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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Коптелов Андрей


07.06.2021 Как перейти от роботизации отдельных операций к роботизации бизнес-процессов 3
18.05.2021 Успейте до 20 мая подать заявку на участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2021» 1
11.05.2021 Успейте до 20 мая подать заявку на участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2021» 1
27.04.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 1
16.04.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 1
30.03.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 1
25.11.2020 Выручка топ-10 игроков российского рынка BPM выросла на 20% 2
24.11.2020 На смену рынку BPM идет рынок интеллектуальной автоматизации 1
25.09.2020 Как коронавирус подстегнул спрос на рынке BPM 1
26.08.2020 Онлайн-конференция CNews «Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам» состоится 15 сентября 1
10.01.2020 Конференция CNews «BPM 2020: тренд на интеллектуальное управление процессами» состоится 11 февраля 1
04.06.2019 Comindware представила обзор глобальных трендов ИТ-стратегии в открытом доступе 1
04.02.2019 Начат сбор заявок на конкурс «BPM-проект года 2018» 1
04.12.2018 В России растет спрос на BPM 1
15.10.2018 Как эффективно внедрить инновации в компании 1
09.06.2017 Интернет вещей подорвет мировую экономику 1
28.04.2017 Конференция CNews. «Интернет вещей 2017: новые горизонты» 1
17.04.2017 ВРМ: хватит заниматься внедрением, давайте уже использовать 2
17.04.2017 Конференция CNews: «Интернет вещей 2017: новые горизонты» 1
29.03.2017 Конференция CNews «BPM 2017: как оптимизировать бизнес-процессы» 1
22.02.2017 Конференция CNews «BPM 2017: как оптимизировать бизнес-процессы» 1
29.09.2016 Какого эффекта ждет бизнес от BPM? 1
14.09.2016 Конференция CNews. «BPM 2016: как добиться эффекта от использования» 1
31.08.2016 Конференция CNews. «BPM 2016: как добиться эффекта от использования» 1
26.02.2016 BPM: в России все еще описывают процессы, а не меняют 1
08.02.2016 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «BPM: почему надо управлять бизнес-процессами» 1
15.01.2016 Конференция CNews. «BPM: почему надо управлять бизнес-процессами» 1
29.09.2015 Elma подвела итоги конкурса «Лучшее решение по управлению бизнес-процессами» 2015 г. 1
25.08.2015 Конференция CNews «BPM: почему надо управлять бизнес-процессами» 1
05.08.2015 Конференция CNews. «BPM: почему надо управлять бизнес-процессами» 1
06.03.2015 Кризис спровоцировал рост рынка BPM 1
27.02.2015 Рынок BPMs растет вопреки кризису 1
20.02.2015 Успей подать заявку на конференцию CNews: «BPM: бизнес ждет результатов» 1
03.02.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «BPM: бизнес ждет результатов» 1
16.01.2015 Конференция CNews: «BPM: бизнес ждет результатов» 1
24.11.2014 «Логика BPM» реорганизовала консалтинговое направление 1
14.04.2014 Выбирая SCM, помни об OMNI 1
14.02.2014 BPM в России: профессионалы есть, но профессии нет 11
07.02.2014 Рынок BPM стабилен на протяжении 10 лет 1
22.01.2014 «Логика BPM» выступит партнером конференции CNews «BPM: современные тенденции в управлении» 2

