Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Коптелов Андрей
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Публикаций - 74, упоминаний - 118
Коптелов Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 7
|Трефилов Алексей 34 17
|Вагнер Юлия 9 8
|Погодаев Александр 7 7
|Сандлер Аркадий 21 5
|Муньков Александр 5 5
|Айвазов Армен 449 5
|Герасимов Александр 40 4
|Долмацкий Яков 4 3
|Лапшин Алексей 13 3
|Котиков Александр 3 3
|Литвинов Павел 18 3
|Арефьев Дмитрий 3 2
|Бимаев Олег 4 2
|Москаленко Анастасия 2 2
|Лимонов Андрей 3 2
|Ермаков Антон 2 2
|Круглов Максим 25 2
|Силкина Елена 8 2
|Каменский Владислав 4 2
|Голованов Леонид 5 2
|Потоцкий Игорь 7 2
|Баринова Мария 2 2
|Безбородов Александр 6 2
|Киляков Александр 5 2
|Попов Алексей 317 2
|Кузнецова Анна 12 2
|Быстров Алексей 4 2
|Рыжаков Алексей 2 2
|Холинов Андрей 18 2
|Бондаренко Александр 32 2
|Юдин Александр 6 2
|Савич Александр 7 2
|Нуреев Александр 2 2
|Бестаев Александр 2 2
|Макаров Станислав 111 2
|Рудаков Денис 31 1
|Моренко Игорь 1 1
|Степанов Антон 56 1
|Панова Мария 1 1
|Волков Сергей 25 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
|CNews Analytics 1991 11
|Gartner 2193 3
|Markets&Markets Research 78 1
|Forrester Research 386 1
|Mordor Intelligence 8 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763662, в очереди разбора - 667349.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763662, в очереди разбора - 667349.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru