Sber Process Mining 12 3
Новые облачные технологии - МойОфис 958 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 2
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 2
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 2
IBM FileNet 140 2
CSBI - ROOMY bots RPA - Руми 23 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
PIX Robotics - PIX RPA Platform 99 2
Шадаев Максут 1210 24
Трефилов Алексей 49 19
Мезенцев Роман 41 17
Алифанов Кирилл 84 16
Гребеник Геннадий 68 16
Шершнев Алексей 20 15
Батай Илья 59 14
Каримов Руслан 66 14
Цыганков Роман 62 14
Колотев Дмитрий 30 14
Бреган Андрей 26 14
Афанасьев Александр 53 13
Гимранов Ринат 126 13
Погорелова-Триппель Наталья 28 13
Чудинов Дмитрий 103 13
Шиндин Роман 16 13
Лапенков Вячеслав 22 13
Суровец Дмитрий 115 12
Натрусов Артем 313 12
Ильин Дмитрий 42 12
Трошина Елена 39 12
Белайчук Анатолий 32 11
Вагнер Юлия 12 11
Алешкин Сергей 65 11
Труненков Сергей 35 11
Городецкий Николай 17 11
Чаркин Евгений 317 10
Сотин Денис 216 10
Бурилов Андрей 117 10
Меденцев Константин 106 10
Ульянов Николай 176 10
Козак Николай 209 10
Урусов Виктор 157 10
Врацкий Андрей 175 10
Медокс Ярослав 45 10
Матвейчев Олег 21 10
Гришко Олег 25 10
Демидов Сергей 129 9
Петров Михаил 139 9
Белоусов Максим 109 9
Россия - РФ - Российская федерация 166164 116
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 50
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 23
Европа 24963 16
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 9
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 8
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Европа Восточная 3138 3
Израиль 2856 3
Ближний Восток 3154 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 2
Швейцария - Цюрих 279 2
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Индия - Bharat 5869 2
Африка - Африканский регион 3640 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 1
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
Новая Зеландия 737 1
Европа Западная 1496 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 140 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 129 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия 40 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 1
Украина - Харьковская область - Харьков 221 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Япония 13807 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 64
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 10
Bloomberg 1627 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
Sostav.ru - Состав.ру 7 1
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Gartner - Гартнер 3658 19
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 6
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IDC - International Data Corporation 4975 3
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Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
Markets&Markets Research 113 1
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Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова 14 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
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МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 1
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 18 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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