Публикаций - 74, упоминаний - 118

Коптелов Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Software AG & IDS Scheer 109 13
Логика BPM 39 8
SAP SE 3216 7
IBM 3546 6
АйТи 752 5
ELMA 106 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 4
Microsoft Corporation 11110 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 3
OpenText 160 3
Pegasystems 29 3
Comindware - Колловэар 51 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 374 2
Softline - Софтлайн 1474 2
K2 - К2РУ - SourceCode 35 2
Appian Corporation 7 2
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 21 2
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 68 2
Ланит ГК 1158 2
Accenture - Аксенчер 532 2
Terrasoft - Террасофт 140 2
Аплана Группа компаний 102 2
Docsvision - ДоксВижн 776 2
Naumen - Наумен 342 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Oracle Corporation 3355 1
Flexera Software 8 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 1
EleWise 18 1
Kofax 28 1
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 20 1
Google LLC 7158 1
Tibco Software 29 1
Red Hat 666 1
ФОРС - Центр разработки 180 1
SAP CIS - САП СНГ 755 1
Ланит - Норбит - Norbit 203 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Аплана Бизнес решения 9 1
SimbirSoft - СимбирСофт 19 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 6
Mary Kay - Мэри Кэй 82 6
Азия Цемент 10 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 4
ВТБ Факторинг 22 3
Норникель - Норильский никель 178 2
Ароса 4 2
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 20 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Альфа-Банк 1126 2
Сургутнефтегаз - СНГ 123 2
Банк Зенит 131 1
Форус Банк 4 1
Белый Ветер 54 1
Genpact 4 1
Локо-Банк 31 1
Восток-Запад - EWS Holding 22 1
ПГК - Первая грузовая компания 98 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
ЕВРАЗ Металл Инпром 9 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Открытие ФК 538 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 1
Росгосстрах 182 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Правительство РФ 2206 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 7
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 4
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 3
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 2
BPA - Business Process Analysis - Системы анализа бизнес-процессов 7 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 7 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 1
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
Process Mining - Процессная аналитика 50 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
Terrasoft Creatio 44 2
Microsoft Excel 436 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 830 1
General Electric Predix - IIoT-платформа 7 1
Software AG ARIS 108 1
ELMA RPA 4 1
IBM Cognos BI 143 1
SAP Sybase 77 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
OpenText Documentum 191 1
Linux OS 4265 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 63 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Apple iPad mini 375 1
Apple iPhone 6 547 1
SQL - Язык программирования 434 1
Microsoft Office 1942 1
Microsoft Windows 10 6652 1
Трефилов Алексей 34 17
Вагнер Юлия 9 8
Погодаев Александр 7 7
Сандлер Аркадий 21 5
Муньков Александр 5 5
Айвазов Армен 449 5
Герасимов Александр 40 4
Долмацкий Яков 4 3
Лапшин Алексей 13 3
Котиков Александр 3 3
Литвинов Павел 18 3
Арефьев Дмитрий 3 2
Бимаев Олег 4 2
Москаленко Анастасия 2 2
Лимонов Андрей 3 2
Ермаков Антон 2 2
Круглов Максим 25 2
Силкина Елена 8 2
Каменский Владислав 4 2
Голованов Леонид 5 2
Потоцкий Игорь 7 2
Баринова Мария 2 2
Безбородов Александр 6 2
Киляков Александр 5 2
Попов Алексей 317 2
Кузнецова Анна 12 2
Быстров Алексей 4 2
Рыжаков Алексей 2 2
Холинов Андрей 18 2
Бондаренко Александр 32 2
Юдин Александр 6 2
Савич Александр 7 2
Нуреев Александр 2 2
Бестаев Александр 2 2
Макаров Станислав 111 2
Рудаков Денис 31 1
Моренко Игорь 1 1
Степанов Антон 56 1
Панова Мария 1 1
Волков Сергей 25 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 10
Европа 3766 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 5
Германия - Федеративная Республика 3648 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 3
Восточная Европа 1682 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 2
Северная Америка 1413 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 1
Австралия - Австралийский Союз 1127 1
Южная Америка 313 1
Канада 1307 1
Индия - Республика 2175 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 1
Африка 1491 1
Ближний Восток 1475 1
Франция - Французская Республика 2130 1
Новая Зеландия 292 1
Европа Западная 615 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 15
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 1
Экономический эффект 20 1
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Mordor Intelligence 8 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 3
Docflow 58 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763662, в очереди разбора - 667349.
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