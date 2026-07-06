Индексная книга (каталог) CNews*
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Коптелов Андрей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 134, упоминаний - 159
Коптелов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 24
|Трефилов Алексей 49 19
|Мезенцев Роман 41 17
|Алифанов Кирилл 84 16
|Гребеник Геннадий 68 16
|Шершнев Алексей 20 15
|Батай Илья 59 14
|Каримов Руслан 66 14
|Цыганков Роман 62 14
|Колотев Дмитрий 30 14
|Бреган Андрей 26 14
|Афанасьев Александр 53 13
|Гимранов Ринат 126 13
|Погорелова-Триппель Наталья 28 13
|Чудинов Дмитрий 103 13
|Шиндин Роман 16 13
|Лапенков Вячеслав 22 13
|Суровец Дмитрий 115 12
|Натрусов Артем 313 12
|Ильин Дмитрий 42 12
|Трошина Елена 39 12
|Белайчук Анатолий 32 11
|Вагнер Юлия 12 11
|Алешкин Сергей 65 11
|Труненков Сергей 35 11
|Городецкий Николай 17 11
|Чаркин Евгений 317 10
|Сотин Денис 216 10
|Бурилов Андрей 117 10
|Меденцев Константин 106 10
|Ульянов Николай 176 10
|Козак Николай 209 10
|Урусов Виктор 157 10
|Врацкий Андрей 175 10
|Медокс Ярослав 45 10
|Матвейчев Олег 21 10
|Гришко Олег 25 10
|Демидов Сергей 129 9
|Петров Михаил 139 9
|Белоусов Максим 109 9
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.